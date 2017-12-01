DHA YURT BÜLTENİ-18

Kavga karışan kişinin üzerinden bomba süsü verilen düzenek çıktı



ERZURUM\'un merkez Palandöken ilçesinde iki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye giden polisler, şahıslardan 34 yaşındaki Gökhan B.\'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenekle karşılaştı. Gözaltına alınan, üzerinden tabancayla sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., kendisinin YouTuber olduğunu iddia etti.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.\'nin beline sarılı bir nesne fark etti. Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi ellerini arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, ardından da bomba imha uzmanı çağırdı.

\'BEN YOUTUBER\'İM\'

Bu sırada polis ekipleri Gökhan B.\'ye \"Üzerindeki saati kim yaptı\" diye sordu. Gökhan B. ise \"İnternette satılıyor\" diye cevap verdi. Polisin \"Hangi amaçla yaptın\" sorusuna ise \"Ben YouTuber\'ım\" diye yanıt verdi. Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B\'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber: Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)

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Vali Aktaş, polis bariyerine ayağı sıkışıan Çiğdem\'in ailesini ziyaret etti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi ilçesindeki yol kontrol noktasındaki yol kesiciye ayağı sıkışıp yaralanan 10 yaşındaki Çiğdem Başak\'ın ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Savaş Konak ve Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy ile birlikte, dün sabah saatlerinde Silopi ilçesindeki 1\'inci Cadde\'de bisikleti ile geçtiği esnada bacağı yol kesiciye kaptıran Çiğdem Başak’ın ailesini ziyaret etti. Baba İsmail İlhan Başak tarafından karşılanan Vali Aktaş, aile ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette anne Nayime Başak Vali Aktaş\'ın yanına gelerek, ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Mehmet Aktaş, Başak ailesine devlet olarak ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi. Çiğdem\'in tedavisinin Elazığ\'da sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirten Vali Aktaş, \"Dün road blocker dediğimiz yol kesiciye Çiğdem yavrumuzun bacağı sıkıştı. Bütün Silopi\'nin seferber olmasıyla Allah\'a şükür kısa bir sürede çocuk oradan kurtarıldı. Daha sonra çok seri bir şekilde askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Oradaki büyük ameliyattan sonra, akşam saatlerinde de Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Allah\'a şükür orada da müdahaleler devam ediyor. Ben az önce görüştüm. Yavrumuzun durumu oldukça iyi, inşallah bir sakatlık olmayacak öyle görünüyor. Bugün çocuğumuzun babası İsmail beye eçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. İnşallah böyle kazalar bir daha olmaz diyoruz. Hem ailemize hem Silopili hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. Yavrumuzun durumu oldukça iyi bunu rahatlıkla ifade edebiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Valinin aileyi ziyareti

-Ziyaretten detaylar

-Vali Mehmet Aktaş’ın açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(ŞIRNAK),(DHA)

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Bakan Çavuşoğlu, ağabeyi ile penaltı iddiasına girdi

ANTALYA’nın Alanya İlçesi’ne gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ağabeyi Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile penaltı atışları yaptı. Bakan Çavuşoğlu, ağabeyine penaltılardan 4\'ünü gole çevirmesi halinde gömlek hediye edeceğini söyledi.

Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya’nın Alanya İlçesi’ne gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Çavuşoğlu, Başhekim Tevfik Yazan’dan hastane hakkında bilgi aldı.

AĞABEY İLE PENALTI İDDİASI

Hastane ziyaretinin ardından Aytemiz Alanyaspor Kulübü\'ne geçen Bakan Çavuşoğlu’nu, aynı zamanda ağabeyi olan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Burada altyapı takımları için yapılan suni çim sahayı inceleyen Bakan Çavuşoğlu, sahadaki bir grup öğrenciyle de sohbet etti, bir kız öğrenciyle voleybol oynadı. Daha sonra kaleye geçen yeğeni Avukat Emirhan Çavuşoğlu\'na penaltı atan Bakan Çavuşoğlu, ağabeyi Hasan Çavuşoğlu\'na seslenerek 5 penaltıdan 4\'ünü gole çevirmesi halinde gömlek hediye edeceğini söyledi. Başkan Çavuşoğlu bunun üzerine, oğlu Emirhan Çavuşoğlu\'nun koruduğu kaleye kullandığı 5 penaltı atışından 4\'ünü gole çevirdi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Bakan Çavuşoğlu daha sonra antrenman sahasına geçerek teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, teknik direktör Safet Susic\'e \"Maçlarınızı beğenerek izliyor ve sizlerle gurur duyuyoruz. Her zaman arkanızdayız\" dedi. Oyuncular ve teknik ekibe başarılar dileyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra tesislerden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Çavuşoğlu’nun suni çim sahayı incelemesinden görüntü

-Ağabeyi Hasan Çavuşoğlu ile penaltı atışı yapmasından görüntüler

-Antreman sahasını incelemesinde görüntü

-Teknik heyet ve futbolcularla kısa süreli sohbet etmesinden görüntü

Haber:ANTALYA,(DHA)

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Bebeğini boğduğunu iddia ettiği sevgilisini 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü

KONYA\'da Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Aysel Eshme, 9 aylık bebeğini boğup hastanelik ettiği iddiasıyla sevgilisi 34 yaşındaki Ümit Göker\'i 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kampüs yolunda meydana geldi. Bir barda çalışan Aysel Eshme, iddiaya göre sanayide esnaflık yapan eşi M. E.\'den (38) 2 yıl önce boşandı. Ancak birlikte yaşamaya devam etti ve bu birliktelikten 9 ay önce Emir ismini verdikleri bir oğlu oldu. Aysel Eshme, yaklaşık 2 ay öncede M.E.\'yi terk edip Ümit Göker ile ilişki yaşamaya başladı. Eshme, dün akşam boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir\'i birlikte yaşadığı sevgilisi Göker\'e bırakarak çalıştığı bara gitti. Göker de gece saatlerinde minik Emir\'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne getirdi. Tedavi altına alınan minik bebek, hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakıma ünitesine alındı. Doktorların bebeğin durumdan şüphelenip durumu hastane polisine bildirmesi üzerine Ümit Göker, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HEM KOVALADI HEM DE 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile birlikte bugün polis merkezine giderek Ümit Göker suçluluk durumu hakkında bilgi aldı. Eski çiftler daha sonra çocuklarını görmek için hastaneye doğru yürümeye başladı. Bu sırada Göker, Aysel Eshme\'yi telefonla arayarak konuşmaya başladı. Bir süre sonra otomobille yanlarına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile Aysel Eshme arasında bebek nedeniyle tartışma çıktı. Eshme, yanında taşıdığı bıçakla Göker\'i kovalamaya başladı. Aysel Eshme, Göker\'i yaklaşık 50 metre kovalayıp 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılan Ümit Göker burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

\'\'ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ\'\'

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınan Aysel Eshme, sağlık kontrolünden geçirildi. Eshme, gazetecilerin \'Niçin öldürdüğünüz ?\' sorusuna üzerine, gözyaşları içerisinde, \'\'Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım\" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Aysel Eshme\'nin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

-Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

- Ölen Ümit Göker\'in vesikalık fotoğrafı

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Adıyaman\'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Şambayat beldesinde meydana geldi. Salih Çoban yönetimindeki 02 DY 320 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Felek yönetimindeki 02 KE 102 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Çoban ve Hüseyin Çoban olay yerinde yaşamlarını yitirirken, araç sürücüleri ile Mehmet Felek ve Suriye uyruklu Mustafa Hamo yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni ve Adıyaman\'daki hastanelere götürüldü. Kazada ölen 2 kişinin cesetlerdi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Ölen şahsa müdahale

- İtfaiye ekipleri

- Jandarma polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Ölen şahısların yakınlarının ağıtlar

- Jandarmanın toplanan kalabalığı dağıtması

- Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesi

- Ambulansın hastaneden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Kuyumcunun duvarını delip, altın çaldılar



Çanakkale\'nin Ezine ilçesindeki bir kuyumcuya, cami avlusuna bakan duvarı kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kasayı açmaya çalıştı. Yoldan geçenler tarafından fark edildiklerini anlayan hırsızlar, hurdaya ayrılmış altınları ve saatleri çalarak kaçtı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi\'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Öksüz Camisi\'nin avlusuna bakan kuyumcu dükkânının duvarını sert bir cisimle kırarak içeri girdi. Hırsızlar ardından altınları çalmak için kilitli kasayı açmaya kalkıştı. Ancak bir süre sonra yoldan geçen kişilerin kendilerini fark ettiğini düşünen hırsızlar, yakalanacaklarını anlayarak tezgâh üstünde açıkta bulunan birkaç kol saati ile hurdaya ayrılmış altın takıları alıp kaçtı. Hırsızlar, işyerindeki güvenlik kameralarına da kaçarken zarar verdi. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların eşkâlini belirlemek için işyerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalınan altınların maddi değeri konusunda ise bir açıklama yapılmadı. İşyeri sahibi Bülent Ünal, \"Erken saatte olmasına şaşırdık. Görüntüleme merkezinden aldığımız ihbar üzerine işyerine geldik ama kıl payı kaçırdık. İşyerimizde hasar büyük, inşallah en kısa zamanda yakalanırlar\" dedi. İşyeri çalışanı Mustafa Balcı ise \"Gece saat 00.30-01.00 sıralarında iş yerinin duvarını delerek içeri girmişler. Birkaç küpe ve yüzük gibi hurda altınlar ile kol saatini çalmışlar. Fazla bir maddi kaybımız yok ama işyerinin içine zarar vermişler. Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişi gözüküyor ama çok net değil\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızların girdiği kuyumcu dükkanından görüntü

- Kuyumcu dükkanı içinden görüntü

- Hırsızların deldiği duvardan görüntü

Haber- Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ / EZİNE (Çanakkale), (DHA)