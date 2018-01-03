DHA YURT BÜLTENİ-18

Akaryakıt istasyonu soyan gaspçı yakalandı

AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen gaspçı bıçakla çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları zorla aldı. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak gaspçıyı 3 günde yakaladı.

Olay, Acarlar Mahallesi girişindeki akaryakıt istasyonunda geçen Cuma günü saat 18.00\'da meydana geldi. Motosikletli B.K. elindeki bıçakla akaryakıt istasyonuna geldi. Bıçakla K.A. isimli çalışanı tehdit eden B.K. kasadaki paraları vermesini istedi. Kasada para olmadığını gören B.K. olay yerinden kaçtı. İkinci akaryakıt istasyonuna yönelen B.K. bu kez de burada çalışan Y.D.\'yi bıçakla tehdit ederek kasadaki 535 TL\'yi alarak kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanının polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

3 GÜNDE YAKALANDI

B.K. Aydın Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucunda geçen Pazartesi günü Acarlar Mahallesi\'ndeki evinde yakalandı. Yakalanan gaspçı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf edince sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Uçurumdan düşen üniversite öğrencisi, yaralandı

Adana\'da, dolaşırken dengesini kaybedip uçuruma düşen üniversite öğrencisi Furkan Yavuz (19), yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü\'nde meydana geldi. Makine mühendisliği binasının yakınındaki ağaçlık alanda dolaşan üniversite öğrencisi Furkan Yavuz, karanlıkta dengesini kaybedip, uçurumdan düştü. Çalılıklara takılan Yavuz, telefon ile yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve, polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bir süre Yavuz\'un düştüğü yeri tespit etmeye çalıştı. Çalılıkların arasındaki cep telefonu ışığını fark eden itfaiye erleri ve sağlık ekibi, halat yardımıyla gence ulaştı. Sedyeye konup, halatla sabitlenen Yavuz, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yukarı çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Furkan Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye araçlarından görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Olay yerindeki itfaiye, polis ve sağlık ekibinden görüntü

- Çalılıkların arasından halat yardımıyla aşağı inen itfaiye erlerinden görüntü

- Olay yerine gelen Furkan Yavuz\'un yakınlarından görüntü

- Olay yerinde ağlayan yakınından görüntü

- İtfaiye erlerinin halatı çekmesinden görüntü

- Sedyeye konulan Yavuz\'un çıkarılmasından görüntü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin Yavuz\'u ambulansa taşıması

- Yavuz\'un ambulansa konulması

- Ambulansın gidişinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'51\" Boyut: 174 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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\'Süper ay\' Gazianteplileri büyüledi



GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, halk arasında \'kurt dolunayı\' olarak da bilinen \'süper ay’ görenleri büyüledi. Diğer dolunaylara oranla 14 kat daha büyük olan dolunayı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA da internet üzerinden canlı yayınladı.

Dünyanın uydusu ay, kentte akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde belirmeye başladı. İlerleyen saatlerde olağandan daha parlak hale dönüşen dolunay güzel manzaralar oluşturdu. 2018’de görülmesi gereken gökyüzü olayları listesinde yer alan ve halk arasında \'kurt dolunayı’ olarak ifade de edilen \'süper ay\'ı görmek isteyen uzay kaşifleri teleskoplarını aya çevirdi. Görenleri büyüleyen ve normalden 30 kat daha parlak ve 14 kat daha büyük olarak görülen dolunayın 31 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında görülebileceğini duyuran NASA eşsiz doğa olayını ise, internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- \'Süper ay\'

- Kentteki hareketlilik ve dolunay

- Cami minareleri arsındaki ay

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI / (GAZİANTEP), ( DHA)

