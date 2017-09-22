DHA YURT BÜLTENİ-18

Mardin\'de hava destekli operasyon: 6 PKK\'lı öldürüldü (2)



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliği, Kızıltepe İlçesi\'nde PKK\'lı 6 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İlimiz Kızıltepe İlçesi Çimenli Kırsal Mahallesi\'nde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için 21.09.2017 Perşembe günü başlatılan operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak, bunlarla birlikte, 1 adet M16 silah, 3 adet kalaşnikof silah, 2 adet tabanca, 1 adet termal, 1 adet araç telsizi ile çok sayıda mühimmat, kıyafetler ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Operasyonlar devam etmekte olup vatandaşlarımızın, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber: MARDİN,(DHA)

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Sınıra iş makineleri sevkiyatı (2)



REYHANLI\'YA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay\'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine TIR\'lar üzerinde zırhlı askeri araç sevkiyatı yapıldı. Akşam saatlerinde İskenderun istikametinden TIR\'lar üzerinde taşınan zırhlı askeri araçlar Kırıkhan İlçesi’ne bağlı Topboğazı bölgesinden geçerek Reyhanlı \'ya geldi. Zırhlı askeri araçlar, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde konuşlu bulunan çeşitli askeri birliklere sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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- Zırhlı askeri araç sevkiyatından görüntü

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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Özhaseki: 2018\'den itibaren yılda 500 bin bağımsız birimi yenileyeceğiz /EK



\"O DEPREM İSTANBUL\'DA OLURSA ALTINDAN KALKMAK ÇOK ZOR\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya\'nın Erenler İlçesi\'nde 15 Temmuz Şehitler Anıtı\'nın açılışına katıldı. Bakan Özhaseki konuşmasında, \"\"FETÖ denen lanetli yapı rahmetli Ecevit\'e cennette şefaat edeceğini söylüyordu.

Bütün siyasi yapılar bunlarla beraberdi, bunlardan asla ayrı değillerdi. Hiç kimse kendini çekerek geriye, biz zamanında bunlara kanmamıştık diyemez. İnsanlar karşısına gelen insanın sözüne itimat ederler. Bütün bir millete gelerek biz hizmet eriyiz dediler. Çocuklarınızı verin okutalım dediler. Zenginler zekatlarınızı verin değerlendirelim dediler. Yurt dışında okullar açtık, Türk dostu yetiştiriyoruz dediler. O ana kadar gördüklerimiz de söylediklerini doğrular mahiyetteydi. Bunlarda riya, yalan, iki yüzlülük, hırsızlık, özel haneleri gözetleme, aklınıza gelebilecek islam dışı ne varsa hepsi var. İyi de siz Müslüman değil misiniz yahu? Hani siz himmet eriydiniz? Hani sahabeler gibi insanlardınız? Niye soruları çalıp insanların, yavruların haklarını yediniz? Niye insanların evlerini gözetleyip ailelerin yuvalarını yıktınız?\" dedi. Erenler Belediyesi\'ni ziyaret eden Özhaseki, daha sonra Erenler Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Tapu Teslim Töreni\'ne katıldı. Başkan Özhaseki, uzmanların Marmara bölgesinde olacağını tahmin ettikleri 7\'nin üzerinde şiddetteki depremin İstanbul\'da meydana gelmesi durumunda altından kalkmanın çok zor olacağını belirterek, şöyle konuştu: \"1,5- 2 yılda bir 6\'nın üzerinde şiddette bu ülkede bir deprem oluyor. Son yüzyıldaki 56 depremde 83 bin kardeşimizi kaybetmişiz. Maddi hasar 100 milyar dolar civarında. Belli aralıklarla tekrarlayan bu segmentler bir gün elbette aynı aralıklarla gelip o gaz sıkışmasının dışa vurumuyla birlikte yeniden Türkiye\'yi sallayacağı da aşikar. Belki mevzi olarak Anadolu\'da yaşanan depremlerin altından kalkabiliriz ama korkulan o deprem İstanbul\'da olursa Allah muhafaza altından kalkmak çok zor olur. Bilim adamlarının ortak görüşü neredeyse 2030 yılına kadar Marmara açıklarında bir depremin olacağı. Bu depremin şiddetinin de 7\'nin üzerinde olacağı\" Ülke genelindeki kentsel dönüşüm projeleriyle 15 yılda 7,5 milyon konutu yenileyeceklerini ifade eden Bakan Özhaseki, \"Bu manada bir hazırlık yaptık. Hazırlıklarımız Bakanlar Kurulu\'na sunuldu, Cumhurbaşkanımıza arz ettik çok kısa bir süre içinde yasaya dönüşecek. 15 yıl içinde 7,5 milyon konutu baştan sona yenilemiş olacağız. Böyle olunca biz ülkemizi depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Yeni yaşam alanları oluşacak, ortaya kimlikli binalar çıkacak, bu işin alt yapısını baştan sona yenileyeceğiz. Ekonomiye müthiş bir canlılık verecek bu iş. Senede 500 bin bina demek 150 bin liradan sadece çarpsanız 75 milyar lira piyasaya girmek demek\" diye konuştu. Bakan Özhaseki daha sonra protokol üyeleriyle Erenler ilçesindeki Roman vatandaşların yaşadığı mahalleyi ziyaret etti. Burada mahalle halkıyla bir araya gelen Bakan Özhaseki, Romanların sorunlarını dinledi. Mahalledeki bir kahvehanede konuşan Bakan Özhaseki, Romanlara ev sözü vererek, \"Madem bu topraklarda birlikte yaşıyoruz, bu yeterli bir sebeptir kardeş olmamıza. Bu dünyaya gelirken siz dilekçe mi verdiniz? Allah\'a dönüp, ben falan tarihte falan ülkede falan ırktan olmak istiyorum diye bir dilekçe mi verdiniz? Yüce takdir Allah böyle yarattı. Size düşen arkadaşlar belediye başkanı arkadaşlara yardımcı olmak, bakanlığa düşen de para desteğinde bulunarak buradaki evleri yapmak. En ucuz şekilde konutları bitirmek sonra da sizleri ev sahibi yapmak. Başkanımla istişare edersiniz, ben de sonuna kadar desteklerim buralarda herkesi ev sahibi yaparız\" dedi.

Haber: SAKARYA,(DHA)

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Suriyelilerin kavgasında biri ağır üç kişi yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada biri ağır üç kişi bıçaklanarak yaralandı. Fatih Mahallesi İklim Sokak üzerinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Ahmet E., Abdullah E. Ve Emced A.´nın evine gelen kimliği belirsiz bir Suriye uyruklu kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişi Ahmet E., Abdullah E. Ve Emced A.\'yı yanında bulunan bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdüler. Durumu ağır olan Ahmet E. ameliyata alınırken kaçan zanlının yakalanması için polis araştırma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralıların görüntüleri

-Detaylar

-Olay yeri genel görüntü

1 dakika 14 saniye BOYUT: 75 MB

Haber: Yavuz YILMAZ/BURSA-(DHA)

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Kapıyı açmaya çalışırken akıma kapıldı

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde 19 yaşındaki Çağatay Kurtoğlu balıkçı barınağında metal kapıyı açmaya çalışırken elektrik akımına kapıldı. Yaralanan genç tedavi altına alındı.

Olay, Tütünçiftlik sahilinde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi.Sahilde yürümeye çıkan Çağatay Kurtoğlu balıkçı barınağına girmek için demir kapıyı açmak istediği sırada elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Çağatay Kurtoğlu\'nun yere düştüğünü görenler hemen 112 Acil\'i arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Çağatay Kurtoğlu\'na kalp masajı yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen lise öğrencisi Çağatay Kurtoğlu tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yerde yatan gence kalp masajı yapılması

-Ambulansla hastaneye götürülmesi

Haber: KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

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Vali Cemevinde Muharrem iftarı verdi

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Aleviler\'in matem tuttuğu Muharrem oruçlarının birinci gününde Tunceli Cemevi\'nde vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Vali Tuncay Sonel\'in Muharrem ayı oruçları nedeniyle Tunceli Cemevi\'nde verdiği iftar yemeğine Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet :aşsavcısı Behçet işlek, Yüksek Adli Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, 4\'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Feridun Bircan ile birlikte çok sayıda vatandaş ve Alevi Dedeleri katıldı.

Vali Tuncay Sonel\'in verdiği iftar yemeği öncesi cemevindeki bir Alevi Dedesi yemek duası verdikten sonra, iftara katılanlar oruçlarını açtı. Vali Sonel ile diğer protokol üyeleri hep birlikte iftar açtıktan sonra cemevi bahçesine çıkarak bir süre sohbet etti ve dahaa cemevinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-valinin cemevine gelişi

-cemevinden görüntü

-iftar yemeğinden görüntü

-yemek öncesi alevi dedesinin duası

-yemekten detay görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Tekirdağ\'da Bağbozumu Festivali

TEKİRDAĞ\'da Süleymanpaşa Belediyesi ile valiliği ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü\'nün düzenlediği Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali\' törenle başladı.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi, Tekirdağ Valiliği ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 3\'ncüsü düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle 3 gün sürecek Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali törenle başladı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Tarım il Müdürü Zekeriya Sarıkoca, konuk olarak katılan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Bağcılık Enstitüsü Müdür Vekili Gürkan Avcı ile davetliler katıldı. Festival açılışına katılan davetliler Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden getirilen bu senenin mahsulü üzüm çeşitlerinden tattılar. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğinin bölgenin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirterek, \"Tekirdağ ilimiz 40 bin hektara yakın bir alanda bağcılık faaliyeti gösteriyor. Şuan içinde bulunduğumuz kurum olan Bağcılık Enstitüsü de ilimiz için oldukça önemli bir kuruluştur. Bağcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yetiştirdiği ürünlerin gerek kalite gerekse diğer ürün hastalıkları konusunda en iyi ve en kaliteli ürünü almalarına buradaki arkadaşlarımız büyük katkı sunuyorlar. Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1930 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiği bu önemli kuruluşta arkadaşlarımız bugünde aynı disiplinle çalışmalarını sürdürüyorlar. Az öncede gezdik ve gördük. Burada farklı illerin ürünlerinin hem korunması hem de gelecek nesillere aktarılması konusunda bir takım melezlemelerle daha geliştirilmesi yönünde güzel çalışmalar yapılıyor. Bu güzel organizasyon bizlere bağcılığın önemini ve bağcılıkla ilgili ve bölge ekonomisindeki değeri ile ilgili gerçekten önemli bir etkinlik olacak. Bu tür etkinlikler farkındalık yaratmak açısında önemli bir çalışma, ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum\" dedi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bölgenin kalkınmasında bağcılığın önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, \"Biz yerel halk olarak, Süleymanpaşalılar olarak burada temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Kalkınmamızı sürdürülebilir bir yöntemle götürmek istiyoruz. Bunlardan biri üniversite kenti olmaksa diğeri de iyi bir tarım ve hizmet kenti olmaktır. Biz üzüm üretiminin bu bölgede ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yıllar içinde üzüm üreticisi her ne kadar alanlarını kaybetmiş olsa da, bu bölgenin kalkınma motoru olarak bunu değerlendirmek bizim görevimiz olmalı. Yıllardır bizim aslında çok farkında olmadığımız ama bu alanda Türkiye\'nin iki önemli kurumundan bir tanesi bizim şehrimizde. Şu anda içinde bulunduğumuz Bağcılık Araştırma Enstitüsü bizim şehrimizin açık hava müzesi konumunda. Burada 1500\'e yakın kök her sene farklı dönemlerde mahsul veriyor. Yani bir açık hava üzüm müzemiz var. Üzüm ürünlerini araştıran, geliştiren yetkin bir kurumumuz var. Bu kuruluşu ve bu doğal müzeyi tanıtmak da bizim görevimiz olmalı. Aynı zamanda son yıllarda kaybettiğimiz Tekirdağ\'ın ekonomisine ciddi katkıda bulunan ve simgesi olan Tekirdağ Rakı ve Şarap Fabrikası\'nın kaybını ortadan kaldıracak yeni adımlar da atmak zorunda olduğumuz düşünüyoruz. Bu kadar bağcılığa elverişli bir klimaya sahip olan şehrimiz bundan sonra üzüm ve bağcılık alanında daha fazla geliştirilmeli, biz de yerel yönetim olarak elimizden gelen katkıyı koymalıyız. 3 gün sürecek olan şenliğimiz tekrar sahilde bu kurumla birlikte yapacağımız pekmez kaynatma töreni ile devam edecek. En son Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri ile sona erecek. Ben 3 gün içinde başta şehrimizi ziyaret edecek konuklarımız olmak üzere herkese iyi vakit geçirmelerini ve şehrimize de katkı vermesini diliyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol ve beraberindeki davetliler Bağcılık Enstitüsü içerisinde bulunan üzüm bağlarına geçerek bağbozumu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Enstitü içerisinde sergilenen üzümler

-Üzümlerin davetliler tarafından tadılması

-Vali Ceylan\'ın konuşması

-Başkan Eşkinat\'ın konuşması

-Protokolün üzüm salkımlarını kesmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)