DHA YURT BÜLTENİ-19

Kocaeli\'de 2 FETÖ operasyonu: 26 gözaltı



KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 20 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Kocaeli\'de başka bir operasyonda örgütün ilk defa \'gaygubet evi\'ne yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile örgütle irtibatı tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görevli 23 kişi, 1 polis, 7 sivil 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 kişi gözaltına alınırken, 11 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor

GAYGUBET EVİNE OPERASYON

FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon kapsamında İzmit Malta Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları\'nda yapılan operasyonda \'gaygubet evi\' ismi verilen örgüte ait eve operasyon düzenlendi. 3 kişi gaygubet evi ismi verilen örgüte ait evde yakalandı. Firari örgüt üyelerinin saklandıkları ve örgütü ayakta tutmak, yeni elemanlar kazandırmak için faaliyet gösteren örgüt evinin Kocaeli\'de ilk kez tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca evde bulunan 3 üniversite öğrencisi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden birinin staj için geldiği, diğer örgüt üyelerinin yakama kararı olduğunu bilmediği ve örgüte kazandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Seyir halindeki otomobil yandı

İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, 28 yaşındaki Serhat Toygun idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yandı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Altınyol Caddesi Ege Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karşıyaka\'dan Karabağlar yönüne giden Serhat Toygun yönetimindeki 35 KA 2365 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden Toygun otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan otomobilden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Otomobilin çekiciye yüklenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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Turgutlu\'da seyir halindeki otomobil yandı

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, Halil Şahin yönetimindeki otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Halil Şahin yönetimindeki 42 RE 317 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören Şahin aracını yol kenarında çekti. Otomobilin yandığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çevredekilerin de yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çevredeki esnafların yangına müdahalesinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yangından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Hisarcıklıoğlu: 35 sene önce girişimciliği öğrendik, bütün dünyaya mal satıyoruz

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 35 sene önce merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal sayesinde girişimci ruhunu keşfettiklerini ifade ederek, \"Bizde müthiş bir girişimci ruhu varmış. Onu da rahmetli Özal sayesinde keşfettik. Şimdi artık dünyada ben ülkeyim diyen her ülkenin gümrük kapısından bir Türk malı giriyor. Bütün dünyaya mal satıyoruz\" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çıktığı Trakya turunun son durağında Edirne\'ye geldi. Edirne Ticaret Borsasını ziyaret eden Hisarcıkloğlu\'nu Edirne Ak Parti milletvekili Rafet Sezen, CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve üyeler karşıladı. Edirne Ticaret Borsasını gezen Hisarcıklıoğlu, elektronik salon satış uygulamasını hizmete aldı ve satışlarla ilgili bilgi aldı.

OTOMOBİL FARIYLA AÇILIŞ

Edirne programına yaklaşık 1 saat geç gelen Hisarcıkoğlu ve beraberindekiler daha sonra borsa binası bahçesindeki Edirne Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.\'nin açılışına katıldı. Havanın kararması nedeniyle depo girişinde aydınlatma olmayınca, açılış makam araçlarının otomobil farlarıyla aydınlatılarak yapıldı. Kurdele kestikten sonra Hisarcıkoğlu, borsa üyeleriyle Edirne Borsaları Müşterek İstişare toplantısında bir araya geldi. Meriç nehri kenarındaki Lalezar restorandaki toplantıda konuşan Hisarcıkoğlu, 15 Temmuz gece 80 milyonun tek yürek olduğunu söyleyerek, \"O gece uçaklar uçuyor, sanki bomba atılıyormuş gibi ses geliyor. Yanımda misafirim Alman Odalar Birliği Başkanı. Ben de ona Alman iş dünyasını getirerek Türkiye\'de yatırım yapmasını anlatmaya çalışıyorum. Bir anda uçaklar, adam şaşkın, ben şaşkın. Biz bilgiyi aldık, adamı doğru otele gönderdik. Baktım ki milli iradeye darbe var, \'biz bunu kabul etmiyoruz ve sonuna kadar bunun karşısındayız\' dedim. Halkın iradesi üstünde başka irade olamaz. Sonra oda ve borsalarımız hepsi tüm Türkiye\'de aynı tepkiyi gösterdi. 15 Temmuz gecesi 80 milyon hep birlikte tek yürek olduk. Fikir, zikir, mezhep ve inancı ne olursa olsun herkes birlik oldu. Bu birliktelik neyi getirdi? Bugün bu toplantıları yapamazdınız, Allah korusun bugün bu toplantıları yapamazdık. Hiç olmazsa derdimizi söyleme makamı açık\" dedi.

\"BÜTÜN DÜNYAYA MAL SATIYORUZ\"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimciliği merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal sayesinde 35 sene önce keşfettiklerini ve dünyaya mal satar hale geldiklerini belirterek, \"Bize bir şey olmaz, bizim önümüz açık. Biz 35 sene önce bir şeyi keşfettik. Bizde müthiş bir girişimci ruhu varmış. Onu da rahmetli Özal sayesinde keşfettik. Şimdi artık dünyada ben ülkeyim diyen her ülkenin gümrük kapısından bir Türk malı giriyor. Bütün dünyaya mal satıyoruz. Biz bunların hepsini hallederiz. Bir tek yapmamız gereken, birbirimizi fikrinden, zikrinden, düşüncesinden, siyasi görüşünden, mezhebinden, ırkından dolayı ötekileştirmeyeceğiz. 80 milyon kardeşiz. Allah istese bize düşünce vermezdi, bize beyin vermiş düşünelim diye. Farklı düşüneceğiz ama bir tek şeyde, ortak akılda birleşeceğiz\" şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, programın ardından Edirne\'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hisarcıklıoğlu\'nun gelişi ve karşılanması

-Elektronik satış uygulaması açılışı

-Hisarcıklıoğlu detay

-Depo açılışı

-Girişe çekilen otomobiller

-Araçlar ve açık farları

-Kurdele kesilmesi

-Restoranda yemek

-Katılan üyeler

-Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)