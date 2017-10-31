DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ADANA\'DA FETÖ SANIĞININ YAĞ FABRİKASINDA YANGIN

ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Hüseyin Nuri Çomu\'ya ait yağ fabrikasında yangın çıktı.

Saat 07.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde bulunan Sunar Mısır Yağ Fabrikası\'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yağ ham mede deposunda çıkan yangın, büyüyünce fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni, tamamen söndürüldükten sonra yapılacak incelemeyle ortaya çıkacak. Fabrikanın bağlı olduğu Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, yaklaşık 1 yıl önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra mahkemece tutuklanmıştı. Sonraki duruşmada tahliye edilen Çomu\'nun tutuksuz yargılanması sürüyor.

YANGINDAN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) -

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2)GENÇ FUTBOLCUNUN CENAZESİNDE FERYATLAR YÜKSELDİ

MUĞLA\'NIN Bodrum İlçesi\'nde geçen 22 Ekim\'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Erdoğan Çakmak\'ın cenazesinde feryat sesleri yükseldi. Çakmak\'ın annesi Ayşegül Çakmak baygınlık geçirdi.Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un altyapısında takım kaptanı olan ve geçen 22 Ekim gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 34 DJ 3026 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Erdoğan Çakmak, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak\'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un Gümbet\'teki tesislerine getirildi. Çakmak\'ın cenazesini ailesi, yakınları, Bodrum Belediyesi Bodrumspor kulüp yöneticileri ve yaklaşık 750 kişilik bir grup karşıladı. Çakmak\'ın Türk bayrağı ve Bodrumspor formasına sarılı olan tabutu takım arkadaşlarının omzunda cenaze aracından indirildi. Cenazenin tören alanına gelmesi ile birlikte Çakmak\'ın yakınlarından feryat sesleri yükseldi. Çakmak\'ın annesi Ayşegül Çakmak baygınlık geçirdi.

Yalıkavak Halil İbrahim İper Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Çakmak\'ın cenazesinin, Bodrum Belediyesi Bodrumspor tesislerinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Denizli\'nin Sarayköy İlçesi\'ne götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin aracının gelişinden görüntü

- Ayşegül Çakmak\'ın bayılışından ve arabaya bindirilişinden görüntü

- Cenaze aracının gidişinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)GENÇ KIZLAR FUTBOL SAYESİNDE SOSYAL YAŞAMA KATILIYOR

MANİSA\'da 3 yıl önce kurulan Esnaf Gençlik Spor Kız Futbol Kulübü, dar gelirli ve sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin kızlarına futbol sevgisini aşıladı.

Manisa\'da kurulan kadın futbol takımı ile 80\'e yakın genç kız lisans alıp futbolla tanıştı. Manisa Esnaf Gençlik Spor Kız Futbol Takımı\'nda oynamaya başlayan genç kızlar, spor yaparak sağlıklı yaşam ile tanıştı. Manisa Esnaf Gençlik Spor Kız Futbol Takımı Antrenörü Cemil Uğur, \"Haftanın dört günü kız futbol takımıyla antrenman yapıyoruz. Sıfırdan yetiştirdiğimiz kız çocuklarımıza futbol bilgisi ve spor sevgisi aşılıyoruz. Kadınlar liginde üçüncü yılımız. Takımda oynayan kızların çoğunluğu kırsalda yaşayan ekonomik geliri düşük ailelerin çocukları. Biz onlara spor sevgisini aşılamak istiyoruz. Onlar buraya geldiklerinde kişilikleri, ilişkileri düzeliyor. Çocukların kötü alışkanlıkları düşünecek zamanı kalmıyor. Hep doğrunun peşinde oluyorlar, toplumda yer edinmek istiyorlar\" dedi.

KIZLARI ZOR KABULLENDİLER

Futbol sahalarında kızların kabullenilmediğini söyleyen Cemil Uğur, \"Kız çocuklarının spor sahalarında kabullenilmesi zor oluyor. Nereden çıktı bunlar, diyorlar. Ama biz ısrarla kızlarımızı kabullendirdik. Kız çocuklarına ‘annenin dizinin dibinde otur\' derler. Biz kızları annesinin dizinin dibinden alıp sporcu yapmaya çalışıyoruz. Ancak onlara gerekli malzemeleri veremezsek evine annesinin dizinin dibine itersek o zaman sporcu sayımız azalır\" diye konuştu.

\"TFF DESTEĞİ KESTİ, KULÜPLER ZOR DURUMA DÜŞTÜ\"

Futbolun Türkiye\'de erkek oyunu olarak görüldüğünü, ancak kadın futbolcu sayısının da arttığını kaydeden Cemil Uğur, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) Kadınlar 3\'üncü Ligi\'nde verdiği harcırah desteğinin kalktığını söyledi. Harcırah verilmemesinin kadın futbolunu kötü etkileyeceğini öne süren Uğur, \"Her geçen gün kadın futbolcu sayısı artıyor. 3\'üncü ligde kulüplerin gelişmesi için bugüne kadar TFF destek oluyordu. Kilometre başına 1.5 lira, ayrıca 200 kilometrenin üstünde konaklama bedeli veriyordu. Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yol harcırahını kaldırdı. Bu zamana kadar teşvik kaldırıldı. Yalnız 1\'inci ve 2\'inci sırada olanlara destek verilecek, diğerleri kendi yağıyla kavrulacak. Bu karar özellikle kadın futbolunda sıkıntı. Biz iller arasında yarışıyoruz. Ulaşım, konaklama, beslenme sorunu ekonomik gideri artırıyor. Ligden çekilen kulüpler var. Bu karar kadın futbolunu geriletir\"dedi.

TFF\'nin desteğinin kaldırılmasıyla birlikte birçok kadın futbol takımının zor duruma düşeceğini savunan Cemil Uğur, yerel aktörlerden destek istedi. Uğur, \"Ticaretle uğraşan kurum kuruluşların desteği yok. Sponsorluk yasası var ama bunları uygulayanlar yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kız futbol takımının antrenmanından genel ve detay görüntü,

-Kızların ısınma hareketleri yapmasından görüntü,

-Futbol takımının antrenörü Cemil Uğur\'un konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

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4)MİDYAT\'TA TEFECİ OPERASYONU: 3 KİŞİ TUTUKLANDI

MARDİN\'de, ihtiyacı olana yüksek faizle verdikleri para karşılığında çek imzalatan ve bunun karşılığında taşınmaz mülklerin tapularını alan 3 kişi, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Bu kişilerin 31 kişiden, 45 adet çek ve senet aldıkları ve 16 adet tapularına da el koyduğu belirterek, tefecilikten haksız yere kazandıkları 5 milyon liraya el konulduğu belirtildi. Tefecilik operasyonu ile ilgili olarak, Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, Mardin İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğümüzce İlimizde tefecilik suçunu işleyen şahıslara yönelik yürütülen ,çalışmalar kapsamında; Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda çalışmaya başlanmış ve 2017 soruşturma dosyası kapsamında, 19.10.2017 günü Midyat ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet çek ve senetle birlikte gözaltına alınmış, 16 adet tapu ele geçirilmiş olup, yürütülen soruşturma kapsamında, 31 müşteki şahsın tarafımızdan ifadesi alınmış, şüphelilerin 27 farklı eylemde; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, 6136 SKM, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, tehdit, resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri, bahse konu eylemlerden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiş, şüpphelilerin mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbir konulmuştur. Tahkikatın tamamlanmasının ardından şüpheliler 30.10.2017 tarihinde Midyat adliyesine sevk edilmiş, yapılan duruşma neticesinde 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör ve her türlü suç odaklarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntü

-İşyerlerinde yapılan aramalar

-Ele geçirilen çek ve senetler

-Zanlıların mahkemeye çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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5)GÖNÜLLÜ BERBER KARDEŞLER 30 KÖYDE 400 ÖĞRENCİYİ ÜCRETSİZ TRAŞ ETTİ

BİNGÖL\'de, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi ile daha önce hasta ve yaşlıları evlerinde ücretsiz traş eden Ali ve Yunus Alkaşı adlı berber kardeşler, bu kez 30 köyü dolaşarak yaklaşık 400 öğrenciyi ücretsiz traş etti. Berber Ali Alkaşı, tek amaçlarının çocukların sevinci ve mutluluğu olduğunu ifade ederek, \"Bugüne kadar, geçen sene ile beraber 30 köy dolaştık ve öğrencileri ücretsiz traş ettik. 400 öğrenciyi traş ettik, hedefimiz ikinci dönem ile birlikte bin öğrenciyi traş etmek. Burada amacımız, imkanı kısıtlı olan, berbere gidemeyen ve ihtiyaç sahibi köy çocuklarına yardım etmektir\"dedi.

Daha önce hasta ve yaşlıları ücretsiz traş eden berber Ali ve Yunus Alkaşı kardeşler, kent merkezinin uzak olmasından dolayı berbere gidemeyen köy çocuklarının gittikleri köylerinde traş etmeye devam ediyor. 2 yıldır köy, köy gezen kuaför kardeşler, bugüne kadar kentte 30 köyü dolaşarak 400\'e yakın öğrenciyi ücretsiz traş ettiklerini söylediler. Son olarak merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek Köyü\'ndeki Şeker Pancarı İlkokulu\'ndaki öğrencileri ücretsiz traş eden Ali Alkaşı, \"Haftanın 6 günü işyerimde çalışıyorum. Çalıştığım sürede kazancım bana yetiyor. İzin günüm olan Pazar günleri ise kardeşimle birlikte başlattığımız sosyal sorumluluk projesini devam ettiriyoruz. Amacımız, Allah rızası içindir. Hiçbir ücret beklemeden, karşılık beklemeden bu sosyal sorumluluk projesini yürütmek. Tek amacımız var, o da çocukların sevinci ve mutluluğu. Bugüne kadar, geçen sene ile beraber 30 köy dolaştık ve öğrencileri ücretsiz traş ettik. 400 öğrenciyi traş ettik, hedefimiz ikinci dönem ile birlikte bin öğrenciyi traş etmek. Burada amacımız, imkanı kısıtlı olan, berbere gidemeyen ve ihtiyaç sahibi köy çocuklarına yardım etmektir. Diğer amacımız ise öğrencilere okul ve eğitimi sevdirmek, gönüllerini almaktır. Bugün engelli bir kardeşimizi de traş ettik. Bu mutluluğun tarifi yok. Bunu anlamak için yaşamak gerekiyor. Köy çocuklarının sevinci, tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor\"dedi. Ali Alkaşı, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden projeleri için gerekli izinleri aldıklarını da ifade ederek, \"Çocukları güldürmek, en büyük sermayemiz\" dedi.

Projelerini genişletmeyi ve çocukları güldürmeye devam edeceklerini belirten Yunus Alkaşı da, \"Amacımız, çocukları sevindirmek, onları eğitime sevdirmektir. İnsanların unutmadığı anlar olur. Bunlardan birincisi ilkokulda yaşadığı ilkler, ikincisi askerlik, üçüncüsü de kutsal topraklara gittiği andır. İnsanlar bu anları kesinlikle unutmaz. Biz bu çocukları sevindirdik, onların güler yüzünü gördük. Umuyoruz ki, çocuklar bu anı hiçbir zaman unutmaz ve her zaman hatırlarlar. Bu şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz. İmkanlarımız olduğu sürece, köy köy gezip çocukları güldürmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Köyde yaşayan ve bedensel felçli 5 yaşındaki Davut Ercan\'ın annesi Saime Ercan, oğlunun doğduktan sonra beyninde tümör olduğunu ve tümörün ameliyat ile alınmasından sonra felç kaldığını söyledi. Anne Ercan, \"Davut\'u daha önce merkezde kuaföre götürdük, ancak orada rahat durmadı. Rahat duramadığı için tıraş edememiştik. Biz de tıraş makinesi aldık ve evde tıraş etmeye başladık. İlk kez köyümüze gelen hayırsever berberler tıraş ediyor. Allah hayırlarını kabul etsin\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ali ve Yunus Alkaşı Kardeşlerin merkezdeki işyerinden detaylar,

-Şeker Pancarı İlkokulundan detaylar,

-Öğrencileri tıraş etmeleri,

-Okuldan ve tıraş anından detaylar,

-5 Yaşındaki engelli çocuğu da tıraş etmeleri,

-Tıraş sonrasında öğrencilere kalem hediye etmeleri,

-Ali Alkaşı\'nın röportajı,

-Yunus Alkaşı\'nın röportajı,

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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6)REKTÖR KORKMAZ\'DAN YATIRIM TURU

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İstiklâl Yerleşkesinde devam eden yatırımlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, rektör yardımcıları Mehmet Karaca ve Durmuş Acar, Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp, rektör danışmanları Doç. Dr. Ömer Tekşen ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç\'la birlikte Burdur\'da görev yapan basın mensuplarını İstiklâl Yerleşkesi içerisinde otobüsle gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Korkmaz, yapımına yeni başlanan Spor Kompleksi ile Spor Salonu, Teknokent binası, kütüphane, Turizm Otelcilik Okulu Uygulama Merkezi ve Gastronomi Mutfağı, cami, İlahiyat Fakültesi binası ve planlanan diğer projeler hakkında açıklamalarda bulunurken, yerleşkede 2018 yılı sonunda altyapı inşaatının tamamlanacağını açıkladı.

MAKÜ\'nün hızlı gelişen ve büyüyen bir üniversite olduğunu anlatan Rektör Korkmaz, \"Biz de üniversite yönetimi olarak bu gelişme sürecine ayak uydurmaya çalışıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde inşaatlardan kurtulup üniversitemizin esas misyonuna yönelik çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz. Altyapı çalışmalarını bitirmemiz gerekiyor. Bunlar olmadan ciddi çalışmaları yapamıyorsunuz\" dedi.

MAKÜ\'nün kendi yaşıtı üniversitelerden önde olduğunu kaydeden Korkmaz, \"Çok nitelikli, fonksiyonel, çok kullanımlı, sadece üniversitenin değil şehrin de üniversitenin altyapısından faydalanabileceği bir kampüs dizaynı üzerinde çalışıyoruz. Buralar bittiğinde Burdur\'un üniversitesi aynı zamanda Göller Bölgesi, Akdeniz ve birçok alanda da içinde bulundurduğu farklı projelerin hayata geçmesiyle Türkiye\'nin nadir komplekslerinden birisine sahip olacak\" diye konuştu.



Görtüntü Dökümü

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- Rektör Korkmaz\'ın açıklamaları

- Yapımı devam eden inşaatlar

- Detay

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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