DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ARAKAN İÇİN KOFİ ANNAN\'LA GÖRÜŞECEK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan\'da yaşanan olaylar için Bileşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri ve Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile görüşeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla baba ocağı Antalya Alanya\'nın İlçesi\'ne geldi. Emine Özmüftüoğlu Camii\'nde bayram namazını kılan Bakan Çavuşoğlu, çıkışta kendisine ikram edilen iki bisküvi arasına sıkıştırılmış lokum yedi. Çocuklara koruması aracılığıyla 20\'şer lira bayram harçlığı veren Çavuşoğlu, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Tüm Müslümanların bayramını kutlayan Mevlüt Çavuşoğlu, bayramın birliği ve kardeşliği güçlendirmesi dileğinde bulundu. Dünyada zulüm çeken herkesin zulmünün sona ermesini dileyen Çavuşoğlu, \"Arakan\'da Müslümanlar son günlerde zulüm altında. Acımasızca saldırılara uğradılar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız diğer ülke liderleriyle görüşmelerde bulundu. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birçok ülkenin bakanlıkları ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Bugün de BM Özel Temsilcisi Kofi Annan\'la görüşeceğiz. Arakan problemine kesin bir çözüm bulmak için çaba sarf etmemiz lazım. Daha önce benzer saldırılar oldu ama bu son süreçte en şiddetlisi oldu. Buna kökten çözüm bulmak için Türkiye olarak ne gerekiyorsa yapacağız\" dedi.

SURİYE\'DE ATEŞKES KONUSUNDA MESAFE KAT ETTİK

Suriye\'deki son gelişmeleri de değerlendiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların durdurulması konusunda geçen yıla göre iyi bir noktaya geldiklerini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, \"Yaptığımız çalışmalar sayesinde ülke genelinde terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. Ateşkes konusunda ciddi mesafe kaydettik. Şimdi ateşkesin kalıcı olması için siyasi çözüm konusunda çaba sarf ediyoruz. Siyasi çözüm terör örgütü DEAŞ ile mücadele kadar önemlidir. Birini yaparken diğerini ihmal etmemeliyiz. Siyasi bir çözüm olmazsa Suriye, terör örgütleri ve radikal gruplar açısından bulunmaz bir fırsat olarak devam edecektir. Bu konuda yoğun çabalarımız devam ediyor\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Bakan Çavuşoğlu nun camiye gelişi ve açıklamaları

Hasan DEMİRBAŞ- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA)

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2)GENELKURMAY BAŞKANI AKAR İLE BAKAN FAKIBABA, ŞANLIURFA\'DA BAYRAM NAMAZI KILDI

GENELKURMAY Başkanı Hulusi Akar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram namazını Şanlıurfa\'da kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akar ve Fakıbaba, namazın ardından Balıklıgöl’de kutsal olduklarına inanılan balıklara yem atıp dilek tuttu. Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere dün kuvvet komutanları ile Şanlıurfa’ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Vali Abdullah Erin ile birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi\'nde kıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı camiye namaz kılmaya gelen vatandaşlar üst aramaları yapıldıktan sonra içeri alındı. Bakan Fakıbaba ile Orgeneral Akar, namazın ardından cami önünde kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla bayramlaştı. Fakıbaba ve Akar daha sonra yürüyerek Balıklıgöl\'e gitti ve burada balıklara yem atarak dilek tuttu.

Görüntü Dökümü

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- Cami girişinde üst araması yapılması

- Camide bayram namazı kılan vatandaşlar

- Akar ve Fakıbaba’nın camiden çıkışı

- Akar ve Fakıbaba’nın Balıklıgöl\'ü ziyareti

- Akar ve Fakıbaba\'nın balıklara yem atması

- Fakıbaba ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 275 MB

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3)BAKAN GÜL BAYRAM NAMAZINI GAZİANTEP\'TE KILDI

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, bayram namazını seçim bölgesi Gazianyep\'teki Ulu Cami\'de kıldı. Gül, namazın ardından camide vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz çıkışında konuşan bayramın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, \"Kurban Bayramını büyük bir coşkuyla vatandaşlarımız, hemşirelerimiz ile kutluyoruz. Kurban Bayramı Allaha yaklaşmak, 80 milyonun bir ve beraber olduğunun göstergesidir. Bu bayramlar birliğimizin beraberliğimizin göstergesi olacaktır. Kıyamete kadar bu coğrafyada kardeşliği sürdüreceğiz. Gaziantep\'te yaklaşık 500 bin Suriyeli kardeşimiz var. İnşallah Suriye\'de sorunlar sona erecek. Başta Arakan olmak üzere Müslüman coğrafyasında, kan var, gözyaşı var. Dünya bu insanlık dışı katliama, soykırımı seyirci kalmaya devam ediyor. İki tane karabatak için dünyayı ayağa kaldırırlar ama ölen gariban mazlumsa kimsenin sesi çıkmaz. İnşallah bu bayram birliğimizi beraberlimizi daha da güçlendirir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Abdülhamit Gül\'ün camiden çıkışı

- Abdülhamit Gül\'ün açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mustafa KANLI- Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 MB

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4)HAKKARİ VALİLİĞİ: 4 PKK\'LI VE 1 İŞBİRLİKÇİ ÖLDÜRÜLDÜ



HAKKARİ\'nin Oğul Köyü kırsalında 4 PKK\'lı terörist ile onlarla toplantı halinde olan 4 işbirlikçinin insansız hava aracı Bayraktarla vurulduğu, 4 PKK\'lı ile 1 işbirlikçinin öldüğü, 3 işbirlikçinin ise Hakkari Devlet Hastanesi\'nde tedavi altnda bulundukları belirtildi.

Hakkari Valiliği dün saat 15.30\'da Oğul Köyü Kanireş Çeşmesi bölgesinde silahlı insansız hava aracı ile vurulan PKK\'lı teröristlerle ilgili açıklama yaptı. Tespit edilen dinamik hedefe silahlı Bayraktar ile bomba atıldığı belirtilerek şöyle denildi:

\"Söz konusu atış neticesinde 4 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilen bölgede teröristlerle toplantı halinde bulundukları sonradan anlaşılan İbrahim Sak, ve Musa Tarhan isimli işbirlikçiler hafif şekilde, Mehmet Temel ve İsmail Aydn isimli işbirlikçiler ise ağır şekilde olmak üzere toplam 4 işbirlikçinin yaralandığı, kendi imkanları ile Hakkari Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındıkları tespit edilmiştir. Söz konusu yaralanan işbirlikçilerden Mehmet Temel Hakkari Devlet Hastanesi\'nde tedavi altında iken vefat etmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

HAKKARİ, (DHA) -

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5)TEKİRDAĞ\'DA BOYA FABRİKASINDA YANGIN

TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde özel bir firmaya ait boya fabrikasının idari bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Ergene İlçesi\'nde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasının idari bölümünde bugün saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın idari bölümünden dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlisi hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler diğer bölümleri sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaralanan olmayan yangında fabrikanın idari bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin çalışması

-Yanan fabrikadan görüntü

-İtfaiye araçları

-Alevlerden görüntü

-Söndürme çalışmaları

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)

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6)TAKSİCİLERİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

ADAPAZARI\'nda, iki grup arasında yüksek sesle müzik dinlenilmesi nedeniyle çıkan tartışmada, taksicilerin üzerine kurşun yağdırıldı. Taksici 2 kardeş yaşamını kaybederken, kuzenleri ise yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Milli Egemenlik Caddesi\'nde bulunan taksi durağında meydana geldi. Taksi durağında bulunan taksiciler ile durağa gelen bir grup, iddiaya göre yüksek sesle müzik dinlenilmesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce durağa gelen bazı kişiler üzerlerindeki tabancalarla duraktakilere kurşun yağdırdı. Taksicilik yapan 32 yaşındaki Erman Yıldırım ile 27 yaşındaki kardeşi Furkan Yıldırım ağır yaralanırken, kuzenleri Emre Yıldırım ise hafif yaralandı. 2 kardeş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Emre Yıldırım ise Yenikent Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Erman ve Furkan Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Yaralılardan görüntü

Yaralıların sevk edilmesi

Polis olay yerinde inceleme yapması

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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