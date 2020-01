DHA YURT BÜLTENİ-19

Bursa Adliyesi\'nde X-Ray cihazındaki telefonu çaldı

Bursa Adliyesinde X-Ray cihazına telefonunu bırakan ve daha sonra orada unutan kişinin telefonunun çalınma anı güvenli kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde yer alan Bursa Adliyesi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adliyeye giren Ş.P.(31), cep telefonunu X-Ray cihazına bıraktı. Daha sonra X-Ray cihazından geçen Ş.P, telefonun orada unutarak oradan ayrıldı. Bu sırada S.P.\'nin arkasından gelen Şeref K., cep teleofunu X-Ray cihazında kaldığını fark ederek telefonu çalarak yürümeye devam etti. S.P., cep telefonunun olmadığını fark ederek durumu adliyede görevli polis ekiplerine bildirdi. İncelenen güvenlik kamerası ile şüphelinin Şeref K., olduğu tespit edildi. Şeref K., Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Şeref K, serbest bırakıldı. Ötea yandan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafında görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Telefonun çalınma anı

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

===========================================

Konya\'da kafeye silahlı baskında, genç kız başından yaralandı



KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde bir grub, kafede gördükleri grubu, husumetli oldukları kişiler zannederek mekana av tüfeğiyle ateş açtılar. Can pazarının yaşandığı kafede müşteriler korku ve panik içerisinde kaçışırken, eslime Tomak (20) başına isabet eden saçma ile yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi\'nde bir kafede meydana geldi. Otomobille gezen M.Ç., B.Ç., R.T. ve A.T., iddiaya göre bir kaç saat önce kavga ettikleri grubun, cadde üzerindeki kafede oturduğunu zannederek dehşet saçtılar. Otomobilden inip, kafeye dalan 4 kişiden, elinde av tüfeği bulunan M.Ç., kapının girişinde kavga ettiklerini zannettiği grubu rastgele ateş açtı. Can pazarının yaşandığı, müşterilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı kafede saçmanın başına isabet ettiği Teslime Tomak, yaralandı.

Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, müşteriler ise çığlıklar atarak yardım istediler. Yaşanan kargaşa sırasında bir kişi M.Ç.\'nin elinden tüfeği almak istedi ancak başarılı olamadı. Kafenin içini kontrol eden 4 kişi, kavga ettikleri grubun, kafede olmadığını anlayınca hızla olay yerinden ayrıldı. Saldırının ardından arkadaşları tarafından kafeden çıkartılan genç kız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırı anları ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Polis, M.Ç., B.Ç., R.T., A.T. ve olaya karıştığı ileri sürülen A.C. ile M.S.\'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Baskın anı güvenlik kamerası

- Başından vurulan kadının yere yığılması

- Panikle koşuşturanlar

- Tüfekli saldırgan

- Güvenlik kamerası

- Kafenin dışından detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ (Konya) (DHA)

==========================================================

Adana\'da üç katlı müstakil bir evde yangın çıktı

ADANA\'nın Saimbeyli ilçesinde üç katlı müstakil bir evin en üst katında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi\'ndeki 3 katlı bir müstakil evin en üst katında çıktı. Sahipleri tarafından yazlık olarak kullanılan evden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri de maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yangın yerinden görüntü

- İtfaiye aracından tazyikli su sıkılması

- Evin yanan katından görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)

===========================================