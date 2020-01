DHA YURT BÜLTENİ-18

Mersin\'de polis servis aracına bombalı saldırı: 12 polis yaralandı/EK



MERSİN\'de polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü motosikletin uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 12 polis yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere sevk edildi. Patlamadan sonra alev alan otobüsün motor kısmı ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi\'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı Dikenli Yol Kavşağı\'nda meydana geldi. Mesai çıkışı polis servis otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına park halindeki motosiklet uzaktan kumanda ile patlatıldı. Otobüsün arka kısmına denk gelen patlamada 12 polis yaralandı. Büyük paniğe yol açan bombalı saldırı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki birçok binanın camları kırıldı. Araç trafiği kilitlenince ekipler bölgeye güçlükle ulaştı. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Mersin Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Patlamada alev alan otobüs ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye güvenlik çemberine aldı. Patlayan motosikletin parçaları ise tek tek incelendi. Bu arada Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ola yerine gelerek olay hakkında bilgi aldı. Siviller ise bölgeden uzaklaştırıldı. Mersin Valiliği, patlamada 12 polisin yaralandığını bildirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: MERSİN, (DHA)

==========================================

Şehit ateşi Eskişehir\'e düştü /EK

ŞEHİDİN ANESİ: RAHAT UYU, İNTİKAMINI ALIRLAR

Türkiye sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş 27 yaşındaki Seçkin Arıkan, memleketi Eskişehir\'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan için bugün ikindide Eskişehir Reşadiye Camii\'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Arif Arıkan, annesi Esma Arıkan, kardeşi Semih Arıkan, yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ak parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde şehidin babası Arif Arıkan oğlunun Türk Bayrağı\'na sarılı tabutunu öperken anne Esma Arıkan da gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan Esma Arıkan, \"Yolun açık olsun bebeğim. Rahat uyu, intikamını alırlar. Bu ülkede asker bitmez\" dedi. İkindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Bakan Osman Aşkın Bak, şehidin dedi Mehmet Ali Usta\'yla birlikte yürüdü. Bakan Osman Aşkın Bak, şehidin dedesine gözyaşlarını silmesi için kağıt mendil verdi. Şehidin kız arkadaşı olduğu belirtilen Nurtane Özdemir de top arabasına konulan şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Top arabasıyla cenaze aracına kadar götürülen şehidin tabutu daha sonra askerlerin omzunda cenaze aracına konuldu. Anne Esma Arıkan cenaze aracının arkasından el salladı. Şehit piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Cenaze töreninden,

-Babanın tabuta sarılması,

-Annenin tabuta sarılması,

-Cenaze namazından,

-Cenazenin askerler tarafından omuzda taşınıp top arabasına konulması,

-Annenin cenaze aracının arkasından el sallamasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

========================================

ABD askerine çuval geçirmeye çalışan TGB\'lilerin yargılanmasına devam edildi

ADANA\'daki İncirlik Üssü\'nde, ABD askeri Nicholas Allen Rockwell\'in başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak\'ın yargılanmalarına devam edildi.

Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileri, 2 yıl önceki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'ndaki etkinliğe katıldı. TGB üyesi olan üniversite öğrencileri Akarsu ile Kızılırmak, etkinliğin sona ermesinin ardından karşılaştıkları ABD askeri Rockwell\'in yolunu keserek, çuvalı ABD\'li askerin başına geçirmeye çalıştı. Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan Kızılırmak ve azmettirici olduğu öne sürülen TGB eski Genel Sekreteri Sinan Sungur hakkında \'hakaret\', \'askeri bölgeye izinsiz girmek\', \'Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 20\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. Devam eden davada tutuksuz yargılanan sanıklar, eylemi tasarlayarak, yapmadıklarını iddia etti. Davanın bugün görülen 4\'üncü celsesinde ise mahkeme hakimi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

\'TÜRKİYE-AMERİKA SAVAŞINI YAŞIYORUZ\'

Duruşma çıkışında TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sanık öğrencilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Bursalı, \"Bu savaş, artık üstü örtülü bir vekalet savaşı değildir. Uzun zamandır gizli saklı olan; ancak son yıllarda kendini açık eden ve tartışmasız hale gelen bir gerçek var. Türkiye-Amerika savaşını yaşıyoruz. Türk askeri, İdlib\'e girmek için vizesini Türk milletinden aldıysa biz de İncirlik\'e girmek için vizemizi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinden aldık\" dedi.



Görüntü Dökümü

------------------------

- Genel görüntü

- TGB Genel Sekreteri Özgür Bursalı\'nın açıklaması

- Topluluktan genel görüntü

SÜRE:00\'55\" BOYUT:56,0MB

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)

=========================================

MOBİLYANIN dünyaya açılan kapısı, Türkiye’nin mobilya modasını belirleyen İnegöl İlçesi’nde bu yıl 38.’si düzenlenen MODEF EXPO Fuarı, Bursa Valisi İzzettin Küçük tarafından açıldı. Vali Küçük, “Bursa’daki önemli fuarlar da İnegöl’de yapılacak yeni fuar merkezinde açılacakö dedi.

İnegöl 38. MODEF EXPO Fuarı açıldı. Açılışa Bursa Valisi İzzettin Küçük, Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, İTSO Başkanı Metin Anıl, İMOS Başkanı Yavuz Uğurdağ, İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

\"70’E YAKIN ÜLKEYİ İNEGÖL’DE AĞIRLAYACAĞIZ\"

Yeni fuar alanının projesinin sinevizyon şeklinde gösterime sunulmasının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İMOS Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bugün yine İnegöl’de, Türkiye ve dünya mobilya sektörünü buluşturuyoruz. İnşallah bu organizasyonumuzla birlikte hem Türkiye hem de dünya mobilya sektörü İnegöl mobilyasını tanımış ve görmüş olacaktır. Mobilya sektörünün İnegöl’de oluşmasında, gelişmesinde, MODEF Fuarcılık ve benzeri organizasyonların büyümesine katkı sağlayan büyüklerimize çok teşekkür ederim. Fuarımızda 27 bin 100 metrekare alana sahibiz. İnegöl’de üretim yapan 182 firmamız fuara katılım gösterdi. Organizasyondaki birinci amacımız ihracat ayağımızı geliştirmek ve büyütmektir. Bununla birlikte dış alım heyeti organizasyonları düzenliyoruz. 70’e yakın ülkeyi İnegöl’de ağırlayacağız. 38 ülkeyi kendimiz tespit edip bizzat ziyaret ederek alım heyetleri çağırdık. Bir hafta boyunca fuara gelecek olanların kapasitesini biliyoruz. Bu organizasyonla birlikte ihracat ayağında en iyisini alacağımızı umuyorum. İnegöl mobilya ihracatı, Türkiye mobilya ihracatının yüzde 15’ini sağlıyor. Bu rakamı artırmak istiyoruz. Hem İnegöl mobilyasını hem de MODEF Fuarcılığı tanıtmak adına programlar gerçekleştirip reklamlar verdik. Bu sene ‘Bir fuardan fazlası’ sloganını kullandık. Bu fuar ziyaretinden sonra ziyaretçilerimiz şehrimize inip yıllardır marka olan Ertuğrulgazi Caddemizi, Türkiye’de ilk defa kurulan Mobilya AVM’mizi, İMOTİM’i, Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki showroomlarımızı ziyaret ediyorlar. Biz şehir olarak fuarcılık yapıyoruz. Fuarın neticelerini fuar bittikten sonra da almayı umuyoruz. Tüm İnegöl mobilya üreticileri fuara ciddi şekilde hazırlanıyorlar. İnşallah bu emeklerimiz boşa çıkmaz ve satışlarımız devam eder. Katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorumö dedi.

İNEGÖL MOBİLYASI KİTABI YILBAŞINDA BİTECEK

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise “850 üyemizin sevgi ve selamlarını sizlere iletiyorum. İnegöl Mobilyacılar Odası olarak 1 yıldır İnegöl mobilya tarihini anlatan bir kitap hazırlıyoruz. Yılbaşında hazır olacağını düşünüyoruz. Fuarın hayırlar getirmesini temenni ediyorumö dedi.

İNEGÖL’DE ÜRETMEK ZORUNDAYIZ

İTSO Başkanı Metin Anıl da “Bugün İnegöl mobilyacısı ve İnegöl tarihe bir dip not daha düşüyor, Mobilya ve Dekorasyon fuarının 38.’sini tertip ederek… Neye rağmen düşüyor? Bu muhteşem açılışı, AR-GE ve inovasyon örneği olan mobilyaları sunmayı, Türkiye ve dünyanın önüne teşhir etmeyi 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen, Suriye, Irak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki kargaşaya rağmen, Pazar kaygılarına rağmen bunu gerçekleştiriyor. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bir önceki yıldan daha iyi fuarlar tertip ediyoruz. Katılımcı arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Her geçen yıl gelişiyoruz, büyüyoruz, kabımıza sığmıyoruz. Daha iyi ürünler teşhir ediyoruz. İnegöl olarak ülkenin kalkınmasında elimizi taşın altına koyuyoruz. Üzerimize düşeni layığı ile yapıyoruz. Her yıl kendimizi inovatif olarak yapıyoruz, dünya ile yarışmaya çalışıyoruz. İnegöl’ü Türkiye’de mobilyanın başkenti yapma adına emin adımlarla ilerliyoruz. Fuarın mobilyacı arkadaşlarımıza, tüm katılımcılara bol kazançlar getirmesini temenni ediyorumö dedi.

İNEGÖL’ÜN GELİŞİMİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “İnegöl bundan 100 yıl önce at arabası tekerleği üretirken, çeyiz sandığı, hazeran sandalye üretirken Allah’a hamdolsun bugün 180 ülkeye ihracat yapan, 360 milyon mobilya ihracatı rakamlarına ulaşmış ve her geçen gün bu rakamları artırmak için ciddi aktiviteler gösteren bir şehir. Bu artarak devam edecek. Bu konuda çok ciddi gayret ve emek var. Çok daha iyilerini yakalamak istiyoruz. Bu güzelliklerin oluşması adına emeği geçen herkese teşekkür ederimö dedi.

22 EKİM’E KADAR AÇIK KALACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık ise, “İnegöl, yerel değeri evrensel değer haline dönüştürmeye devam ediyor. Bursa’yı dünya mobilya merkezi arasına katan bir ilçe… Bin 500’ü aşkın firma ile Bursa’nın gelişimine katkıda bulunuyor. İnegöl mobilya ihracatının yüzde 15’ini, yurtiçi mobilya talebimizin de yüzde 40’ını karşılıyor. MODEF İnegöl mobilyasının gelenekselden dünya çapına sunulduğu bir adres olmuştur. MODEF de İnegöl’ün değerleri arasına girmiştir. İnegöl mobilyasının dünyaya açılan penceresi olan EXPO 22 Ekim’e kadar açık kalıp ziyaretçilerini bekleyecekö ifadelerini kullandı.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise, “Bir başarı hikâyesi ve bu başarı hikâyesinin taçlandığı şu andaki fuar alanındayız. Yılda 2 kez burada buluşup 1 yılın emeğini, birikimini hem yerli hem yabancı müşterilerimize sergileyerek helal yoldan rızkımızı temin etmeye çalışıyoruz. Bunun için mücadele eden çok değerli gönül insanlarının mücadeleleri var. Bugün bunun rızka dönüşeceği çok önemli bir gündeyiz. Arkadaşlarımız İnegöl’ün başarı hikâyesini anlattılar. Bu hikâyede atlamamamız gereken bir şey var. Eğer bugün gelişim sağlanıp bu günlere gelindiyse, işadamlarımızın hayalleri Türkiye’nin sınırlarını aştıysa bunda istikrarın çok büyük önemi var. Bu istikrarın oluşmasında da 2002 yılından beri başarı hikâyesini sandıklarda yenileyen aziz milletimizin emeği var. Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Biz güçlü, büyük Türkiye’nin oluşmasını temenni ediyorumö dedi.

\"İNEGÖL BİR İLÇEDEN DAHA ÖTE BİR YER\"

Bursa Valisi İzzettin Küçük de “Bu fuar bir fuardan daha da öte bir şey… İnegöl de bir ilçeden daha öte bir yer. Sürekli kendisini yenileyen, asla umudunu yitirmeyip dünyanın diğer bölgelerine hiç üşenmeden, karamsarlığa kapılmadan Güney Afrika’dan Güney Kore’ye koşturan, enerjisi bitmeyen sanayicileri, işadamları tebrik ediyorum. Yaptığınız iş çok değerli bir iş… Her zaman sizleri takip ediyorum. İnegöl sadece İnegöl’e değer katmıyor, Bursa ve Türkiye’ye de değer katıyor. Yeni fuar alanımızdan bahsedildi. Büyük bir zevkle, heyecanla olaya tanıklık ettim ve bu fuar alanı sadece İnegöl Fuar alanı olmayacak. Bursa’nın da fuar alanı olacak. Böyle muhteşem bir fuar alanına Bursa’nın da ihtiyacı var. Bu fuar alanında öyle bir vizyon ortaya koyalım ki Türkiye’nin fuar alanı olalım. İnşallah bunu başlatacağız, arkasında olacağız. Bu sadece İnegöl’ün değil Türkiye’nin binası, eseri, tesisi olacaktır. Bu hususta hepimiz gayret göstereceğiz. Gayretinizin karşılığını her zaman göreceksiniz. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bereketli, güzel kazançlar temenni ediyorumö dedi.

BURSA FUARLARI İNEGÖL’DE YAPILACAK

Konuşmaların ardından açılışı yapıp yeni fuar alanının maket projesini inceleyen Vali Küçük, “Bu yeni fuar merkezini el birliği ile yapacağız. Yapılmasının ardından Bursa’nın önemli fuarları da İnegöl’de yapacağımız yeni fuar alanında yapılacak. Vizyonumuz o. Bursa’nın da böyle bir büyük fuar merkezine ihtiyacı varö dedi. Daha sonra Vali Küçük ve beraberindeki protokol üyeleri stantları tek tek gezerek firma sahiplerine hayırlı işler dilediler. Fuar 22 Ekim Pazar günü kapanacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Genel görüntü

-Protokolun stant ziyaretleri

-Vali konuşma

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)