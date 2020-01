DHA YURT BÜLTENİ-2 

Polis merkezine saldırmak isteyen canlı bomba öldürüldü



MERSİN\'de MİT Bölge Müdürlüğü binası ile yan yana olan 50. Yıl Polis Merkezi\'ne girmek isteyen canlı bomba öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Olay saat 09.30 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki MİT Bölge Müdürlüğü ile yan yana olan 50. Yıl Polis Merkezi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki şüpheli tavırları dikkat çeken 30 yaşlarındaki bir erkek takibe alındı. Kısa süre sonra karakola gelen şüpheli, \'dur\' ihtarına karşın durmayınca açılan ateş sonucu öldürüldü. Karakola 30 metre kala öldürülen teröristin üzerinde bomba olduğu anlaşılınca çevre güvenliği alındı. Bomba uzmanları, ceset üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ali ŞEN-Mustafa İNSAN-İbrahim MAŞE/ MERSİN (DHA)

==============================================

Telabyad\'daki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nin karşısında, terör örgütü PKK\'nın bu ülkedeki kolu olan PYD denetimindeki Suriye\'nin Telabyad kentindeki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı.

Akçakale\'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad\'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı. Akçakale\'nin Hürriyet Mahallesi\'nden de görülen, hava şartları nedeniyle tahrip olan bayrak ve flamalar 4 ay önce yenilenmişti. Telabyad ilçe merkezindeki PYD flaması ile gümrük binasında asılı olan ABD bayrağı ve PYD flamasının bu sabah yerinde olmadığı görüldü. Bayrak ve flamaların neden ve kim tarafından indirildiği bilinmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Sınırdadaki güvenlik güçleri

- Telabyad merkezindeki boş bayrak direği

- Akçakale Sınır Kapısı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

===================================================

Bodrum koylarında hız teknesi kullanan çocuklar tehlike saçıyor

BODRUM\'da lüks motoryatların uğrak yeri Göltürkbükü, Yalıkavak, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis gibi cennet koylarda, çocukların kullandığı hız tekneleri tehlike saçıyor. Güçleri 30- 70 beygir arasında değişen hız teknelerinin, yanlarında aileleri olsa bile, çocuklara kullandırılmasının tehlikeli olduğunu hatırlatan Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları Derneği Başkanı Arif Yılmaz, herhangi bir facia meydana gelmeden önlem alınmasını istedi.

Bodrum\'un cennet koylarına tatil amaçlı gelen lüks yatlardan indirilen zodyak botlar ve jet-ski\'lerin dümeninde yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocukları görenler, tepkilerini dile getirdi. İnsanların yoğun olarak denize girdikleri koylarda son sürat bot kullanan çocuklar, çevredekileri endişelendiriyor. Çocuklara bu tekneleri kullandırtan yat kaptanları ve anne babaları sorumsuz davranmakla suçlayan yat kaptanı 30 yaşındaki Ali Can Çağlayan, \"Geçtiğimiz günlerde Göltürkbükü açıklarında 40 metrelik yat ile seyrederken karşımda 7 yaşında olduğunu tahmin ettiğim bir çocuğun kullandığı hız teknesi gördüm. Bu tekneleri çocukların altına verenler tehlikenin farkında değil mi? Hem kendi çocuklarının, hem de başkalarının canlarını tehlikeye atıyorlar, eğer usta kaptan olup manevra yapmasam gelip bana çarpacaktı. Koylarda aşırı yat ve tekne yoğunluğu var. Bu koylarda su sporları yasak olmasına rağmen bir de özel yatlardan indirilen zodyak bot ve jet-ski\'leri çocukların kullandığını görünce çok şaşırdım\" dedi.

\'ABD BAYRAKLI YATLARA DOKUNMUYORLAR\' İDDİASI

Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 17 yıldır yat kaptanlığı yapan 39 yaşındaki Enver Kantarmış, yaz aylarında yaklaşık 4 binin üzerinde deniz aracının Bodrum koylarında dolaştığını belirterek, Türk bayraklı mavi yolculuk ve günübirlik tur teknelerinde denetimlerin çok sıkı olduğunu hatırlattı. Kendilerinin onlarca belge hazırlayıp tüm kuralları yerine getirdikten sonra denize açılabildiğini ifade eden Kantarmış, \"Başta ABD bayraklı olmak üzere yabancı ülkelerin özel yatlarına ise kimse dokunmuyor. Onlara denetim yapılmıyor, bu yatlardan indirilen jet-ski\'ler ve zodyak botlar çocuklara verilip ölüm saçılıyor. Ölümlü kazalar bile yaşanıyor ancak yıllardır bu manzaraya tanık oluyoruz. Bu insanlar sadece kendilerinin değil günübirlik mavi yolculuğa çıkan günahı olmayan turistlerin de hayatını tehlikeye atıyor\" diye konuştu.

\"BİR ANLIK MUTLULUK FACİAYA NEDEN OLABİLİR\"

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Su Sporları Komitesi Başkanı olan Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları Derneği Başkanı Arif Yılmaz da, yasalara göre sadece 14-16 yaşındaki çocukların velilerin onaylaması halinde amatör denizci ehliyeti alabildiğini açıkladı. Ancak bu yaşlardaki çocukların ehliyeti alsalar bile 7 beygir gücü üzerindeki tekneleri kullanamayacağının altını çizen Yılmaz, \"Bu ehliyet sadece çok yavaş hareket eden botlar için geçerlidir. Oysaki görüyoruz; çocukların altına 150 beygir gücünde ve tecrübeleri ile idare edemeyecekleri botları veriyorlar. Kendileri yanlarında olsun olmasın bu yaştaki çocukların bu hız teknelerini kullanması kesinlikle sakıncalıdır. Anne babalar belki bir anlık çocuklarını mutlu etmek için bunu yapıyor. Ama hem çocuklarının hemde başkalarının hayatlarını tehlikeye atıyorlar. 30-150 beygir gücündeki, dev makinelere sahip sürat teknelerini kullandırmanın şakası yok. Bunlar çocuk, kendilerini bekleyen tehlikenin farkında bile değiller. Kaptanlar belki yat sahiplerine şirinlik yapmak için böyle bir yola gidiyorlar ama yarın olabilecek bir faciada onları kimse kurtaramaz. Bu tür davranışları yapanları görenlerin acil olarak sahil güvenliğe ihbarda bulunmalarını istiyoruz\" dedi.

Sürat teknesini çocuklara kullandırtan yat sahipleri ve kaptanlarını tespit etmeleri halinde bu konuda denetim yapma yetkisi olan sahil güvenliğe bildirip, haklarında yasal işlem başlatılması için gereken neyse yapacaklarını belirten Yılmaz, \"Bu tekneler, çocukların ellerinde her an birer ölüm makinesi olabilir. Bir facia yaşanmadan bu konuda gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zodyak botları kullanan çocuklardan görüntü,

-Çocukların kullandığı jet skilerin insanların arasına girmesinden görüntü,

-Arif Yılmaz ile röp,

-Enver Kantarmış ile röp.

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

=========================================

Saman yüklü TIR alev alev yandı



ÇORUM’da saman yüklü TIR alev alev yandı, alevlere müdahale ederken yaralanan sürücü Şaban Ümit Altıntaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay kantin Aşağı Sanayi Sitesi 1. Çelik Sokak’ta dün gece saat 01.00 sıralarında, meydana geldi. Sürücü 38 yaşındaki Şaban Ümit Altıntaş\'ın tamir için getirip Sanayi Sitesi\'ndeki tamirhane önüne park ettiği TIR\'daki samanlar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracında bulunan sürücü Şaban Ümit Altıntaş alevleri söndürmek için müdahale etti, başarılı olamayınca da itfaiyeyi aradı. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri alev topuna dönen TIR\'ı söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi, bir işyeri ve yakındaki bir araç da hasar gördü.

Aracındaki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü Şaban Ümit Altıntaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi

- Yanan Tır ve yanan işyeri ile otomobilden görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

=============================================

Sürücü yanan aracını bırakıp kaçtı

ADANA\'da alev alev yanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı.

Kaza, saat,03.00 sıralarında,merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi\'nde meydana geldi.İddiaya göre,plakası ve sürücüsü tespit edilemiyen araç,şarampole düşerek alev aldı.Çevrede gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu alev alan araç söndürülürken,ekipler çevrede sürücüyü aradı.Yapılan incelemeler de aracın sürücüsüne ve plakasına ulaşamayan ekipler,yanan aracı çekici ile götürdü.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken,polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

(CEP TELEFONU)

- Yanan araç

- Çıkan alevler

--------------------

- Yanan araçta inceleme yapan ekipler

- Şarampolde aracın durması

- Çevrede arama yapan Cankur ve polis ekipleri

- Aracın çekiciye yüklenmesi

Haber - Kamera: ADANA,(DHA)

==============================================

Halterci eşini Avrupa şampiyonasına hazırlıyor

Erzincan\'da halter antrenörü olan Ahmet Taştan 2015 yılında evlendiği sporcu eşi Melike Berna Taştan\'ı Gençler ve 23 yaş altı Türkiye Halter şampiyonasında Türkiye 2\'ncisi yaptı. Melike Berna Taştan ise, antrenmanlarda eşi Ahmet Taştan\'ın zorlamadığını fakat başarı için çalışmak gerektiğini söyleyerek tüm bayanları halter sporuna davet etti. Taştan çifti Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bayan sporcunun antremanından genel detay görüntü

-Karı koca çiftin antremanlarından görüntü

-Antrenör Ahmet Taştanın açıklaması

-Sporcu Berna Taştanın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

====================================

Yavru Kürt köpeğine meydan okuyan tavuk

ELAZIĞ\'ın Maden ilçesine bağlı Plaj köyde diğer tavukları kümese soktuktan sonra kendisinide kümese sokmaya çalışan yavru Kurt köpeğini meydan okuyan ve onu kovalayıp buurnunu gagalayan tavuğun görüntüsü izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.

Maden ilçesine bağlı Plaj köyde cep telefonu ile kayıt edilen yavru Kurt köpeği ve bir tavuğun görüntüsü izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, diğer tavukları kümesine sokan yavru Kurt kepeği kalan sok tavuğu da havlayıp korkutarak kümese sokmaya çalışıyor. Her defasında tavuğa doğru hamle yapan köpeğe saldıran tavuk, adeta köpeği kovalıyor. Uzun süre tavuk ile uğraşan köpek, tavuğun burnuna attığı gaga ile kaçmak zorunda kalıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yavru Kurt köpeği ve tavuğun mücadelesi

-Kurt kepeğinin tavuktan kaçmlası

-Kurt köpeğinin havlaması ve tavuğun ona doğru hamlesi

-Tavuğun kurt köpeğini gagalaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Keamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

================================================

Halk Ozanlarından Kars geceleri

Eylül ayının gelmesine rağmen havaların sıcak geçmesini fırsat bilen kahvehanelerde kentin yöresel halk ozanlarıyla düzenlediği Kars Geceleri devam ediyor. İşyeri sahibi Doğan Kaya açık havada halk ozanlarıyla birlikte program yaptıklarını ifade ederek Karslılar\'ın bu tür etkinlikleri çok sevdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aşıkların konuşmaları ve değişleri

-İşyerinden ve çevresinden detaylar

-Bir vatandaşın konuşması

-İşyeri Sahibi Doğan Kaya\'nın konuşması

-Aşıklar ile röp,

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

====================================

Meslekleri teknolojiye yenik düşen romanlar, göçebe hayatı yaşıyor

EDİRNE\'de geçimlerini demircilik, kalaycılık sepetçilik yaparak sağlayan bazı roman aileler, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmesi üzerinde göçebe hayatı yaşamaya başladı. Trakya\'nın köylerine kurdukları çadırlarda çocukları ile birlikte yaşayan göçebe romanlar, buğday, ayçiçeği, çeltik, pancar tarlalarında mevsimlik işçi gibi çalışarak, geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, AB\'nin \'Güvenli Yarınlar\' projesi ile roman vatandaşlara iş imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Edirne\'de bir dönemin gözde meslekleri arasında olan demircilik, kalaycılık, sepetçilik yaparak geçimlerini sağlayan romanlar, mesleklerinin gelişen teknolojiye yenik düşmesi üzerine daha da zor durumda kaldı. Bazı roman aileler, özellikle yaz aylarında göçebe hayatı yaşamaya başladı. Köylere kurdukları çadırlarda, bazılarının eğitimlerini yarım bıraktığı çocukları ile birlikte kalan roman aileler, buğday, ayçiçeği, çeltik, pancar tarlalarında mevsimlik işçi gibi çalışıyor. Bütün gün aşırı sıcaklarda tarlalarla çalışan romanlar, akşam saatlerinde çadırlarına döndüklerinde yine neşeli kimliklerini ön plana çıkarıp, müzikler eşliğinde zaman zaman eğleniyor. Şu günlerde ayçiçek tarlalarında küspe toplayan roman göçerler, işlerinin bitmesinin ardından yeniden yaşadıkları mahallelere döneceklerini dile getirdi.

\"KALAYCILIK BİTTİ, GÖÇEBE HAYATA GEÇTİK\"

Edirne\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde kalaycılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 42 yaşındaki Tuncay Külçe, işlerinin bitme noktasına gelmesi nedeniyle göçebe hayatı yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Mayıs ayından buyana eşi 33 yaşındaki Naime Külçe, ilkokul 3\'ncü sınıftan terk 14 yaşındaki kızı Nazar ve 16 yaşındaki oğlu Erdem Külçe ile Edirne ve Kırklareli\'nin köylerinde çalışıp,

tarlada biçerdöverlerin ardından kalan ayçiçeğini toplayıp satmak için Süloğlu İlçesi\'nin Geçkinli Köyü\'ne gelen 6 aileden biri. Kalaycılıktan kazandığı parayla ailesini geçindirmediği için ataları gibi göçebe hayatı tercih ettiğini belirten Tuncay Külçe, \"Benim mesleğim kalaycılık. Son yıllarda kalaycılık mesleği neredeyse bitti. Bende aileme bakabilmek için kışın hamallık yapmaya başladım. Yazında at arabasıyla eşim ve 2 çocuğumla birlikte tarlalarda çalışmak için yola çıkıyoruz. Burada kazancımız pek fazla olmuyor. Kazandığımızla anca karnımızı doyuruyoruz. Bu gelenek bizim üzerimize yapışmış bir kader. Allah razı olsun bu atların tırnağına, bu hayvan sayesinde günde 10-20 lira kazanıp karnımızı doyuruyoruz\" dedi.

Eşi Naime Külçe, çadır hayatının çok zor olduğunu belirterek, Biz burada kazandığımızla anca karnımızı doyuruyoruz. Yazın sürekli uzak köyleri geziyoruz. Kasım ayında geri dönüyoruz. Pancar toplama, saman balyası bağlama, hamallık ve diğer tarla işleri ile ne olursa yapıyoruz. Borçlarımızı ödemek zorunda olduğumuz için çalışmak zorundayız. Günlük ne kazanırsak onu yiyoruz. İki çocuğum var, paramız olmadığı için okutamadık. Şu an cebimde hiç param yok mesela. Ama ben sadece normal bir yaşantım olsun, yaşayacak kadar para olsun hepsi bu\" dedi.

İPEK, HEMŞİRE OLMAK İSTİYOR

Süloğlu İlçesi\'nin Musabeyli Köyü çıkışında çuvaldan yapılmış çadırda anne babası ve kardeşiyle birlikte yaşayan Ortaokul 7\'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki İpek Karataş, okuluna devam edip hemşire olmak istediğini söyledi. Çadırda yaşamanın tüm zorluklarına göğüs geren Karataş, okuluna devam edip hemşire olmak istediğini söyledi. Çadırda günün güzel geçtiğini anlatan Karataş, \"Çamaşır, bulaşık yıkıyorum. Yemek yapıyorum. Ekmek yapıyorum. Sabah kaktığımda anneme kahvaltıda yardım ediyorum. Uzunköprü\'de okuluma devam ediyorum. Büyüdüğümde hemşire olmak istiyorum\" dedi.

AB PROJESİYLE İŞ İMKANI

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, AB\'nin \'Güvenli Yarınlar\' projesi ile roman vatandaşlara iş imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Dezavantajlı romanların eğitim ve sosyal sorunların çözümü noktasında hak temelli çalışmalar yürüttüklerini de belirten Şallı, \"İlimizin değişik ilçelerinden gelerek köylerde yarı göçer durumda yaşayan bu vatandaşlarımız iş ve aş bulma adına çadırlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Göçebe yaşayan insanlarımızın daha önce demircilik, kalaycılık, sepetçilik yapıyorlardı. Bu meslekler zamanla teknolojik gelişmeye yenik düştüğü için bu meslekleri icra etme noktasından tamamen yoksun durumda kalmışlardır. Tabi bu insanlarımız iş, aş ve emek için buradalar. Edirne ilimize baktığımızda 300\'den fazla roman vatandaşı aile, kentin çeşitli köylerine gelerek burada değişik işler bulma yoluyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Romanlar bizim ülkemizin temel bireyledir. Temel sorun oluşturan istihdam ve eğitim büyük sorun olduğu gerçeğini tekrar yaşadık. Dernek olarak romanlara yönelik istihdam ve sosyal entegrasyonun aşılması noktası, AB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mali İşler Daire Başkanlığı\'nın desteği ile \'Güvenli Yarınlar\' projesini sürdürüyoruz. Hedefimiz yarı göçer yaşamının aşılmasıdır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

Çadır alanından genel

Bulaşık yıkayan kız

Dışarda sobaya odun atan çocuk

Kadınların çamaşır asması

At arabaları atlardan genel detay

Atını besleyen sahibi

Küçük çocuklardan genel

Roman vatandaşları ile röp

İpek Karataş ile röp

Turan Şallı İle röp

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

====================================