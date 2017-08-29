DHA YURT BÜLTENİ-19

Dünyaca ünlü model Kelly Brook Bodrum\'da

DÜNYACA ünlü İngiliz model Kelly Brook bir haftalık tatil ve detoks kampı için geldiği Bodrum\'daki keyifli anlarını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir haftalık tatil ve detoks kampı için Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ne gelen dünyaca ünlü İngiliz model ve moda tasarımcısı 37 yaşındaki Kelly Brook, Bodrum\'un Göltürkbükü Mahallesi\'nde bir beach clubın iskelesinde güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı. Brook, arkadaşları ile beach clubın iskelesinde güneşlenirken görüntülendi. Pazartesi günü sabah saatlerinde lüks bir motor yat ile Rodos adasından Göltürkbükü\'ne gelen Brook, arkadaşları ile birlikte bir beach cluba gelerek tesisin iskelesinden denize girdi. Siyah beyaz bikinisi ve aldığı kilolarla dikkat çeken Brook, Bodrum\'da geçirdiği tatil süresince cep telefonu ile çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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- Kelly Brook güneşlenirken görüntü

- Brook arkadaşları ile sohbet ederken görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),(DHA)

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Silopi\'de 2 PKK\'lı öldürüldü, 6\'sı teslim oldu

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapamında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 PKK\'lı öldürülürken, terör örgütünden kaçan 6 PKK\'lı da Habur Gümrük Kapısı\'ndaki güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Silopi İlçesi Kösreli Köyü kırsalında terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyon kapsamında saat 17.30 sıralarında PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı belirtildi. Çatışmada 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada ise PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan 1\'i küçük yaşta 6 kişinin terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olan kişilerle ilgili adli işlemlerin yürütüldüğü ifade edildi.

Haber: ŞIRNAK, (DHA)

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8 İlde FETÖ operasyonu

ÇORUM merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya\'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 3 gün içerisinde 23 kişi yakalanırken, 10 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yakalanan 23 kişinin Çorum Emniyet Müdürlüğünde sorgusu sürdüğü belirtildi.

Haber: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)

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Kafa kafaya çarpışıp köprüden uçtular: 3 ölü, 4 yaralı

ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde kamyonet ile otomobi kafa kafaya çarpıştı. İki araç daha sonra korkulukları olmayan köprüden 4 metre yüksekten dere yatağına savruldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Osmancık-Kargı Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. İdidiaya göre Osmancık\'tan İnal Köyü’ne giden Bayram Demir yönetimindeki 39 NH 773 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen ve Kargı ilçesine bağlı Maksutlu Köyü’nden Osmancık ilçesine giden Şaban Makineci yönetimindeki 19 RC 649 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta korkulukları olmayan köprüden 4 metre yüksekten aşağı dere yatağına düştü. Kazada otomobil sürücüsü Şaban Makineci ve Fatma Makineci olay yerinde hayatını kaybederken, Eren Makineci ile kamyonette bulunan, Bayram Demir, İbrahim Cıbır, Hayrullah Cıbır ve Ahmet Koçboğa yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eren Makineci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılar burada yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri Cumhuriyet Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa ULUSOY / OSMANCIK(Çorum),(DHA)

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Amanoslar\'da orman yangını

HATAY’ın Belen İlçesi Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Çerçikaya Mahallesi kırsalı Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alanda çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgedeki orman yangını söndürme ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde yangının daha geniş alana yayılmasının önüne geçildiğini aktaran Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, \"Yangına 75 yangın söndürme personeli, 12 arazöz, 6 su tankı, 2 dozer, 1 greyder ile müdahale ediyoruz. İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede rüzgar olmayışı çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Kısa sürede yangını kontrol altına almayı umut ediyoruzö dedi. Ekipler, devam eden yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ramazan ÇELİK / BELEN(Hatay),(DHA)

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Şanlıurfa’da otomobil tarandı: 2 yaralı

ŞANLIURFA’da hareket halindeki otomobile, bir başka otomobildekiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Şıh Mahsut Mahallesi\'nde meydana geldi. Şahin Badem ile Bahattin Aktosun bulunduğu hareket halindeki 34 UV 6058 plakalı otomobile, arkadan yanaşan kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Şahin Badem ile Bahattin Aktosun vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı, saldırganlar kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlileri ise otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde detaylı inceleme yapıp delil topladı. Polis, saldırının faillerinin kimliklerinin belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

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Yol kesen PKK\'lılar, bekçinin kardeşini öldürüp aracını yaktı

DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'nde, yol kesen PKK\'lılar, durdurdukları otomobildeki Ramazan Mula\'yı indirdikten sonra aracını ataşe verdi. PKK\'lıların daha sonra ağaca bağlayarak öldürdükleri Ramazan Mula\'nın, merkez Yenişehir İlçesi\'nde görevli bir bekçinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Lice İlçesi\'ne bağlı Saydamlı Mahallesi Dokuzkat Mezrası\'nda yol keserek araçlarda kimlik kontrolü yapan PKK\'lı teröristler, Ramazan Mula\'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen Mula\'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayan PKK\'lılar, ateş açarak öldürdükten sonra otomobili ateşe verdi.

Yoldan geçen sürücüler, yanmış aracı görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından Mula\'nın cesedi otopsi için Lice Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Lice\'de yapılanan ön otopsinin ardından Mula\'nın cesedi, Yenişehir İlçesi\'ndeki şehitlik Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Güvenlik güçleri, Mula\'yı öldüren PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

Bu arada PKK\'lıların ağaca bağlayarak öldürdükleri Ramazan Mula\'nın kardeşinin merkez Yenişehir İlçesi\'nde bekçi olarak görev yaptığı, otomobilin de bekçi kardeşine ait olduğu belirtildi.

Haber: Canan ALTINTAŞ / DİYARBAKIR,(DHA)

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