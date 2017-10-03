DHA YURT BÜLTENİ-18

İntihar eden uzman onbaşı toprağa verildi

MARDİN İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yaparken, evinde tabancasıyla intihar eden Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un cenazesi Mersin\'in Silifke İlçesi\'nde toprağa verildi.

Sayağzı Mahallesi\'ndeki Afetevleri Camisi\'ndeki cenazeye Kaymakam Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Serdar Arbaş, Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Yakınlarının gözyaşına boğulduğu törenin ardından Uzun\'un cenazesi Ovacık Mezarlığı\'na defnedildi.



Görüntü Dökümü:

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-İntihar eden Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un cenazesinin baba evine getirilmesi

-Uzman Onbaşı Mehmet Uzun\'un cenazesinde helallik alınması

-Uzman Onbaşı\'nın cenaze namazı

BOYUT: 259 MB SÜRE: 03:52

Haber: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, pamuğun ilk ürün törenine katıldı (3)

PROTOKOL İMZA TÖRENİNE KATILDI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Batı Anadolu Serbest Bölgesi\'nin ön protokol törenine katıldı. Törende konuşan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, \"Esbaş olarak serbest bölge kurup çalıştırma tecrübesine sahibiz. Uzmanlığımız bu. Batı Anadolu Serbest Bölgesi\'ni mükemmellik merkezi yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye\'de 18 serbest bölgede çalışan üç kişiden birisi Ege Serbest Bölgesi\'nde çalışıyor. İzmir\'in toplam ihracatının yüzde 20\'si kadar ihracat yapıyoruz. İhracatımızın kilogram değeri 8.6 dolardır. Yüksek katma değerli ürünler üretiyoruz. 20 bin 300 arkadaşımız görev yapıyor. Yeni kurulacak serbest bölgede de 20 bin civarında arkadaşımız görev alacak. Serbest bölge demek gelişme demek. Bu Gaziemir\'de böyle oldu. Bergama\'da da böyle olacak. Yatırım yapmaya talibiz. Görev aldık, paydaşlarımızla özveriyle çalışacağız yeni bir mükemmellik merkezi kurucağız\" dedi.

\"İZMİR SERBEST BÖLGELERE ŞEHRİ OLACAK\"

Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, \"İzmir serbest bölgeler şehri olacak\" sözlerini hatırlatıp, \"Bu sözü İzmir\'de söyledik. Sözlerini unutanlardan olmadık. İki tane serbest bölge için adım attık. Ön protokol serbest bölge ilanı değil. O bakanlar kurulu kararı ama yüklenici firmaya biz varız, gerekliliklerin yerine getirirsen Bakanlar kurulu kararını sağlayıp gerçekleştireceğiz diyoruz. Serbest bölge önemli. En son çıkan kanunla serbest bölgeler büyük avantajlara sahip. Teşvikler uygulanabilir hale geldi. Vergilendirme, taşımayla ilgili aksaklıklar vardı. Bunların hepsini giderdik. Bugün gelinen noktada serbest bölgeler olarak istediğimiz şeyleri aldık. İzmir\'le ilgili farklı bir hayalimiz var. O hayal hala devam ediyor. Onu nu hala kovalamaya inatla devam ediyoruz. İnşallah o olduğu zaman İzmir\'e çok yakışacak. Onu o zaman paylaşırız. Önden gidenler kazanacak. Biz de Türkiye olarak önden gideceğiz. Serbest bölgeler önden gidişlerimizin en önemli enstrümanlarından olacak. Ama önce İzmir serbest bölgeler şehri olacak\" dedi. Konuşmalardan sonra Batı Anadolu Serbest Bölgesi\'nin ön protokolü imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan görüntü

- Bakan Nihat Zeybekci\'nin açıklamalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

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Gebze\'de bin kişi tapuları için eylem yaptı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde devlete ait arazilerde evleri bulunan yaklaşık bin kişi eylem yaparak, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilerek tapularının verilmesi istedi.

Gebze Kent Meydanı\'nda toplanan Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallesi\'nde devlete ait arazilerde evleri bulunanlar eylem yaptı. Yaklaşık bin kişi alanda toplanırken, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Basın açıklamasını yapan Gebze Yavuz Selim Mahallesi Derneği yöneticilerinden Erol Şen, \" Bizler sığınmacı veya göçmen değiliz. Bu toprakları hiç tereddüt etmeden canını vererek vatan yapan ecdatların torunlarıyız. 1985 yılından sonra bu iki mahallede Gecekondu Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak bazı işlemlere dair 2981 sayılı kanun gereğince birçoğumuza \'tapu tahsisi belgesi\' verilmiştir. İlk başvuru bedelleri ile birçoğumuz arsa bedellerini yatırmıştır. Bir kısmımızda 2012 yılında çıkarılan ve halk arasında 2B yasası olarak bilinen 6292 sayılı kanun gereğince hak sahibi kabul edilmiş ve ilk başvuru bedelleri yatırılmıştır. 30 yıldan fazla süredir bu iki mahallede ikamet eden ve devletimiz tarafından da hak sahibi olarak kabul edilen bizler oylarımızla seçtiğimiz belediye başkanlarından bir an önce fiili duruma göre imar uygulamalarını yapıp tapularımızın verilmesini beklemekteyiz\" dedi. Eylem devam ederken, mahalle sakinlerinden oluşan 10 kişilik bir heyet Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile görüştürüldü. Belediye Başkanı Adnan Köşker\'in makamına giden mahalle sakinleri, sorunlarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinin belediye başkanı ile görüşmesinin ardından meydanda toplananlar dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eylemden görüntüler

-Konuşmalar

-Polisin önlemleri

Haber: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)