DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Tüfenkci: Etnik gruba değil, teröre karşı operasyon yapıyoruz (4)

AFRİN\'DE GÖREVLİ ASKER AİLELERİNE ZİYARET

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli Malatyalı uzman çavuş Hamza Özarslan\'ın Karakavak Mahallesi\'nde oturan babası Osman ve annesi Elif Özarslan\'ı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nin başlattığı asker ailelerini ziyarete, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal de katıldı.

Anne Özarslan, gururlu ve onurlu olduğunu söyleyerek, kendisinin de harekata katılmak istediğini söyledi.

Bakan Tüfenkci de tüm Türkiye\'nin harekata katılmak istediğini belirterek, \"Herkes Türk askerinin niye orada olduğunu çok iyi biliyor. Biz onların toprağı için gitmedik. Biz saldırıları önleme adına, bu ülkede insanlar güven ve huzur içerisinde olsun diye gittik. Türkiye olarak bizler orada olan Mehmetçiklerin ailelerinin yanındayız\" dedi. Elif Özarslan, harekatta görevli askerler için Kürtçe dua etti.

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDAKİ ASKERLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Bakan Tüfenkci, harekatta görevli uzman çavuş Ahmet Fethi Kayış\'ın babası Metin ile annesi Nadire Kayış\'ı da evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ahmet Fethi Kayış ile cep telefonuyla görüntülü konuşan Bakan Tüfenkci, \"Bütün Türk milleti sizin arkanızdan dua ediyor. Malatya\'da herkes \'Bizi de Afrin\'e götürün\' diyor ama Afrin bir avuç yer. Herkes gelse hareket edilecek yer kalmaz\" diye konuştu.

Kayış da kendilerinden yana sıkıntı olmadığını belirterek, \"Biraz geç olacak ama sonu güzel olacak inşallah. Sivillere gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı biraz yavaş ilerleme sağlıyoruz. Ama Allah\'ın izniyle buradan da başarılı bir şekilde kendimizi bütün dünyaya duyuracağız\" dedi.

Bakan Tüfenkci, iki aileye de Türk bayrağı ve Kur\'an-ı Kerim hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asker ailelerinden görüntüler

- Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

- Askerlerle görüntülü ve sesli görüşme

- Ailelere bayrak ve Kur\'an-ı Kerim verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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BEBEK KIYAFETLERİNİN ARASINDAN 23 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI



ŞANLIURFA\'dan Suudi Arabistan’a kargoyla gönderilmek istenen bebek kıyafetleri arasında 23 bin 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbar üzerine Suudi Arabistan’a bir kolide uyuşturucu gönderileceğini belirledi. Savcılık talimatıyla kargoya baskın yapan polis, eğitimli köpeklerle yaptığı aramada yurtdışı kargo bölümünde Suudi Arabistan’a gidecek koliyi buldu. Koliyi açan ekipler bebek kıyafetleri arasına gizlenmiş 23 bin 55 uyuşturucu hap buldu. Haplara el koyan polis, kargo şirketinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek koliyi teslim eden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kargoda eğitimli narkotik köpeği arama yapması

- Poşet içerisinde ele geçirilen uyuşturucu hap

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Bursa\'ya şehit ateşi düştü (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU\'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin’de şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in ailesine ziyarette bulundu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi’ndeki baba evine gelerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Mustafa Şahin’e başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, daha sonra taziye ziyaretine oturdu. Burada Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Çavuşoğlu, daha sonra mahalleden ayrıldı. Şehidin babası Mustafa Şahin, oğluyla en son önceki akşam konuştuklarını ifade etti. Şehidin kardeşi Yunus Şahin ise, “Operasyon sırasında konuştuk. Sıradan şeylerden bahsettik. Ağabeyim o kadar kafasına takmıyordu. Biz daha çok takıyordukö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basbakan Yardımcısı Çavuşoglu\'nun taziye evine gitmesi

- Çavuşoglu\'nun Babaya sarılması

- Şehidin kardeşi Yunus Şahin röp.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA (DHA)

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Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı (2)

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün silah temizleme odasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Patlamanın, silah bakım ve temizleme sırasında, mermideki barutun reaksiyon tepkileşmesiyle meydana geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Silah temizleme odasında rutin silah bakım ve temizleme işlemleri esnasında bir mermideki barutun reaksiyon sonucu tepkimesiyle meydana gelmiştir. Olay neticesinde 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmış olup, bir polis memuru hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, elinden yaralı bir polis memurunun tedavisi ise devam etmektedir.\"

Haber: Taha AYHAN / MALATYA (DHA)