DHA YURT BÜLTENİ-19

Hizan’da PKK\'ya ait 13 el yapımı patlayıcı bulundu

BİTLİS’in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 13 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan İlçesi Yaylacık Köyü Bilgili Mezrası kırsalında, PKK\'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü 13 el yapımı patlayıcı, 4 torpil, 19 av tüfeği fişeği bulundu. Patlayıcılar, kontrollü olarak ihma edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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İşine geri dönebilmek için eylemde bulunan mimardan gözaltı tepkisi

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde mimar olarak çalışırken KHK ile mesleğinden ihraç edilen, işine geri dönebilmek 206 gündür eylemde bulunan Alev Şahin, kendisine destek veren Nakliyat-İş Düzce Temsilcisi Murat Kabak\'ın \'Devlet Büyüklerine Hakaret\' suçlaması ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alev Şahin, Murat Kabak\'ın kendi direnişine destek verdiği için gözaltına alındığını iddia ederek, serbest bırakılmasını istedi.

KHK ile mesleğinden ihraç edilen Alev Şahin mesleğine geri iade edilmesi için başlattığı eylemi 206 gündür devam ettiriyor. Alev Şahin kendisine destek veren Nakliyat-İş Temsilcisi Murat Kabak\'ın \'Devlet Büyüklerine Hakaret\' suçlaması ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alev Şahin eylemini sürdürdüğü Spor Sokak girişindeki meydanda \'Murat Kabak derhal serbest bırakılsın\' yazılı pankart açtı. Alev Şahin, Murat Kabak\'ın kendi direnişine destek verdiği için gözaltına alındığını iddia ederek, \"206 gündür burada sabırla emekle, ancak kararlılıkla bir mücadele veriyorum. 206 gündür işimi ekmeğimi geri istediğimi söylüyorum. Katil, darbeci değilim, işimi geri istiyorum talebi ile sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bugün öğrendiğim kadarı ile Murat Kabak isimli Nakliyat-İş Temsilcisi aynı zamanda PTT işçi meclisi üyesi bir arkadaşımız benim direnişimin başından beri her gün gelerek desteğini sunan, sahiplenen, direniş dostu bir arkadaşımız gözaltına alınmış. Gerekçe \'Devlet büyüklerine hakaret etme\'. Bir gece nezarette tutmak bence Murat Kabak\'ı yıldırma politikasıdır diye düşünüyorum. Benim direnişime her gün gelen bir dostumuzu böyle yıldıracaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bir gece nezarette tutarak korkutacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yada tutuklama gibi adaletsizlik gibi bir baskı süreci düşünüyorlarsa bunlarla gözaltı ve tutuklamalarla ne Murat Kabak\'ı, ne beni, ne bizi, ne direnenleri yıldıramazlar. Murat Kabak yalnız değildir. Derhal serbest bırakılsın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev Şahin\'in pankartı açması

-Alev Şahin\'in açıklamaları ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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DEÜ Rektör Vekili Çelik, \"Özel güvenlik ve stratejistler yetiştireceğiz\"

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, DEÜ\'de açmayı planladıkları Güvenlik Bilimleri Fakültesi\'nin üniversite senatosunda oy çokluğu ile kabul edildiğini açıkladı. Çelik, fakültede özel sektöre eleman yetiştirileceğini belirterek, \"Milli istihbaratın ve buradaki kişilerin yetiştirilmesi apayrı bir format. Asker ve polis zaten farklı yetiştiriliyor. Bizimkisi bunların dışında güvenlik görevlileri, strateji ve istihbarat uzmanları yetiştirmeye yönelik bir çalışma olacak\" dedi. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitesi senatosunun ardından makamında basın toplantısı düzenledi. Açmayı planladıkları Güvenlik Bilimleri Fakültesi\'nin kurulmasıyla ilgili kararın üniversite senatosundan oy çokluğu ile geçtiğini açıklayan Çelik, sürecin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı\'nın kararı doğrultusunda ilerleyeceğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından istihbarat, strateji ve güvenlik görevlileri konularında bazı problemler yaşandığını ve bu konularda bir fakülte kurmayı düşündüklerini anlatan Çelik, \"Fakülte içindeki özellikle strateji bölümü sadece ülkemizin değil bir şirketin, fabrikanın da geleceğe yönelik planlarının yapılması ve buna bağlı olarak gelecekteki muhtemel problemleri görmeye yönelik bir bölümdür. İstihbarat bölümü bu fakültenin içinde olacak. Benzer bir şekilde güvenlik görevlisi yetiştiren bir bölümümüz daha olacak\" dedi.

\"ÖZEL GÜVENLİK VE STRATEJİSTLER YETİŞTİRECEĞİZ\"

Rektör Vekili Çelik, fakülte fikri gündeme geldiğinde, düşüncelerini asker ve polis gibi güvenlik birimleriyle paylaştıklarını ve kendilerine olumlu geri dönüş sağlandığını ifade etti. Çelik, gazetecilerin \"İstihbarat denilince akla ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı geliyor, mezun olacakların hedefinde burası var mı?\" sorusu üzerine, \"Ülkemizde istihbaratçı yetiştiren zaten farklı birimler var. Dolayısıyla onları alanına girmeyecek şekilde. Başta özel sektörde bir takım bilgilerin ortaya çıkmasında bunlar etkin bir şekilde görev alacak. Yani milli istihbaratın ve buradaki kişilerin yetiştirilmesi apayrı bir format. Asker ve polis zaten farklı yetiştiriliyor. Bizimkisi bunların dışında ayrı olarak güvenlik görevlileri, strateji ve istihbarat uzmanları yetiştirmeye yönelik bir çalışma olacak. Mezun olanlar bu şekilde istihdam edilecek\" diye konuştu.

Ajan yetiştirmeyeceklerini özellikle vurgulayan Çelik, \"Böyle bir durum yok. Onun formatı apayrı. Bunun dışında kamu ve özel sektördeki firmalara bunlara özel güvenlik ve stratejistler yetiştireceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Prof. Dr. Erdal Çelik\'in açıklaması

Haber-Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)

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Kamyonet, kamyona çarptı: 1 yaralı



Adana\'da kamyona arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine merkez Sarıçam ilçesi Kozan Karayolu Buruk Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 01 FCS 65 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen 01 CRH 52 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyonette sıkışan Murat Aşkın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkartılan Aşkın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü

- Araçta sıkışan Murat Aşktın\'ın çıkartılması

- Aşkın\'ın sedye ile ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'51\" Boyut: 113 MB

Haber - Kamera: ADANA, (DHA)