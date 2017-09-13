DHA YURT BÜLTENİ-19

Şemdinli\'de koruculara mayınlı tuzak: 5 yaralı



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi\'nde PKK\'lı teröristler, yola önceden döşediği mayını, göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca bölgesinde meydana geldi. Göreve giden güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu ağır yaralandı. Yaralı korucular Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Haber: Behçet DALMAZ- Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)

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Erzincan\'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı



ERZİNCAN\'ın Kemaliye İlçesi\'nde hızlı girdiği virajı alamayarak 50 metrelik uçuruma uçan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kemaliye İlçesi Başbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan\'ın Kemaliye İlçesi\'nden Tunceli\'nin Çemişgezek İlçesi\'ne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, hızlı girdiği virajı alamayarak 50 metrelik uçuruma uçtu. Kazada, 3\'ü kadın, 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Dink cinayeti davasında Albay Ali Öz\'ün Trabzon’daki dosyası ana davayla birleştirildi



AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikast sonucu öldürülmesi olayında görevini ihmal ettiği iddiasıyla Trabzon’da yargılaması süren dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve 8 jandarma görevlisi için dosyanın İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana davayla birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul\'da öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'e suikast hazırlığı konusunda istihbari bilgiye ulaşmasına rağmen kanuni işlemleri başlatmayarak görevini ihmal ettikleri ileri sürülen dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün de aralarında bulunduğu 8 sanığın Trabzon 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına devam edildi. Haklarında ‘Görevi ihmal’ suçlamasıyla 10 yıl önce iddianame hazırlanan sanıklar için mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme heyeti konuya ilişkin 22’inci duruşmada sanık Ali Öz\'ün de bulunduğu 8 jandarma görevlisi hakkında yer alan dosyanın İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava ile birleştirilmesine oy birliğiyle karar verdi.

YARGITAY AĞIR CEZA\'YA GÖNDERMİŞTİ

Hrant Dink’in öldürülmesinden bir süre sonra İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile 8 asker hakkında, \'görevi ihmal\' suçlamasıyla Trabzon 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi ile 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı dava açılmıştı. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi 17 Mayıs 2011’de, sanık Albay Ali Öz hakkında aynı fiil nedeniyle Trabzon 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi\'nde açılmış dava bulunduğundan ve aynı fiil nedeniyle bir kişinin iki kez yargılanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti. Trabzon 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi ise 2 Haziran 2011’de, Hrant Dink\'in öldürülmesinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla Albay Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız\'ı 6\'şar, astsubaylar Okan Şimşek ve Veysel Şahin ile Hüseyin Yılmaz ve Hacı Ömer Ünalır\'ı 4\'er ay hapis cezasına çarptırmış, Gazi Günay ve Önder Araz’in ise beraatını kararlaştırmıştı.

YARGITAY SULH CEZA MAHKEMESİ’NİN KARARINI BOZMUŞTU

Trabzon 2’inci Sulh Ceza Mahkemesi\'nin Albay Ali Öz ve 8 askerle ilgili verdiği karar ise Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 11. Ceza Dairesi 11 Kasım 2015 tarihli bozma kararında, suçlamalara ilişkin yargılama görevinin Ağır Ceza Mahkemesi\'ne ait olduğu ve Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden kovuşturmanın birlikte yürütülmesi gerektiğinin gözetilmemesini bozma nedeni saydı. Bunun üzerine Öz, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Haber: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)



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Anız yangını kazası: 14 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR\'de tarlalardaki anız yangını zincirleme kazaya neden oldu. Kazada biri yolcu otobüsü, 2\'si TIR olmak üzere 14 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun 45\'inci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarındaki anız yangını nedeniyle karayolunda seyreden araç sürücülerib ir anda dumanın ortasında kalınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Ankara\'dan Bursa\'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsüne arkadan TIR çarptı. Otobüse çarpan TIR\'a da başka bir TIR çarptı. Arkadaki TIR\'ın şoförü araç içerisinde sıkıştı. 14 aracın karışığı kazada toplam 12 kişi yaralandı. TIR\'da sıkışan yaralı şoför yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir\'deki çeşili hastnelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden,

-Araçta sıkışan sürücünün kurtarılma çalışmaları,

-Otobüs şoförü ve ikinci şoförün anız yangını ile ilgili konumasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Sosyal medyada gündem olan binanın sahibi konuştu: Doğayı düşünerek yaptık



CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in imar kirliğine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı Sürmene İlçesi’ndeki 9 katlı binanın sahibi işadamı Köksal Akduman konuştu, \"Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşaa ederken biz de doğayı düşünerek yaptık\"dedi.

CHP’li Haluk Pekşen, Karadeniz Bölgesi’nde yüksek katlı bina ve imar kirliğine dikkat çekmek amacıyla yapımına 1995 yılında başlanan karkas haldeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Milletvekili Pekşen’in sosyal medyada ‘Burası Trabzon Sürmene. Karadeniz yaylalarının nasıl yok edildiğinin göstergesi. İşte AKP’nin belediyecilik anlayışı’ başlığıyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede ilgi gördü. Sosyal medya kullanılıcılarınca da tepkiyle karşılanan fotoğraf için takipçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmadaki ‘Yatay mimari’ tavsiyesine dikkat çekildi.

\"BİZ KALABALIK BİR AİLEYİZ\"

Sürmene İlçesi Oylum Mahallesi’nde yer alan bahse konu binanın sahibi iş adamı Köksal Akduman hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kalabalık bir aileye sahip olduklarını kaydeden, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını belirten işadamı Akduman şöyle dedi: \"İşin aslına bakılırsa Sayın Pekşen\'in söylemlerinde kısmen haklılık payı var lakin daha köylere ve yaylara çıkmadan Karadeniz ve Trabzon sahil ve merkezlerindeki usulsüz yapılaşmaya dikkat çekerse daha faydalı icraatlarda bulunmuş olur. Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşa ederken bizde doğayı düşünerek yaptık, binada yaklaşık 18 daire var. Siz bunun yaygın inşa modeli ile yapıldığını düşünürseniz 18 ayrı ev yeri demektir. O zamanda ekecek biçecek yer bulamazsınız. Bizde düşünerek 1995 ve 2000 yılları arasında bu şekilde yapının daha uygun olduğu fikrine vardık; yani sayın Pekşen\'in iddia ettiği gibi yakın tarihte yapılmış bir yapı değildir hiçbir şekilde de rant amacı gibi bir şey söz konusu değildir.\"



Görüntü Dökümü:

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-Köksal Akduman\'ın fotoğrafı

-binanın fotoğrafı

Haber: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)

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Bahçedeki yangın ormana sıçradı: 10 evde hasar oluştu /EK



SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir\'in Dursunbey İlçesi\'ndeki bir evin bahçesinden başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. 30 hektar alanda yer alan ardıç ve karaçam ağaçlarının zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları yapılıyor. Karapınar\'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mezitler ve Umurlar mahallelerine ilerleyen yangına 2 helikopter ile havadan; 23 arazöz, 3 dozer, 150 orman personeli ile Büyükşehir, Dursunbey, Kepsut belediyesi itfaiyeleriyle karadan müdahale edildiği belirtildi. Söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiği bildirildi.



Haber: BALIKESİR,(DHA)

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Komşusunun evindeki yangını gören kadın kalp krizi geçirerek öldü

DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'nde, komşusunun evinin yandığını gören 45 yaşındaki Ayşe Kütahya, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Cengiz Akçaova\'nın Yeşilyuva Mahallesi\'ndeki iki katlı evinde çıktı. Çatı katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede yayıldı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan evin yakınlarında oturan Ayşe Kütahya, komşusunun evinin yandığını görünce panikleyip kalp krizi geçirdi. Yere düşen Kütahya\'nın fenalaştığını gören komşuları, durumu sağlık ekpiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kütahya\'ya, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kalp masajı yapılan Kütahya, Serinhisar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, evde büyük çapta maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan evden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Sokaktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Halay sırasında düşüp öldü

Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde bir otelde ailesiyle tatile gelen radyoloji teknikeri 51 yaşındaki Hilmi Turan, halay sırasında düşüp başını sert zemine çarparak yaşamını yitirdi. Turan\'ın son anları cep telefonuyla kaydedildi.

Manavgat\'a bağlı Çenger Mahallesi\'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Hilmi Turan, geçen cuma akşamı otelin havuz başında halay çektiği sırada düştü. Başını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kan içinde kalan Hilmi Turan\'a ilk müdahaleyi tatilciler ve otel doktoru yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürülen Hilmi Turan, kurtarılamadı. Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan\'ın eşi Gülay ve tek çocuğu Eylül ile Manavgat\'a tatile geldiği ve tatilin son günü olayın meydana geldiği belirtildi. Hilmi Turan\'ın son anlarının ise aynı geceye katılan bir tatilci tarafından cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde halay çeken kalabalık bir grubun arasında oynamaya devam eden Hilmi Turan\'ın bir süre sonra yerde hareketsiz kaldığı ve diğer taticilerin kendisine müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Halaydan görüntü

-Hilmi Turan\'ın yerdeki görüntüsü

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)



