DHA YURT BÜLTENİ 17

BURSA\'DA SURİYELİ GERGİNLİĞİ



BURSA\'da dün gece bir grup Suriyelinin bir kahvehane işletmecisini darp etmesi üzerine bugün toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, Suriyelilere ait ev ve dükkanlara zarar verdi. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri alındı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi\'nde dün gece yaşanan olayda yaklaşık 20 kişilik Suriyeli gruptan kaçan bir çocuk, Mehmet Kahraman\'a ait kahvehaneye sığındı. Suriyeli grubun çocuğu kendilerine teslim etme isteğini reddeden Kahraman, öfkeli kalabalık tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Elinden ve karnından yaralanan Mehmet Kahraman, Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alırken, kahvedekilerin tepki göstermesi üzerine grup kaçtı.

Dün yaşanan olayın ardından bugün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırarak camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. \'Mahallede Suriyeli istemiyoruz\', şeklinde slogan atan öfkeli kalabalığı durdurmakta zorlanan polis ekipleri, ikna çalışmaları sonuç vermeyince müdahale etti. Polisin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Polis, mahallede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sokak girişlerini bariyer ile kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürdükrülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden detaylar

- Polisin güvenlik önlemleri

- Suriyeli grubun güvenlik kamerasındaki görüntüleri

Enver Fatih TIKIR- Osman ŞİŞKO/BURSA, (DHA)

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TARTIŞTIĞI KİŞİYİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI



ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde İ.Y. (44), tartıştığı bir kolu sakat olan hastane çalışanı Emrah Ünal’ı (37) av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Aynı tüfekle başına ateş edip intihara kalkışan İ.Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin karşısındaki marketin önünde meydana geldi. İ.Y., 07 F 8478 plakalı otomobille geldiği marketin önünde, hastanede çalışan Emrah Ünal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. aracının bagajındaki av tüfeğini alarak Emrah Ünal’ın başına ateş etti. İ.Y. daha sonra aynı tüfekle kendi başına da ateş edip intihara kalkıştı.

Silah seslerinin duyulması üzerine hastaneden olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah Ünal ile İ.Y.’yi hemen Acil Servis’e nakletti. Polis ekipleri de hızla olay yerine geldi. Emrah Ünal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, İ.Y. ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis şeritle kapattığı olay yerinde bulunan av tüfeğini incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren Emrah Ünal’ın bir kolunun sakat olduğu belirtildi. İ.Y.’nin ise ilçede pazarcılıkla uğraştığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Yerdeki tüfekten görüntü

- Ölen Emrah Ünal’ın fotoğrafı

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda temizlik çalışması yapan iş makinesi operatörü 29 yaşındaki Orhan Kaya, devrilen iş makinesi ile ağaç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Ulus ilçesine bağlı Dorucaşahince Köyü Demirören Mahallesi\'nde ormanlık alanda iş makinesi ile orman gülü temizliği yapan müteahhit firma çalışanı Orhan Kaya\'dan dünden bu yana haber alamayan ailesi, köylülerle birlikte arama yaptı. Kısa süren arama çalışmasının ardından Orhan Kaya\'nın, 10 metre yükseklikten aşağı devrilen iş makinesi ile ağaç arasında sıkıştığı tespit edildi. Köylülerin durumu 112 Acil ekiplerine bildirilmesinin ardından köye gelen ekipler, Orhan Kaya\'nın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen başka bir iş makinesi yardımıyla Orhan Kaya sıkıştığı yerden çıkartıldı. Orhan Kaya\'nın cenazesi Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyde yaşayan Ali Cozur, \"Bizi iş makinesi operatörünün ailesi ve orman işletmesinden aradılar. Bizde dünden beri kendisini hiç görmedik. Kendisini her sabah köye gelirken görüyorduk. Bu olay bizleri çok üzdü\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerden detay

-Ormanlık alandaki iş makinası

-İş makinasının altında kalan Orhan Kaya

-Ekiplerin çalışması

-Orhan Kaya\'nın fotoğrafları klasöre geçildi

Süre: 2.34 Boyut: 287 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)