DHA YURT BÜLTENİ- 18

Salih Mirzabeyoğlu\'nun beyin ölümü gerçekleşti



İBDA-C davasından yargılanıp 2016\'da beraat eden Salih Mirzabeyoğlu\'nun beyin ölümü gerçekleşti.

4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi\'ne gelen İBDA-C davasından yargılanıp 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Salih Mirzabeyoğlu\'nun bugün beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Mirzabeyoğlu, prosedür gereği fişe bağlı olarak 2-3 gün daha bu şekilde bekletilecek.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde \'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek\' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016\'da beraat etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yalova Devlet Hastanesi önü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

===========================================

\'Can evi\'nde vahşet; Yavru köpekleri öldürüp, kulübelere zarar verdiler (2)

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Edirne\'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'Can evi\' olarak adlandırılan barınağa asma kilitleri kırarak giren ve kulübelere zarar vererek, 3 yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen 2 çocuğun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Barınak yakınında bulunan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 çocuğun barınağa gelerek, asma kilitleri açtıktan sonra köpekleri saldığı ardında da içeriye girdikleri görülüyor. Polis, güvenlik kamerası görüntülerine el koyarken, 2 çocuğun kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı. Orman ve Su İşleri Edirne Şube Müdürlüğü ile Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'nce de Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bu arada barınaktan 4 köpeğinde kaybolduğu belirlenen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

**Güvenlik kamerası**

-Çocukların barınağa gelişi

-Kafesleri açmaları

-Köpekleri salmaları

-Kafeslerin etrafında gezmeleri

-Elinde köpek taşımaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

============================================

16 işçi, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia etti



MANİSA Organize Sanayi Bölgesi\'nde (MOSB), klima üretimi yapan bir fabrikadaki, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden 16 işçi, 15 gündür eylem yapıyor.

MOSB 4. Kısım\'da faaliyet gösteren klima fabrikasında 16 işçi iddiaya göre, Birleşik Metal Sendikası\'na üye oldukları gerekçesiyle fabrika tarafından İş Kanunu\'nun 25\'inci maddesince hiçbir tazminat ödenmeden 19 Nisan, 23 Nisan ve 24 Nisan\'da, 3 ayrı grup olarak işten çıkartıldı. Yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak iddiasıyla tazminatsız olarak işten çıkarılan 16 işçinin 15 gündür haklarını geri alabilmek için fabrika önünde kurdukları çadırda bekleyişlerini sürdürdükleri eyleme, diğer fabrikaların işçilerinden de destek geldi. MOSB, İzmir\'in Çiğli, Kemalpaşa ve Gaziemir organize sanayi bölgelerindeki diğer fabrikalarda çalışan işçiler, siyasi partiler, STK temsilcileri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da işçilerin eylemine katılarak destek verdi.

\'BU İŞYERİNE SENDİKA HALAYLARLA GİRECEK\'

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işçilerin haklarını geri alması konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Serdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Eline bir işverenlik hakkı geçirmiş, nereden geçirdiğini bilmiyorum. Bir fabrika açmış ama \'Bu fabrikada ben yasa tanımam\' diyor. Bu fabrikada diyor ki \'Sizin yaşantınız benim iki dudağımın arası kadardır. Ben burada sendika olmayacak diyorsam olmayacak\' diyor ve insanları intikam alırcasına eşiyle birlikte atıyor. İntikam alırcasına, anne adayı insanları işten atıyor. İntikam alırcasına tazminatsız atıyor, burnunu sürtmeye çalışıyor. Şu anda hukuksal olarak sadece işe iade davası, sendikal yetki davasından ziyade onurlarıyla oynandığı için başka davalar da açmaya hakları var. Biz arkadaşlarımızın haklarını da sonuna kadar hukuksal anlamda devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. İnsanların onurlarıyla oynamak, ekmekleriyle oynamak, işleriyle oynamak, çocuklarının rızıklarıyla oynamak, bunlara bir cezai müeyyideyi ortaya çıkartmıyor. İşte biz bu yasalara isyan ediyoruz. Haklı olduğumuz ortaya çıksa bile haksız olan, suçlu olan, yasadışı davranan insanlar bu ülkede cezalandırılmıyor. Bu ülkede namusuyla çalışan insanlar, yasal haklarını kullandığı için, sendikalı oldukları için cezalandırılıyor.\"

Sık sık sloganların atıldığı basın açıklamasının sonunda işçiler, eylemlerine devam eden arkadaşlarına \"Yalnız değilsiniz\" diyerek, fabrika önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fabrika önünde eylem yapan işçilerden görüntü

- Atılan sloganlardan detaylar

- Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu\'nun açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

==========================================

Tır’la çarpışan otomobildeki polis memuru öldü

ANTALYA’nın Akseki ilçesi yakınlarında otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada, polis memuru Süleyman Battal (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akseki istikametine giden polis memuru Süleyman Battal\'ın kullandığı 58 SH 506 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selahattin Abalı yönetimindeki 01 Y 7420 plakalı TIR\'la çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Battal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Akseki Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Battal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Süleyman Battal’ın Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı ve memleketi Konya\'nın Doğanşehir ilçesinden izin dönüşünde kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza yerinden cep telefonu görüntüsü

- Kaza yerinin fotoğrafları

- Süleyman Battal’ın fotoğrafı

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN- Namık Kemal KILINÇ/AKSEKİ (Antalya), (DHA)

=========================================