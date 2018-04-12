DHA YURT BÜLTENİ-19

TEM\'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BOLU’da, TEM Otoyolu\'nda orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra taklalar atan otomobildeki 54 yaşındaki Mehmet Dede öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu\'nun Bolu Batı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mahmut Dede idaresindeki 34 BDP 143 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 50 metre refüjde ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak devrildi. Kazada, Mehmet Dede olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mahmut Dede, Mevlüt Dede, Halil Dede ve Hanım Muratoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Mehmet Dede\'nin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERAK, MADDİ HASARLI KAZAYA NEDEN OLDU

Kazaya bakmak için yavaşlayan sürücüler nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Kazaya bakan bir TIR sürüsü ile otomobil sürücüsünün araçları çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

EKMEK HASSASİYETİ

Bu arada, yaralılara yardım etmek için duran bir kadın da yola saçılan ekmekleri toplayarak yol kenarındaki yeşil alana koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Aracın çarptığı direğin görüntüsü

-Trafikten görüntüler

-Maddi hasarlı kazanın görüntüsü

-Ekmek toplayan kadın

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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BBP Sivas İl Başkanı Bulut:Takipsizliğin kaldırılması bizi memnun etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu\'nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheler üzerine takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin, \"İğne ile kuyu kazıyarak bugünlere gelmenin, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları suikastinin müsebbiblerinin kanun önünde hesap verecek olmalarının Türk Devleti açısından duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum\" dedi.

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 20 Haziran 2016 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'ana dosya\' diye tanımladıkları 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini, buna karşılık yaptıkları itirazın 2. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildiğini söyledi. Bulut, \"Türk adaletinden bundan sonra beklediğimiz helikopterin düşürüldüğü bölgedeki köylüleri kimin ya da kimlerin tehdit ettiğinin belirlenmesi, cenazelerin kaldırılmadan önce olay yerine savcıların neden intikal ettirilmediği, helikopter üzerindeki cihazların neden söküldüğü, helikopterin düşme anında jetlerin orada bulunma nedenleri, İsmail Güneş\'in çenesi kırık vaziyette saatlerce telefonda nasıl görüşme yapabildiği, bölgede uçan jetlerin pilotlarının Suriye\'de düşen pilotlar olup olmadığı, radar kayıtlarının yaklaşık 4 dakikalık görüntülerinin neden gizlendiği, kaza kırım ekibinin soruşturma kapsamına alınması, arama kurtarma ekibine verilen bilgilerin yanlışlığı ve gecikme sebebin, \'Muhsin Yazıcıoğlu bulundu\' bilgisini açıklayarak Alperenlerin ve köylülerin arama yapmasını engelleyenlerin neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarının mahkeme önünde Türk Ceza Kanunu gereğince sorulması en büyük dileğimiz ve isteğimizdir. Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak yüce Türk milletinin içinden bir Hamza yürekli, koç hakimin çıkacağı, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hesabını soracağına olan inancımız tamdır\" dedi.

\'TAKİPSİZLİĞİN KALDIRILMASI BİZİ MEMNUN ETTİ\'

Takipsizlik kararının kaldırılmasının Büyük Birlik Partililer ve Alperenleri memnun ettiğini belirten Bulut, \"İğne ile kuyu kazıyarak bugünlere gelmenin, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları suikastinin müsebbiblerinin kanun önünde hesap verecek olmalarının Türk devleti açısından duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum. Tüm iyi insanlardan beklentimiz odur ki bizim yanımızda olsunlar. Muhsin Yazıcıoğlu suikasti Türk Devleti için önemlidir\" ifadelerini kullandı. Toplantıya kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile partililer katıldı.

Görüntü Dökümü

-Basın toplantısından görüntüler

-İl Başkanı Uğur Bulut\'un acıklaması

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Ödemiş\'te cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük (30) öldürülmüş, Gültekin Köle (32) ise aynı yerde yaralı halde bulundu. Olay yerindeki bir av tüfeği ve bir tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu\'nun 2\'nci kilometresindeki Kerpiçlik Mevkii’nde yaralı bir kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş\'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük\'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle\'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, Bülbül\'ün başından, çiftçilik yapan eniştesi Köle\'nin ise sırtından tabancayla, Gölcük\'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Köle\'nin sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük\'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Olayda yaşamını yitiren İbrahim Bülbül\'ün eniştesi Gültekin Köle ile bugün saat 13.00 sıralarında Erdoğan Gölcük\'ü iş yerinden aldıkları belirlendi. 3 kişinin olay yerine geldiği otomobilin yanında bulunan tabanca ve av tüfeğine incelenmek üzere el konuldu. Jandarma, soruşturma başlatırken, Bülbül, Gölcük ve Köle\'nin birbirlerini vurdukları üzerinde durulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Savcının olay yerindeki incelemelerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Bakan Yılmaz: En büyük yatırımı öğretmene yaptık (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İskenderun\'un ardından Hatay Valiliği\'ni ziyaret etti. Bakan Yılmaz burada \'Eğitim değerlendirme toplantısı\' gerçekleştirerek, kente eğitim alanında yapılan yatırımları değerlendirip, Vali Erdal Ata\'dan da il genelinde sürdürülen projeler konusunda bilgiler aldı. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Bakan Yılmaz, Hatay\'ın eğitim alanında birçok şehirden iyi olduğunu belirterek, imkanları en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

\'ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ\'

Eğitimde çok iyi bir mesafe alındığı kaydeden Bakan Yılmaz, \"Eksiklerimiz var mı? Var. Onda şüphe yok. Ama geçmişe kıyasla bakarsak, eğitimin her alanında çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. İnşallah devlet-millet işbirliğiyle evlatlarımıza bizim aldığımızdan daha iyi bir eğitimi şimdi veriyoruz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama yarının eğitimini de bu günden daha iyi kılmak için de elbirliğiyle çalışıyoruz\" dedi.

\'HATAY\'A 1 MİLYAR 415 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI\'

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bugüne kadar eğitime yaklaşık 64 milyar lira harcadığını, bu rakamın daha da artmasını istediklerini belirten bakan İsmet Yılmaz, \"Türkiye\'ye yaklaşık 64 milyar yatırım yaptık eğitim alanında, aynı dönemde Hatay\'a 1 milyar 415 milyon 92 bin liralık bir eğitim yatırımı yaptık\" diye konuştu.

Bakan İsmet Yılmaz\'ın Hatay Valiliği ziyaretine AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Fevzi Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan İsmet Yılmaz\'ın Hatay Valiliği\'ne gelişi

-Bakan Yılmaz\'ın şeref defterini imzalaması

-Bakan Yılmaz\'ın açıklaması

-Bakan Yılmaz\'ın valilik makamındaki ziyaretinden görüntü

SÜRE: 01\'23\'\' BOYUT: 168 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)