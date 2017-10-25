DHA YURT BÜLTENİ-18

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'de

BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın, iki günlük İzmir ziyareti başladı. Başbakan Yıldırım ilk olarak Çiğli Ana Jet Üssü Komutanlığı\'nı ziyaret etti, komutanlardan brifing aldı.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın iki günlük İzmir ziyareti, yoğun programlarından dolayı gecikmeli olarak başladı. AK Parti İzmir İl Danışma Kurulu toplantısını erteleyen Başbakan Binali Yıldırım, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı ziyaretini ise ertelemedi. Uçakla üsse inen Başbakan Binali Yıldırım, burada komutanlardan brifing aldı. Yaklaşık 3 saat ana jet üssünde kalan Başbakan Yıldırım, daha sonra otele geçti. Otelde ikili görüşmeler yapması beklenen Başbakan Binali Yıldırım, yarın da Ekonomi Bakanlığı\'nın destekleriyle Swissotel\'de düzenlenecek olan Ege Ekonomik Forum\'a katılacak. Başbakan\'ın öğle saatlerinde kentten ayrılmasının bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım \'ın uçaktan inişi

-Başbakan Yıldırım\'ın karşılanması

-Yıldırım\'ın Çiğli Ana Jet Üssü Komutanlığı\'nı ziyareti

Haber :İZMİR, (DHA)

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Giresun’da Eren Bülbül\'ü şehit eden PKK\'lı terörist yakalandı/EK



GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Giresun\'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde PKK\'lı teröristin yakalanmasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma tarafından yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"156 Jandarma imdat hattını arayan bir vatandaşımız tarafından Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli bir şahsın görüldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine Jandarma tarafından belirtilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve Giresun ilimiz sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak, aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz ilimiz genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir\"

Haber:GİRESUN,(DHA)

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TÜPRAŞ rafinerisindeki patlamayla ilgili tutuklu sayısı 5\'e yükseldi

İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, TÜPRAŞ Rafinesi\'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan rafinerinin saha sorumlularından işletme başmühendisi Mehmet Emin T. tutuklandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, geçen 11 Ekim\'de meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirdiği 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti, olayla ilgili çalışmasını tamamladı. Bilirkişi heyetinin, \'ağır sorumluluk\' tespit ettiği raporunu Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sunmasının ardından, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TÜPRAŞ\'ın bakım işlerinden sorumlu işletme başmühendisi Mehmet Emin T. yeniden gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Mehmet Emin T., \'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' suçundan tutuklandı.Kararla birlikte, tutuklu yargılananların sayısı 5\'e yükselmiş oldu.

Haber :Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Soğuk hava deposu yangında kül oldu

ANTALYA’nın Elmalı İlçesi’nde içerisinde nar ve elma dolu olan soğuk hava deposu çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Finike- Elmalı yolu üzerinde bulunan soğuk hava deposunda personelin dışarıda yemekte olduğu saat 19.30 sıralarında elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. 10 bin ton kapasiteli içerisinde elma ve nar istiflenmiş tesisteki yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleriyle Elmalı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası tesis tamamen kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan depodan görüntüler

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HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)