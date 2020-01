DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Yılmaz: Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak (3)

\'TÜRKİYE\'DE HER 100 KİŞİDEN 25\'İ ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR\'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Yılmaz, \"OECD ülkelerinde \"Kim öğretmen olmak ister?\" diye bir çalışma yapıldı. Yüzde 2 ile 3 çıkan ülkeler var. Rusya\'da mesela her 100 kişiden 15 yaş üzeri yüzde 2\'si öğretmen olmak istiyor. Türkiye\'de ise her 100 kişiden 25 kişi olduğu görülüyor. Türkiye bu anlamda birinci sırada yer alıyor. Türkiye adına negatif bir şey olduğu zaman hemen bu raporlar söyleniyor, ama burada iyi bir olgu var. Biz öğretmen strateji belgesini yayımladık, öğretmenin toplum içindeki algısını daha da iyileştirmek için. Toplum içinde öğretmen algısının çok iyi olduğunu gösteren şey, bu yayımlanan raporlardır. Öğrencilere sorduk, gururla öğretmen olmak istediklerini söylediler\" dedi. Dünyanın yaşadığı kriz döneminde Türkiye\'de diğer ülkeler gibi kamu personelinin maaşlarının düşürülmediğine dikkat çeken Bakan Yılmaz, \"Avrupa\'da bütün kamu görevlilerinin ücretlerinde indirim yapıldı. İngiltere\'de yüzde 5, Fransa\'da yüzde 10, Yunanistan\'da yüzde 18 indirim yapıldı. Biz bırakın indirimi, dolar bazında özlük haklarında iyileştirmeler yaptık\" diye konuştu. Eğitime ayrılan kaynağın arttığını söyleyen Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: \"10\'uncu kalkınma planında eğitime ayrılan payın OECD ülkelerinin standartlarına getirme kararı var. OECD\'deki miktar 5,2. Türkiye\'de şu anda 6,2. Ben gerçek rakamın bunun da üstünde olduğunu düşünüyorum. Geçmişte Avrupa ülkelerinden daha az kaynak ayırırken eğitime, şimdi bizim dönemimizle birlikte 6,2\'ye çıktı. Avrupa\'da bizden daha fazla bütçe ayıran hiçbir ülke yok. Bu kaynağın yüzde 80\'inin öğretmenlerimize ayırıyoruz. Öğretmen eğitimin en önemli yatırımı, unsudur. Tahta, kitap, okul olmasın, ama öğretmen varsa ders yapılır. Bir yatırımın sürekliliği ve faydası varsa buna yatırım deniyor, ama kısa süreli yatırımsa buna cari harcama deniyor. Öğretmenler en önemli yatırımlarımızdır. 2018 yılında eğitime 134 milyar 727 milyon lira bütçemiz var. Bu miktarın yaklaşık yüzde 80\'ini de öğretmenlerimize ayırıyoruz. Geri kalanı da teknik giderlere harcanıyor.\" Bakan Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ı makamında ziyaret etti.



Hakkari’de yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 4 yaralı



Hakkari\'de, sürücüsünün hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Turan Kaya yönetimindeki 30 M0 021 plakalı yolcu minibüsü, hızlı girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 çocuk annesi Besna Yaşar öldü, sürücü Turan Kaya ile yolcular Besna Yaşar, Şehmuz Özkan, Zümeyra Artık yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken, haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti.



Çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde İsa Demir(38) çalıştığı tek katlı inşaatın 1’inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Aşağıçandır köyünde meydana geldi. İnşaat işçisi İsa Demir sabah saatlerinde Hamdi Ardıç’a ait tek katlı binanın inşaatında çalışmak için Aşağıçandır köyüne gitti. Saat 17.30 sıralarında inşaatın tavanındaki kalıpları sökerken dengesini kaybeden Demir binanın birinci katından beton merdivenin üzerine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İsa Demir’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz işçinin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücüyü yaralayıp kaçtı, düşürdüğü lahmacun poşetinden yakalandı



Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yol verme tartışmasında otomobil sürücü A.I.\'yı tabancayla yaralayıp kaçan A.T., düşürdüğü lahmacun poşetinden yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi\'nde yol verme meselesi yüzünden yaya ile otomobil sürücüsü A.I arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.I.\'yı tabancayla ayağından yarayan yaya, kaçtı. A.I. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaçarken düşürdüğü lahmacun poşetindeki adresten, işyerine ulaştı. Lahmacun salonu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti. A.T. Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, şüpheli A.I. ile kavga etmesi ve ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehit üsteğmenin ölüm yıldönümünde, anısına yapılan kütüphane açıldı



Şırnak\'ta 21 yıl önce PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak\'ın anısına memleketi Kütahya\'da okuduğu ilkokula yaptırılan kütüphane ile zeka oyunları odası, ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle açıldı.

Şırnak Cudi Dağı\'nda 4 Ocak 1997 tarihinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askere müdahale ederken şehit edilen üsteğmen Çağlayan Irmak için Kütahya 50\'nci Yıl İlkokulu\'nda yaptırılan kütüphane ile zeka oyunları odası, törenle hizmete girdi. Törene şehidin babası İbrahim Irmak, annesi Nazime Irmak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tayfun Dündar, Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Ahmet Hamdi Nayir törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Ne mutlu ki vatan, bayrak, namus gibi bizlere emanet edilmiş çok önemli kutsallara sahibiz. Yine inancımız gereği bu kutsallara sahip olma yolunda can verme de rütbelerin en büyüğü. Burada bir şehidimizin adını yaşatacak bir kütüphane ve zeka oyunları bölümümüzle inşallah burası açılmış olacak. Bu güzel faaliyetler bizim sahip olduğumuz kutsalların değerini artırmada, o kutsallar uğruna yapılan fedakarlıklara bizim gösterdiğimiz önem de önemli bir mihengi noktası olacaktır.\" Şehidin annesi Nazime Irmak ise, \"Ben bir oğul kaybettim ama birçok evlat kazandım. Hepsinden Allah razı olsun. Acı çok büyük ama böyle dayanışmalarda acımız bir nebze olsun azalıyor. Bütün şehit ailelerine hep böyle destek olunsun. Bizim gibi çok sayıda şehit ailesi var. Yaramız kabuk tutuyor ama tekrar şehit verilince o yaramız yeniden kanamaya başlıyor. O kadar zor, o kadar güç bir şey ki anlatılmaz. Ben yaşadım inşallah başka anneler yaşamasın\" dedi. Şehit Irmak\'ın dönem arkadaşlarından Kemal Aksoy da, Kara Harp Okulu\'ndan 1991 yılında mezun olanlar olarak 20 arkadaşının şehit olduğunu söyledi.Aksoy, emekli olduktan sonra 1991\'ler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla bir dernek kurduklarını ve dernek vasıtasıyla arkadaşlarının hatıralarına yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından, protokol üyeleri ile şehidin yakınları tarafından içerisinde 2 bin adet kitap ve çeşitli zeka oyunları bulunan kütüphane ile odanın açılışı yapıldı.

