DHA YURT BÜLTENİ-17

Uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal döküldü, adliye boşaltıldı (2)

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

BURSA Adliyesi\'nin polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş tarafından yapılan yazılı açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 05.01.2018 günü saat 17.00 sıralarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 litrelik cam şişe içerisindeki sıvının adliye emanet deposuna yerleştirilmesi sırasında kırılması ve sıvının yere dökülmesi üzerine ortama koku ve dulan yayılması sonucu tedbiren adliye binasının emanet eşya deposunun bulunduğu alan boşaltılmış, sağlık, Afad ve İtfaiye ekiplerinin yapmış oldukları inceleme ve çalışmalar neticesinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığı gaz ve dumandan herhangi bir kimsenin etkilenmediği anlaşılarak tedbirlere son verilmiştir, Kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: BURSA, (DHA)-

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Sakarya\'da 22 kaçak yakalandı



Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollardan girdiği belirlenen Afgan uyruklu 22 kişiyi yakaladı. Kaçaklar, arasında bulunan M.A.K.\'nin 2 ayrı işyerinden, A.V.A.\'nın ise 4 ayrı işyerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülmeleri

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Doktorlar \'şiddete hayır\' için sahneye çıktılar

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri; şiddet gören, mağdur olan veya hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına bir konser düzenledi. Konserde, öğrencilerle birlikte sahneye çıkan öğretim üyeleri, söyledikleri birbirinden güzel eserlerle \'şiddete hayır\' dediler. Salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlanan sanatçı doktorlar, zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.

Atatürk Üniversitesi\'nin Europen Medical Student\'s Association (EMSA) Kulübünün 5 alt çalışma kolundan biri olan İnsan Hakları ve Tıp Etiği Koordinatörlüğü örnek bir çalışmaya imza attı. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddeti protesto etmek ve hayatını kaybedenleri anma adına Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nene Hatun Kültür Merkezi\'nde bir anma konseri düzenledi. Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından oluşturulan müzik grubu eşliğinde kimi öğrencisi, kimi eşi kimi de oğlu ile sahneye çıkan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri söyledikleri şarkılarla izleyenleri mest etti. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti söyledikleri eserlerle protesto eden öğretim üyeleri ayakta alkışlandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent, böylesine anlamlı bir konseri düzenleyen öğrencileri tebrik etti. Medya kuruluşlarının sağlıkta şiddete dikkat çekmek için gerekli duyuruları yaptığını ancak bunun derece yetersiz olduğunu vurgulayan Levent şöyle konuştu:

\"Hekimler, Tıp Fakültesi\'nde hekim olmanın yanı sıra birçok özelliği de birlikte öğreniyorlar. Kimi sanatçı, kimi şair, kimi de yazar oluyor. Bunların yetişirken çok yönlü yetişmelerinde fayda var. Çünkü ülkemize hem sağlık açısından hem de birçok yönden örnek olması gereken insanlar. Bunlara çok kıymet veriyoruz. Bu tür etkinliklerin de arttırılması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Öğrencilerimiz sağlıkta şiddeti kendilerine tema yaparak bu etkinliği düzenlediler. Tabi ki insanlarda farkındalık oluşturmak için bunu yaptılar. Aslında çeşitli medya kuruluşları sağlıkta şiddete dikkat çekmek için gerekli duyuruları yapıyor ama son derece yetersiz. Tabi ki bu da sadece kendi içerisinde kalacak bir etkinlik. Bunun ülke çapında sürekli olarak gündeme gelmesi ve insanları hekimlere karşı olan saygılarının artırılması lazım. Hekim arkadaşlarımızın sesini çok beğendim.\"

Sahneye, Tıp Fakültesi 3\'ncü sınıf öğrencisi oğlu Ömer Tarık ile birlikte çıkan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Malkoç, \"Hekimoğlu\", eşi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Çalıkoğlu ile birlikte çıkan Yrd. Doç. Dr. Çağatay Çalıkoğlu da, \"Tatlı Dillim, Güler Yüzlüm\" türküsü ile büyük alkış aldı.

Gecede yaklaşık 10 öğretim üyesi sahneye çıkarak performansını sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detay

-Öğrencilerden detay

-Salondaki öğrencilerin şarkı ve türkülere eşlik etmesi

-Sahne alan öğretim üyeleri

-Öğretim üyelerin şarkı söylemesi

-İsmail Malkoç ve oğlu Ömer Tarık Malkoç\'un türkü söylemesi

-Yrd Doç.DR.Çağatay Çalıkoğlu ve Elif çalıkoğlu\'nun el ele türkü söylemesi

-İsmail Malkoç ile röp

-Prof Dr Akın Levent ile röp

-İsmail Malkoç ile röp.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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Karaman\'da \'yan baktın\' kavgası: 2 yaralı

KARAMAN\'da iki grup arasında \'niye yan baktın\' bahanesiyle çıkan kavgada, Sezgin Tatarlı (18) ile İdris Nebi Uysal (26), bıçakla yaralandı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi\'nde meydana geldi. Sezgin Tatarlı ve İdris Nebi Uysal yolda yürürken, karşılarından gelen gruptan bir kişi, \'Niye yan bakıyorsunuz\' diye sataşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tatarlı ve Uysal, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınmaları

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

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Kalp krizinden ölen uzman çavuşun baba evinde yas

ŞIRNAK\'ta geçirdiği kalp kirizi sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Ferdi Taşçı\'nın acı haberi, memleketi Kütahya\'nın Simav İlçesi\'ndeki ailesine ulaştı.

Şırnak\'ta evli ve 1 çocuk babası uzman çavuş Ferdi Taşçı, bugün öğle saatlerinde görev yaptığı birliğinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Taşçı\'nın ölüm haberi, bugün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Serenaltı Sokak\'taki baba evine ulaştı. Acı haberi Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu\'ndan alan baba Rifat ve anne Zübeyde Taşçı ile eşi Serpil Taşçı gözyaşlarına boğuldu.

Ailenin 2 çocuğundan biri olan uzman çavuş Ferdi Taşçı\'nın cenazesinin, Pazar günü Halil Ağa Camii\'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Harmancık Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Baba ocağından görüntü

- Taziye ziyaretlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)

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Ambulans kaza yaptı; 2\'si sağlık görevlisi, 3 yaralı



KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde ambulansla, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2\'si sağlık görevlisi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Bozkır karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Konya\'daki bir hastaneye yapılan hasta sevkinin ardından Antalya\'ya dönmek üzere yola çıkan Serhat Baran (29) yönetimindeki 07 YC 112 plakalı ambulans, Osman Çamlıdere yönetimindeki 06 FP 8084 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Osman Çamlıdere ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yıldız Bağcı (33) ve Dilek Kıvanç (30) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Kaza yapan ambulans

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR / KONYA (DHA)