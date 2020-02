DHA YURT BÜLTENİ 18

ŞEHİT POLİS İSMAİL YALÇIN\'I 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Konya\'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla 3 kişi hayat veren Yunus timi ekibinden şehit polis memuru İsmail Yalçın\'ın, yaklaşık 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.

Şehit İsmail Yalçın\'ın cenazesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınıp, Ekmek Koçu Mahallesi\'ndeki baba evine götürüldü. Şehit Yalçın\'ın cenazesi burada helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki namazgaha götürüldü. Cenaze kortejine Yunus timlerinde görevli meslektaşları mezarlığa kadar eşlik etti. Şehidin erkek kardeşleri de gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memurunun babası Süleyman Yalçın ise tekerlekli sandalyeyle tören alanına getirildi.

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, şehit ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın\'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Polis Şehitliği\'ne defnedildi.

DENİZLİ\'DE SOKAK HAYVANLARI İÇİN MODERN TESİS YAPTIRILDI

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için tesis yaptırdı. Kedi ve köpeklerin barınmasından tedavisine kadar her şeyin düşünüldüğü Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı\'nı Dünya Hayvan Haklarını Koruma günü kapsamında gezen çocuklar, hem tesise hayran kaldı hem de buradaki hayvanlarla keyifli bir gün geçirdi.

Sokak Hayvanları Kliniği ve Beslenme Odağı\'nın kapasitesinin artırmak ve sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karakurt Mahallesi\'nde 135 bin metrekare arazi üzerine Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı yaptırıldı. Merkez, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde ilk misafirleri olan çocuklar tarafından gezildi. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan ve hayvan dostu derneklerin temsilcileri de katıldı. Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler tesisteki ilk kabul, kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli Horoz Evleri\'ni inceledi. Gezi sırasında öğrencilerle birlikte hayvanları seven Başkan Osman Zolan, tesisin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde ilk misafirlerini ağırlamasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Zolan amaçlarının anlamlı günde çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu belirterek, \"Çocuklarımıza, hayvanların hayatımızın içinde olduklarını, insanlar dışındaki canlılar olmadan hayatın anlamsız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 135 bin metrekare alana kurulan tesiste, ameliyathanelerden laboratuara, kedi evlerinden ilk kabul noktasına kadar merkezin en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Burası Türkiye\'de örnek bir proje, en büyük ve en güzel tesislerden biri. Büyükşehir olarak hayvanlara verdiğimiz değeri gösteriyor. Hayvanlarda bu dünyanın bir parçası, onları aç, susuz ve sevgisiz bırakmamak gerekiyor. Onları sahipsiz ve tek başlarına bırakmamak gerekiyor. Bu düşünceyle bu projeyi gerçekleştirdik\" dedi.

\'SOKAK HAYVANLARININ RAHATLIĞI İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ\'

Tesiste, sokak hayvanlarının rahatlığı için her şeyin en ince detaylarına kadar düşünüldüğünü ifade eden Başkan Zolan, \"Bütün vatandaşlarımız burayı ziyaret edebilir. Buradaki \'Mırmır\' \'Tırmık\' isimli iki kedi evine tırmanma tahtası, yastıkları, minderleri konuldu. Köpek padoklarımızda sıcak havalarda suya girebilecekleri yüzme havuzlarımız var. Burada hangi hayvan neye ihtiyaç duyar, nasıl yaşar ve rahat eder ona göre hareket ettik. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte burada vakit geçirebilmesi için seyir terası, dinlenme alanları gibi bölümler de yaptık. Çok detaylı düşünülmüş bir proje. Denizli\'de hayvan sevgisini en üst seviyeye taşımak istiyoruz\" diye konuştu. Merkezi gezen çocuklar, tesisi çok beğenirken, hayvanlarla da yakın temas kurdu, sevdi.

Tesisi gezen hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri de tam puan verdi.

Merkezde ayrıca kedi ve köpek pansiyonu da yer alıyor. İsteyen vatandaşlar, kedi ve köpeklerini özel olarak yapılan pansiyona emanet edebiliyor.

Minik öğrenciler, hayvan hastanesi açılışında köpekleri sevdi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da, belediye tarafından kurulan hayvan hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından minik öğrenciler, gösteri yapan köpekleri sevmek için birbiriyle yarıştı.

Yukarı Soku Mahallesi mevkiinde kurulan içinde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi, hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları, kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara karşı 6 karantina odasına sahip Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi düzenlenen törenle açıldı.

Yavrulu her anne için mutlaka ayrı ve özel bir oda tahsis edildiği, atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak bulunan hastanenin açılışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, hayvan severler ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Bolu Atatürk İlkokulu öğrencileri protokole dans gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Etkinlikte konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hastanenin yapımında emekleri geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile hastanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar hastaneyi gezerek, tedavi gören hayvanları sevdi. Daha sonra Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 2 adet iz takip ve arama kurtarma köpeği etkinliğe katılanlara gösteri yaptı. Gösteri yapan köpekler açılışa katılan öğrenciler tarafından ilgi gördü. Minik öğrenciler, köpekleri sevmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Nazilli Devlet Hastanesi\'nde deprem tatbikatı

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi\'nde deprem tatbikatı kullanıldı. Senaryo gereği depremde zarar gören ve yangın çıkan hastane binasının tahileye edilip, yaralıların tedavilerinin yapılmasının ve başka hastanelere sevklerinin sağlandığı tatbikatta, \'Night\' isimli arama kurtarma köpeği de kullanıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi\'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi İfaiyesi, 112 Acil Sağlık ekipleri, 200 hastane personelin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği depremde yoğun bakımının duvarlarında çatlaklar meydana gelen ve jeneratör ünitesinde yangın çıkan hastane binasındaki tatbikat, sirenlerin çalınmasıyla başladı. Depremde hasar gören binada ve hemen ardından çıkan yangında mahsur kalanların, özel eğitimli arama kurtarma köpeği Night ile bulunup, kurtarılmaları sağlandı. Yaralılara gerekli müdahale yapıldıktan sonra hastane dışındaki güvenli bölgeye sevkleri sağlandı. Hastanedeki hastalar da tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Tatbikatı hasta yakınları ise ilgiyle izledi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve HAP Tatbikat Ekip Başkanı Opr. Dr. Şafak Çalışkan, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, \"Senaryo gereği depremde zarar gören ve yangın çıkan hastamezin yoğun bakımındaki 3 hastamızı tahliye ettik. 3 hastamızın da Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevklerini sağladık. Yangın çıkan bölgede de 3 yaralımız vardı. Onları da oluşturduğumuz triaj alanına alarak tedavilerini sağladık. Şu anda durum kontrol altında. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanemiz çalışmaya, işlevini sürdürmeye devam ediyor\" dedi. Başhekim Çalışkan, tatbikatı bu tür doğal afetlere hazırlıklı olmak için yatıklarını belirtip, \"Bu tür felaketlerin ne zaman yaşanacağını bilemeyiz. Bu nedenle hazırlıklı olunmasında fayda var\" diye konuştu.

