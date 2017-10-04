DHA YURT BÜLTENİ-18

2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel Silopi\'de

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde sürdürdüğü tatbikat devam ederken 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel denetleme yapmak üzere akşam saatlerinde Silop İlçesi\'ne geldi.

Haber: ŞIRNAK,(DHA)

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MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa\'da (3)

MHP LİDERİ BAHÇELİ\'YE TÜRKMEN KILICI HEDİYE EDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yatırımlarından Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi\'nin açılışına gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılış sonrası partisinin il başkanlığını ziyaret etti. MHP Manisa İl Teşkilatı Binası önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karanfiller ve Türk bayraklarıyla karşılanan Bahçeli, \"Kerkük Türk\'tür, Türk kalacak\" sloganları eşliğinde il binasına çıktı. Bahçeli\'ye ziyaretinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile MHP\'li belediye başkanları eşlik etti. Ziyaretin sonunda Bahçeli\'ye üzerinde \'Türkmen Beyi\' yazan bir kılıç hediye edildi. Kılıcı yakından inceleyen Bahçeli, il yönetimine teşekkür etti. Ziyaret, il yönetimiyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bahçeli\'ye kılıç hediye edilmesinden görüntü

- İl binasındaki ziyaretten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU - Kamera: Yasin TİNBEK / MANİSA, (DHA)



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Ampute basketbolcu, kadın kasiyeri darp etti

ANTALYA\'da, bir zincir markettin kasiyerini darp eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail V. K. gözaltına alındı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kulüp, protez bacak kullanan oyuncunun ilişiğini kesti.

Kepez İlçesi\'nde dün akşam bir zincir marketin şubesinde alışveriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol oyuncu Mikail V. K., iddiaya kadın kasiyere adını sordu. Cevap vermek istemeyen kasiyer, başka müşteriyle ilgilenmek istedi. Bunun üzerine sinirlenen Mikail V. K. kasanın diğer tarafına geçerek kasiyeri darp etti. Marketteki bir kadın müşteri ve güvenlik görevlisinin engelleme çalıştığı Mikail V. K., olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine markete gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Polis, kimliğini belirlediği Mikail V. K.\'yi gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen Mikail V. K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan darp olayı ise market şubesinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

KULÜPLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Olayın ardından bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor Genel Koordinatörü Necati Yıldırım, olayı duyar duymaz oyuncunun takım ve kulüple ilişiğinin kesildiğini söyledi. Yıldırım yaptığı açıklamada, \"Hiç bir şekilde bu şiddeti kabul etmiyoruz. Böyle bir sporcu bizim kulübümüze yakışmaz. Kadının ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisinden ve ailesinden özür diliyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay anına ait güvenlik kamerası

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:ANTALYA, (DHA)

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Bandırma’da 3 kişiyi öldüren 3 zanlı adliyeye çıkartıldı /EK

ZANLILAR TUTUKLANDI

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi’nde geçtiğimiz Cuma günü Sinan Demir, Özgür Güven ve İlhan Küçükşahin\'in tabanca ile öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltı alınan zanlılar 28 yaşındaki Koray Y., 27 yaşındaki Tolga A. ve 29 yaşındaki Şahin A., Cumhuriyet Savcısı\'na 9 saat ifade verdikten sonra sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldular.

Haber: BALIKESİR,(DHA)

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Köylüler bakır madeni için ağaç kesilmesine karşı çıkıyor

BİLECİK\'in Bozüyük İlçesi\'ne bağlı Muratdere Köyü sakinleri, açılması planlanan ve ÇED raporu alınan bakır maden ocağı için 211 hektar ormanlık alanda 72 bin ağacın kesileceğini iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Bozüyük\'e bağlı Muratdere Köyü mevkiine Muratdere Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan tesislerin yerinde, İl Genel Meclisi üyeleri, köylüler ve şirket yetkilileri incelemelerde bulundu.

Muratdere Köyü Muhtarı İsmail Kurt, maden ocağı için 72 bin ağacın kesileceğini, 7-8 çeşmenin kurutulacağını söyledi. Ağaçların kesilmesine karşı olduklarını ifade eden muhtar Kurt şöyle devam etti: \"Biz bu ormanlardan gelirimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımız bu sahalarda otluyor. 7-8 tane çeşme var o sahanın içinde. Üstünü kapatacak, dolduracak. Benim orada, orman içinde, yerinde, maden sahası içinde çeşmelerim var. Orada biz piknik yapıyoruz. Bunların atık sahasında piknik saham var benim. Şu anda dışarıdan, Bozüyük\'ten gelenler var piknik yapıyorlar. Yeşil alanımız var, ormanımız var. Ormanda 72 bin tane ağaç kesilecek. Buradan yetkililere arz ediyorum. Buranın bir an önce değiştirilmesini ve sahanın gözden geçirilmesini talep ediyorum.\"

\'DOĞAMIZ BOZULMASIN\'

Muratdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Barış Kahraman ise, \"Biz, köylüler olarak hem doğamızın bozulması, hem sağlığımızın tehdit altında olmaması için bu projeye karşı çıktığımızı beyan ediyoruz\" dedi.

\'MADEN BAŞKA YERDE İŞLENECEKTİ\'

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler de, köylülerin gösterdiği tepkilerden dolayı bölgede incele yaptıklarını belirtti. Serter şunları söyledi: \"Meclisimize bu konu geldiğinde, sadece maden çıkartılacağı ve madenin de taşınarak başka yerde işleneceği söylenmişti. Biz de İl Genel Meclisi olarak 2010 yılında bu şekliyle ruhsat verdik. Fakat daha sonra projeler değiştirip, geliştirilip, daraltma gibi şeyler yapıldı. Kendi kanaatime göre nakliye ücretinden veya başka sebeplerden dolayı maliyet artacağı için direkt tesis de buraya kurulacak. Arıtma tesisi, pasa sahası. Muhtar 72 bin ağacın kesileceğini söyledi. Buradaki 100-150 yıllık çamlar da kesilmek koşuluyla açık maden çıkartacaklar. Ağaçlar kesilecek, kimyasal maddelerle burada ayrıştırma yapılacak, pasa sahası hemen köyün üzerinde olan vadiye yapılacak. Tarım arazilerini görüyorsunuz, hemen maden sahasının yanında. Bu maden yukarıda. Bu mecburen burada akmasa, maden çıkartılan yerde akacak. Çıkartılan yerler oyuk oyuk kalacak. Burada küçük küçük göletçikler oluşacak. Bu anlamda hem doğa açısından, hem köylünün sağlığı açısından, hem köyün geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 20 tane il genel meclisi üyemiz de bu duyarlılığı gösterdiler. Bizler de daha önce tarım komisyonumuz olarak buraya incelemeye gelmiştik. Ruhsat verilmemesiyle ilgili karar aldık ama bu Ankara\'dan verileceği için bizim aldığımız karar çok da hüküm görmedi. O yüzden bir kez daha meclisimize soruldu. Biz de buraya meclis üyesi arkadaşlarımızla geldik ve bu maden ocağının daha rantabl ama sağlığa da, köye de, ormana da, doğaya da daha az zararlı olmasını talep ediyoruz.\"

\'ALAN TEKRAR ORMANCILIĞA AÇILACAK\'

Muratdere Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'de görevli Jeoloji Mühendisi Orkun Başer de konuşmasında şu ifadeleri kulandı: \"72 bin ağaç kesileceğinden bahsediyorlar. Şöyle söyleyeyim, bizim ÇED izin alanımız 210 bin hektar. Ve bu alanın içinde proje ünitelerimizin toplam alanı 136.5 hektar. Bu 136.5 hektarın içinde 5.5 hektar kadar tarım alanı mevcut. Ve gene yaklaşık 12-13 hektar civarında daha önce orman tarafından kesilmiş ve boş alanlar var. Yani yaklaşık 120 hektara falan geliyor. Bu bahsedilen rakamın çok çok altında, öncelikle onu söylemek istiyorum. Diyorlar ki, ormanları keseceksiniz. Zaten bu köy, Muratdere Köyü, orman köyü. Zaten burası ağaç kesiyor. Bizim sahadaki ağaçlar, işletme oldukça kesilecek, yani birden bire biz girdik, bu kadar ağacı kestik, burayı açtık diye bir şey sözkonusu değil. Burası zaman içinde kesilecek ve yeniden rehabilite edilecek. Orman Müdürlüğü\'ne bunun için gereken ödemeler yapılacak ve burası daha sonra ormancılığa kapatılmayacak, daha sonra orman burayı rehabilite edecek ve bu alanlar tekrar ormancılığa açılacak.\"

Görüntü dökümü:

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-Muratdere Köyü Muhtarı İsmail Kurt\'un konuşması,

-Muratdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Barış Kahraman\'ın konuşması,

-İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler\'in konuşması,

-Kızılcapınar Köyü Muhtarı Hasan Karakaya ve Çaydere Köyü Muhtarı Fatih Hükümdar\'ın konuşmaları,

-Köylülerin görüntüsü ve konuşması,

-Maden Ocağı şirketinde görevli Jeolajı Mühendisi Orkun Başer\'ın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BOZÜYÜK,(Bilecik),(DHA)

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Kilisliler, sağlık için yürüdü

KİLİS\'te, \'Sağlık için hareket et, yaşadığını fark et\' etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Sağlık için hareket et, yaşadığını fark et\' etkinliği kapsamında öğrenciler, öğretmenler, daire amir ve müdürleri ile Kilis Belediyesi personelinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Çevreyolu üzerindeki Fıstıklı Park önünde toplanan kalabalık pankartlarla yürüdü. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, vatandaşlara spor ve yürüyüş yapma çağrısında bulunarak, \"Bir çok büyükşehirde böyle yürüyüş alanı ve spor alanları yoktur. Resul Osman Dağı gibi bir yer bir çok şehirde yok. Büyükşehirlerde Resul Osman Dağı gibi yere spor yapabilmek için 1 saat araçlarla gitmek zorunda kalıyorlar. Belediye Başkanımız sportmen biri, spor yapmayı seviyor. Yürüyüş yolları yapıldı. Herkesi yürüyüş yapmaya davet ediyorum\" dedi. İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani ise, obezite ve şişmanlığa karşı etkinlik düzenlediklerini belirterek, \"Türkiye’de yapılan bir araştırmada, en fazla hareketsiz yaş gurubu 13-19 yaş grubu olduğu tespit edildi. Biz sağlıklı gelecek, sağlıklı nesil diyoruz. Ama maalesef gençlerimiz, teknoloji gelişiyor. Bu teknolojinin kolaylıkları hareketsiz bir yaşama sürüklüyor\" dedi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da, yürüyüş yolunda yeterince yürünmediğini ifade ederek, \"Caddeler ve sokaklar var yeteri kadar yürünmüyor. Ama hastaneler tıklım tıklım dolu, hastanelerde sıra bulamıyoruz. Özellikle bizim bu yörede kalp ve damar hastalığı çok fazla, şunu iddia ediyorum; ben sağlıkçı değilim ama Kilis’ten bir başından, bir başına 30- 45 dakika sürer, biz aracı ve motosikleti bırakır yaya olarak yürürsek, hastanedeki hasta sayısı yarıya iner\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüş için toplanan kalabalık

- Yürüyüşten detay

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 437 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)