DHA YURT BÜLTENİ-17

Adana\'ya şehit ateşi düştü

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK\'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 28 yaşındaki sözleşmeli er Halil İbrahim Şık\'ın acı haberi, Adana\'daki ailesine ulaştı.

Merkez Çukurova İlçesi\'ndeki Huzurevleri Mahallesi\'nde bulunan şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık\'a acı haber, askeri yetkililerce sağlık ekiplerinin gözetiminde verildi. Ece Şık ile evli olan ve 4 aylık bir bebeği bulunan şehit Halil İbrahim Şık\'ın baba evi ve yaşadıkları sokağa Türk bayrakları asıldı. 2 kardeşi bulunan şehidin yakınları ve vatandaşlar, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit yakınlarını, vatandaşlar, asker ve polis görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin yarın Adana\'da törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Sokaktan görüntüler

- Apartmana asılan Türk Bayrağı

- Şehit evine asılan Türk Bayrakları

- Apartmanın genel görüntüsü

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)

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Ambulans ile getirildiği hastanenin çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti

Bursa\'da, ödeyemediğini söylediği borçları yüzünden sinir krizi geçiren ve ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi Acil Servis’ine getirilen 26 yaşındaki İ.A., buradan hastanenin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Çatıdan sarkan ve vucudunu jilet ile kesen İ.A., bir saat süren uğraş sonucu Hastane Başhekimi Dr. Ömer Faruk Mete ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun tarafından ikna edildi.

Bursa\'da simit satan 2 çocuk babası İ.A. bugün Merkez Osmangazi İlçesi Geçin Mahallesi\'ndeki evinde borçları yüzünden sinir krizi geçirdiği söyleyerek cep telefonu ile aradığı 112 Acil Servis\'ten yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri İ.A.\'yı, yakında bulunan Mudanya Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürdü. Acil serviste kendisine sakinleştirici iğne vurulmak istenen İ.A. kaçarak hastanenin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Kendisini gören vatandaşların haber vermesi sonucu hastaneye gelen itfaiye ekipleri önlem alırken hastane başhekimi Dr. Ömer Faruk Mete ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun çatıya çıkarak İ.A.’yı ikna etmek istedi. Zaman zaman çatıdan sarkan ve vucudunu jilet ile kesen İ.A. uzun süren uğraş sonucu ikna edilerek çatından indirildi. Acil serviste müdahalesi yapılan İ.A. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-İ.A. intihara teşebbüs ederken

-Görevliler ikna etmeye çalışrken

-Detaylar

Haber:Tarık ARSLAN/KMUDANYA(Bursa)(DHA)

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Alkolün etkisiyle kayalıklara tırmandı, ekipler seferber oldu

Antalya\'da aşırı alkolün etkisiyle falezlere tırmanan Rüya E. (25) polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden indirilen Rüya E., polis merkezine götürüldü.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan Kadınyarı’nda meydana geldi. Aşırı derece alkol aldığı belirtilen Rüya E., parkta bir süre bankta oturduktan sonra yapay şelalenin yanına inerek 10 metre yüksekliğinde kayalıklara tırmandı. Rüya E\'nin tırmandığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre genç kızı inmesi için ikna etmeye çalışı. Alkolün de etkisiyle görevlilere zor anlar yaşatan Rüya E., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Rüya E., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşların yukarıdan izlemesi

-Ekiplerin kurtarmaya çalışmaları

-Kayalıkların üzerinde yürümeleri

-Genç kızın tırmanmaya çalışırken düşme tehlikesi geçirmesi

-Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yukarıya çıkartılması

-Polislerin kolunda polis merkezine götürülmesi

\'62 MB // 1 DK 57 SN//

Kamera Tolga YILDIRIM-Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Araçta sıkışan kamyon şoförünü itfaiyeciler kurtardı

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde sis yüzünden 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçta sıkışan kamyon şoförü 45 yaşındaki Rıdvan Sekmen\'i itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

Kaza, Tavşanlı-Domaniç karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle İsmail Kırçay\'ın kullandığı 43 D 3130 plakalı minibüs, Rıdvan Sekmen yönetimindeki 43 UR 458 ve Ramazan Deniz yönetimindeki 45 YB 5563 plakalı kamyonlar ile Ali Bayer\'in kullandığı 16 PL 614 ve Ali Yılmaz\'ın kullandığı 43 DB 891 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Araçta sıkışan 43 UR 458 plakalı kamyonun şoförü Rıdvan Sekmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Sekmen, 112 ambulansıyla kaldırıldığı Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki araçların cep telefonuyla çekilen görüntüsü,

-Yaralı kamyon şoförünün kurtarılma çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: TAVŞANLI,(Kütahya) / DHA

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Camiden yardım parasını böyle çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yeşil Cami bahçesinde bulunan dernek lokaline giren hırsız, caminin doğalgaz ve elektrik borcunu ödemek için toplanan yaklaşık 2 bin lirayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İnegöl’ün Yeşil Caminin bahçesinde bulunan Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine gece geç saatler giren hırsız, caminin doğalgaz ve elektrik borcunu ödemek için toplanan yaklaşık 2 bin lirayı çaldı. Sabah gelenDernek Başkanı Metin Deniz, hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Kısa sürede gelen göreviler güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlığı fark eden Dernek Başkanı Metin Deniz, daha öncede caminin çay bahçesinde bulunan çay ocağında iki kez hırsızlık yaşandığını açıkladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dernek genel görüntü

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

