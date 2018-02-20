DHA YURT BÜLTENİ-17

Diyarbakır\'da 64 güvenlik korucusu Afrin\'e uğurlandı



Diyarbakır\'ın Kulp ve Ergani ilçesinde görev yapan 64 güvenlik korucusu, Suriye\'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere uğurlandı.

Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 28 güvenlik korucusu, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak Arfin\'e gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, askeri erkan ve güvenlik korucularının ailelerinin katıldığı uğurlama töreninde kurban kesilerek, \'Güzel vatanımız için her an ölmeye hazırız\', \'Önce vatan\' sloganları eşliğinde 28 güvenlik korucusu uğurlandı. Kulp ilçesinden de terörle mücadele kapsamında görev yapan 36 güvenlik korucusunun \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere ilçeden düzenlenen törenle uğurlandığı belirtildi.

Haber:Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)

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Fatma Şahin\'den Afrin gazisine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye\'nin Afrin kentine yönelik \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Onur Doğan\'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yapılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan Uzman Çavuş Onur Doğan\'ın tedavisi, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Uzman Çavuş Doğan\'ı hastanede ziyaret etti. Sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa zamanda taburcu edileceği belirtilen Doğan\'a geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, doktorlardan bilgi aldı. Başhekim Mesut Özkaya ile birlikte Onur Doğan ile bir süre sohbet eden ve yakın takipte olduklarını ifade den Şahin, \"Gazimizi yakın şekilde takip ediyoruz. Daha iyi şartlar için özel bir bölüm hazırlanıyor. Gazilerimizin sağlığına kavuşması için her türlü tedbiri alıyoruz\" dedi Onur Doğan\'ın sağlığı hakkında bilgi veren Başhekim Mesut Özkaya ise, \"Hastamızın gayet iyi durumda. Yatışının 6\'ncı günüdeyiz. Yaralarını baya toparladı, kısa sürede taburcu etmeyi düşünüyoruz. Birkaç tane şarapnel parçasıyla yaralanmış. Ekip olarak yakın şekilde ilgileniyoruz\" diye konuştu. Sağlığına kavuşunca tekrar görevine dönmek istediğini söyleyen Onur Doğan da \"İyileşip ayağa kalkınca görevime geri dönmek istiyorum. Başkanlarımıza ve ilgilenenlere çok teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatma Şahin\'in ziyareti

- Onur Doğan ile sohbet edilmesi

- Onur Doğan\'ın konuşması

- Fatma Şahin Röp.

- Mesut Özkaya Röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 176 MB

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Frenleri boşalan kamyonet 6 otomobile çarptı

İZMİT\'te, yokuş aşağı inen kamyonet frenlerinin boşalması sonucu 6 otomobile çarptı. Yol savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaza saat 16.15 sıralarında, yol eğimi nedeniyle sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığı Santral yokuşunda meydana geldi. Parke taşı yüklü Mustafa Fil yönetimindeki 41 HE 384 plakalı kamyonet iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu önünde ilerleyen Faruk Kılıç yönetimindeki 54 VK 756 plakalı otomobile, ardından da Serkan Ergüneş yönetimindeki 54 AU 668 plakalı otomobile, Eren Özüduru yönetimindeki 16 CDJ 46 plakalı otomobile, Fahri Kılıç yönetimindeki 54 VK 756 plakalı otomobile, Olgun Okşar yönetimindeki 36 FL 148 plakalı otomobile ve park halinde bulunan 41 KT 724 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet daha sonra yol kenarında bulunan Santral Aile Sağlığı Merkezi girişinde durabildi. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Parke taşı yüklü kamyonetten

-Yaralılardan görüntü

HABER:Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/KAMERA:DİNÇER AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Adıyaman\'dan Mehmetçiğe 1 ton bal

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' yürüten askerlere Adıyaman\'dan 1 ton bal gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' sabah yola çıkan 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi ile birlikte Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1 ton \'Altın Geven Balı\' gönderildi.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Öztürk, \"Adıyaman Arıcılar Birliği olarak Afrin\'deki kahraman askerlerimize bir ton bal gönderiyoruz. Gerekirse 10 ton bal göndermeye hazırız. Ben bir Kürt\'üm, bu davanın Kürt davası olmadığına yürekten inanıyorum. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Jandarma Özel Harekat\'a getirilen 1 ton bal kamyonete yüklenerek yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma Özel Harekat

- Kurbanlar kesilmesi

- Ballar teslim edilmesi

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)