DHA YURT BÜLTENİ-18

Şike ve Ergenekon hakimleri Yunanistan\'a kaçarken yakalandı/EK

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Edirne\'de Yunanistan\'a kaçarken yakalanan şike davası hakimi Bülent Kınay, Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu yanlarında 2 Pakistan uyruklu göçmen kaçakçısıyla birlikte Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü\'nde yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı\'nda işlemleri tamamlanan ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandıkları tespit edilen hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'ın \'şike\' davasına bakan Bülent Kınay\'ın FETÖ soruşturması kapsamında Bakırköy 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi tarafından arandığı belirlendi. Diğer FETÖ şüphelisi hakim Fatih Mehmet Uslu\'nun ise Bakırköy 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı ve Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi tarafından arandığı ortaya çıktı. Edirne adliyesinde işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu\'nun gözaltı süreleri uzatılarak arandıkları şehirlere gönderilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne teslim edildi.

\"EDİRNE\'YE CİĞER YEMEĞE GELDİK\"

Edirne Adliyesi\'nde işlemleri tamamlandıktan sonra jandarma aracına bindirilen hakim Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin \'Yunanistan\'a mı kaçıyordunuz?\' sorusu üzerine gülerek, \"Edirne\'ye gezmeye ve ciğer yemeğe geldik\" cevabını verdi. Pakistan uyruklu 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi\'ne götürüldü. Savcılık tarafından Pakistan uyruklu 2 şüphelinin serbest bırakmalarına itiraz ettiği öğrenildi.

ONLARDA YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANDI

Hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu\'nun yanı sıra sınırda haklarında yakalama kararı bulunan ve \'ByLock\' kullanıcı olduğu tespit edilen öğretmen Ömer Faruk Aytunç, turizm rehberi Kemal Güngör, ev hanımı eşi Zeynep Güngör, Hatice Kübra Aytunç, hakim Sinan Akdoğan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Zeynep Güngör, tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerini ardından arandıkları şehirlere göndereceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Pakistalıların çıkarılması

-Jandarma aracına binmesi

-Hakimlerin adliye çıkışı

-Hakimlerin Edirne\'ye ciğer yemeğe geldik demesi

-Jandarma aracına bindirilmleri

-Diğer FETÖ Şüphelileri

-Jandarmadan görüntüler

-Jandarma aracında hakimlerin görüntüsü

-Genel görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı/EK

SİNEMANIN YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ

54. Uluslararası Antalya Film Festivali, Onur Ödülleri töreni ve sanatçıların kırmızı halı geçişiyle devam etti. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen törene katılan sanatçılar şıklıklarıyla dikkati çekti. Kırmızı halıda Akademi ödülü, \'SAG\' ve \'BAFTA\' ödülü sahibi, \'Altın Küre\', \'Tony\' ve \'Emmy\' ödülü adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, ABD\'li aktris Juliette Lewis ile Türkiye\'den Fadik Sevin Atasoy, Necati Şaşmaz, Şoray Uzun, Birol Güven, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır, Tuğçe Tayfur, Ferit Aktuğ, Özlem Balcı, Şerif Gören, Şebnem Dilligil, İsmail Güneş, Atılgan Gümüş, Burçin Abdullah, Meriç Başaran, Aydın Sarman, Murat Han, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nilay Deniz, Elçin Karabulut, Duygu Çetinkaya, Ertuğrul Şakar, Ali Bilgehan Birincioğlu, Hasan Küçük, İpek Erdem ve festivalin jüri başkanı Filistinli yönetmen Elia Suleiman kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kadın sanatçılar birbirinden renkli ve şık kıyafetleriyle gazetecilere poz verdi. Sanatçıların yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel de kırmızı halıdan geçerek salona girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Kırmızı halıda yürüyen sanatçılardan görüntü

- Röp: Necla Nazır

- Röp: Fadik Atasoy

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

- Röp: Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

- Röp: Necati Şaşmaz

Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Bakan Ağbal: Emir alan değil, emir veren bir Türkiye var (3)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI\'NI ZİYARET ETTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal , AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret etti, başkanlık görevine bir süre önce getirilen Fatih Yumak’a başarı diledi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, Türkiye ekonomisinin bütün cumhuriyet tarihi boyunca geldiği en mükemmel nokta olduğu dönemlerde bazı planların devreye sokulduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Faiz oranları yüzde 4’ler civarında, ekonomik büyüme olağanüstü, istihdam 2009 krizinden sonra en yüksek zirvesine gelmiş, ekonomi her bakımdan güçlü. IMF\'ye biz diyoruz ki \'Artık biz size borç vereceğiz.\' Arkasından bir Gezi Parkı hadisesi planlanıyor, bir oyun icraya konuluyor ve bu olayda başarılı olamayanlar içerideki bir takım nifak ve şer odaklarıyla bir araya gelip 17-25 Aralık ihanetini bize gösteriyorlar. Hiçbir zaman için Türkiye üzerindeki bu alçak girişimleri bitirmediler. En sonunda 15 Temmuz alçak darbe girişimi. Allah bir daha o günleri bu memlekete yaşatmasın. O gece Türkiye köklerinden adeta yeniden dirildi, Çanakkale ruhu o gün bir defa daha bu topraklarda ölmediğini, dip diri olduğunu gösterdi. Kim o gün sokağa çıkan insana emir verdi ki? Kim o selaları organize etti? Rabbimin bu millet, bu topraklar üzerinde öyle bir koruyuculuğu, öyle bir şemsiyesi var ki darbe gecesi buna kalkışanların hepsi perişan oldu. Allah onları perişan eylesin. Bugünlerde mahkemelerde arka arkaya her birisi hakkında Türk adaleti gereken cezayı veriyor.\"

\"İÇERDE VE DIŞARDA OYUNLAR DEVAM EDİYOR\"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, \'Türkiye ekonomisi bir daha belini doğrultamaz, bir daha asla ayağa kalkamaz, toparlayamaz.\' diye bir takım gayretler ve bir takım emeller olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, \"Türkiye’de güçlenen milli iradeyi çekemeyen ve bu milli iradeyi bir şekilde farklı oyunlarla al aşağıya etmeye çalışan dış güçler. Türkiye şu anda adeta bir defa daha içeriden ve dışarıdan oynanan bütün bu oyunlara karşı büyük bir mücadele veriyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İçeride ve dışarıda oynanan bu oyunlara devam ediyorlar. Bugün Avrupa’da, Amerika’da, çeşitli yerlerde Türkiye aleyhinde kurulmaya çalışılan oyunları, tezgahları hükümet olarak çok iyi biliyoruz. Kimin niyetinin ne olduğunu, PKK terör örgütüne kimin hangi sebeple arka çıktığını, bugün insan haklarından, özgürlüklerden bahsedenlerin terör örgütlerine nasıl ev sahipliği yaptığını, bize demokrasi dersi vermek isteyenlerin kendi ülkelerinde demokrasiyle ilgili taleplere karşı polis joplarıyla nasıl karşı durduklarını çok iyi görüyoruz. Kimse Türkiye’ye demokrasi dersi vermesin. Hani Akif çok güzel diyor ya \'tek dişi kalmış canavar.\' O tek dişi kalmış canavar 21. yüzyılda yine başını kaldırmış bize meydan okuyor ama bu topraklarda bin yıldır olan bizler, tek dişi kalmış bu canavara boyun eğmeyeceğiz, dik duracağız. Rabbim inşallah onların bu oyunlarının hepsini de bozacak. Bütün bunların şuurunda birlik ve beraberlik içinde olacağız.\" diyerek partililerden 2019 seçimleri için gece gündüz çalışmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan\'ın ziyareti

-Bakan Ağbal\'ın konuşması

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO/BAYBURT,(DHA)

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Yıldırım: Şeytan taşlamadan arta kalan zamanda kalkınma için çalıştık (3)



BAŞBAKAN YILDIRIM: ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Başbakan Yıldırım geldiği Elazığ\'da yaptığı temaslarının ardından, programı takip eden gazeteciler ile havalimanında biraraya geldi. 21 Ekim Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kendisini takip eden gazeteciler ile bir araya gelen Yıldırım, bir süre sohbet etti. Gazetecilerle tek tek tokalaşan Yıldırım, daha sonra Ankara\'ya gitmek üzere Ana Uçağı\'na bindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başbakan Yıldırım\'ın salona gelişi

Başbakan Yıldırım\'ın gazetecilerle tokalaşması

Başbakan Yıldırım\'ın gazetecilerle sohbeti

Başbakan Yıldırım\'ın gazetecilere kravat hediye etmesi

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/ELAZIĞ, (DHA)

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Cam Fabrikası\'ndan çıkarılan 90 işçi Lüleburgaz\'dan İstanbul\'a yürüyor (2)

VALİLİK YÜRÜYÜŞÜ YASAKLADI

Kırklareli İlçesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'ndan işten çıkarılan 90 işçi, aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte fabrikanın genel merkezi olan İstanbul\'a başlattıkları yürüyüş, Valilik tarafından yasaklandı.

İşten çıkarılan 90 işçinin yanı sıra aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte yaklaşık 120 kişinin bugün başlattığı yürüyüşle akşam saatlerinde Büyükkarıştıran Beldesi\'ne kadar gelindi. Kırklareli Valiliği grubun Büyükkarıştıran\'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldiği sırada yürüyüşe yasak getirdi. Bunun üzerine işçilerin beklediği istasyonda TOMA\'larla hazır bekleyen jandarma ve polis çevik kuvvet polis ekiplerine Robokop kıyafeti giydirildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, istasyonda bekleyen Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Oğuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Kadir Oğuz ile bir görüşme yaptı. Milletvekilleri Köprülü ve Kayan buradaki işçilerin Pazartesi günü yapılacak olan işverenle görüşmenin sonuna kadar grubun burada kalmasını istedi. Kaymakam Mustafa Oğuz, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi\'yi arayarak durumu bildirdi. 90 işçinin Pazartesi gününe kadar benzin istasyonunda kalmasına onay verildi. HP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, işçilerin haklarını demokratik olarak yaptıklarını belirterek, \"Bu mücadelesinin ne kadar doğru olduğu herkes tarafından biliniyor.Türkiye\'de bir kamuoyu oluştu. Bu kamuoyunda Şişe ve Cam\'da çalışan 90 işçinin mağdur edildiğidir. Biz bu mağduriyetin yanındayız. Açıkça söyleyelim, tüm Türkiye\'de sizin mücadelenizin haklı olduğunuz noktasında bir fikir birliğine sahip. Bizlerde el verdiğince sizlerin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Öncelikle olarak Pazartesi gününe kadar buradasınız arkadaşlar. Mücadelenizde bu kararın alınmasında Vali Bey, Kaymakam Beye, emniyet müdürümüze ve jandarma komutanımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi. Daha sonra işçiler kendilerine dağıtılan yemekleri milletvekilleri ile birlikte yedi. İşçiler, yürüyüşe ara verdiklerini ve Pazartesi gününe kadar bekleyip, gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplanan işçiler

-Jandarma ve polislerden görüntü

-CHP\'li Emre Köprülü\'nün konuşması

-İşçilerin yemek almaları

-İşçilerin yemek yemeleri

-Masada oturan işçiler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)

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Yayaya çarpan otomobil sürücüsüne mahalleliden tepki

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Recep Çelik, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Aynı yolda sürekli kazaların meydana geldiğini ileri süren mahalleli, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. 24 yaşındaki Tarık Y. yönetimindeki 55 HZ 206 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Recep Çelik\'e çarptı. Yaralanan Çelik\'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çelik\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Aynı yolda sürekli kazaların meydana geldiğini ileri süren mahalleli kısa sürede kaza yerinde toplandı. Kalabalık, hızlı araç kullandığını iddia ettikleri otomobil sürücüsü Tarık Y.\'ye tepki gösterdi. Öfkeli grubu polis araya girerek sakinleştirdi. Tarık Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Elmatepe Mahalle Muhtarı Muammer Arslan, yola üst geçit yapılması için Ereğli Belediyesi\'nin borçlanma talebine meclis üyelerinin olumsuz yanıt verdiğini ve bu yüzden üst geçit yapılamadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı Recep Çelik\'in yerde oturması

-Sağlık ekiplerinin Çelik\'e müdahalesi ve ambulansa alması

-Muhtar Muammer Arslan\'ın konuşması

-Mahalle halkının sürücü Tarık Yüksel\'e saldırması

-Polisin olay yerinde ve arabada inceleme yapması

-Sürücü Tarık Yüksel ile röportaj

Süre: (5.14) Boyut: (160 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

