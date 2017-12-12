DHA YURT BÜLTENİ-17

AK Partili Şahin\'den, Başsavcı Usta\'ya ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta\'yı ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na atanan Orhan Usta\'yı ziyarete Ak Parti Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt ilçe Başkanı Muhammed Emin Yüce kaya katıldı.

Şahin, Başsavcı Usta\'nın Malatyalı olması ve Malatya\'yı iyi bilmesi ile Malatya\'ya önemli çalışmalar katacağını ifade ederek, \"Adliye, bizim için önem arz eden kurumların içerisinde, güç ne kadar adil olursa, adalette ne kadar güçlü olursa ülkenin de akıbeti hayırlı olur. İnşallah bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar, adalet teşkilatımız belki bundan bir önceki dönem içerisinde, birçok badirelerden geçti maalesef malumunuz, 15 Temmuz\'da ki yapılanmanın çok ciddi sıkıntılarını ve bedellerini, adliye kurumu olarak gerçekten ödedik. Geçmiş insan gücümüze odaklı birçok hileli çalışmalar var iken, hamdolsun bunlarında üstesinden gelen bir adalet mekanizmamız işler durumda, o yaraların en iyi onarıldığı bir dönemdeyiz. Malatya\'mız özellikle doğunun batısı, batınında doğusunda yer alan coğrafik konum olarak önder illerden bir tanesi. Buraya hamdolsun bugüne kadar, terör belası çokta bulaşmadı, inşallah Rabbim bulaştırmaz. Temelinde Malatya\'da duyarlı olan kurumlarımızla beraber, Malatyalı insanımızın da, sağduyusu neticesinde o gibi sıkıntılar yaşanmadı. Bundan sonraki süreçte de ben eminim bununla ilgili Malatya başsavcımız, Malatya\'nın bir evladı, Malatya\'mızı iyi bilen bir arkadaşımız, ben eminim bu konuda Malatya\'nın sorunlarını yakinen takip etmiştir. Bilgi ve birikimi ile meslekteki tecrübesi ile eminim, adalet mekanizmasına da daha değerli katkıları sunacağını düşünüyorum. Bizlerde, siyasiler olarak elimizden geldiğince bütün kurumlarda olduğu gibi, adalet teşkilatımız da üzerimize her ne düşen olursa yapmaya hazırız\" dedi. 2018 yılında, Malatya\'ya yapılacak yeni adalet sarayı hakkında konuşan Şahin, \"Malatya’mızın büyükşehir olduktan sonra, Malatya’ya yakışır, ihtiyaca cevap verecek vasıflara haiz, İnşallah yeni bir adalet binamızı, adalet sarayımızın temelini atarız, önümüzdeki 2018 yılı sürecinde. Sayın kalkınma Bakanımızın önünde, İnşallah 2018 programına aldırırsak, Malatya’ya sizin döneminizde en azından bu çalışmaları yapma noktasındayız\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ziyaret

- Mustafa Şahin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 361 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

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Kamu görevlileri davası, Aladağ davası ile birleştirildi/EK

26 ŞUBAT\'A ERTELENDİ

Duruşma, gelmeyen sanık Zeki Yılmaz\'in savunması için bulunması ve yeni eklenen sanıkların kusur durumunu gosteren ek rapor alınması için 26 Şubat\'a ertelendi. Tutuksuz sanıkların tutuklanmalarına yonelik talep reddedilirken, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamina karar verildi.

Görüntü Dökümü

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- Tutuklu sanıkların çıkartılışı

- Tutuklu sanık Ramazan Keleş\'in bağırarak tepki göstermesi

- Kozan Ticaret Odası ve cezaevi araçlarının görüntüsü

Haber: Yusuf BAŞTUĞ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/KOZAN(Adana), (DHA)

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Bilecik\'te Uluslararası Marka Değerleri Sempozyumu



Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen \'Uluslararası Marka Değerleri ile Bilecik Sempozyumu\' başladı. Etkinlik kapsamında Osmanlı kıyafetlerinin tanıtıldığı \'Şehri Medeniyet Osmanlı Kültür Defilesi\' düzenlendi.

Bilecik\'in tarihi, kültürel ve yöresel değerleri, eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi, sanayi, tarım ve turizm gibi marka değerlerini ortaya koymayı amaçlayan sempozyumun açılış toplantısı Şeyh Edebali Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik\'in dirilişin ve kurtuluşun beşiği olduğunu söyleyerek şöyle dedi: \"Bilecik taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek. Dirilişin ve kurtuluşun beşiği. Şeyh Edebali diyarı, ata toprağı, Ertuğrul sancağı olan bir şehrin adıdır Bilecik. Bilecik, güzelliklerin, hoşlukların, başarıların, geçmişe saygının, geleceğe heyecanın adıdır. Üzerinde Şeyh Edebali\'nin, Dursun Fakıh Hazretleri\'nin, Ertuğrul Gazi Han\'ların, Osman Gazi\'lerin ve Mustafa Kemal Atatürk\'lerin gözünün feri olan, ayaklarının izi olan bu güzide topraklarda yaşamaktan, hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizle, BEBKA, Ticaret ve Sanayi Odamızla,sivil toplum kuruluşlarımızla ve şehrimizdeki tüm dinamiklerle gönül gönüle vererek bu özellik ve güzellikleri önce ülkemize, daha sonra dünyanın her noktasına altını ve çevresini kalın çizgilerle çizerek bir markalaşma sürecine girmemiz gerektiğine inanıyoruz.\" Yapılan konuşmaların ardından minyatür serginin açılışı yapıldı, ünlü modeller Irmak Atuk ve Sema Şimşek\'in katılımları ile \'Şehri Medeniyet Osmanlı Kültür Defilesi\' düzenlendi. Defilede Osmanlı kıyafetlerinin tanıtımı yapıldı. Uluslararası Marka Değerleri ile Bilecik Sempozyumu kapsamında 15 Aralık\'a kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Sempozyum kapsamında düzenlenen defileden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)

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Eskişehir\'de trafolar renkleniyor



Eskişehir Odunpazarı Belediyesi sanatı sokağa taşımaya devam ediyor. Odunpazarı Bölgesi\'nin birçok noktasında yer alan elektrik trafolarını sanatla buluşturan Odunpazarı Belediyesi, trafolara renk renk birbirinden farklı ve eşsiz resimler çiziyor.

Son olarak, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplum Gönüllüleri Üyeleri (TOGÜ) Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunu boyadı. Gençlik Merkezlerinden ve TOGÜ\'den gençlerin katıldığı trafo boyama etkinliğinde, gençler trafoya gençliği ve dinamizmi simgeleyen kelebek figürünü çizdi. ESOGÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunu Berkant Topaloğlu tarafından çizilen kelebek kanatları, etkinliğe katılan gençler tarafından boyandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bir grup gencin elerinde fırçalarla elektrik trofosunun duvarında resim yaparken çekilen görüntüsü

Süre: 1 dakika 4 saniye

Boyut: 65 mb

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)



