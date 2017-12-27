DHA YURT BÜLTENİ-17

PKK operasyonunda 43 tutuklama



İzmir\'de, eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 59 şüpheliden, aralarında örgütün kadın bombacısının da bulunduğu 43\'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK\'nın kentte eylem hazırlığı yaptığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Örgüte yardım ve yataklık eden, aynı zamanda sosyal medya üzerinden de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınanların arasında PKK\'nın dağ kadrosuyla doğrudan bağlantılı kişilerin de olduğu belirlendi. Bu arada gözaltına alınanlardan N.E.\'nin PKK\'nın kadın bombacısı olduğu ortaya çıktı. N.E.\'nin 10 yıl önce patlayıcı madde bulundurmaktan yakalanarak tutuklandığı ve kısa bir süre önce de salıverildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında N.E.\'nin de bulunduğu 43\'ü tutuklandı. Diğer zanlılar için de ev hapsi kararı verildi. Operasyon kapsamında 6 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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Erzincan\'da mağara gizlenen PKK\'lılarla çıtışma çıktı, 1 terörist öldürüldü



Erzincan\'ın Refahiye ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin teröristlerin kış yapılanmasına yönelik düzenledikleri operasyonda bir grup teröristin saklandığı mağara tesbit edildi. Teslim olun çağrısı üzerine çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, operasyon devam ediyor.

Refahiye İlçesi Orçul Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesine yönelik, Jandarma Özel Harekat ve komando timlerinin katılımı ile operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin bölgede yaptıkları aramalarda mağara içerisine gizlenen terörist grup olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin \'Teslim ol\' çağrısına ateşle karşılık verildi. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Sinop\'da 13 yaşındaki kızın sır ölümü

Sinop\'ta babası polis olan 13 yaşındaki İ.A. adlı kız, evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru H.A.\'nın kızı İ.A., Zeytinlik Mahallesi\'ndeki evlerinde başından tabancayla tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.A.\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yapılan incelemenin ardından İ.A.\'nın cesedi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Polis küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Detaylar

-Olay yerinden detay

(Süre:03.13 dk) - (Boyut: 146 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,(DHA)

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Validen doğum günü sürprizi

Karabük\'te, İlkokul öğrencisi Rabia Nur Yıldıran, doğum gününe davet ettiği Vali Kemal Çeber ile sınıfta pasta kesti.

Safranbolu Şehit Atilla Bodur İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Rabia Nur Yıldıran, Karabük Valisi Kemal Çeber\'e mektup yazdı. Rabia mektubunda, \"Cuma günü bizim okulumuza Safranbolu Kaymakamı geldi. Yalnız birinci sınıflara girdi. Sınıfları hiç mi hiç dolaşmadı, o yüzden ben ona biraz dargınım\" cümleleriyle önce Kaymakam Fatih Ürkmezer\'e sitem etti, ardından ise, \"Seni ise yanımda görmekten mutlu olduğum bir güne davet ediyorum. Bu özel gün ise doğum günüm olan 28 Aralık Çarşamba günü. Bize gelmen için sana aşağıda ev adresimi veriyorum\" cümleleriyle Vali Çeber\'i doğum gününe davet etti. Rabia\'ın daveti yanıtsız kalmadı. Vali Kemal Çeber beraberinde Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İş-Kur İl Müdürü Coşkun Güven, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz ve öğretmen Tuğba Alpay ile birlikte gittiği Şehit Atilla Bodur İlkokulu\'nda Rabia\'nın 3/B sınıfını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Kemal Çeber öğrencilere beraberindeki il müdürlerinin kim olduğunu ve ne iş yaptıkları konusunda fikirlerini sordu. Sınıf listesinden adını okuduğu çocuklara geleceğe dönük meslek hayallerini de soran Vali Çebe,r aldığı cevaplar karşısında çok şaşırdı. Daha sonra sınıftan bir arkadaşlarının kendisine mektup yazdığını bu sebeple ziyarete geldiğini söyleyen Vali Çeber, ismini okuyarak yanına çağırdığı Rabia Nur\'a mektubu kendisinin gönderip göndermediğini sordu. Rabia Nur\'un mektubu kendisinin yazdığını ve doğum günü için davet ettiğini söylediği sırada \'İyi ki doğdun Rabia\' ve alkışlarla sınıfa getirilen pastayı gördü. Çok mutlu olan ve heyecanlanan Rabia Nur, getirilen pastanın üstündeki mumları Vali Kemal Çeber ile birlikte üfleyerek pastayı kesti. Ardından hediyesi olan çantayı Vali Çeber\'in elinden aldı. Sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Çeber, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sınıfta düzenlenen doğum günü

Süre:(02.05) Boyutu:(66 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



