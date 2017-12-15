DHA YURT BÜLTENİ-19

Hastanede patlama tatbikatı gerçeği aratmadı

Muğla\'nın Marmaris İlçe Devlet Hastanesi\'nde senaryo gereği iki kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı patlama tatbikatı gerçeğini aratmadı. Hastane bahçesine taşınan bazı yaralıların kendilerini role fazla kaptırdığı görülürken, vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü çekerek yaşananları ilgiyle izledi.

Marmaris Devlet Hastanesi\'nin bahçesinde bugün saat:18.40 sıralarında tatbikat yapıldı.Tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis, jandarma, polis, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve hastane çalışanlarından oluşan 300 personel katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, hastanenin zemin katında bulunan yemekhanede tüp patlaması meydana geldi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, polis, jandarma ve UMKE ekipleri hastaneye kısa sürede geldi. Jandarma ve polis hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Üç özel hastaneden yedi ambulans geldi. İtfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaparken UMKE ve 112 Acil ekipleri yemekhaneden 15 yaralıyı ve 2 ölen kişinin cesedini hastane bahçesine çıkardı. Yaralılara hastane bahçesinde yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla müdahalede bulunuldu. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar ambulanslarla özel hastanelere sevk edildi. Yaralıların müdahalesi film sahnelerini aratmadı. Bazı personellerin kendini role fazla kaptırması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşanılanları ilgiyle izleyen vatandaşlar, yaralıların feryatlarını cep telefonuyla uzun süre görüntüledi. Bir saat süren tatbikat sonunda personel hatıra fotoğrafı çektirdi. Marmaris Devlet Hastanesi yönetimi, tatbikatı başarılı bitiren personele tatlı ikramında bulundu.

MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN DİNANİZMİNİ ARTIRDIK

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı, Sağlık Bakanlığı yılda bir defa patlama tatbikatı senaryosu talimatının mevcut olduğunu söyledi. Olağan bir afet veya patlama durumunda yapılabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için tatbikatları gerçekleştirdiklerini anlatan Arıcı,\"Marmaris\'te İlk defa hastanemizde patama senaryosu düzenlendi. Burada mesai arkadaşlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla yemekhanede tüp patlama planımızı uyguladık. Dışarıdan gelecek her türlü afet senaryosuna hazır bir ekibim mevcut. Birde içeriden gelecek bir tehlikeye karşı ne durumda olacağımızı gözlemlemek istedik. 15 acil yaralının müdahalesini gerçekleştirdik. İki tane ölüm vakası mevcut idi. Yaralılara zamanında müdahale edildi. Katılımcı tüm ekipler ile birlikte içeriden gelen tehlikeyi kısa sürede atlatarak başarılı bir tatbikata imza attık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Marmaris Devlet Hastanesi bahçesinde tatbikat genel görüntü

-Tatbikattan genel ve ayrıntılı görüntü

-Tatbikat sonunda personelin hatıra fotoğrafı çektirme görüntüsü

-Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı ile röportaj

(Toplam: 4 dakika 29 saniye-324 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS,(DHA)

========================================

Dayı- yeğen temizliğe gittikleri evde yaşlı adamı öldürdü

Karabük\'te, yalnız yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen 89 yaşındaki Recep Serdar\'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla, evine temizliğe gelen 19 yaşındaki Sibel H. ile dayısı 40 yaşındaki Alaattin K. tutuklandı. Alaattin K.\'nın, yaşlı adamın cüzdanından bir miktar parayı çalması nedeniyle çıkan kavgada, yeğeniyle birlikte Recep Serdar\'ı öldürdüğü belirtildi.

Geçen Pazar günü, Karabük Mahallesi Kardeş Sokak\'ta yaşayan emekli terzi Recep Serdar\'ın yalnız yaşadığı evinin ışıklarının iki gündür yandığını fark eden komşuları, yakınlarına haber verdi. Gelen Serdar\'ın ismi öğrenilemeyen torunu, kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye girdi, dedesini kanlar içinde salonda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Recep Serdar\'ın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemede, herhangi bir şeyin çalınmadığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Recep Serdar\'ın evine en son Sibel H. ile dayısı Alaattin K.\'nın geldiği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu Sibel H., merkeze bağlı Cumayanı Köyü\'nde gözaltına alındı.

CÜZDANDAKİ PARAYI ÇALINCA KAVGA ÇIKTI

Emniyete götürülen Sibel H., ifadesinde cinayeti itiraf etti. Sibel H., temizlik için gittikleri evde dayısı Alaattin K.\'nın Recep Serdar\'ın cüzdanından bir miktar para çaldığını, yaşlı adamın da fark edince tartışma çıktığını söyledi. Sibel H., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kendisinin de mutfaktan kaptığı bıçakla Recep Serdar\'ı boynundan bıçakladığını ifade etti. Dayısı Alaattin K. da yere düşen yaşlı adamı, yanındaki bıçakla boynundan ve karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından da birlikte kanı temizlediklerini iddia etti.

CİNAYETİN ARDINDAN HIRSIZLIK YAPARKEN AYAĞINI KIRMIŞ

Polis, Alaattin K.\'nın cinayetin ardından karıştığı bir hırsızlık olayında ayağını kırdığını ve hastanede olduğunu tespit etti. Tedavisinin ardından Alaattin K. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı- yeğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliyenin arka kapısından çıkarılan Alaattin K., gazetecilerin cinayeti niçin işledin sorusunu, \"Benim haberim yok. Ayağım ise gittiğim hırsızlık olayında oldu\' diye yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Cinayet zanlısı Alaattin K\'nın adliyeden çıkarılması ve gazetecilere açıklaması

Süre:(00.59) Boyutu:(31 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

======================================

