DHA YURT BÜLTENİ-17

1)CHP\'Lİ ALBAN\'DAN KİSSEBÜKÜ KOYU İÇİN SORU ÖNERGESİ

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un Bodrum\'un dünyaca ünlü Kissebükü Koyu\'nda kendisine otel yaptırmak amacıyla imar değişikliğine gittiğini öne sürdü. Alban, Bakan Ersoy\'un oteline 25 dönüm alan için ek inşaat izni verildiğini ileri sürerek, konuyu TBMM\'ye taşıdı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, TBMM\'ye verdiği soru önergesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un bir tur şirketinin sahibiyken, otel yapmak amacıyla Kissebükü\'nde 95 dönümlük araziyi satın aldığını belirterek, \"Kültür ve Turizm Bakanı olmasının ardından Kissebükü\'ndeki otel yatırımından vazgeçmesini beklenirken, yatırımdan vazgeçmesi bir yana hazırlanan yeni imar planlarıyla tahsis edilen alana bitişik konumdaki 25 dönümü daha aldığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak, bakir koyların imara açılmaması için mücadele eden ilk kişinin bakanın kendisi olması gerekirken, talanı kendi şirketi yapıyor. Cennet gibi doğa bakanlık eliyle talan ediliyor\" dedi. CHP Milletvekili Alban, Bakan Ersoy\'un cevaplaması talebiyle şu soruları yöneltti:

\"Kültür ve Turizm Bakanı olarak göreve başlamadan önce, adı geçen bölge ile ilgili yatırımlarınız hakkında, \'Çok da içimize sinmiyor bu güzel doğa parçasına yatırım yapmak ama 5 milyon dolar para yatırdık, bakanlık geri verse vazgeçeriz\' şeklinde bir söyleminiz olmuş mudur? Şu an konuyla ilgili olarak en yetkili kişi konumunda bulunduğunuza göre, yatırdığınız parayı geri alarak, bu koyun talan edilmesinden vazgeçmenizin önünde ne gibi engeller vardır? Neden yatırımdan vazgeçmek yerine, bitişik konumdaki 25 dönümü de yatırıma dahil ederek, talanı katlatarak büyütüyorsunuz? Yapılan imar değişikliği sonucu güzelim doğa parçasının talanı ile ilgili bakanlık koltuğunu kullanarak, şirketinizin yatırımlarını büyüttüğünüz konusunda öne sürülen iddialar hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şirketinizin bu yatırımlarla büyümesi, Türkiye turizminin büyümesi anlamına mı gelmektedir? Bu tür bakir koyların ve buna benzer yerlerin talanına devam mı edeceksiniz, yoksa bu yatırımdan vazgeçerek örnek bir davranış sergileyip, \'talana dur\' mu diyeceksiniz?\"



Görüntü Dökümü

---------------------

-Koydan ARŞİV görüntüler

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-

==================================================

2)ÇORUM\'DA DRİFT YAPAN 10 SÜRÜCÜYE 50 BİN LİRA CEZA

ÇORUM\'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 TL para cezası kesildi. Araçları trafikten geçici süreyle men edilen sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücülerini, MOBESE kameralarından tespit etti. 2 ayda 10 araç sürücüsünün farlklı noktalarda drift yaptığını belirleyen trafik polisi, bu araçların sürücülerine 5 bin 10\'ar TL olmak üzere toplam 50 bin 100 TL para cezası kesti. Araçlar trafikten geçici süreyle men edilirken sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Ceza kesilen sürücülerden birinin, Emniyet Müdürlüğü binasına 100 metre mesafede drift yaptığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Emniyet Müdürlüğü

-Dritf yapan araçlar

-Detaylar

(SÜRE: 1,16. dk ) (BOYUT104 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR, (DHA)

=============================================================

3)ARDAHAN VALİSİ MUSTAFA MASATLI GÖREVİNE BAŞLADI

RESMİ Gazete\'de yayımlanan kararname ile Ardahan Valiliği\'ne atanan Bursa\'nın Mustafa Kemal Paşa ilçe Kaymakamı Mustafa Masatlı kente gelerek görevine başladı. Ardahan Valiliği önünde yapılan karşılama töreninde uzun kuyruk oluştu. Karşılamaya Vali yardımcıları, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve personel ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Masatlı, kuyruğun sonunda bekleyen polis mangasını selamladı. Daha sonra daire müdürleri ile birlikte makama geçen Vali Masatlı basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a şükranlarını sunan Masatlı, \"Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz ve bu toprakları bize yurt yapan Sultan Alparslan’dan günümüze kadar şehit düşmüş şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ülkemizin serhat şehri sınır bekçisi Ardahan’da onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir memnuniyetlik duyuyorum. Tarihi ve doğal güzelliği ile yüreği bükük insanların yaşadığı bu topraklara hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ve bunun ağır bir sorumluluk gerektirdiğini, bu sorumlulukla hizmet edeceğimi buradan ifade etmek istiyorum . Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılı olan 2023 hedefine odaklı büyüyen bir Türkiye ve Ardahan için yorulmadan çalışıp hep beraber hedeflerimize odaklanıp şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz\" diye konuştu. Vali Mustafa Masatlı’yı karşılama hazırlıkları sırasında çalışanlar, yola halı açmak için bir süre çabaladı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Valilik çalışanların yeni halı sermesi

-Valiyi bekleyen kalabalıktan görüntü

-Valinin akam aracından inmesi ve çocuk tarafından çiçek taktimi

-Valinin karışamaya gelenlerle tokalaşması

-Polis mangasının selamlaması

-Makama geçiş

-Valinin Makamda basına açıklama yapması

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

4.34 Dk/ 275 MB)



