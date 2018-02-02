DHA YURT BÜLTENİ-18

Ankara\'da doğalgaz patlaması endişe yarattı



Ankara\'da Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Çukurambar\'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi\'nin alt katında bulunan kazan dairesinde gerçekleşti. Vergi Dairesi\'nin alt katında kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlama çevrede korku ve endişeye neden oldu. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama sırasında metrelercçe mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Boş olduğu belirtilen binada patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.Olay yerine gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, \"Vergi Dairesi Başkanlığı\'nın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina boştu, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)



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Adana\'ya şehit ateşi düştü/EK

5 AYLIK KIZINI GÖRMEYE GELECEKTİ

Şehidin eşi Ece Şık\'a acı haber, anne ve babasıyla kaldığı Mersin\'in Anamur ilçesinde verildi. 17 Nisan 2016\'da Ece Şık ile hayatını birleştiren Şehit Halil İbrahim Şık\'ın 5 aylık Nevra isminde bir kızı olduğu öğrenildi. Kızını ilk ve son kez doğumda gördüğü belirtilen şehidin, 20 gün sonra izne gelip kızını görmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin, Cuma namazına müteakiben Anamur Otogar Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kalınören Mezarlığı\'na defnedileceği belirtildi.

ŞEHİDİN PAYLAŞIMLARI YÜREK DAĞLADI

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık\'ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar yürek dağladı. 2014 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) görev yapan Şık\'ın şehit düştüğü bölgede 2 Kasım 2017\'de yağış nedeniyle sisli havadan yararlanarak Türkiye\'ye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 silah arkadaşının da şehit düştüğü ve şehit düşen arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit eşinin baba evi önündeki ambulanstan görüntü

- Evin önündeki kalabalıktan görüntü

- Evden yükselen ağıtlar

- Fenalık geçirip ambulansa alınan yakınıdan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'34\" Boyut: 90 MB

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR-Mithat ÜNAL/ADANA-ANAMUR (Mersin), (DHA)

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Tıp Merkezinde patlama; 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki faaliyet gösteren Özel Tıp Merkezinde oksijen tüpü patladı; Olayda hastanede çalışan 20 yaşındaki Halil G. yaralandı. Patlama sonrası tıp merkezinde yaşanan yoğun duman korku ve paniğe neden oldu.

İnegöl\'de, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde fhizmet veren bir tıp merkezinnin zemin katında bu akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Sağlık görevlisi Halil G.\'nin çalıştırmak istediği oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşanan patlama ve ardından hastaneye dolan duman korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından yaralanan Halil G., çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünde birinci derece yanık olan Halil G. tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının görüntüsü

-Sağlık merkezinin genel görüntüsü

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Soma\'da sahte rakıdan ölümde serbest kalan 2 zanlı tutuklandı

Manisa\'nın Soma ilçesinde, üç gün içinde içtikleri sahte rakı yüzünden 2 kişinin ölmesi, 3 kişinin ise hastanede tedaviye alınmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.İ.G. ve Ü.İ., savcılığın itirazı üzerine bu kez tutuklandı.

Soma\'da geçen 25 Ocak Perşembe günü yaşanan gelen ilk olayda; sahte rakı içtiği belirtilen Kenan Pehlivan (57) ile arkadaşı Özcan Önal (46) zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir gün sonra da yine sahte rakı içen İbrahim Gök ile oğlu Cüneyt Gök, alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. 27 Ocak Cumartesi günü ise Hüseyin Avni Bosna, aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişiden, ilk gün zehirlenen Özcan Önal ile ertesi gün hastaneye kaldırılan İbrahim Gök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişiden Cüneyt Gök taburcu olurken, ikisinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İTİRAZ ÜZERİNE 2 ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturma başlatan polis, içtikleri rakıdan zehirlendikleri iddia edilen 5 kişinin, içkiyi, Atatürk Caddesi\'ndeki bir büfeden satın aldığını belirlendi. Büfeye geçen cumartesi günü operasyon yapan ekipler, işletmeci E.İ.G.\'yi gözaltına aldı. Büfeci E.İ.G.\'nin ifadesi sonrası, sahte rakıyı imal ettiği öne sürülen bir ilkokulun beden eğitimi öğretmeni Ü.İ.\'nin evinde arama yapıldı. Aramada; 24 litre rakı, doluma hazır 100 ml\'lik 13 şişe rakı, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan 2 aparat, çok sayıda boş pet şişe bulundu. Ü.İ., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde hazırladığı sahte rakıları satmadığını, arkadaşları ve dostlarına bedelsiz verdiğini söyleyen öğretmen Ü.İ. ile büfeci E.İ.G., sevk edildiği Soma Adliyesi\'de, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası E.İ.G. ve Ü.İ., bugün tekrar gözaltına alındı. İki zanlı, bu kez sevk edildikleri Akhisar Adliyesi\'nde tutuklandı.

AKHİSAR\' DA DA 2 TUTUKLAMA

Öte yandan Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ise geçen 15 Ekim\'de Akhisar\'ın Reşatbey Mahallesi\'nde, yaşamını yitiren Halil Sözünesadık\'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma yaptı. Otopside, Sözünesadık\'ın alkol zehirlenmesine bağlı öldüğü belirlendi. Olayla ilgili el yapımı alkollü içkiyi üretip sattıkları temin ettikleri gerekçesiyle İ.M. ve G.İ., dün (çarşamba) gözaltına alındı. Bu zanlılar da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Soma İlçe Emniyet Müdürlüğünden görüntü

- E.G. ve Ü.İ. \'nin emniyetten çıkışından görüntü (ARŞİV)

- E.G. ve Ü.İ.\'nin daha önce Soma Adliyesi\'ne getirilmesinden görüntü (ARŞİV)

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR, Barış GEZİCİ / SOMA-AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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Evin demir kapılarını çalmak isterken suçüstü yakalandılar

Gaziantep\'in Nizip ilçesinde, bir evin demir kapılarını çalmak isterken jandarmanın suçüstü yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı.

Kızılcakent Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B. ve D.D.\'yi bir evin demir kapılarını çalmak isterken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve alınan parmak izi eşleştirmesiyle 6 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen A.B. ve D.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP,(DHA)

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Araçta sıkışan kamyon şoförünü itfaiyeciler kurtardı

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde sis yüzünden 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçta sıkışan kamyon şoförü 45 yaşındaki Rıdvan Sekmen\'i itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

Kaza, Tavşanlı-Domaniç karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle İsmail Kırçay\'ın kullandığı 43 D 3130 plakalı minibüs, Rıdvan Sekmen yönetimindeki 43 UR 458 ve Ramazan Deniz yönetimindeki 45 YB 5563 plakalı kamyonlar ile Ali Bayer\'in kullandığı 16 PL 614 ve Ali Yılmaz\'ın kullandığı 43 DB 891 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Araçta sıkışan 43 UR 458 plakalı kamyonun şoförü Rıdvan Sekmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Sekmen, 112 ambulansıyla kaldırıldığı Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki araçların cep telefonuyla çekilen görüntüsü,

-Yaralı kamyon şoförünün kurtarılma çalışmalarından görüntüler.)

Haber-Kamera: TAVŞANLI,(Kütahya) / DHA



