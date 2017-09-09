DHA YURT BÜLTENİ-2 

Uzaklaştırma cezalı koca, eşini parkta öldü

GAZİANTEP\'te, daha önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası verilen 50 yaşındaki Salih Deniz, konuşmak için parka çağırdığı eşi 42 yaşındaki Adile Deniz\'i tabancayla öldürüp kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Merveşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Daha önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası verilen Salih Deniz, eşi Adile Deniz\'i telefonla arayıp, yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Adile Deniz\'in kabul etmesiyle ikili mahalledeki parkta buluştu. Salih Deniz, isteğine yanıt verip parka gelen eşi Adile Deniz\'e 6 el ateş edip kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Adile Deniz, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından yakın mesafede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Deniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Deniz\'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, polis olay yerinde inceleme yapıp kaçan Salih Deniz\'in yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Boş kovanlar

- Polisin çalışması

- Adile Deniz’in sağlık fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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Aydın ve İzmir\'de 91 göçmen böyle yakalandı

Göçmenlerden biri yakalanacaklarını anlayınca botta bulunan bir çocuğu denize atmakla tehdit etti

Sahil Güvenlik Komutanlğı Aydın Kuşadası ve İzmir Dikili açıklarında düzenlenen operasyonla 91 göçmenin yakalandığını açıkladı.

Dün saat 04.50’de, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Aydın Kuşadası ilçesi Davutlar önlerinde hareket halinde bir göçmen botu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen göçmen botu durdurularak içerisinde bulunan 51 Suriye, 3 Afgan, 1 İran, 1 Alman uyruklu toplam 56 düzensiz göçmen (20 erkek,12 kadın, 24 çocuk ) yakalandı.

Dün saat 07.47’de, İzmir İli Dikili ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Suriye uyruklu 40 düzensiz göçmen (12 erkek,10 kadın, 18 çocuk ) yakalandı. Göçmenlerden biri yakalanacaklarını anlayınca bot bulunan bir çocuğu denize atmakla tehdit etti.

Görüntü Dökümü

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Aydın ve İzmir\'de göçmenlerin yakalandığı operasyondan görüntüler

Haber: AYDIN - İZMİR (DHA)

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Küçük Ernes\'in 18 bin liralık işitme cihazını çaldılar

DİYARBAKIR\'da kulak delikleri, bebekliğinde geçiridği havale sonucu yüzde 90 işitme kaybına uğrayan 4.5 yaşındaki Ersen Kaya\'nın 18 bin liralık kemik içi işitme cihazı parkta oynarken, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Anne Nezahat ve baba Adnan Kaya, işitme cihazının çalınmasından sonra çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, çocuklarının cihaz olmadan okula gidemeyeceğini söyledi.

Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi\'nde yaşayan ve sebze halinde çalışan baba Adnan Kaya, oğlunun 2 yaşından bu yana kullandığı işitme cihazını bin bir güçlükle satın aldıklarını belirterek, cihazla birlikte çocuğunun konuşmaya başladığını anlattı.

Anne Nezahet Kaya, oğlunu zaman zaman mahalledeki parka götürdüğünü, 15 gün önce parkta oynadığı sırada oğlu Ernes\'in yanına gelerek, cihazının olmadığını söylemesi üzerine aramaya başladıklarını ancak sadece kablolarını bulduklarını belirterek, \"Cihazın sadece kablolarını bulduk, aramadığımız yer kalamadı. Bulamayınca da karakola giderek müracaat ettik. Cihaz çalındığı günden bu yana oğlum bizi duyamadığı için ağlıyor. Onu güçlükle sakinleştiriyorum, son zamanlarda çok güzel konuşmaya başlamıştı. Cihazı olmazsa konuşmayı da unutacak, biz almak istesek bile 7 yıl geçmesi gerekiyor. Oğlum sadece 2 yıl kullanabildi. Şimdi cihazı yeniden almak için 5 yıl beklememiz gerekiyor. Buradan yetkililere ve yardımsever vatandaşlara sesleniyorum; Oğlumu okula kaydettim ama eğer o cihaz olmazsa oğlum okuyamayacak lütfen bize yardım edin. Psikolojisi çok bozuldu hiç kimseyi görmek istemiyor. Sürekli ağlıyor\" dedi.

Küçük Ernes\'e özel bir rehabilatsayon merkezinde eğitim veren öğretmeni Ayşe İzci de, cihazın çalınmasının ardından küçük Ernes\'in hırçınlaştığını ifade ederek, \"Ernes çok mutlu ve uyumlu bir çocuktu fakat cihazı kaybolduktan sonra duyamadığı için çocuk hırçınlaştı. Şimdi hiç kimseyle iletişim kuramıyor çünkü bizleri duymuyor. Sürekli cihazını istiyor. Çocuğun eski sağlığına ve mutluluğuna kavuşması için cihazın yeniden takılması gerekiyor. Ancak ailenin böyle bir şansı yok şuanda\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Ernes\'in ağlaması

-Ailesinin kendisini sakinleştirmesi

-Baba Kaya\'nın konuşması

-Anne Kaya\'nın konuşması

-Öğretmeni İzci\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar Sunar / DİYARBAKIR (DHA)

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Bursa\'da bin polisle huzur operasyonu

BURSA\'da yaklaşık bin polisin katılımı ile düzenlenen \'Huzur Operasyonu\'nda, hakkında yakalama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yaklaşık bin polisin katılımıyla şehirde denetim yaptı. Asayiş şubesi, , kaçakcılıkla ve organizel suçlarla macadele ve terör polisininde katıldığı denetimler sabaha kadar sürdü. Toplam 5 bin 46 kişinin kimilğini sorgulayan polis hakkında arama kararı bulunan 46 kişiyi gözaltına aldı. 900 aracın durdurulduğu denetimlerde evraklarında eksik olan 103 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı. Ruhsatı bulunmayan 11 işyerinin kapatılması için tutanak tutan polis, yol üzerinde fuhuş pazarlığı yapan 6 hayat kadını ve bıçak, satır ile bir miktar esrar ve uyuştucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri benzer denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü:

-Trafik uygulaması

-Polis ekiplerinin mekanlara baskını

-Yakalanan malzemelerin sergilenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: BURSA (DHA)

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Öğrenciler yabancı yemeklerle yarıştı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde düzenlenen \'Avrupa Lezzetleri Yemek Yarışması\'nda\' öğrenciler Bulgaristan, Polonya, İspanya ve Romanya mutfağından hazırladıkları yemeklerle en iyi olmak için yarıştı.

Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Bulgaristan, Polonya, İspanya ve Romanya\'dan okullarla birlikte yürüttüğü \'Avrupa Uyum Çalışmaları ve İyi Eğitimli Personelin İstihdamı\' isimli Erasmus+ projesi kapsamında \'Avrupa Lezzetleri Yemek Yarışması\' düzenlendi. Çolaklı turizm bölgesindeki Kamelya Collection Exclusive Hotels\'de gerçekleştirilen yarışmaya Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fethi Yılmaz Sezer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Evliya Çelebi Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'yle birlikte, Aksaray, Ankara, Ordu, Diyarbakır ve Adana\'daki 8 meslek lisesinden 24 öğrenci katıldı.

Yarışmada öğrenciler 2 grup halinde, projeye katılan İspanya, Romanya, Polonya ve Bulgaristan\'a ait yemek menüleri hazırladı. Yarışmaya katılan okulların öğrencileri, İspanya, Romanya, Polonya ve Bulgaristan kültürlerine ait başlangıç, ana yemek ve tatlıları hazırlamak için yarıştı. Hazırlanan yemeklere sunum, lezzet ve dekor olmak üzere 3 ayrı kategoride puan verildi. Yarışmada Elmadağ Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kremalı Rumen çorbası, Polonya et dolması ve Polonya tatlısıyla 89.75 puan alarak birinci, Ünye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 82 puanla ikinci, Aksaray Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 70 puanla üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisi olan Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden Betül Özgür, ana yemek olarak sundukları Polonya et dolmasının çok lezzetli ve yapımının da oldukça basit olduğunu anlattı. Yarışmada birinci oldukları için ekip arkadaşlarıyla birlikte çok mutlu olduklarını aktaran Özgür, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrenciler yemekleri hazırlıyor

- Jüri üyeleri yapılan çalışmaları denetliyor

- Yemekleri bitiren öğrenciler sunumu gerçekleştiriyor

- Jüri üyeleri yapılan yemekleri tadıyor

- RÖP: Betül Özgür (Polonya et dolması yapımını anlatıyor)

- Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlıkları

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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Marmaris\'te sahiller sonbaharda da cıvıl cıvıl

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, sonbahara girilmesine rağmen güneşli sıcak havanın devam etmesini fırsat bilen turistler, sahilleri doldurup, renkli görüntüler sergiledi.

Marmaris\'te, sonbahar mevsiminde yaz günlerini aratmayan sıcaklardan bunalanlar plajları doldurdu. Şehir merkezindeki Atatürk Caddesi\'nden turistik İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yabancı turistlerle doldu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği kent merkezinde yüksek nem de eklenince bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı. Kimileri şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Büyük bölümü Rus ve İngiliz olan turistler, şezlonglarında sere serpe uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Jet-ski, muz, simit ve deniz paraşütü gibi su sporları ise heyecan arayanların ilgi odağı oldu. Su parkları ve havuz başlarında da sahilleri aratmayacak kalabalıklara sahne oldu. Turistler, sahil yolunda plaj kıyafetleriyle yürüyerek 50 metre aralıklarla konumlandırılmış aletlerde spor yaptı. İki kadın arkadaşıyla tatile gelen 22 yaşındaki Helena Kurukovaka, \"Marmaris çok güzel. Bayılıyorum bu güzelliğe\" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hafta sonundan itibaren dört gün süreyle gündüz sıcakların 30-33 derece arasında akşam ise rüzgarlı ve 22- 25 derece arasında olacağı bilgisini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 33 dereceyi göstermesi

-Plajlardan görüntü

-Rus turistlerle röp.

-Su sporları yapanlardan görüntü

-Su parkından görüntü

-Sahil yolunda yürüyüş yapan ve bisiklete binen turistlerden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Bozcaada\'da 18\'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı

ÇANAKKALE\'nin Bozcaada İlçesi\'nde 8-10 Eylül arasında düzenlenen 18\'inci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali, başladı.

Bozcaada\'da, Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali\'nin 18\'incisi düzenlendi. Dün (cuma) saat 17.00\'de festivale gelen yerli ve yabancı turistlerin traktörler ve belediye araçlarıyla taşınarak, Talay Şarap Fabrikası\'na ait bağlarda gerçekleşen temsili bağbozumuyla etkinlik başladı. Bağbozumunda toplanan üzümler, Cumhuriyet Meydanı\'na getirildi. Festivale Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP\'li Hakan Can Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Çağrı Sağlam, daire amirleri de programa katıldı. Açılış konuşmalarının ardından en iyi üzüm yarışmasında jüri tarafından en iyi üzüm seçildi. Yarışmada ilk 3\'e giren dünyaca meşhur çavuş üzümü oldu. Bu üzümleri üreten üreticilerden birinci Ali Ertan, ikinci Hüseyin Dinçel, ve üçüncü ise Gülsem Salman oldu. Festival kapsamında düzenlenen tavla turnuvasının birinciliğini ise Ethem Özgüven kazandı. Festival\'in birinci gün etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Zülfü Livaneli Korosu konseri ile son buldu. Livaneli\'nin sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde, ada halkı şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Festivalin ikinci günü olan bugün saat 16.00\'da Bağcılık konulu panel, saat 18.30\'da Murat Başer\'in imza günü, 19.30\'da Enver Aysever\'in \'Mırıldandıklarım, Haykırdıklarım\' isimli tek kişilik oyunu ve saat 21.30\'da ise Kaleiçinde Şevval Sam konseri olacak. Yarın (pazar) ise gün boyunca çeşitli turnuvalar ve resim sergileri ile devam edecek festival, akşam Salhane\'de Halil Sezai konseri ile sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Üzüm bağlarındaki Bağbozumundan görüntüler

- Bağbozumunda toplanan üzümlerin ilçe merkezine getirilmesinden görüntüler

- Tavla turnuvasından görüntüler

- En iyi seçilen üzümlerden görüntüler

- Zülfü Livaneli Korosundan görüntüler

Haber- Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)

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İncir Festivali\'nde Hadise ve Edis coşkusu

AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde her yıl düzenlenen Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Hadise ve Edis konserleriyle binlerce vatandaşı buluşturdu.

Germencik\'te 7- 8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 17\'nci Germencik Tarım İncir Kültür ve Sanat Festivali büyük ilgi gördü. Festivalde en iyi incir yetiştiricileri sıralamasında ilk üçe giren üreticiler ödüllerini MHP\'li Belediye Başkanı Ümmet Akın\'ın elinden aldı. Bu tür festivalleri daha da geniş kapsamlı yaparak incirin tüm dünyaya tanıtılacağını belirten Başkan Ümmet Akın, inciri dünya markası yapmak istediklerini söyledi.

Festivalin ilk gününde iki ünlü pop şarkıcısı Edis ve Hadise sahne aldı. Sahneye ilk çıkan Edis okuduğu hareketli parçalarla özellikle genç kızları kendisine hayran bıraktı. Birbiri ardına söylediği şarkılarla izleyenlere neşeli saatler yaşatan Edis, o sırada kaybolan bir çocuğu ise sahneye alarak sakinleştirdi. Belediye Başkanı Ümmet Akın da ünlü şarkıcı Edis\'e çiçek ile birlikte bir sepet incir hediye etti. Edis sepeti açarak sahnede incir yedi.

Edis\'in sahneden ayrılmasından sonra sahneye çıkan Hadise hareketli dansları, okuduğu birbirinden güzel parçalarla hayranlarını mest etti. Yoğun kalabalıkta izdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi.

Belediye Başkanı Ümmet Akın, Hadise\'ye de çiçek ve incir hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Festivalden görüntüler,

-Ediz ve Hadise konserinden görüntü,

-Belediye Başkanı Ümmet Akın\'ın konuşmasından görüntü,

-Ediz\'in incir yemesinden görüntü,

-Konseri izleyen kalabalıktan görüntü.



Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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Bodrum Caz Festivali sürüyor

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde gerçekleştirilen 1\'inci Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali\'nde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası beğeni toplayan bir konser verdi.

Turkcell\'in isim sponsorluğunda; LEO Organizasyon, Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği\'nin desteğiyle düzenlenen 1\'inci Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali\'nde, gala gecesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konser verdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde şefliğini Bando Teğmen Yusuf Doğan\'ın yaptığı orkestranın konseri, beğeniyle dinlendi. Orkestranın konserinin ardından sahneye çıkan caz şarkıcısı Sibel Köse, orkestra eşliğinde eserler seslendirdi.

Sonrasında konuşan Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ise etkinliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek plaket verdi.

Festival kapsamında bu akşam Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, Bodrum Kalesi\'nde sahne alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konserden görüntüler

- İzleyenlerden genel detay görüntüler

- Sibel köse\'nin görüntüsü vardır.

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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