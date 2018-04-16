DHA YURT BÜLTENİ-17

Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar 28 Şubat\'ın meyvesidir /EK

CHP\'Lİ BAŞKANI ZİYARET ETTİ

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Edirne\'nin CHP\'li Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ı makamında ziyaret etti. Edirne\'nin hem tarihi hem de bugünkü şartlarda ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, \"Biz, Edirne\'yi her zaman önemseriz. Edirne\'de belediye başkanlığı yapmak ayrı bir şeref vesilesi. Ben Sivas\'ta belediye başkanlığı yaptım, bizim arazimiz geniştir ama bizde Osmanlı\'dan kalan sadece küçük bir cami var, diğerleri Selçuklu Devleti\'nden kalma. Son dönemlerde özellikle Osmanlı\'nın Sultan Abdülhamit Han zamanında girişilen çabalarla yapılan binalar, yeni diyebileceğimiz, Osmanlı\'nın son dönem binaları; gerek hükümet binası, gerek Sivas Lisesi bize yadigâr kalmış, ilçelere kolay ulaşabilmek için yollar yapılmış ama Sivas\'ta genelde Selçuklu mimarisi hakim\" dedi. Başkan Gürkan\'a görevinde başarılar dileyen Karamollaoğlu, \"Allah yardımcınız olsun. Belediyecilik zevkli ama zor bir iş, çünkü halkın her türlü talebi ile karşı karşıyasınız. Hepsini çözmeye ne imkanınız ne de yetkiniz var. Ama ilgilenmeseniz de olmaz. Onun için belediye başkanları ister istemez dert babası olur\" diye konuştu.

\'TARİHİ MİRASIN EMANETÇİSİYİZ\'

Kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan da \"Ben belediyeciliği şöyle tanımlıyorum: Yaptığınız ne varsa konuşulmaz, yapmadığınız ne varsa hep gündemdedir. Bu da insanın fıtratında vardır, çok da anormal karşılamamak lazım. Gerçekten belediye başkanlığı farklı, özel ve değerli bir görev. Edirne gibi başkentte, belediye başkanlığı yapmak hem manevi anlamda hem onur anlamında hem de sorumluluk anlamında çok değerli. Edirne 1400 tescilli esere sahip. İstanbul\'daki Tarihi Yarımada\'yı bilirsiniz; devasa bir alandır, 10 bin 400 tescilli eser vardır. Metrekare anlamında kıyaslarsanız İstanbul\'da 100 bin üzerinde tescilli eser olması gerekir. Tarihi miras diyoruz biz bu eserlere. Ama benim söylediğim bir söz vardır: Kendimizi mirasçı olarak görmememiz lazım. Çünkü mirasçılık iyi bir şey değildir. Mirasyedi olursun. Ben bu tarihi mirasın emanetçisiyiz diyorum ki aldığımızdan daha iyi bir şekilde gelecek nesillere bırakalım\" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun aynı zamanda kıdemli bir belediye başkanı olduğunu anlatan Gürkan, \"Ben ziyaretiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizden çok daha eski ve kıdemli bir belediye başkanısınız. Halk tarafından kabul görmüş bir siyasi partinin genel başkanısınız. Zaten buradaki teşkilatınız ile sürekli görüşüyoruz. Ziyaretinizden dolayı çok mutlu oldum. Kısa bir süre önce bende il başkanlığınızı ziyaret etmiştim; Edirne için ne yapabiliriz diye. Çünkü siyaset halka hizmet için var. Siyaset bir amaç değil sadece bir araç. Siyasi gücünüzü, imkanlarınızı halka hizmet için kullanmıyorsanız, yapmanızın da bir anlamı yok. Siyaset mutlaka olacak ama Edirne, her türlü siyasi anlayışın ve görüşün üzerinde olmalı. Edirneliler ile bu anlayışı dört yıldır sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz\" diye konuştu. Başkan Gürkan, daha sonra Karamollaoğlu ve beraberindekilere 118 yıldır belediye binası olarak kullanılan tarihi binayı gezdirerek, Atatürk Odası ve tarihi binanın duvarlarını süsleyen tablolar hakkında bilgi verdi.

Haber:Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

======================================

Şehit Kaymakam Safitürk\'ün kardeşi: Yengem \'Oradan çıkış yok, öldürecekler\' dedi



Mardin\'de, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edilmesiyle ilgili davada, kardeş Ali Haydar ve baba Asım Safitürk tanık olarak dinlendi. Ali Haydar Safitürk, ağabeyi şehit olmadan önce yengesinin Sakarya\'daki evlerine geldiğini belirterek, \"Ağabeyim, şehit olmadan 3 ay önce eşini Konya\'ya yerleştirme kararı aldı ve eşi Konya\'ya gitmeden önce Sakarya\'ya bize geldi. Bana dedi ki \'Oradan kesinlikle çıkış yok, öldürecekler. Siyasi olarak ne yapabiliyorsanız yapın\' dedi\" diye konuştu.

Derik ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün (35) makamında 10 Kasım 2016\'da PKK\'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp, 1 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı. Üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliyeleri, tutuksuz sanıklar ise beraatleri yönünde karar verilmesini istedi. İçişleri Bakanlığı\'nın müşteki avukatları, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

\'O KİŞİ KİM, HALA ORTAYA ÇIKARILMADI\'

Duruşmada söz alan şehit kaymakamın kardeşi Ali Haydar Safitürk, ağabeyi şehit olmadan önce yengesinin Sakarya\'daki evlerine geldiğini belirterek, \"Ağabeyim, şehit olmadan 3 ay önce eşini Konya’ya yerleştirme kararı aldı ve eşi Konya’ya gitmeden önce Sakarya’ya, bize geldi. Bana dedi ki \'Oradan kesinlikle çıkış yok, öldürecekler. Siyasi olarak ne yapabiliyorsanız yapın\'. Yine şehit olmadan önce cuma günü bir kişi yanına gelmiş ve öldürüleceğini haber vermiş; ama o kişi kim, hala ortaya çıkartılmadı. Kim o kişi? Aslında herkes biliyor, bir biz ve mahkeme heyeti bilmiyor\" dedi.

BABA SAFİTÜRK: BENİM ÇOCUĞUM BEKLETTİKLERİ İÇİN ŞEHİT OLDU

Ali Haydar Safitürk\'ün ardından söz alan şehit kaymakamın babası Asım Safitürk ise yaralarının hala kanadığını, duydukları ve yaşadıkları karşısında uykularının kaçtığını söyledi. Baba Safitürk, \"Benim çocuğum ilk olarak Derik’te bir sağlık ocağına götürülüyor. Benim bildiğim bir vatan evladı yaralandığı zaman helikopter gelip, hastaneye götürüyor. Şu an Afrin’de öyle değil mi? Ama benim evladım sağlık ocağına götürülüyor. Buradan da Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne götürülüyor. Bir müddet burada kaldıktan sonra Gaziantep’e sevk ediliyor. Gaziantep’te de eski devlet hastanesine götürülüyor. 1,5 yıldır mahkeme devam ediyor; ama bunlar sumen altı ediliyor. Eğer bu dünyada, bu hesap sorulmazsa da ahirette mutlaka sorulacaktır. Benim çocuğum, beklettikleri için şehit oldu. \'Adalet mülkün temelidir\' deniliyor. İnşallah, adalet yerini bulacaktır\" diye konuştu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



Haber:Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

======================================

BBP Lideri Destici, Şanlıurfa\'da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa\'da Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'yi ziyaret etti.

Şanlıurfa\'ya gelen BBP Genel Başkanı Destici, Vali Abdullah Erin\'i makamında ziyaret etti. Erin ile bir süre görüşen Destici, ardından Belediye Başkanı Çiftçi\'yi ziyaret etti. Şanlıurfa\'da yürütülen projeler hakkında Çiftçi\'den bilgi alan Destici, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. BBP Lideri Destici, \"Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçiyoruz. Suriye\'de yaşanan olumsuz gelişmelerde evlerinden topraklarından edilen kardeşlerine ev sahipliği yapıyor. Belediye başkanımızın verdiği bilgiye göre Şanlıurfa 500 bin Suriyelinin üzerinde mülteci kardeşimiz var. Şanlıurfalı kardeşlerimiz onlara muhacir olarak ev sahipliği yapıyorlar. İnşallah bu kardeşliği kimsenin bozmasına da fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da vermeyeceğiz. Şanlıurfa, Türkiye\'nin birlik hamlesinde çok büyük önem arz eden bir şehrimiz. Türkiye\'nin terörle mücadelesinde de katkı veren bir şehrimiz. Vatan, millet ve inanç duyguları çok yüksek olan insanlarımızın yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda da ülkemizin etnik farklıları ile vurmak isteyenlere de buradaki yapımız tokat niteliğinde cevap bulmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz Belediyecilik anlamında güzel çalışmalara imza atmaktadır\" diye konuştu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi ise \"Bu ziyaretten dolayı Şanlıurfa halkı olarak kendilerine teşekkür ederiz. Gerek vatanımız gerekse de şehrimizle ilgili tüm partiler noktasında milli manevi düşünen ve siyaset yapan bir genel başkanlığımız. Ziyaretlerinde Şanlıurfa\'mız hakkında konuştuk\" dedi. BBP Lideri Destici, ziyaretin ardından Balıklıgöl\'ü gezip, Şanlıurfalılar ile sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Mustafa Destici\'nin belediyeyi ziyaret etmesi

- Başkan Nihat Çiftçi\'yle makamında görüşen Destici

- Destici\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

==========================================

AK Parti eski milletvekili Gültekin Kılınç\'ın acı günü

AK Partili eski Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç\'ın annesi 84 yaşındaki Naide Kılınç, yaşamını yitirdi. Naide Kılınç, bugün toprağa verildi.

24. dönem AK Parti Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç\'ın kısmi felç olan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 7 yıldır tedavi gören annesi Naide Kılınç, dün (pazar) sabah yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitiren Naide Kılınç\'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini üzdü. Naide Kılınç, bugün öğlende Nazilli Koca Cami\'de kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, çevre ilçelerin belediye başkanları, MÜSİAD Aydın Şubesi Başkanı Murat Aksüt, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve yakınları ile çok sayıda vatandaş, cenaze törenine katıldı. Naide Kılınç, öğlende kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında oğlu Gültekin Kılınç\'ın zaman zaman gözyaşlarına hakım olamadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Koca Camiden görüntü

- Koca Camide cenaze namazının kılınışından görüntü

- Cenazenin camiden çıkarılışı, cenaze aracına konması

- Eğriboyun Mezarlığından görüntü

- Naide Kılınç (84) mezarlıkta toprağa verilişi

- Gültekin Kılınç\'ın annesinin mezarına toprak atması

- Mezarlikta duaların okunması ve vatandaşlardan görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

================================================

CHP\'den Isparta\'da oturma eylemi

CHP Genel Merkezi tarafından \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganıyla başlatılan oturma eylemi Isparta\'da da gerçekleşti.

CHP Isparta il başkanlığı tarafından Kaymakkapı Meydanı\'nda düzenlenen oturma eylemine, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer, İl Başkanı Ahmet Kürkçü\'nün de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik partili katıldı. Burada İl Başkanı Ahmet Kürkçü ortak basın açıklamasını okudu. \'OHAL\'e hayır\', \'Demokrasi istiyoruz\', \'Herkes için adalet\' sloganlarının atıldığı eylemde İzmir Marşı okundu. Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, \"Şapkası elinde halkı selamlayan merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in anıtının önünde bugün demokrasi istemek üzere buradayız. Sayın Demirel de yıllarca demokrasi mücadelesi verdi. 1960\'lı yıllardan bu yana verilen bu mücadelede biz o zaman çocuktuk şimdi belli bir yaşa geldik ama hala aynı mücadele sürüyor. OHAL\'i \'1.5 ay\' diye başlattılar, 2 yıl oldu hala devam ettiriliyor ve yine 4 ay uzatmaya çalışıyorlar. Biz bu hukuksuzluğa son vermek için bugün buradayız\" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup yaklaşık 1 saat oturma eylemi gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Eyleme katılanlar

- Saygı duruşu

- Slogan atılması

- İl Başkanı Ahmet Kürkçü\'nün açıklaması

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

================================================

Litvanyalı Jurgita doğum gününde Müslüman oldu

Kayseri\'de yaşayan Litvanya vatandaşı Jurgita Kerbelyte (28), doğum gününde Müslüman oldu ve Sevda ismini aldı.

Kayseri\'de tasarım mühendisliği yapan Jurgita Kerbelyte, 1 yıl önce gümrük işi yapan Ömer Yavuz ile hayatını birleştirdi. Evlendikten sonra eşi ve ailesinin yaşam tarzından etkilenen Kerbelyte, Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen ihtida törenine İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven\'in yanı sıra genç kadının eşi Ömer Yavuz ve ailesi katıldı. İl Müftüsü Doç. Dr. Güven, Jurgita Kerbelyte\'ye ilk olarak İslam\'ın ve imanın şartlarını anlattı. Daha sonra Kelime-i Şehadet getiren Kerbelyte Müslüman olup, \'Sevda\' ismini aldı. İhtida belgesini Doç. Dr. Güven\'in elinden alan Sevda\'ya İngilizce Kuran-ı Kerim hediye edildi. Kerbelyte yaptığı açıklamada, \"Müslüman olmayı çok istiyordum. Kuran okumaya başladım. Allah\'ın bir olduğunu biliyorum. Şimdi Müslüman oldum ve artık çok mutluyum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Müslümanlığı seçen Litvanya vatandaşı Jurgita Kerbelyte\'den görüntü

- Kuran- ı Kerim okunması ve İl Müftüsünün açıklaması

- Litvanya vatandaşı Jurgita Kerbelyte\'nin kelime-i Şehadet getirmesi

- İhtida belgesini alması ve Neden Müslüman olduğunu açıklaması

- Diğer detay görüntüler

4 dakika 30 saniye / 177 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)