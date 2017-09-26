DHA YURT BÜLTENİ-18

Şehir magandaları kavgayı ayırmak isteyen polisi tabancasıyla yaraladılar

ANKARA\'da trafiği tehlikeye düşürüp tepki gösteren gençleri tartaklayan şehir magandaları, kavgaya müdahale eden polis memurunun silahı alarak ayağından yaraladı. Silahla yaralanan polis memuru ile tartaklayan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan 4 kişi ise kısa sürede yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi\'ndeki Kocatepe Camisinin arkasında meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden Doktor Mediha Eldem Sokağı\'na giren bir sürücü otomobilini yol kenarındaki gençlerin üzerine sürdü. Sözlü tartışmanın ardından otomobilden inen şehir magandası 4 kişi, üzerine araba sürdükleri 4 genci tekme-tokat dövdü. Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan polis memuru İhsan U. ve çevredekiler kavgayı ayırmak için müdahale ettiler. Polis memuru İhsan U. kendisinin polis olduğunu söyleyerek tarafların ayrılmasını istedi ancak başarılı olamadı. Bu sırada otomobildeki kişilerden biri, pala olarak tabir edilen uzun bıçakla diğer vatandaşlara saldırdı. Bunun üzerine polis memuru İhsan U. havaya ateş açtı. Şehir magandaları bu kez polise saldırarak elinden tabancasını aldı. İçlerinden biri tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladığı polis İhsan U\'ya ateşe ederek sol ayağından vurdu. Ardından otomobile binen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Başına aldığı darbe ve sol bacağına isabet eden kurşunla yalaranan polis memuru ile darp sonucu yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganları kısa süre içinde Çankaya\'da yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Apartman sakinleri ile röportaj

-Polisin incelemesi

-Sokak tabelasından görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)

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Referandum kutlamaları erken başladı



IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin düzenlediği referandumda oy sayım işlemleri devam ederken, bazı bölgelerde kutlama gösterileri de başladı. Gösterilen sırasında zaman zaman silah sesleri duyuldu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'ne bağlı bölgeler ve tartışmalı bölgelerde yapılan bağımsızlık referandumunda oy sayım işlemleri devam ediyor. Referandumda oy kullanma saatinin bitmesinin ardından sandıklarda sayım işlemleri sürerken, saat 22.00\'e kadar açılan sandıklarda ortalama yüzde 95 oranında \'Evet\' oyu çıktığı öğrenildi. Referandumda oy sayım işlemlerinin devam ettiği saatlerde Erbil\'in bir çok noktasında sevinç gösterileri başladı. Erbil\'in 60\'lık caddesi ve İskan semtinde toplananlar, sevinç gösterileri yaptı. Havai fişeklerin atıldığı gösterileri sırasında sık sık silah seslerinin duyulması dikkat çekti. İskan semtinde kurulan bir platformda müzik dinletisi sunulurken, kalabalık grup halinde halay çekenler oldu. Referandumla ilgili oy sayım işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Sevinç gösterileri

- Müzik eşmiğinde eğlenenler

- Halay çekenler

- Araba ile konvoy halinde gezenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN- Burak EMEK / ERBİL,(DHA)

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Alkollü sürücü dehşeti



BURSA\'nın İnegöl ilçesi\'nde seyir halindeki iki otomobilin arasından geçmek isteyen alkollü sürücü trafikte dehşet yarattı. Meydana gelen zincirleme kazada üç otomobil de hurda yığınına dönerken, 1 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl ilçesi Yenice Kavşağında meydana geldi. Hakan T., yönetimindeki 16 FM 950 plakalı otomobiliyle ilçe merkezine giderken, aynı yöne giden Melik Ö. idaresindeki 16 KIR 63 plakalı otomobil ile Mustafa G. yönetimindeki 16 RZ 754 plakalı otomobilin arasından geçmek istedi. Alkollü olduğu öne sürülen Hakan T.\'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üç otomobil zincirleme kaza yaptı. Otomobillerin demir yığınına dönüştüğü kazada sürücüsü Mustafa G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa G. İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından açıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri araçların görüntüleri

Alkollü sürücünün görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Kafeye girerken sırtından vurdular



KOCAELİ\'nin Çayırova İlçesi\'nde S.Ş. kafeye girerken düzenlenen silahlı saldırı ile sırtından vuruldu. Zanlı kaçarken, yaralanan S.Ş. tedavi altına alındı.

Olay gece saatlerinde, Çayırova Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ş. cadde üzerinde bulunan bir kafeye girerken otomobil ile gelen kişi tabanca ile ateş etti. 3 el ateş edilmesi sonucu yaralanan S.Ş. yere yığıldı. Saldırgan kaçarken, S.Ş ise ihbar üzerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis, S.Ş.\'yi yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Haluk TURGUT / ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)

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