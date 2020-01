DHA YURT BÜLTENİ-17

Üsteğmen Usta\'nın şehit olduğu köydeki sivillere yardım eli

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 4\'üncü günü olan 23 Ocak\'ta Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın çatışmada şehit olduğu Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı Köyündeki sivillere, Mehmetçik ve ÖSO mensupları yardım eli uzattı. Türk askerleri ve ÖSO mensupları, teröristlerden arındırılan köydeki Suriyelileri evlerinde ziyaret ederek isteklerini sordu, ardından yiyecek ve meyve dağıttı. Çocuklara da bisküvi ve çikolata veren askerlere, bölgede halkı teşekkür edip harekattan duydukları memnuniyeti ifade etti. Askerlere sarılıp Kürtçe konuşan yaşlı bir kadın, \"Ben ÖSO askerlerinin iyi ve kibar olduklarını, halimizi sorduklarını söylüyordum. Allah ÖSO\'dan razı olsun. İyiki geldiler ve buradalar\" diyerek bölgenin teröristlerden temizlenmesine sevindiğini kaydetti.

Zonguldak\'ta asker adayları dualarla uğurlandı

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde vatani görevini yapmaya gidecek gençler, dualarla askere uğurlandı.

Ereğli Belediyesi ve Ereğli Muhtarlar Derneği tarafından Ereğli Belediyesi\'nin düğün salonunda gerçekleştirilen törene 98/1 tertip asker adayı 390 genç ve ailelerinin yanı sıra Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Murat Türker, Askerlik Şube Başkanı Jandarma Üsteğmen Bahri Yalçınkaya, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç katıldı. Kur\'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından programda ilk konuşmayı 98/1 tertip asker adayları adına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan ve tertipleri ile askere gidecek olan Özgür Coşkun yaptı. Vatani görevlerini yapmak üzere askere gideceklerini belirten Özgür Coşkun, \"Bugün şahsımın da dahil olduğu vatani görevini yapmak için can atan kardeşlerimizi uğurlamak için toplanmış olduğumuz bu salonda söylemek isterim ki gerek Afrin\'de, gerekse de ülke sınırları içerisinde devletimize, milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza karşı yapılan tüm hain girişimleri bozmak için gerekirse canımızı ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerekirse her Türk askerinin ve her Türk vatandaşının şehit olmaya hazır olduğunu söyleyerek, \"Bugün buradan sizleri inşallah uğurlayacağız. 98/1 tertip gençlerimizi cepheye, askerliğe kışlalara göndereceğiz. Hiç şüphe yok ki asker ocağı hepimizin bildiği üzere Peygamber ocağıdır. Oraya giden insanlar o kutsal ocakta asker olur, Mehmetçik olur. İşte sizlerde oraya gidecek ve Mehmetçik olacaksınız. Vatanımızın birlik ve beraberliği için, bütünlüğü için her türlü kutsal değerimiz için, milletimiz, devletimiz, bayrağımız için sizler gerekirse çok aziz bildiğimiz canınızı kanınızı verecek ve şehit olacaksınız\" diye konuştu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise, \"Bizler bir aileyiz. Bizim milletimizden başka hiçbir millet yoktur ki kına yakarak davullarla, düğünlerle askerleri yolculuyan hiçbir millet yoktur. Vatan, millet, bayrak sevgisi sevgilerin en güzeli, en kutsalıdır. Bugün artık sizler askere gidiyorsunuz. İnşallah askerliğinizi hayırlısı ile bitirip hayırlısı ile tezkerenizi alırsınız\" dedi. Törende, askeri malzemelerin olduğu çantalar asker adaylarına teslim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona ererken, asker adayları davul ve zurna eşliğinde aileleri ve arkadaşlarıyla eğlendi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen işçi toprağa verildi

Niğde\'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen iki işçiden İlyas Ünlü, memleketi Konya\'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki bir havai fişek fabrikasında dün patlama meydana geldi. Patlama işçilerden Muharrem Alkan ve İlyas Ünlü hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası İlyas Ünlü\'nün cenazesi bugün morgtan alınıp memleketi Konya\'nın Karapınar ilçesindeki eskiden belde olan İslik Mahallesi\'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İslik Mezarlığı\'na defnedildi.

Ölen İlyas Ünlü\'nün daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Niğde Sungurbey Koleji\'nde idari kadroda görev yaptığı, kolej kapatıldıktan sonrada havai fişek fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi.

Tokat\'ta bin kişiye MHP rozeti takıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen programda bin yeni üyeye partiye katılım rozeti takıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, \"Milliyetçi Hareket Partisi dün neyse bugün de odur, yarın da o olacaktır\" dedi.

MHP Tokat İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde özel bir otelde 1000 üye katılımı programı düzenledi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile partililer katıldı.

\'ALGI OPERATÖRLERİ DEVREDE\'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz programda yaptığı konuşmada ülkede son dönemde yaşanan tüm gelişmelerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin haklı çıktığını ifade ederek şöyle dedi:

\"Milliyetçi Hareket Partisi\'nin yükseldiği, ülkenin kaderinin etki ettiği her dönemde olduğu gibi bu dönemde de algı operasyonları, milletin iradesini saptırmaya sizlerin kafasını karıştırmaya yönelik, eylemlerin içerisine girenlerin çoğaldığı görüyoruz. Algı operatörleri devrede, masa başında anket yapıp, o düzmece anketlerle kamuoyunun iradesini saptırmaya çalışanlar ortada kol geziyor. Bu gün Tokat\'tan öyle tokat vurdunuz ki, Osmanlı Tokat\'ı. Gelsinler burada yapsınlar o anketleri. Bunlara itibar etmeyin. Bugün içimizden faklı yerlerde duranlarda en güzel cevabı sizler verdiniz. Onların bizlerden götüreceği bir yok.\"

\'TÜRKİYE DOĞRU ROTAYA YÖNELDİ\'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise şöyle konuştu; \"Biz Milliyetçi Harekat Partisi olarak politikalar ve davamızın peşindeyiz, yoksa kinimizin peşinde mi olacağız. Ülkemiz mi diyeceğiz, yoksa kinimiz mi diyeceğiz? Kimseye kinlenmiyoruz. Bu memlekete karşı duran bu memlekete en ufak zarar vermeye çalışanın elbet karşısındayız. Ama bu memleket için en ufak bir iyilik yapan, en ufak faydası dokunanın da yanındayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti\'nin devletinin gemisi doğru yön almıştır, doğru rotaya yönelmiştir. Bugün vatan millet diyoruz. Bugün millet, ebet, müddet diyoruz. Bugün devlet, ebet, müddet diyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı \'terörün kökünü kazıyacağız\' diyorsa, bugün \'yerli ve mili politikalar\' diyorsa, \'bu yönde gidin\' diyorsa evet biz orda olacağız. Biz davamızla, Milliyetçi Hareket Partisi olarak önce ülkem, sonra partim, sonra ben diyen bir zihniyetin mensuplarıyız. Dolayısı ile biz doğrusunu yapıyoruz. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi ne görüş değiştirdiğini, ne politika değiştirdiğini söyleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi dün neyse bugünde odur, yarın da o olacaktır.\" Konuşmaların ardından ise partiye yeni üye olan kişilere parti rozetleri takıldı.

Güreşen devenin yıktığı demir kapı, görevliyi yaraladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 12’ncisi yapılan güreşlerde develer Emniyet Müdürlüğü’ne ekip aracı alınması yararına güreşti. Güreş sırasında bir devenin devirdiği demir kapının altında kalan görevli yaralandı.

Kumluca Belediyesi’nin desteğiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ekip aracı alma yararına düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri, Karatepe Stadı’nda yapıldı. Güreşleri Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaklaşık 5 bin güreş sever izledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçikler için dua edildi.

‘KALBİMİZ MEHMETÇİKLERİMİZLE BİRLİKTE’

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Biz burada güvenlik güçlerimize ekip aracı kazandırma yararına güreş düzenliyoruz. Mehmetçiklerimiz Afrin’de ülkemizin bekası için operasyon düzenliyor. Kalbimiz Mehmetçiklerimizle birlikte atıyor. Tek dileğimiz operasyonların geri kalan kısmını şehit vermeden başarıyla tamamlamaktırö dedi.

DAVUL, ZURNA VE MÜZİK ÇALINMADI

Organizasyonda davul, zurna ve müzik çalınmadığını aktaran Başkan Çetinkaya, “Bugün örf, adetlerimizi, geleneklerimizi yaşatmak için belki eğleniyoruz. Ancak güvenlik kuvvetlerimize araç kazandırmak zorundayızö diye konuştu. Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, etkinliğe katkısı olanlara teşekkür etti.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle bugün operasyonun en kritik gününde olduğu ve bu eşik aşıldığı takdirde Afrin ayağının başarıyla tamamlanmış olacağını söylediğini hatırlattı.

100 DEVE GÜREŞTİ

Konuşmaların ardından güreşlere geçildi. Güreş ağalığını sebze ve meyve tüccarı Osman Öcal’ın üstlendiği güreşlerde Ege ve Akdeniz bölgesinden 100 deve, ‘Kaymakamlık Kupası’, ‘İl Emniyet Müdürlüğü Kupası’, ‘Ağalık Kupası’, ‘Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kupası’ ve ‘Komisyoncular Derneği Kupası’ için güreşti.

DEVELER DEMİR KAPIYI YIKTI

‘Çakır Bey’ ile ‘Gümüş Bey’ adlı develerin güreşi esnasında kaçan bir deve güreş sahasının etrafındaki tel örgüde bulunan demir kapıya çarptı. Devrilen demir kapının altında kalan görevli Özkan Garip (44) yaralandı. İlk müdahalesi sahada yapılan Özkan Garip daha sonra ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.



