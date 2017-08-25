DHA YURT BÜLTENİ-2

1)AKSAKALLI\' NIN ANNESİ VEFAT ETTİ



2. KOLORDU Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nının Erzurum\'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ\'cülerle çatışarak Özel Kuvvetleri, darbecilerden kurtarıp mücadelenin kahramanlarından olan, ardından son atamalarla 2. Kolordu Komutanlığı\'na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın Erzurum\'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece yaşamını yitirdi.Zekai Aksakallı\'nın annesinin vefat ettiği haberini almasının9 ardından Erzurum\'a hareket ettiği belirtildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Aksakallı\'nın da katılacağı cenaze namazı bugün Erzurum\'da Lalapaşa Camisinde kılınacak. Halise Aksakallı, Asri mezarlıkta toprağa verilecek.

ERZURUM, (DHA)

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2)VAN\'DA 2 PKK\'LI ÖLDÜRÜLDÜ

VAN\'ın Gürpınar ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Van Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından Gürpınar İlçesi Faraşin Bölgesi Çalyan Yaylası\'na PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu bir grup teröristin geldiğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye yapılan hava destekli operasyonda, 2 PKK\'lının etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü belirtildi.

VAN, (DHA)

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3)SİLAHLA VURULAN ATMACA TEDAVİYE ALINDI

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde, ormanlık alanda ateşli silahla vurulduğu belirlenen atmaca, Kumluca Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi\'nde tedaviye alındı. Kumluca\'da, 54 yaşındaki Feyzullah Çoraman, ormanlık alanda yaralı halde bulduğu atmacayı Kumluca Belediyesi Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'ne teslim etti. Veteriner hekim Sinan Ulusoy tarafından Belediye Rehabilitasyon ve Hayvan Bakım Barınağı\'na götüren atmacanın, ateşli silahla vurulduğu ve kanadının kırıldığı tespit edildi. Müdahalesi yapılan atmacanın bir süre gözetim altında kalacağını belirten veteriner hekim Sina Ulusoy, isabet eden saçmalar nedeniyle kanadının kırıldığını tespit ettiklerini kaydetti. Yarayı temizlediklerini ifade eden Ulusoy, \"Tedavi ettik, sardık. Şimdi belediyemize ait hayvanat bahçesinde özel kafese yerleştirdik. İyileşinceye kadar burada bakımını yapacağız. Tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşın karton koli içinde Halkla İlişkiler merkezine getirmesi

Veterinerin ilk müdahalesi

Yaralı Atmancaya yapılan tedavi ve

Veteriner Hekim Sinan Ulusoy ile röp.

Yaralı Atmacayı bulan vatandaşın nerde nasıl bulduğunu kısa bir şekilde anlatması

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)

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4)MARMARİS\'TE TURİSTLER CİP SAFARİYLE ÇILGINCA EĞLENİYOR

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan cip safari turları, keyifli anlar yaşatıyor. Başta İran olmak üzere Lübnan, Ürdün, Katar ve Tel Aviv gibi değişik Ortadoğu ülkelerinden kente gelen turistler, cip safarilerine büyük ilgi gösteriyor.Taşlı, çamurlu ve tozlu dağ yollarıyla nehirlerin çevrelerinden geçen, ilçenin cennetten gibi doğal güzelliklerini sunan ve kırsal mahalleri de içine alan cip safari turları, Ortadoğulu turistlerin yoğun ilgi göstermesiyle hareketli günlerine döndü. Kent merkezinde bulunan cip safari turları, her gün saat 10.00\'da başlayarak saat 19.00\'da sona eriyor. Gündüz ve gece olmak üzere iki safari turu düzenleyen işletmeler, dört çeker arazi araçlarında 4 ila 7 kişiden oluşan gruplarla belirledikleri parkurlarda gidiyor. İstenilen hizmet ve parkura göre kişi başı 40-80 lira arasında değişen cip safari turları, genelde trafiğin olmadığı toprak yollarda geçiyor. Araç içinde su savaşı yapıp çalan hareketli müzikler eşliğinde eğlenen turistler, belirlenen noktalarda öğle yemeği molasıyla yorgunluk atıyor. Animatörler, yemek molası sonrası müzikler eşliğinde Ortadoğulu turistleri coşturarak beraber dans ve halay çekiyor. Başta İran, Lübnan, İsrail ve Ürdün olmak üzere değişik Arap ülkelerinden turistler, safari turlarına yoğun ilgi gösteriyor. Animatörler ve hareketli müzikler eşliğinde turlara çıkan Ortadoğulu turistler, keyifli anlar yaşıyor. Cip safari çalışanları, Arap turistlerin çılgın eğlencelerini kamera ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Gündüz turları, turistik kırsal mahallelerdeki manzaraya hakim tepelerinde gün batımının seyri ile son buluyor. Gece turlarında ise gün doğumu ile turlar sona eriyor.

Marmaris\'in ilk cip safari turlarını başlatan Patika Turizm Şirketi Satış Temsilcisi ve Animatör Tolga Gündüz, \"Bizler, turizm elçileri gibi ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Şirketimiz 30 yıldır cip safari turu düzenliyor. Şehrimize tatile gelen vatandaşlarımız ve yabancı turistler cip safari yapmadan gitmiyor. Bu yıl Arap turistler ekonomik olarak rahatlattı. Avrupalı turist açığımızı Ortadoğulu turist ile kapattık. Arap turistler eğlenmeyi, heyecanı ve doğal, kültürel zenginliklerimizi görmeyi çok seviyor. Gündüz ve gece turlarımız oluyor. Kırsal turistik mahallelerde istenilen parkura göre fiyatlarımız değişiyor. Son bir ay içinde Arap turistlere özel turlar düzenliyoruz. Günlük 100 kişilik grup cip safari turuna katılıyor\" dedi.

Ailesiyle tatile gelen çevre mühendisi İranlı 32 yaşındaki Ahmad Akbar Amarah, \"İlk defa Marmaris\'e geldim. Hayran kaldığım doğası ve denizi mevcut. Ülkemizde ki tur acenteleri cip safari turlarını izlettirmişti çok merak etmiştim. Gerçeği daha güzel ve çok güzel, eğlenceli anlar yaşadım. Ülkeme döndüğümde dostlarıma Marmaris\'e gitmelerini isteyeceğim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ciplerin tura çıkarken animatörlerin şakalarından görüntü

- Cip safari esnafında animatörler eşliğinde eğlenen Ortadoğulu turistlerden görüntü

- Mola yerlerinde dans edip eğlenen Arap turistlerden görüntü

- Cip safariden görüntü

- Patika Turizm Şirketi Satış Temsilcisi ve Animatör Tolga Gündüz röp.

(Toplam: 8 dakika 1 saniye-447 MB görüntü)

(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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5)İSTANBULLU MİMAR KEÇİ ÇİFTLİĞİ KURARAK MARKALAŞTI

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi Birgi Mahallesi\'nde keçi çiftliği kuran 50 yaşındaki İstanbullu mimar Defne Uçkun, organik peynir, zeytinyağı ve incir ürünlerini \'Butik Farm\' markasıyla tüketicilere sunuyor.

İstanbul\'da 25 yıl mimarlık mesleğini sürdüren girişimci Defne Uçkun, turizmci kardeşi Barış Tuncel ile birlikte Birgi\'nin Dedeler Mevkii\'nde 35 dönüm incir ve zeytin ağaçları ile donanmış araziyi 3 yıl önce satın aldı. 50 baş Saanen keçisini 3 yılda 140\'a çıkaran kardeşler daha fazla verim almak için 3 buçuk litreden aşağı süt veren keçileri sattı. Çiftliklerinde Ege Üniversitesi\'nden alınan 4 damızlık teke ile birlikte 50 keçi ve 30 oğlakları bulunduğunu anlatan Defne Uçkun, çiğ sütten ürettikleri salamur, kekikli, az tuzlu, hellim ve kuru meyveli peynir çeşitleri için patent almak istediklerini söyledi. Özellikle peynir üretimiyle ilgili hem araştırma yaptığını hem de İstanbul\'da eğitim aldığını belirten Uçkun, \"Soğuk sıkım ve sofralık zeytin konusunda da en iyiyi yapmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Doğru beslenme ve fark yaratmak tek amacım. Tabii ki sütte organiği yakalayamadık çünkü yem konusu önemli. Kimyasal kullanmadan incirlerimizi ve zeytini tam organik olarak piyasaya sürdük. Ticari kaygımız yok. Doğru beslenme en önemli idealimiz. Burada istihdam yaratmak, iyi şeyler üretip insanlara organik ürünler sunmak istiyoruz\" diye konuştu.

DOĞAL YAŞAM ÇİFTLİĞİ

Dedesinin Birgili olduğunu ve bu işi yapmayı hep istediğini anlatan Defne Uçkun, İstanbul\'da kendisine, \"Paranı keçi çobanlığı yaparak ziyan etme\" deseler de hedefinden vazgeçmediğine dikkat çekti. Çiftliğinde telefon yada internet olmadan kendisine doğal bir yaşam kurduğunu dile getiren Uçkun, işinin zor olduğunu ancak büyük keyif aldığını belirterek şöyle konuştu:

\"Birgi\'de genellikle büyükbaş hayvancılık yapıldığından küçükbaş hayvanlar ikinci plana atılıyordu. Eskiden beri organik beslenmeye karşı bir ilgim vardı. Nasıl organik üretim yapabilirim, kompoze gübre üretebilirim, bunu nasıl insanlara ulaştırabilirim diye araştırdım. Bu araziyi gördüğümde bizim için biçilmiş bir kaftan gibiydi. 33 dönümde aynı zamanda incir işimiz var. Organik incir üretiyoruz. Arazimizde zeytin ağaçları da var. Önce kendi yağımızı çıkaralım diye başladık. Daha sonra şirket haline geldik ve markalaştığımızda, üçüncü ürün olarak satışına başladık. \'Butik Farm\' adıyla tescilli bir markayız\"

Görüntü Dökümü

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-Keçilerden görüntü,

-Defne Uçkun\'un incir toplamasından görüntü,

-Defne Uçkun\'un konuşmasından görüntü,

-Eşi ve kardeşi Barış Tuncel ile birlikte görüntüsü.

Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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6)GÖLTÜRKBÜKÜ\'NÜN GÖNÜLLÜ TEMİZLİK TİMİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde tatil yaparken çevre kirliliğinden rahatsız olan Rengin Sakıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte gönüllü temizliğe başladı. Kirlilik sorununa çözüm bulunması çağrısı yapan Sakıoğlu, Göltürkbükü\'ndeki kirliliğin yerleşime yakışmadığını söyledi.

Göltürkbükü Mahallesi Akdeniz Caddesi\'ndeki bir sitede yaz aylarını geçiren işletmeci Rengin Sakıoğlu, eşiyle yürüyüş yaparken çevredeki kirlilikten rahatsız olunca çöpleri toplamaya başladı. Gün aşırı çöp toplayan Sakıoğlu\'na, çevresindekiler de yardıma başladı. Son olarak beş arkadaşıyla birlikte Akdeniz Caddesi ve Cennet Koyu Caddesi\'nde 10 dakika 2\'şer torba çöp topladı. Bulduklarını çöp konteynerine atan çevre gönüllüleri, belediye ekiplerinin daha düzenli çalışması gerektiği belirtti.

Halkı bilinçli olmaya çağıran Rengin Sakıoğlu, \"Temiz bir çevre görmek istiyoruz. Türkiye\'nin en turistik yeri Bodrum. Şehirler temizliğiyle, güzelliğiyle, mimarisiyle ve çeşitli güzellikleriyle birbiriyle yarışabilir. Gönlümüzde böyle şeyler var. Hepsinden öte toprak bunu kabul etmiyor. Bunu yapmamamız lazım. İnşallah yeterli bir bilinç sahibi oluruz da bunu yapmayız. Çöpü dışarı atmanın bir güzelliği yok. Etrafa çöp atmayız, çöpü başka türlü de değerlendirebiliriz. Bütün dünya çöpü değerlendiriyor\" dedi. Sakıoğlu, temizlik sorununda belediyenin kısa süre içinde çözüm bulması gerektiğini, bu görüntülerin kente yakışmadığını vurguladı.

Temizliğe katılan Nasan Sayar ise, \"Ülkemizin turizm cenneti, turizmin gözbebeği olan bir yerde, üstelikte turizm sezonunun zor geçtiği söylenilen bir dönemde belediyelerin bu konularda daha hassas, daha duyarlı olması hepimiz için daha iyi sonuçlar getirecektir\" dedi.

Ellerindeki çöp torbalarını gösteren yaşam koçu Belgin Küllü, \"Bu kadar çöpü 10 dakikada içinde topladık. Her zaman temiz olması gerekiyor. Özellikle görülmeyen kenarları ve köşelerdeki çöplerin, inşaat artıklarının, toprağın içine girmiş şeylerin belediye ekipleri tarafından toplanmalı. Bizim gücümüz yetmiyor. Çevredeki plastikler, izmaritler üzüntü verici. Bu dünya hepimizin ve hepimiz de bundan sorumluyuz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 5 kadının çevre temizliği yapması,

- Çöp torbası,

- Rengin Sakıoğlu, Nazan Sayar ve Belgin Küllü ile röp.

- Çöplerin çöp konteynırına atılması.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)



