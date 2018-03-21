DHA YURT BÜLTENİ-18

Trende unutulan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı



SİVAS\'ta yolcu treninde unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı.

Olay saat 20.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Tren Garı\'nda meydana geldi. 10 gün önce seferden gelen yolcu treninin vagonunda görevliler temizlik yaptığı sırada koltuğun altında bir valiz olduğunu fark etti. Valizde patlayıcı olabileceğini düşünen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizin bulunduğu vagona girdi. Uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı. Polis ekipleri valizden çıkan malzemeleri incelemek üzere polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:

-Tren garından görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Patlatılan valizin görüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Öğrencilerin zehirlenme sebebi belli oldu



AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde, geçen salı günü 183 ortaokul ve lise öğrencisinin zehirlenmesine, öğrencilerin yediği tavuklu pilavın neden olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede, yemekte \'bacillus cereus\' isimli bakteri tespit edildi.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, geçen salı günü öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Okullara gönderilen tavuklu pilav, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası rahatsızlaşan öğrenciler, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan 183 öğrenci taburcu edildi.

Olay sonrasında İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı İl Müdürlüğü\'ne gönderilen yemek numunelerin analiz sonuçları belli oldu. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin yediği tavuklu pilavda ‘bacillus cereus\' isimli bakteri tespit edildi. Sonuçların idari ve adli birimlere iletildiği, gerekli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bakterinin yemeklere hangi aşamada karıştığının ise daha sonra belli olacağı belirtildi.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, taşımalı eğitim alan öğrencilerin ihtiyacını tahin ekmek, kaşar-peynir ekmek, elma ve ayranla giderdiklerini ifade etti. Büyüknalçacı, sorumluların tespit edilerek cezalandırılacaklarını ve yemek konusunda da bir düzenlemenin ivedilikle yapılacağını aktardı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)

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Sulama kanalında ölü bulunan kadınla ilgili 1 kişi tutuklandı (2)

KATİL ZANLISININ OTOMOBİLİNDE TESPİT EDİLDİ

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, 25 yaşındaki Hatice Uyar\'ın sulama kanalında ölü bulunmasıyla ilgi jandarma tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan fırıncı 43 yaşındaki Sururi Öztürk sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hatice Uyar\'ın, ölü olarak bulunduğu tarihten üç gün önce Alaşehir Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kameralara takılan görüntülere göre, katil zanlısına ait otomobille olay yeri yönüne geçtikleri tespit edildi.

Görüntü Dökümü: (güvenlik kamerası)

- Yodan geçen katli zanlısının otomobili

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Kaçakları taşıyan araç takla attı: 13 yaralı



EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu kaçakların bulunduğu hafif ticari aracın dönel kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 1\'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı\'nda meydana geldi. Keşan\'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 19 BL 452 plakalı hafif ticari araç, Korucuköy Kavşağı\'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı.

Kazada araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Pakistan uyruklu 13 kişi yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 1\'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Polis ve jandarmanın incelemesi

-Hastaneye gelen yaralılar

-Ambulanslar

-Acil girişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)-