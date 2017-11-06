DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ZONGULDAK\'TA MADEN İŞÇİLERİ OCAKTAN ÇIKMAMA EYLEMİ BAŞLATTI

ZONGULDAK\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan maden işçileri, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda kabul edilen torba yasa tasarısının, \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeki 58\'inci maddesi, Zonguldak\'ta tepki çekmişti. Genel Maden İşçileri Sedikası (GMİS), geçen cuma günü yaklaşık 4 bin madenci ile birlikte, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan tasarıya basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.

Madenciler, bugün de tasarıya tepki için maden ocağından çıkmama eylemi başlattı. Kuruma bağlı müessese müdürlüklerine ait maden ocaklarında gece 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, sabah mesaileri bitmesine rağmen yer üstüne çıkmadı. Gündüz 08.00.16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler ise arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendikanın eylem kararı almadığını, işçilerin kendilerinin örgütlenerek böyle bir eylem başlattığını söyledi. Sendika olarak acil toplantı yaptıklarını belirten Demirci, toplantının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını kaydetti.

GÜNDÜZ VARDİYASINDAKİ İŞÇİLER DE EYLEME KATILDI

TTK\'da maden işçilerinin ocaktan çıkmama eylemi sürüyor. Ereğli ilçesi Kandilli Beldesi\'nde TTK\'ya bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğü\'nde ocaktan çıkmayan gece vardiyasında çalışan işçilere, gündüz vardiyasında çalışan işçiler de yer altına inerek destek verdi. Ocak önünde açıklama yapan GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, işçilerin kendi inisiyatifleriyle eyleme başladığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Torba yasada 58\'inci maddenin çıkış amacı hepimizin bildiği üzere TTK uhdesinde bulunan maden ruhsatlarının bölünerek mülkiyeti ile birlikte diğer müteşebbislere verilmesi olayı. Bir nevi özelleştirme. Madenci arkadaşlarla birlikte mücadele azmimizle bugün sabah iş yerine geldiğimizde gece vardiyasındaki arkadaşlarımızın bu maddenin bu hafta içerisinde meclise geleceğini, geç kalmak istemediklerini, bu saat itibari ile ocaktan çıkmadıklarını ifade ettiler. Bizler de kendilerine bu işi diyalog ile masa başında çözmek istediğimizi söyledik. Bugün genel merkez önünde buluşacaktık. Çarşamba günü mecliste tüm muhalefet milletvekilleri ve Zonguldak\'taki sivil toplum kuruluşlarıla birlikte bir basın açıklaması yapacağımızı duyurmuştuk. Bu kararı Cumartesi günü başkanlar kurulu toplantısında almıştık. Fakat madenci arkadaşlarımız daha önceki yasalarda olduğu gibi hükümetin bunu alel acele gecenin bir vakti geçirebileceği endişesi ile şu anda kendilerini yer altına kilitlediler. Şu anda gece vardiyasında görev yapan 160 arkadaşımız yer altında. Dışarıya çıkmadılar. Gündüz vardiyasında ki arkadaşlarımız da bekliyorlar. Yarısı da onlara destek vermek için yer altına ekmeklerini paylaşmak için indiler. Burada sendika olarak arkadaşlarımızın aldığı kararın her zaman arkasındayız. Bu madde meclisten geri çekilinceye kadar arkadaşlarımız dışarıya çıkmayacaklarını ifade ediyorlar.\"Söz konusu maddenin Zonguldak\'ın sonu olacağını ifade eden Eşitmez, \"Bu madde ölümlü iş kazalarını arttıracak. \'Özel sektör\' demek \'Ölüm\' demek. O nedenle tüm madenciler olarak daha büyük kazalara meydan vermemeleri için bu maddenin bir an evvel geri çekilmesini talep ediyoruz\" dedi.

\'TTK\'YA İŞÇİ ALINSIN\'

GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir de Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı Asma-Dilaver İşletmesinde gece vardiyasında çalışan yaklaşık 250 işçinin ocaktan çıkmayarak eylem yaptığını söyledi. Diğer müesseselerde de eylemler yapıldığını ifade eden Demir, şöyle dedi: \"Torba yasadan kaynaklanan kısım kısım bölünerek satılmasına tepki olarak arkadaşlarımızın böyle bir tepkisi var. Ülkenin şartlarına baktığımız zaman böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Ama biz uzlaşı içinde olmak istiyoruz. Eğer mevcudu koruyarak iş yerimizin yaşatılması isteniyorsa acilen işçi alınması gerekir. Dolayısıyla kavgamız işimizin aşımızın ekmeğimizin kavgası. Başka bir kavga yok. Mevcut şartlara baktığımız zamanda iş yeri boşaltılmadan diğer işçi arkadaşlarımızın işe girmesi söz konusu değil. Burada yer altında yaklaşık 250 madenci arkadaşımız var. Yer üstünde de yaklaşık 800 işçi arkadaşımız işe girmedi. Diğer müesseselerde de olduğunu duyduk. Maden işçisi çok uysaldır. Ama maden işçisini belli bir zaman sonra durdurmakta bizler bile sıkıntı çekebiliriz. Biz uzlaşı istiyoruz. Biz işimizi yaşatmak istiyoruz, başka bir amacımız yok.\"

AMASRA\'DA EYLEM

Bartın\'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler de ocakta çıkmayarak eyleme destek verdi. Madenciler, yerin 200 metre altında slogan atarken kurumun özelliştirilmesinin önünü açan madde geri çekilene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-TTK ya bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi önünden görüntü

-Ocak önündeki işçilerin görüntüsü

-GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir ile röp

BARTIN

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GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE-Ayhan ACAR/ZONGULDAK-BARTIN, (DHA)

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2)BURSA\'DA BARİYERLERE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ BÖYLE YANDI

BURSA\'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs bariyerlere çarptıktan sona yandı. Sürücünün yemek yerken kaza yaptığı öne sürülen kazada can kaybının olmadı. Olay saat 05.30 sıralarında Bursa\'nın Gemlik llçesi Kurtul Köyü Mevkiinde meydana geldi. Bodrum\'dan aldığı yolcularla İstanbul istikametine giden Yalçın K. yönetimindeki Vivalines Tur\'a ait 34 DF 4972 plakalı yolcu otobüsü, Bursa Şehirlerarası Terminali\'nde yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına girdi. Kurtul mevkiine geldiği sırada, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yanmaya başladı. Yolcular büyük panik yaşarken sürücü, otobüsü durdurup kapıları açarak yolcuları indirdi. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürürken otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Kazayı yaşayan yolculardan Yasin İlter, \"olay anında bir arkadaşım ile telefon konuşması yapıyordum. Otobüs bir anda bariyerlere çarptı. Sonra araçta patlama meydana gelip yangın çıktı. Otobüsün kapıları açılınca canımızı kurtardık. Ön koltukta oturan bazı yolcular, sürücünün kaza anında direksiyonda yemek yediğini söylediler. Ucuz kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış\" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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3)YURTTAKİ KORKU, ÜNİVERSİTEDEKİ VİZE SINAVLARINI İPTAL ETTİRDİ



KARAMAN\'da Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarının, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söyleyerek, \'Sıra sizde\', ‘Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşması üzerine Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, bugün yapılacak vize sınavlarını erteledi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na bağlı 10 katlı 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu\'nda kalan öğrencilerden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, \'Sıra sizde\', ‘Öleceksiniz’ yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşmıştı. Bunu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, \"İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir\" denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

SINAVLAR ERTELENDİ

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi de yurtta çıkan olaylar nedeniyle bugün yapılacak vize sınavlarını iptal etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, \"Yunus Emre Yerleşkesinden bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul programlarında 06.11.2017 Pazartesi günü yapılacak olan ara sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir\" denildi.

Bu olayın ardından dün akşam saatlerinde çok sayıda öğrencinin valizleriyle birlikte yurdu terk ettiği görüldü. Paniğe neden olan olayla ilgili 200\'e yakın öğrencinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi dışından detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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4)BİNGÖL\'DE KÖYLÜLERİN HEYELAN KORKUSU

BİNGÖL\'ün Solhan İlçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası\'nda etkili olan toprak ve taş kayması, köylüleri tedirgin ediyor. Köy sakinlerinden Faruk Yılmaz, taşların düşüp mezradaki konutlara zarar vermemesi için altlarını başka taşlarla doldurup yuvarlanmalarını engellediklerini belirterek, \"Daha önce de müracaat ettik, köyü boşaltma riskiyle karşılaşınca kimse göze alamadı. Nereye gidebiliriz? Bir yer verme konusunda bir açıklama yapılmadı bize. İncelemeler yapılıp rapor tutuldu ama bize bir şey söylenmedi\"dedi. Solhan İlçesi\'ne bağlı Aksakal Mezrası sakinleri, etkili olan toprak ve taş kayması nedeniyle gece uyuyamaz hale geldi. İlk ve sonbahar aylarında heyelan riskinin arttığını belirten köy sakinleri, başvurularına rağmen mezrada herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi. Mezrada yaşanılan tehlikelere karşı alınan herhangi bir önlemin olmadığını belirten köy sakinlerinden Faruk Yılmaz, “Köy olarak 80 haneyiz. Biz bu sıkıntılarımızı birilerinin aracılığı ile dile getiriyoruz ama pek netice alamıyoruz. Muhtar köyünde ve Aksakal Mezrası ile ilgilenmiyor. Geçtiğimiz günlerde yolu genişletme çalışmaları esnasında ağıllarımız yıkıldı, Heyelan tehlikesi atlattık. Sadece önlem olarak evlerin arkasına 1 kamyon taş döktüler, ertesi gün geri kaldırdılar. Muhtarın veya başka birinin konuyla ilgilenmesini istiyoruz\"dedi.

\"İLK VE SONBAHAR AYLARINDA TEDİRGİNLİĞİMİZ ARTIYOR\"

İlk ve sonbahar aylarında köylerinin içine kadar taşların yuvarlandığını belirten Yılmaz, “Bizim sorunumuz köy olarak taşlar ve heyelan riski, ama en önemli sorunumuz taşlar. İlkbahar ve sonbaharda ki yağışlı havalarda, bu taşların yuvarlanma olasılığı çok yüksek. Geçen ilkbaharda taşların birkaç tanesi aşağı yuvarlandı, buraların bir şekilde ıslah edilmesini istiyoru. Taşların düşüp mezradaki konutlara zarar vermemesi için altlarını başka taşlarla doldurup yuvarlanmalarını engellemeye çalışıyoruz. Daha önce de müracaat ettik, köyü boşaltma riskiyle karşılaşınca kimse göze alamadı. Nereye gidebiliriz? Bir yer verme konusunda bir açıklama yapılmadı bize. İncelemeler yapılıp rapor tutuldu ama bize bir şey söylenmedi. Yağışlı havalarda taşların yuvarlanma ihtimali çok yüksek, geçtiğimiz günlerde yolda iki çocuğun geçtiği esnada, dağdan taş yuvarlandı. Çocuklar son anda kurtuldu, çocuklara bir şey olsaydı hesabını kim verecekti\"diyşe konuştu.

\"RAHAT UYKU UYUMAK İSTİYORUZ\"

Köy sakinlerinden Aydın Yılmaz ise, “Bu güne kadar yetkililerce herhangi bir önlem alınmadı, sadece köylüler tarafından taşların alt kısmı doldurularak önlem alınmaya çalışıldı. Kimseye bir zarar gelmeden önlemlerin alınmasını istiyoruz. Devlet yetkilileri konu ile ilgilenirse seviniriz, bu sıkıntıdan bizi kurtarsınlar bizde rahat bir uyku uyuyalım artık\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Heyelan ve taş kayması riskinin yaşandığı bölgeden detaylar

- Riskli taşların detayları

- Mezradan detaylar

- Köy sakinlerinin röportajı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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5)LOKALE KUMAR VE UYUŞTURUCU BASKINI: 12 GÖZALTI

KAYSERİ\'de bir lokalde hem kumar oynandığını hem de uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Polis farklı 2 yerde daha yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi daha yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından merkez Melikgazi ilçesi, Gülük Mahallesi Çıtak İş Merkezi\'nde bulunan ve kumar oynandığı belirlenen bir lokale baskın yaptı. Koçbaşı ile kapı kıran polisler, masa üzerinde bulunan satışa hazır hale getirilen birer kullanımlık bonzai\'ye el koyarken, baskında C.Ş. (46), Y.Ş. (45), C.D. (48),Ö.Y. (30), A.C. (45), M.K. (50), A.B.(24), İ.D. (35), H.K. (30), S.A. (30), E.A. (36) ve R.Ş. (43) gözaltına alındı. Zehir tacirleri İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde parmak izleri ve adli tabiplikten sağlık raporlarının alınması ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

2 AYRI UYUŞTURUCU BASKININDA 3 GÖZALTI

Narkotik polisleri Battalgazi Mahallesi\'nde uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik yaptığı iki ayrı operasyonda uyuşturucu satan E.S. (26) ve H.B.\'yi (29) gözaltına aldı. E.S.\'nin üzerinde 4 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan bir diğer operasyonda gözaltına alınan O.A.\'da ise (21) 7 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının sorguları başladı.

Görüntü Dökümü

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- Baskında yakalanan zehir tacirlerinin Emniyete getirilişi

- Diğer detaylar

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 2 dakika 45 saniye /88 MB

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6)BİTLİS\'TE 1 PKK\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

BİTLİS merkeze bağlı Yeşilsırt köyü kırsalında yürütülen \'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu\' kapsamında sağlanan sıcak temasta 1 PKK\'lı terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı\'nca yürütülen \'Şehit GK Çetin Karabulut-57 Operasyonu\' kapsamında 5 Kasım\'da saat 00.15 sıralarında Yeşilsırt köyü kırsalında bulunan Marse Tepe Kuzeybatı istikametinde Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 PKK\'lı terörist ölü ele geçirilirken üzerinde ise 1 M-16 dürbünlü piyade tüfeği, bu silaha ait 110 mermi, 5 şarjör, 1 kütüklük, 2 savunma tipi el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi.

BİLGİ İÇİN

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7)KEŞAN\'DA OTOMOBİL YOLDAN ÇIKIP, TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Hümeyra Eliboler öldü, yanında oturan arkadaşı 25 yaşındaki Miyase Yüksek ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Beldesi çıkışında meydana geldi. Keşan\'dan, Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi yönüne giden Hümeyra Eliboler yönetimindeki 55 H 2166 plakalı otomobil, Yenimuhacir Beldesi çıkışında sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Hümeyra Eliboler ve yanındaki arkadaşı Miyase Yüksek ağır yaralandı. Eliboler, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Miyase Yüksek ise Keşan Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Hümeyra Eliboler\'in cesedi otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Jandarmanın incelemesi

-Kadınların araçtan çıkan eşyaları

-Yoldan geçen araçlar

-Acil servis önü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 03.37 - BOYUT: 115 MB)

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8)SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 3 YARALI

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 08.45 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde Devlet Su İşleri kavşağında yaşandı. Suşehri Rehabilitasyon Merkezi Müdürü 33 yaşındaki Yetişen Vural ve eşi 35 yaşındaki Şerife Vural kendilerine ait 58 SH 594 plakalı otomobille Sivas kent merkezine gitmek için yola çıktı. D-100 Karayolunda seyir halindeyken Yetişen Vural\'ın kullandığı otomobil, Avculu Mahallesine gitmekte olan 22 yaşındaki Yunus Ay yönetimindeki 58 M 9446 plakalı şehir içi taşımacılığı yapan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Yunus Ay ve 23 yaşındaki Tuba Ersin ile diğer araç içerisinde bulunan Şerife Vural yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süreliğine kısmen trafiğe kapandı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera:Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

(106 mb)

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9)CAMİ KUBBESİNDE MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde restorasyon yapılan çarşı caminin kubbesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris Kapalı Çarşı içinde bulunan caminin kubbesine çıkan kedi aşağı inemedi. Cami yakınındaki polis merkezinde görevli memurlar durumu fark etti. Polis, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Camiye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, bahçe kapısı inşaat malzemeleri ile kapalı, restorasyon halindeki caminin çevresinde kediyi indirmek için bağırmaya başladı. Caminin dışından itfaiye merdivenine çıkan bir görevli kediyi uzaklaştırmak için uğraştı. İki saat süren çalışma sonunda kedi aşağı indirildi. Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi görevlilerinin baktığı 4 yaşındaki tekir cinsi erkek kedi, sokağa bırakılarak gözlerden kayboldu. O anları izleyen vatandaşlar, itfaiye ve polis itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşlardan tekne kaptanı Serkan Işık, \"Bir iki saattir cami kubbesinde miyavlıyordu. İnemediği için miyavlayarak yardım istiyordu. Cami tadilat halinde olduğu için tehlikeli olur diyerek kubbeye çıkamadık. Çağırdığımız itfaiye ekipleri ile birlikte kediyi indirdik. Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerine teşekkür ederim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Caminin genel görüntüsü esnasında kedinin miyavlama sesleri

- Cami kubbesinde mahsur kalan kedinin genel görüntüsü

- Vatandaş ile röportaj ve genel görüntü

(Toplam: 2 dakika 39 saniye-192 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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10)GÜNLÜK HASILATI, 19 SANİYEDE ÇALDI

ADANA\'da, girdiği marketin 1 günlük hasılatını 19 saniyede çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan 23 yaşındaki Özgür G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi\'nde bulunan markette meydana geldi. Kasada oturan işyeri sahibi Ramazan Kılınç, marketin arka bölümündeki lavaboya girdi. Bu sırada motosikletle işyerine gelen genç, içeride kimsenin olmadığını görünce kasada bulunan 900 lirayı aldı. Kılınç, son anda hırsızı görünce peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Hırsız ise motosiklete binerek kaçtı. Kasadaki paraların alındığını gören Kılınç, büyük şok yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen market sahibi, bir süre sonra cep telefonuyla polisi aradı.

Güvenlik kamera kaydında hırsızın markete girip, 19 saniyede paraları alıp gitmesi görülüyor. Polis kamera görüntüsünden kimliğini belirlediği Özgür G.\'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Özgür G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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***Güvenlik Kamerası***

- İşyeri sahibinin kasadaki parayı düzenlemesi

- İçeri girmesi

- Hırsızın markete girişi

- Kasadaki paraları alması

- Hırsızın kaçması

- İşyeri sahibinin hırsızın arkasından koşması

- Geri gelmesi ve kasayı kontrol etmesi

- Telefonla konuşması

SÜRE:01\'56\" BOYUT: 118 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRKamera:ADANA,(DHA)

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11)GÖCEK\'TE KARTON TEKNE YARIŞININ GALİBİ \'NİGELT DEAN\' OLDU

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki Göcek D-Marin\'de bu yıl 8\'incisi düzenlenen karton tekneler yarışında, 9 takım arasından İngiliz ekibi \'Nigelt Dean\' birinci oldu. Her yıl kasım ayının ilk haftasında, Göcek D- Marin bünyesinde yapılan karton tekneler yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Göcek D-Marin Sahili\'ndeki yarışmaya, aralarında yabancıların da bulunduğu 9 takım katıldı. Yarışmaya katılanlar, organizasyonu düzenleyen Göcek D-Marin\'in verdiklerinin yanı sıra yanlarında getirdikleri malzeme ve aletlerle önce 4 saat boyunca kartondan tekneler yaptı. Ardından tekneler denize indirildi. 9 takım arasından İngiliz ekibi \'Nigelt Dean\' birinci oldu. Göcek D-Marin ekibi ikinciliği elde etti. Göcek Tenis Kulübü\'nün takımı ise üçüncü oldu.

En iyi tasarım ödülünü; \'Güzel tekne ve kostüm dalı\'nda, Göcek\'te faaliyet gösteren hediyelik eşya işletmesi Vasabi kazandı. Batmayan Tekne dalında ise Göcek Yat Kulübü birinci oldu. Dereceye girenler çeşitli içecekler ve plaketle ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan D-Marin Göcek Marina Müdürü Onur Ugan, \"Karton Tekneler Yarışması, marinacılık ve yatçılıkla uğraşan bir yerin yapabileceği etkinliklerin en güzelinden bir tanesi. Çünkü insanlar 3-4 saat gibi bir sürede kendi teknelerini yapıyorlar. Bu tekneler iki kategoride değerlendiriliyor. Birincisi estetik güzelliği, ikincisi ise denizdeki yarış parkurunu bozulmadan sağlıklı bir şekilde tamamlayacak kondisyonda olması. Dört saatlik bir çalışma sonucunda, keyifli ve heyecan dolu bir yarış oldu. Yarışlarımıza her geçen yıl daha fazla ilgi oluyor. Biz de bu ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bir dahaki yıl kasım ayının ilk haftasında buluşmak üzere\" dedi

Görüntü Dökümü

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-Karton teknelerin yapılmasından görüntü

-Karton teknelerin yarışından görüntü

-Dereceye giren ekiplere ödüllerinin verilmesi

-Birinci olan İngiliz ekibi \'Nigelt Dean\'in görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / FETHİYE, (Muğla), (DHA)

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