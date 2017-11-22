DHA YURT BÜLTENİ-18

Başbakan Yıldırım: Türkiye\'nin 2023 e-ticaret hedefi 350 milyar lira



ANTALYA\'da düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin kapanış konuşmasını yapan Başbakan Binali Yıldırım, e-ticaret\'te Cumhuriyetin 100\'üncü yılındaki hedefin 350 milyar lira olduğunu ve bu hedefin tutturulacağını söyledi.

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi, Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşmasıyla sona erdi. Kapanış toplantısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve 19 ülkeden bakan, bakan yardımcıları ve temsilciler katıldı.

TELEFONSUZ HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ HALE GELECEĞİZ

Elektronik ortamda iş ve işlemlerin hergün başdöndürücü hızla arttığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, çok kısa sürede artık elimizdeki telefon olmadan hiçbir şey yapamaz hale gelineceğini söyledi. Cep telefonlarının vaktimizin büyük kısmını aldığını anlatan Yıldırım, “Bakıyoruz toplantıdayken bir taraftan herkes cep telefonlarından işlerini yapmaya devam ediyor, hayatımızın önemli bir ortağı haline geldi. Belki eşimize, evlatlarımıza ayıramadığımız zamanı bu aletlere ayırır hale geldik\" dedi.

İLETİŞİM OTOBANLARI

Bilgi toplumu olma hedefinin bütün ülkelerin üzerinde ehemmiyetle durduğu bir çalışma olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bilgi toplumu olmak için altyapımızın ülkelerimizin her tarafında aynı şekilde gelişmiş olması lazım. Biz buna iletişim otobanları veya akıl yolları diyoruz. Bu altyapı büyükşehirler, köyler ve kırsalında arasında çok fark olursa o zaman bilgi toplumu olma yolunda iddianız çok anlam ifade etmez. Sayısal uçurumu ortadan kaldıracağız, birinci şart bu. Bunu yaparken de kapsayıcı olmak gerekiyor. Her tarafta erişilir ulaşılır hale gelmesi lazım\" dedi.

BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI ARTIRILMALI

İkinci olarak bilgisayar okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, “Genç nesil zaten bilgi toplumunun bir üyesi olarak dünyaya geliyor ama bizim yaşlarımız ve ilerisindekilerin de mutlaka bilgi toplumu için bilgisayar okuryazarı haline getirilmesi gerekir. Aksi halde her şeyi elektronik platformda yapmaya başladığınızda hayat onlar için çok zor olur. \'Boşver zaten onların yaşları ileri, bir şey yapma gereği yok\' demek doğru değil. Benim kayınvalidem de eğer telefondan pizza ısmarlayabiliyorsa o zaman bu işin faydası var. Yoksa \'Evladım sen memleketi yönetiyorsun ama ben telefondan pizza sipariş edemiyorum, önce bana öğret\' diyecek\" dedi.

SİBER GÜVENLİK

Herşeyin elektronik ortama aktarıldığından bahseden Başbakan Yıldırım, “Sağlık, ticaret, özel, savunma, eğitim, banka-finansmanla ve hatta arabamızla ilgili bilgilerimiz orada. Dolayısıyla bunların güvenliğini sağlamak gerekiyor. Demek ki siber güvenlik oldukça önemli hale geliyor, hem kişiler hem ülkeler için. Aksi halde bu büyük imkan, bir nimet olmaktan çıkıyor, bir tehdide, cezaya, külfete dönüşüyor. O bakımdan bilgi toplumu hedeflerimizi gerçekleştirirken bu üç hususun üzerinde önemle durmamız gerekiyor\" dedi.

İNTERNETTE TEK ŞERİTLİ YOLLARLA BİR YERE VARILAMAZ

İnternette tek şeritli yollarla bir yere varılamayacağını kaydeden Başbakan Yıldırım, ilginç bir hikayeyle örnek verdi:\"İnternette artık çok şeritli yollara ihtiyaç var. İnternet otoyollarına ihtiyaç var. Bu internet otoyollarını geniş bantla sağlıyor. Ben ulaştırma bakanıydım, geniş bant işini telaffuz ederken çok anlatamıyordum. 2007 seçimlerinde memlekette kampanya yapıyoruz. Erzincan\'da bir köye gittik, girişte yaşlı bir teyze çeşmenin başında oturuyor. Yanındaki insanlar dedi ki, \'Teyze bakan geldi ne istiyorsan iste.\' Şöyle kafasını kaldırıp bana baktı, \'Hoş geldin evladım, ne isteyelim yollarımızı yaptınız, sularımız akıyor, ondan sonra bütün ihtiyaçlarımızı karşıladınız. Allah razı olsun, emme birşey eksik kaldı.\' \'Nedir teyze\' dedim. \'Bu köyde ADSL çekmiyor\' dedi. \'O ne teyze\' dedim. \'Evladım bakan olmuşsun ama cahal kalmışsın. Allah bilir ki sen messengeri bile bilmezsin\' dedi. Sonra anladık teyzenin torunu varmış yurtdışında, onunla görüntülü konuşma ihtiyacı duyuyor ve onun için ta köyden kalkıyor şehre gitme mecburiyetinde kalıyor. Bu çok külfetli bir iş ve bize \'ADSL çekmiyor\' diye sitemde bulunuyor. İşte sayısal uçurum dediğimiz şey bu, sayısal uçurumun ortadan kaldırılması demek memleketin her köşesinde yaşayanların her türlü yenilik ve hizmete erişmesini sağlamaktır. İnsanların yaşadıkları yerde mutlu olmasını sağlamaktır. Başka yere gitmesine ve ihtiyaç aramasına gerek duymamalıdır\" dedi.

GENİŞ BANT YÜZDE 60\'IN ÜZERİNDE

Son 15 yılda ülkemizdeki altyapı yatırımlarında havayolu, deniz, karayolu, demiryolu ve iletişim yatırımlarıyla ciddi anlamda ilerleme kaydettiklerini dile getiren Yıldırım, “Bugün Türkiye\'de internet geniş bant yüzde 60\'ın üzerindedir. Genel erişim ise yüzde 99\'dur. O yüzden de internet üzerinde gittikçe daha çok iş yapılmaya başlandı. Başlangıçta interneti insanlar kullanıyordu. Sonra makineler kullanmaya başladı. Eşyaların interneti, buna geldik. Evinizin sıcaklığından, arabanın klimasının gitmeden hazır olması, hatta kahve ısmarlayabiliyorsunuz. Birçok kolaylık ve rahatlık var. Ama bunları altyapı olmadan yapamazsınız ve olduğu için yapar hale gedik. Demek ki mobil ve e-ticaret dünyada baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Son 4 yılda dünya küresel ticaretindeki pay dört kat arttı. Demek ki yılda yüzde 100\'ün üzerinde artıyor\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE 70 MİLYON MOBİL KULLANICI VAR

Bugün ülkemizde mobil kullanıcı sayısının 70 milyon üzerinde olduğunu açıklayan Yıldırım, “Bu sayıya baktığımızda e-ticaret sektörünün ülkemiz için çok önemli bir alan olduğunu söylememiz mümkün. Teknolojik dönüşüme öncelikle kendimizden başladık. Yani devlette verilen işlerin internet kullanılarak yapılması için e-devlet portalını 2009\'un başında devreye aldık. Bugün birçok hizmet, sorgulama, işlem e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Buna belediyeler, bakanlıklar, yerel yönetimler dahil ve özel sektör zaten yapıyor. 10 yılda 5G teknolojisine doğru hızla ilerliyoruz. Bugün 4.5G teknolojisini kullanıyoruz\" dedi.

GERÇEK ALEMDEN DAHA AĞIR SUÇLAR SANAL ALEMDE

Teknolojideki gelişim ve değişimin hızından da bahseden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:\"Hakikaten şu anda yapay zeka, Endüstri 4.0\'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar insanlığın geleceğini değiştirecek gelişmeler. Bu değişimler iyi veya kötü yönde olabilir. İlaca benzer, kararında kullandığınızda şifa, yanlış kullandığınızda zehirler, yok eder. İnternet üzerinden işlenen suçlara bakın. Gerçek alemde işlenen suçlardan daha ağır suçlar sanal alemde işleniyor. Takibi, tespiti ve cezalandırmada muazzam zorluklar var. Suç teşkil edecek bir eylem yapıyor, ama bilmem ne adasında hesap açıp yapıyor ve nasıl yargılayacaksın. Herkesin hukuk düzeni ayrı, ara bul, bulduğunda da iş işten geçmiş oluyor. Yaptığı tahribatın telafisi imkansız hale dönüşüyor. Bu bilişimler küresel bir farkındalık, hukuk alanında BM konvansiyonları gibi birtakım konvansiyonların yapılması lazım. Bütün ülkelerin taraf olduğu ve kabul edildiği, AB\'nin var ama yeterli değil, daha geniş kapsamlı bilişim ve siber suçlarla mücadele için küresel bir anlaşmaya ihtiyaç var. Aksi takdirde ülkeler arasındaki kriz ve çatışmaların da ciddi anlamda artması ihtimali var.\"

350 MİLYAR LİRA E-TİCARET HEDEFİ

E-ticaret\'in çok hızlı büyüdüğünü de anlatan Başbakan Yıldırım, “Gümrük yok, bürokrasi yok herşeyi bir tuşla hallediyorsunuz ama çok büyük lojistik merkezlere ihtiyaç var. Herşeyi bir yere toplayıp oradan ha babam siparişi gönderecekseniz. Neyin nerelere olduğundan haberiniz yok, siz sonuca bakıyorsunuz. E-ticaret\'te sınır yok, küresel bir iş, nerede bir iş yaparsanız yaparsınız o işin halkaları başka ülkelerde olabiliyor. Bu da e-ticaret\'e küresel bir boyut kazandırıyor. Küresel kalkınmada bir adalet sağlamış oluyor, küresel barış ve işbirliğinde yeni bir akın sağlanmış oluyor. Bütün bunlardan hareketle PTT de elini çabuk tuttu, e-ticaret\'in hukuki altyapısı oluşturuldu. Gerekli yasalar çıkartıldı ve vatandaşımızın e-ticaret açısından gönül rahatlığıyla çalışabileceği engeller kaldırıldı. E-ticaret üzerinde iş ve işlem yapacak şirketlerin yıllık aidat ödemelerine destek vermeye başladık. Geçen sene 891 şirkete 4.5 milyon TL destek verdik. Bu yılın 10 ayında 18 milyonu buldu ve şirket sayısı 5 bini aştı. Önümüzdeki süreçte e-ticaret girişimcilerinin tanınırlığını artıracak, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak adımlar atılacak. E-ticaret\'te 2023, cumhuriyetimizin 100\'üncü yılındaki hedefimiz 350 milyar lira ve bu hedefi tutturmayı inşallah başaracağız. Ülkemizin yakın gelecekte dünyanın önemli dijital ekonomileri arasında yerini almasıdır. Bunun ihracata da katkısı olacaktır\" diye konuştu.

EN BÜYÜK 10 PROJENİN 6\'SI TÜRKİYE\'DE

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye\'nin satın alma paritesi gücüne göre dünyanın 13\'üncü ülkesi, Avrupa\'nın 6\'ncı büyük ekonomisi konumunda, kişi başı milli gelirin son 15 yılda dolar bazında 3 kat artış gösterdiğini ve dünyada 2008\'den bu yana devam eden 10 mega projeden 6\'sının Türkiye\'de olduğunu söyledi. Türkiye\'nin küresel krize rağmen hiçbir şekilde küresel büyümenin altına düşmediği, en kötü halde bile 2 katının altına düşmediğini belirten Yıldırım, “Amacımız bu tecrübelerimizi başta komşularımız olmak üzere bölge ülkelerimizle paylaşmak. Sizin tek başınıza kalkınmanız bir şey ifade etmez. Türkiye\'nin 1370 kilometre Suriye ve Irak\'a hududu var. Oralarda terör, iç savaş otorite boşluğu, masum insanlar hayatını kaybediyor. Milyonlarca insan yerini yurdunu terketmek zorunda kalıyor. Bosna bunları iyi biliyor, oradaki vahşeti, soykırımı zulmü biz unutmadık ve unutmamamız da lazım. Tunus\'ta aynı şekilde karıştırmaya çalıştılar. Libya parçalanmışlık durumu var, Yemen\'de aynı şekilde. Yani bizim etrafımızdaki bölgede kriz, kaos ve iç savaş var. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeyi sağlamış, diğer yandan bölgemizdeki kaos ve krizlerden kaynaklanan sorunları çözmek için ciddi gayret gösteriyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları

CANLI VERİLDİ



Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Bakan Arslan: 2021\'de e-ticaret cirosu 4 trilyon 480 milyar dolara çıkacak (2)



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2016\'da 1 trilyon 860 milyar dolar olan global perakende e-ticaret hacminin, 2021 yılında neredeyse 2.5 kat büyümeyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin son paneli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın moderatörlüğünde \'Postanın dijital dönüşümü ve e-ticaret\' konusunda Türkiye ile birlikte 8 ülke bakan veya bakan yardımcısının katılımıyla yapıldı. Panele Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ismir Jusko, Pakistan Posta Hizmetleri Bakanı Amir Zaman Bukhari, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif Suluaiti, Rusya Kitle İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojiler Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dorina Çinari, Fas Sanayi Yatırım Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rakiya Eddarhem, konuşmacı olarak katıldı.

E-TİCARET ÇOK HIZLI BÜYÜYOR

Dünyada ve Türkiye\'de e-ticaret\'in çok hızlı büyüdüğünü belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, insanlık tarihi kadar eski olan ticaret kavramının günümüzde elektronik ticaret olarak ortaya çıktığını söyledi. Tüfenkci, “Dijitalleşmeye en iyi uyum sağlayan işletmeler, lider konuma gelmektedir. E-ticaret işletmelerin doğru tüketiciye hızla ulaşabilmesi için en etkin yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret ile işletmeler, daha geniş kitlelere düşük maliyetlerle daha etkin hizmet sunabilmektedir. E-ticaret, sağladığı verimlilik artışının yanı sıra, yeni iş kolları, uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde sektörlere dinamizm katan bir etkiye sahiptir\" dedi.

İNTERNETTEN SİPARİŞ VEREN NÜFUS YÜZDE 25

Türkiye\'de internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa oranının 2017 yılında yaklaşık yüzde 25 olduğunu açıklayan Bakan Tüfenkci, “Toplam nüfus açısından 2016 yılında her 5 kişiden biri e-alışveriş yaparken, 2017 yılında her 4 kişiden biri e-alışveriş yapmaktadır. Türkiye\'de e-ticaret pazar büyüklüğü 2013\'te 14 milyar TL iken, 2016 yılında 68 milyar TL\'ye yükselmiştir. 2017 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ise dokuz aylık rakam 72.7 milyar TL\'ye ulaşmış bulunmaktadır\" diye konuştu.

AKILLI TELEFONLA E-TİCARETTE YÜZDE 49 TAHMİNİ

Mobil ticaretin, yeni nesil ticaretin oluşumu ve gelişimindeki ana etkenlerden biri olacağına da dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “Dünyada 2021\'de mobilin e-ticaretteki payının yüzde 55 olacağı tahmin edilmekte. Türkiye\'de de mobil ticaret, e-ticaret\'e ivme kazandıran önemli kanallardan biri haline gelmiştir. 2012 yılında e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 9\'u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleştirilirken bu oran 2016\'da yüzde 19\'u bulmuştur. 2021 için de bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmekte. Dünyada bu oranın şu anda yüzde 44 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, Türkiye\'nin mobil ticarette hızla yol alması gerekmekte\" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK VE LOJİSTİK ENGELLERİ

E-ticaretin gelişiminin önünde güvenlik, lojistik, bilgi ve farkındalık eksikliği ile nitelikli işgücü eksikliği gibi engeller bulunduğundan bahseden Bakan Tüfenkci, “Bu durum işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı e-ticaretten uzak tutmaktadır. İşletmeden tüketiciye e-ticaretin yanında, işletmeden işletmeye e-ticaret de dünyada büyük bir artış göstermektedir. Ülkemizde ise işletmeden işletmeye e-ticaret istenilen boyutta değildir. İşletmecilerimizin bu alana yönlendirilmesi yine devletimiz, STK\'lar ve sektörün ortak çalışmasıyla mümkün olacaktır. Hem yurt içi ticaret, hem de ihracat için potansiyeli yüksek olan bu alan işletmelerimize dünyada yeni pazarlar açacak, rekabet imkânlarını artıracak. E-ticaretin, KOBİ\'ler özelinde bakıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmaktadır ve markalaşmalarında etkili olacaktır\" dedi.

E-TİCARETİN BÜYÜME HIZI BAŞ DÖNDÜRÜCÜ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2016 global perakendede e-ticaret hacminin 1 trilyon 860 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bu rakamın sadece 5 sene sonra, yani 2021 yılında neredeyse 2.5 kat büyümesiyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Keza 2016 e-ticaret payı toplam global perakende pazarının yüzde 8.7\'sine tekabül ederken, 2021 yılında bu oran yüzde 15.5\'e çıkacak. Rakamlar devasa boyutlarda, e-ticaret\'in büyüme hızı baş döndürücü. Benzersiz hızla büyüyen bu sektörün yeniliklerini çözmek, sektörün gelişimiyle birlikte ortaya çıkan sorunlarla baş etmek ve sektörün büyümesini desteklemek açısından büyük öneme haiz. 2016 perakende satışlarının yüzde 12.1\'i Asya-Pasifik ülkelerinde gerçekleşmiş. Ne yazık ki bizim ülkelerimizin bulunduğu Ortadoğu ve Afrika\'yı kapsayan bölgenin toplam satıştaki payı sadece yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçmiş. Bu da gösteriyor ki e-ticaret konusunda geleceğe dönük planlarımızı titizlikle yapmamız ve ülkelerimiz arası işbirliğinin tesisi ve bu pastadaki payımızı artırmamız lazım\" dedi.



Görüntü Dökümü

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CANLI VERİLDİ

Haber:Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Erzincan\'da ulaşıma kar engeli

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Erzincan\'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan -Sivas Karayolu\'nun 38\'nci kilometresi Sakaltutan Mevki\'nde ulaşım durma noktasına geldi. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Erzincan -Gümüşhane karayolu Ahmediye Mevki\'nde kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Yağışlı hava nedeniyle trafik ekipleri Erzincan- Sivas Karayolu\'nun 15\'inci kilometresinden itibaren TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması süresince ağır tonajlı araçlar bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- TIR\'ların polisler tarafından durdurulması

- Trafik ekiplerinden görüntü

- TIR sürücülerinin açıklaması

- Bekleyen araçlardan genel detay görüntü

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)

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Tramvay raydan çıktı, seferler 2 saat durdu

ESKİŞEHİR\'de kent içi yolcu taşıyan tramvay, Büyükşehir Belediyesi yakınında raydan çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tramvay seferleri tekrar başladı.

Otogar- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü seferini yapan tramvay, Büyükşehir Belediyesi ile Merkez Bankası arasında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Olayda, tramvay içerisindeki yolculara bir şey olmazken, Otogar- SSK ve Otogar ESOGÜ tramvay seferleri karşılıklı olarak durdu. Tramvay yolcuları belediye otobüsleriyle taşındı. Büyükşehir Belediyesi ESTRAM ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından tramvay tekrar raylara oturtuldu ve seferlere başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Raydan çıkan tramvayın görüntüsü,

-Ekiplerin çalışması,

-Seferlere başlayan tramvayların çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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\'Gençlik Sizin Eseriniz\' projesi\'nin kapanış programı yapıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyeti Büro Amirliği Tarafından hazırlanan \'Gençlik Sizin Eseriniz\' isimli projenin kapanış programı yapıldı.

Projenin kapanış programına Adıyaman Valisi Naci Nurullah Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Burada proje ile ilgili bilgilendirmede bulunan Terörle Şube Müdürü Murat Düzgün, \"Proje kapsamında 30 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında ilimize yeni atanan öğretmenlerimize yönelik terör örgütlerine eleman kazanmayı ve yöntemleri konuları seminer çalışması yapılmıştır. İkincisini düzenlendiğimiz projemiz Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı\'nın onayı ve finansman desteğiyle yapılmıştır. Terörün sadece güvenlik kuvvetlerinin çalışmalarıyla bitirilecek bir problem olmadığı mantığıyla hazırlanan proje kapsamında 400 öğretmenimize meslek yaşamlarında yararlanabilecekleri bilgilendirme yapılmış, öğretmenlerimiz teşkilatımızı tanıma fırsatı bulmuştur\" dedi. Ülkenin en büyük sorununun terör olduğuna dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Metin Alper, \"Biz kendimizi bildik bile terör örgütü 40. yılını dolduruyor. 1978 yılında bu terör örgütüyle ilk yüzleşmemiz başlamıştı. Ancak o hale geldi ki terör örgütleri kendi eylemlerinin dışında eylem birlikteliği kararı aldı. Sağcısı solcusu hiç fark etmeden, bölücüsü yıkıcısı, bütün terör örgütleri bir araya gelip topyekûn terör harekâtına dönüştüğü bizzat müşahede edildi. Ekonomik kaynak, ülkemizin yatırımları olsun, ülkemizin kalkınmasına gelişmesine faydalı olsun diye bizler de bu çalışmaları yapıyoruz. Öğretmenlerimiz, Adıyaman iline atandıkları andan itibaren kendileriyle Terörle Şube Müdürlüğü görevlilerimiz, özellikle de bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğimiz yakın temas içerisinde olmuştur\" diye konuştu. Adıyaman Valisi Naci Nurullah Kalkancı ise yaptığı açıklamada, \"Terörle mücadele hiçbir kurumu hiçbir şahsın tek başına yapacağı bir mücadele ve kazanabileceği bir mücadele değildir. PKK dediğimiz terör örgütü ile aşağı yukarı otuz seneye aşkın uğraşıp duruyoruz. Üç beş tane çakal, hain, sırtlan terör örgütü bunlar. Hiç kimse kendi kendine kuramaz. Bunların arkasında mutlaka yabancı ülkelerin gizli servisleri var. Bir takım destekçileri olmazsa hem maddi hem de silahlı vs bilgilendirme ve eğitmen konularında yapabilmeleri mümkün değil. dddiğim gibi alfabenin üç tane harfini bir araya getiren terör örgütü kuruyor. Bunların hepsini söylersem hatırlayacaksınız. Şimdi maalesef 1980\'lerden itibaren bölücü terörde bunun yanında DHKP-C gibi MLKP gibi ne istediği belli olmayan ne amaçları belli olmayan sadece devlete karşı devletin güvenlik güçlerine karşı ve son zamanlarda halka karşı şimdi buna son zamanlarda IŞİD, DAEŞ eklendi\" ifadelerini kullandı. Bunların arkasında kimlerin olduğunu herkesin gördüğünü kaydeden Kalkancı, \"Bir takım ülkeler var. Dost zanettiğimiz ülkeler var. O zaman bize düşen kendi ayaklarımız üzerinde durmak, kendi devletimize sahip çıkmak, milletimizin birlik ve beraberliğini kendi benliğimizden ileride tutmak. Şimdi güvenlik güçlerimiz can siperane, hakikaten fedakarca canlarını kanlarını ortaya koyarak bu ülkede terör olmasın, analar ağlamasın huzurumuz bozulmasın diye canlarını feda ediyorlar\" dedi. Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu ise yaptığı açıklamada, öğretmenlere şu sözlerle hitap etti: \"3 gün sonra Öğretmenler Günü. Hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutluyorum. Bu kısa sürede herhalde Adıyaman\'ı tanıdınız. Emniyet Müdürümüzün vurguladığı gibi Adıyaman huzur kentidir, barış kentidir, hoşgörü kentidir. Buradan ayrılırken çok üzüleceksiniz. Temennimiz, mümkün olduğu kadarıyla görev yapmanız. Köyde, şehirde, ilçede, nerede görev yaparsanız yapın Adıyaman Belediye Başkanı, Adıyaman Belediyesi, belediye personeli sizin yanınızdadır. Görevlerinizde başarılar diliyorum.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantı salonu

- Vali Nurullah Kalkancı\'nın konuşması

- Emniyet Müdür Alper\'in konuşması

- Kapanış programına katılan müdürler, öğrenciler ve öğretmenler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)