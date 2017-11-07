DHA YURT BÜLTENİ-19

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu oldu

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifasının ardından yerine Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Kafaoğlu, \"Yunus\'un Mevlana\'nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz\" dedi.

Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifa etmesi sonrası Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday gösterildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın nezaretinde, geçtiğimiz cuma günü, Balıkesir Öğretmenevinde yapılan temayül yoklamasında, Kafaoğlu\'nun adı, ilk sırada çıktı. Ardından AK Partili büyükşehir belediye meclis üyeleri ile belediye başkanları Ankara\'ya çağrıldı. Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başkanlığa aday gösterildi. Kafaoğlu, bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde yapılan oylamayla başkanlığa getirildi. Meclis toplantısı başlamadan önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın da katıldığı grup toplantısında yine Zekai Kafaoğlu aday gösterildi. Seçime geçildiğinde AK Parti Grubu adına söz alan Birol Şahin, Zekai Kafaoğlu\'nu aday gösterdiklerini belirtti. CHP adına söz alan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise eski Başkan Edip Uğur\'un demokratik olmayan baskılarla istifa ettiğini belirtip, CHP Grubu\'nun oylamaya katılmayacağını açıkladı. MHP Grubu adına söz alan Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ise AK Parti adayını destekleyeceklerini belirtti. Oylamanın birinci turuna CHP\'nin 27 üyesi katılmadı ve ilk aşamada 63 olan 3\'te 2 oy oranı sağlanamadı. 66 üyenin 5\'i ise boş oy verdi. 66 üyenin katıldığı ikinci tur oylamada Zekai Kafaoğlu 64 oyla başkanlığı seçilirken, 2 oy ise boş çıktı.

\"YUNUS\'UN MEVLANA\'NIN DİLİNİ KULLANACAĞIZ\"

Teşekkür konuşması yapan Başkan Zekai Kafaoğlu, Yunus Emre\'nin şiiriyle söze başlayıp, \"Ben gelmedim kavga içün, benim işim sevgi içün, dostun evi gönüllerdir, gönüller almaya geldim\'. Yunus\'un Mevlana\'nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz. Bir milyon 200 bin vatandaşımızı kucaklayacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Kafaoğlu, CHP Grubu\'nun davranışını yakışıksız bulduğunu belirterek, \"Diktatör görmek istiyorlarsa kendi geçmişlerine baksınlar. Biz birleştirmeye geliyoruz, kardeşlikleri çoğaltmaya geliyoruz. Sorumluluğumuz daha da arttı, Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyeleri oldu. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkacağız, gönüllerini alacağız, gece gündüz demeden basmadık yer bırakmayacağız. Bize destek olan AK Parti Grubu\'na, MHP\'li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok koşmaya devam\" dedi. Kafaoğlu daha sonra, Belediye Başkanlığı makamına geçti. AK Parti il Başkanı Hasan Demiraslan ve Belediye Meclisi başkanı Ekrem Pehlivan çiçek verdi. Başkan Kafaoğlu buradada bir teşekkür konuşması yaptı ve koltuğuna oturdu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise AK partinin statükocu bir parti olmadığını, değşimlerden yana olduğunu söyledi. Kaya, değişimleri ise halkın talep ettiğini ifarde etti. Genel seçimlerle, yerel seçimler arasında Balıkesir\'de yüzde 8 oy oynadığına dikkat çekti. Bu nedenle değişim gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya konuşma

- Zekai Kafaoğlu konuşma

- Diğer partililer konuşma

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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Kız yurdundaki \'Samara\' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi (4)

3 ÖĞRENCİ HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Karaman\'da Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu\'nda meydana gelen olayın \'Şakalaşma\' sonucu olduğunu ve bununda 3 öğrencinin yazılı beyanıyla tespit edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, \"Karaman ili Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdumuzdaki öğrencilerimizin korku ve panik yaşamasına neden olan ve 05.11.2017 tarihinden bu yana bazı medya organlarınca doğruluğu teyit edilmeden haberleştirilen gelişmelerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdumuzda güvenlik personeli kontrolü ve kamera güvenlik sistemleri dâhil olmak üzere gerekli tüm tedbirler mevcut olup yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girmesi kesinlikle söz konusu olmamıştır. Öğrencilerimizin korku ve panik yaşamasına neden olan olayla ilgili, Kurumumuz Başmüfettişi ve Emniyet yetkilileri tarafından yapılan soruşturma neticesinde; söz konusu hadisenin yurdumuzda kalan üç öğrenci tarafından “Şakalaşmaö maksadıyla gerçekleştirildiği yazılı beyanlarıyla anlaşılmıştır\"denildi. Hangi amaçla yapılmış olursa olsun aileleri tarafından kuruma emanet edilen öğrencilerin huzurunu bozarak, paniğe sek eden söz konusu öğrencilerle ilgili gerekli disiplin işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Haber: KARAMAN,(DHA)

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Perinçek\'ten, Türk yargısına övgü/EK

\"ABD ÜSTLERİNDE, 50 NÜKLEER BOMBA MEVCUTTUR\"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı yaptı. Perinçek\'e, eşi Şule Perinçek, partisinin İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu da eşlik etti. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı tarafından karşılandı. Türkiye\'ye özel ve çarpıcı bir haber sunmak için basın toplantısı düzenlediğini belirten Perinçek, \"Türkiye\'de bulunan ABD üstlerinde, 50 nükleer bomba mevcuttur. Bu bilgi Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda çok önemli görevler yapan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Hava Tüm General Beyazıt Karataş\'ın Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü\'nde bulunduğu dönemde bizzat elde ettiği bilgidir. Niye bunu bugün açıklıyoruz; bölgemiz çok kritik bir döneme girdi. ABD ve İsrail\'in Irak ve Suriye\'nin kuzeyinde ikinci bir İsrail kurma girişimi bozguna uğradı. Bozguna uğratan ise Türkiye, Irak, İran Suriye ve Rusya. Batı Asya ülkeleri birleşti ve Irak Ordusu Kerkük\'e girdi\" dedi.

\"KANDİL BEYAZ BAYRAK ÇEKECEK\"

Türkiye\'nin vatan bütünlüğü mücadelesinin büyük bir başarı kazandığını aktaran Perinçek, \"Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Afrin\'i kuşatmış durumda. Kandil\'de beyaz bayrak çekmeyi tartışmaya başlamıştır. Göreceksiniz önümüzdeki dönem, hem HDP, hem PKK içinden \'biz ABD\'ya alet olduk\' şeklinde tespitler yükselecektir. Biz hep Türkiye ile İran birleşirse, Kandil beyaz bayrak çeker diye ifade etmiştik. Göreceksiniz Kandil beyaz bayrak çekecek. Başka bir çareleri yoktur. Türk askeri ve polisinin kahramanca mücadelesi karşısında PKK yenilmiştir ve beyaz bayrak çekecektir\" diye konuştu.

\"NÜKLEER SİLAHLAR DERHAL TEMİZLENMELİ\"

Türkiye\'deki nükleer silahların varlığının Türk milletini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Perinçek, \"Türkiye topraklarının altında nükleer silah bulunması demek, bu silah kime karşı kullanılacak demek? PKK\'ya karşı değil. IŞİD\'e karşı değil. İran\'a, Rusya\'ya ve komşularımıza karşı Türkiye\'ye, ABD tarafından bu silahlar konuşlandırılmış. Peki Rusya\'nın ve İran\'ın elinde nükleer silah var. Şu an İdlib\'de Rus askeri, Türk askeri ve İran askeri silah arkadaşı oldu. Biz silah arkadaşlarımıza karşı ABD\'nin nükleer silahlarını ülkemizde barındırıyoruz. Türk toprağındaki nükleer silahları gündeme getiriyoruz. Bu bilgiler açık, Genel Kurmay Başkanlığı\'nın da bildiği bilgilerdir. Bu bombalar Hiroşima ve Nagazaki\'ye atılan bombaların 10 mislidir. Hükümet vatan bütünlüğü için kararlı bir çalışma yürütecekse yapılacak ilk iş İncirlik Üssü\'nün ABD\'ye kapatılmasıdır. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı uyarıyoruz. İncirlik Üssü ABD\'ye kapatılmalı ve nükleer silahlar bu namuslu topraklardan derhal temizlenmelidir\" dile konuştu.

\"İYİ PARTİ\'Yİ KAPATSINLAR, SAFLARIMIZDA YER ALSINLAR\"

Meral Akşener\'in kurduğu İYİ Parti\'yle ilgili açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Partinin programında, batı sistemine bağlı bir parti olduğunun belirtildiğini söyledi. Batı sisteminin, Türkiye\'yi bölmek isteyen bir sistem olduğunu aktaran Perinçek, \"Siz batı sistemine bağlıyız dediğiniz zaman, ABD Başkanı Trump\'ın PKK\'ya 80 bin ton silah vermesini de desteklemiş oluyorsunuz. Türkiye\'nin bağımsızlığını bütünlüğünü batı sistemine bağlanarak sadakatle çözemezsiniz. Türkiye batı sisteminden kopuyor zaten. Bu durumda İYİ Parti\'nin yaşama huzura, barışa cevap verme şansı yok. ABD\'ye dayanarak iktidar olurum düşüncesi çok geride kaldı. Bir tek şansı vardır İYİ Parti\'nin ABD ordusu gelir, Ankara\'yı ele geçirir. İYİ Parti\'yi de getirtir iktidar koltuğuna oturtur, Bağdat\'ta olduğu gibi. Meral Akşener ve arkadaşlarını bu ABD sevdasından vazgeçmeye davet ediyorum. Yapabilecekleri doğru tavır, bizim önerimiz o partiyi kapatsınlar, gelsinler Vatan Partisi\'nin programı son derece Türkiye\'nin önünü açan ve ispatlanmış bugünkü hükümetin uygulamaya başladığı programdır. Gelsinler saflarımızda yer alsınlar. Onları vatanseverliğe, halkçılığa, milliyetçiliğe davet ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Perinçek\'in Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyareti

- Basın toplantısından detay

- Perinçek\'in konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Su kuyusuna düşen koyunları itfaiye kurtardı

MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde su kuyusuna düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kızılcayıkık Mahallesi\'nde yaşayan Ahmet Tansı\'ya ait 2 koyun, Sandak Mevkii\'nde bulunan 15 metrelik su kuyusuna düştü. Bir süre koyunları kendi imkanları ile çıkarmaya çalışan Tansı, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler, yaklaşık 1 saat süren bir çalışmanın ardından kuyuda bulunan koyunları halatlar yardımıyla tek tek yukarı çıkardı. Koyunlarına tekrar kavuşan Tansı, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Koyunlar su kuyusunun içerisindeyken görüntü

- Koyunlar kuyudan çıkarılırken görüntü

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

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Hastanedeki yangın tatbikatı korkuttu

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yangın ve kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı. Hastanede yangın çıktığını düşünüp, panikleyen hastalarla yakınları, tatbikat yapıldığını öğrenince rahatladı.

Hastanenin 4 numaralı poliklinik girişinde yapılan tatbikata, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiye ekipleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'ndan (AFAD) ekipler destek verdi. Yangın alarmıyla başlayan tatbikat, 4 dakika içinde hastaneye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devam etti. Hastanede olası bir yangın durumunda yapılması gerekenlerin canlandırıldığı yangın ve kurtarma tatbikatı, durumdan habersiz hastaların korkmasına neden oldu. İtfaiye araçlarının sirenlerini duyanlar, güvenliğin tatbikat yapıldığını belirtmesinin ardından rahat nefes aldı. Poliklinik girişine hızla yanaşan itfaiye araçlarındaki erler, merdivenle hastaları tahliye etti. Bu sırada AFAD personelleri, çatıdan sarkıttıkları ip ve sedye yardımıyla yaralıları aşağı indirdi. Hareketli anları izleyen hastane çalışanları ve hastalar, cep telefonu kameralarıyla tatbikatı görüntüledi. Hastanenin erişkin yoğun bakımında, elektrik kaynaklı bir yangın tatbikatının düzenlendiğini anlatan Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kanbolat, \"Arkadaşlarımızın gayretiyle yangın, söndürüldü; ancak duman, hem erişkin yoğun bakımını hem de yanındaki yeni doğan yoğun bakımını baskı altına aldı. Dolayısıyla itfaiyeden destek istendi. İtfaiye ekibi, 4 dakikada geldi. Başhekim beyin onayıyla hastaların ve personelin tahliyesine karar verildi. Tatbikatımız, başarıyla tamamlandı\" dedi. Oğlunun kontrolü için ailesiyle birlikte hastaneye gelen Ömer Akbaş, sirenleri duyup, koşuşturanları gördüğünde çok korktuğunu söyledi. Eşi ve ailesinin, hastanenin tatbikat yapılan kısmında olduğunu anlatan Akbaş, \"İtfaiyecileri, etrafta koştururken, gördüğümde ailemi bulmak için tatbikatın yapıldığı kısma geçtim. Güvenlik, \'Tatbikat yapılıyor\' dediğinde rahat nefes aldım. İlk başta çok korktum; fakat daha sonra ailemle birlikte tatbikatı pencereden izledik\" diye konuştu. Tatbikat sırasında kucağında oyuncak bebekle itfaiyenin çatıdan indirdiği hemşire Sevim Küçükoğlu, tatbikattaki görevini anlattı. Yangında yoğun bakımda olan bir bebekle tahliye edilme anını canlandırdığını söyleyen Küçükoğlu, \"Dumandan etkilendiği için oyuncak bebeğe oksijen maskesi takarak, itfaiye aracının çatıya uzatılan kafesine girdim. Ardından hızla aşağı inerek, bebeği ambulansa yetiştirdim\" dedi. Yangın ve kurtarma tatbikatının ardından hastane personeli, bahçede hazırlanan yangına müdahale platformunda, yangın tüpü yardımıyla alev söndürmeyi öğrendi. İtfaiye erlerinin yangın tüpü kullanımıyla alevlere müdahale etme kurallarını anlattığı tatbikatın son aşaması, personelin tüp kullanmasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekiplerinden detay

- Yangına müdahale edilmesi

- AFAD ekiplerinin halatla çatıdan hasta indirmesi

- Tatbikatı izleyen hastane personelinden detay

- Hastane pencerelerinden ve çatıdan tatbikatı cep telefonuyla kaydeden personellerden detay

- Kucağında oyuncak bebekle çatıdan indirilen hemşireden detay

- Röp1: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kanbolat

- Röp2: Hasta Ömer Akbaş

- Röp3: Tatbikat sırasında kucağında oyuncak bebek ile itfaiyenin çatıdan indirdiği hemşire Sevim Küçükoğlu

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Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Doğan marka 2002 model otomobil, 50 bin liraya satıldı

ELAZIĞ\'ın Maden ilçesinde bütün parçaları orijinal olan Doğan marka 2002 model otomobil, 50 bin liraya satıldı.

Maden ilçesinde yaşayan İlker Çağıran, lastiklerinin bile fabrika çıkışlı olduğunu söylediği 2002 model, Doğan marka otomobilini satışa çıkardı. İnternet üzerinden 2\'nci el araç satış sitesine ilan veren Çağıran, otomobilinin fiyatını ise 50 bin lira olarak belirledi. Otomobili, ismini açıklamak istemeyen Trabzonlu bir işadamı 50 bin liraya satın aldı. İlker Çağıran, yaklaşık 2 yıl önce aldığı, kapalı garajda muhafaza ettiği otomobille sadece 28 kilometre yol kat ettiğini belirtti. Aracının lastiklerine varıncaya kadar, fabrika çıkışlı olduğunun altını çizen Çağıran, \"Aracımız internette 1 milyona varan izlenim gördü. Aracımı, ismini vermek isteyemeyen Trabzonlu bir işadamına sattım. Kendisi 2 arkadaş gönderdi. Çekici vasıtasıyla aracımız Trabzon\'a gidecek. İnşallah alan kişi, bizim gibi aracımızı muhafaza eder. Bu araç 15 yıl sonunda 9 binli kilometrede. Araca fabrikanın koymuş olduğu ilk motor yağını bile ben değiştirdim. Fabrikadan çıkan araçlar, 10 binde bir motor yağı değişir. Şu an aracın 20 bine kadar motor yağı değişmeyecek. Ancak alan kişi de kilometre yapmaması için aracı çekici ile Trabzon\'a götürecek. Bunun sebebi de aracın 10 bin kilometreyi varmaması için. Şu anda araç 9 bin 131 kilometrededir\" dedi. İşadamı tarafından gönderilen Ferdi Öztürk, aracı çekici ile Trabzon\'a götüreceğini belirterek, satışın her iki taraf için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilden görüntü

-Genel ve detay



Haber: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)