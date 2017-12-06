DHA YURT BÜLTENİ-17

Çorum İl Genel Meclisi\'nde \'kadına şiddet\' tartışması



ÇORUM\'da İl Genel Meclisi toplantısında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümü nedeniyle söz alan CHP\'li Burçin Solmaz Polat, kadına yönelik şiddet olaylarına değinince tartışma çıktı. İl Genel Meclisi Başkanı Ak Partili Halil İbrahim Kaya, Polat\'a, \"Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu?\" dedi.

Çorum\'da İl Genel Meclisi toplantısı, meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya\'nın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden CHP\'li meclis üyeleri Yıldız Bek ve Burçin Solmaz Polat, gündem dışı konuşma talebinde bulundu. Ardından Yıldız Bek, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83\'üncü yıldönümü nedeniyle konuşma yaptı. Yıldız Bek’in konuşması sıraında İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, \"Bugün ne günü dediniz?\" diyerek konuşmayı kesti. Bek ise bugünün Türkiye\'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83\'üncü yıldönümü olduğunu hatırlatıp, konuşmasına devam etti. Bek\'in ardından Burçin Solmaz Polat da aynı konuyla ilgili konuşma yaptı. Polat, konuşmasında kadına yönelik şiddet konusunda da açıklamalarda bulununca İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, kadın meclis üyesinin sözünü keserek tepki gösterdi, \"Nereden alıyorsunuz bu yazdıklarınızı? Rusya’ya hiç gittiniz mi? Kadınlara trende bile yer vermiyorlar. Türkiye’de Osmanlı’dan bugüne kadınların değeri hep bilinmiştir. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir zamanda onlara değer vermiş bir dinin mensubuyuz. 1400 yıldır kadın hakları İslamiyet’in haricinde hiçbir toplumda yer bulmamış. Türkiye’de kadına verilen değer, dünyanın hiçbir ülkesinde verilmiyor. Bu kadar da vicdansız olmayın. Bu popülist söylemleri bırakın. Bir kadına eziyet ediliyorsa, hiçbir Türk vatandaşı seyirci kalamaz. Kendi ülkesine insan bu kadar mı düşman olunur?\" dedi. Bunun üzerine ise CHP\'li kadın meclis üyesi Polat, \"Bunlar gözümüzün önünde olan olaylar. kadınlar ölüyor, kadınlar istismara uğruyor. Herkesin önünüde dövülüp öldürülüyorlar. Başkanım biz bunları söylediğimizde siz \'Avrupa\'ya bakın diyorsunuz\'. Bir kadın dövülüyorsa, başörtülü, başörtüsüz olup olmadığına bakmaksızın savunuyoruz. Biz kimse dövülmesin, öldürülmesin istiyoruz. Siz gerçekten büyük bir güç zehirlenmesi içerisindeyiz. Kendi söylediğinizin dışında hiçbir şey kabul etmiyorsunuz. Koltuk sizi o kadar değiştirdi ki; siz böyle değildiniz. Ağzımızı açtığımız anda üzerimize yürümeye kalkıyorsunuz\" diyerek cevap verdi. Polat’ın kendisine cevap vermesine kızan Başkan Kaya, “Karşılıklı cevap vermeyin. Siz konuştunuz, ben dinledim. Kestim mi sözünüzü? Bu memlekete bu kadar mı düşman olunur ya? Sizin ideolojiniz nedir, anlamıyorum. Hollanda\'da kadın bakanı topraklarına koymadılar, hiçbirinizden ses çıkmadı. Hiç tepki gösterdiniz mi? Konuşma ya. Söz verirsem öyle konuş. Sen konuşurken kimse konuştu mu? Başörtülü kadınlar üniversiteye alınmazken, ikna odalarında şerefsizce muamele yapılırken neredeydiniz? Hiçbiriniz tepki gösterdiniz mi? Sizinki sadece popülist politika. Şimdiye kadar bir tane mağdur başörtülü kadın için geldiniz mi? Kadın bizim anamız\" diye konuştu. Karşılıklı tartışma devam ederken İl Genel Meclisi Başkanı Kaya, \"Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan beri hiçbir hükümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu? Biz hiç kimsenin elbette öldürülmesini istemiyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görülmesine geçildi.



Görüntü Dökümü:

----------------------------

-CHP’li Meclis Üyesi Yıldız Bek\'in konuşması

-CHP’li Meclis Üyesi Burçin Solmaz\'ın konuşması

-İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya’nın konuşması

-Detaylar

(SÜRE: 7 Dk ) (BOYUT: 165 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

===========================================

CHP’li eski başkan cinayet gecesini anlattı

AYDIN’ın Germencik ilçesinde, Şükrü Aytunç Tek’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan CHP eski Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, ilk kez savunma yaptı. Silahının boğuşma sırasında ateş aldığını, öldürme kastının olmadığını söyleyen Bozdağ’ın savunmasını, olayın tek görgü tanığı olan maktulün eşi Dilek Tek yalanladı.

Olay, geçen 4 Mayıs\'ta, Park Mahallesi\'nde meydana geldi. CHP Germencik İlçe Başkanı olduğu dönemde, yanında çalıştırdığı ardakaşı Şükrü Aytunç Tek’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Bozdağ, hakim karşısına çıktı. Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada konuşan Bozdağ, Şükrü Aytunç Tek’i kasten öldürmediğini, boğuşma sırasında silahının ateş aldığını savundu. Olay günü Aydın’a geldiğini, daha sonra Şükrü Aytunç Tek ile Germencik’e döndüklerini söyleyen Mehmet Bozdağ savunmasını şöyle sürdürdü: \"Germencik’e gittiğimizde akşam tarla işi yapmak üzere sözleştik. Akşama doğru Şükrü’yü almak üzere evlerine gittim. Aradığımda telefonu açmadı. Eve geldiğimde oğlunu gördüm. ‘Babam çok sinirli, istersen eve çıkma’ dedi. Çıktığımda kapıyı eşi Dilek Tek açtı. Ben Şükrü’nün uyuduğu salona girdim. Uyandırmaya çalışırken bir anda kalkıp bana saldırdı. Eşi Dilek Tek bizi ayırmaya çalışırken ona da vurdu. Biz boğuşmaya başladık. Bu sırada kanepenin üstüne düştük. Düşünce silah sesi geldi. Ben kendim vuruldum sandım. Baktım ki Şükrü kanlar içinde. Olayın şokuyla silahı da alıp olay yerinden ayrıldım\" dedi. Bozdağ, olay günü alkol almadığını, 1 gün önce ise kristal olarak bilinen metamfetamin maddesi kullandığını açıkladı.

\"EVE GELİP DOĞRUDAN KOCAMA SALDIRDI\"

Olayda hayatını kaybeden Şükrü Aytunç Tek’in eşi Dilek Tek ise Bozdağ’ın tam tersi yönde ifade verdi. Mehmet Bozdağ’ın akşam yemeği sırasında evlerine geldiğini, kapıyı açtığında kendini iterek odaya girdiğini ve Bozdağ’ın hemen Şükrü Tek ile kavga etmeye başladığını söyledi. Dilek Tek, “Kavgayı ayırmak istediğimde bana da bir yumruk geldi. Yüzümü yıkamak için banyoya gittiğimde içeriden silah sesi geldi. Salona gittiğimde kocam koltukta yatıyor, Bozdağ da başında oturuyordu. Sonra evden çıkıp gitti\" dedi. Tek Ailesi\'nin avukatı Aysel Tek, cinayetin arbede sırasında değil, tasarlayarak işlendiğini savundu. Mehmet Bozdağ’ın eve gelişiyle evden çıkışı arasında 5 dakikalık zaman dilimi olduğunu söyleyen Tek, \"Mehmet Bozdağ eve geldikten çok kısa bir süre sonra cinayet işleniyor. Şükrü Aytunç Tek’in cansız bedeninin şekli, kafasından koltuğa bastırıldığını gösteriyor. Silah, kafasına bitişik halde enseden tek el ateş edilmiş. Akşam tarlada ne iş yapılabilir. Bunlar, sanığın yalan söylediğini gösteriyor\" diye konuştu. Tarafları dinleyen Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Şubat 2018’e erteledi.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

===========================================

Tavandan kurtçuklar düşünce öldüğü ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da 60 yaşındaki Ayhan Altuntaş’ın evde çürümüş cesedi bulundu. Altuntaş’ın öldüğü alt kattaki işyerinin tavanından kurtçukların düşmesiyle ortaya çıktı.

Afyonkarahisar Milli Birlik Caddesi’nde Mustafa Başpınar\'a ait işyerinin ahşap tavanından kurtçuklar düşmeye başladı. Başpınar, durumdan şüphelenip ev sahibi Abdurahman Güzeltaş\'a haber verdi. Güzeltaş\'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki katlı ahşap binanın üst katında kiracı olarak oturan Ayhan Altuntaş\'ın kapısını çaldı. Açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren polis, Ayhan Altuntaş’ın cesediyle karşılaştı.

KAPILAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Çürüdüğü belirlenen Altuntaş’ın cesedini çıkarmak isteyen, ancak kapıların dar olması nedeniyle başarılı olamayan polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, kapıları kırıp cesedi merdivenlerden indirdi. Altuntaş\'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

\'KURTÇUKLAR DÜŞÜNCE ŞÜPHELENDİM\'

İşyeri sahibi Mustafa Başpınar, kurtçuklar düşünce şüphelenmeye başladığını belirterek, \"Dikkatimi çekti ‘bu kurtçuklar nereden geliyor’ diye. Sonra bir temizlik yaptım, çamaşır suyu, ilaç falan attım. Sonra dikkat ettim 1- 2 daha düşmeye başladı, ev sahibine ‘herhalde bu adam öldü 2- 3 aydır görmüyorum. Karakola git haber ver’ dedim\" diye konuştu. Ev sahibi Abdurahman Güzeltaş ise 3 aydır kiracısına ulaşamadığını belirterek, \"Ne zaman öldüğünü bilmiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Ev ve çevresinden detaylar

- Cenaze aracından detaylar

- Ev penceresinden detay

- Cesedin çıkarılmasından detay

- RÖP: Mustafa Başpınar

56 MB /// 01.39\"

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

===========================================

TEM\'de TIR kazası: 1 yaralı

Bolu\'da, TEM Otoyolu\'nda, seyir halindeki TIR\'a arkadan çarpan başka bir TIR\'ın sürücüsü 46 yaşındaki Mehmet Salih Seyitoğlu yaralandı. Kaza nedeniyle TEM\'in Ankara yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında hafif kar yağışının bulunduğu TEM Otoyolu\'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Salih Seyitoğlu\'nun kullandığı 33 AET 86 plakalı demir yüklü TIR, seyir halindeki Abdulsamet Ereoğlu yönetimindeki BV JG 71 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, TIR sürücülerinden Mehmet Salih Seyitoğlu yaralandı, diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hurdaya dönen TIR içerisinde sıkışan Seyitoğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, TEM\'in Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Kaza yerinden görüntüler

-Kapanan trafik

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 02.23 Boyut: 145.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)