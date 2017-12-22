DHA YURT BÜLTENİ-18

Fünye ile intihara kalkıştı



Adana\'da alkol aldıktan sonra dinamit görünümü verdiği fünyeyi patlatıp intihar edeceğini söyleyen Aydın Karayel (27), polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46168 Sokak\'ta meydana geldi. Kısa süre önce denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden tahliye olan Aydın Karayel, henüz nereden edindiği bilinmeyen fünyeyi sarıp, dinamit görünümü vererek, komşularına kendisini öldüreceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen Karayel, evinin salonunda, \"Elimdeki dinamiti patlatırım\" deyip, polislerden yaklaşmamalarını istedi. Uzun süre ikna edilemeyen Karayel\'in bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elindeki fünyeyi aldı. Ardından Karayel etkisiz hale getirildi. Bomba uzmanı polisler, Karayel\'in elinden alınan fünyenin, kağıt ve gres yağına sarılı el yapımı fünye olduğunu belirledi. İtfaiye ve polislerin yardımıyla evden çıkartılan Karayel\'in geçen yıl da intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karayel, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerniden görüntü

- Olayın yaşandığı sokağın tabalesından görüntü

- Polisin elindeki fünyeden görüntü

- İtfaiye erlerinin arasındaki Aydın Karayel\'den görüntü

- Aydın Karayel\'in itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'53\" BOYUT: 115 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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Edremit sanayi sitesinde korkutan yangın

BALIKESİR\'in Edremit ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 işyeri kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi\'nde bulunan sanayi sitesindeki 547 Sokak\'ta otomobil yedek parçası satışı ve tamiri yapılan Yılmaz Çırak\'a ait işyerinde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Akünün patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüyerek yine Yılmaz Çırak\'a ait yandaki iki işyerine daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi. Sanayi sitesinin elektrikleri tedbir amacıyla kesilirken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü. Yangında 3 işyeri kullanılmaz hale geldi. Sanayi sitesi esnaflarından Ali Kacanaki, \"Ben dükkandan çıktıktan sonra yangın çıktı. Çalışanım bana telefon açarak haber verdi. Telefonda patlama sesini duydum. Hemen itfaiyeyi aradık\" dedi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Soğutma çalışmaları

-Esnaf ile röp

-Genel ve çevre detayı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

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Hafta sonu izinleri iptal edilen öğrenciler taşkınlık çıkardı



ANKARA\'nın Keçiören İlçesi\'nde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası\'nda, iddiaya göre, hafta sonu izinleri iptal edilen kız öğrenciler taşkınlık çıkarıp kendilerine zarar verdi. Olayda yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Keçiören Pınarbaşı\'nda bulunan Ankara Valiliği Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü\'nde yaşandı. İddiya göre, kız öğrenciler arasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine yurt görevlileri öğrencilerin hafta sonu dışarıya çıkma izinlerini iptal etti. Bunu öğrenen bazı öğrenciler, yurt içerisinde taşkınlık çıkararak, kendilerine zarar verdi.

Yaşanan olay sonrası yurt görevlileri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ambulanslar yaralanan 7 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise yurt içerisinde inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yurttan görüntü

- Ambulansların yurttan çıkışı

- Polis ekiplerinin yurda girişi

- Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

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Siste kaybolan balıkçılar kurtarıldı



MUŞ\'ta balık avına çıkan 5 kişi yoğun sis yüzünden yollarını kaybetti. Balıkçılar, arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu bitkin bir halde bulundu.

Malazgirt ilçesine bağlı Aktuzla köyünden Şefik ve Mesut Ulaş ile Doğan, Muhammed Muaz ve Şeref Eren balık avlamak üzere Murat Nehri\'ne gitti. Saat 17.00\'ye kadar burada balık avlayan 5 kişi, yörede kelek adı verilen sandalla Murat Nehri\'nde ilerlerlerken yollarını kaybettiler. Yoğun sisten dolayı kaybolan vatandaşlar cep telefonu ile jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Jandarmanın haber vermesiyle Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama-kurtarma ekipleri yola çıktı.

Telefonla irtibat kurdukları vatandaşların yerini öğrenmek için araçların sirenlerini çalan AFAD ekiplerine köylüler de yardım etti. Yaklaşık 6 saat boyunca arazide arama çalışması yapan ekipler, 5 balıkçıyı, Muş\'un Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl köyü civarındaki bir sazlıkta bitkin halde buldu. AFAD ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar, kontrol amaçlı Bulanık Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Çaresizilik içinde saatlerce kurtarılmayı beklediklerini dile getiren Şefik Ulaş, \"Yoğun sis nedeniyle saat 17.00\'de kaybolduk. Jandarmayı aradık, sağ olsunlar onlar da AFAD\'ı aradılar ve gelip bizi kurtardılar\" diye konuştu.

Arama çalışmasına katılan Salih Yavuz ise siren sesleri üzerine evlerinden çıktıklarını belirterek, \"AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmasına katıldık. Hepsine sağ salim kavuştuğumuz için mutluyum. Aranan kişileri tanımıyoruz ama bu bir insanlık görevi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD ekiplerinin arama çalışması

-Arama çalışmasından genel görüntü

-Ekiplerin vatandaşlara ulaşması

-Şefik Ulaş röportaj.

-Salih Yavuz röportaj

Haber-Kamera: MUŞ,(DHA)

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Üzerine televizyon düşen çocuk öldü



ADANA\'da evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Esmanur Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin salonunda oyun oynayan Esmanur Yıldız\'ın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle televizyon devrildi. Kızlarının ağlamasını duyan aile, salona girdiğine küçük Esmanur\'un televizyonun altında olduğu gördü. Ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesi\'ne götürülen Esmanur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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