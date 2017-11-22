DHA YURT BÜLTENİ-17

Süryani Cemaati\'nde Mor Gabriel Manastırı\'na ait malların iadesi sevinci - Yeniden



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun, Mardin\'in Midyat ilçesinde bulunan Mor Gabriel Manastırı\'na ait taşınmaz malların hak sahiplerine iade edileceği yönündeki açıklaması, Süryani Cemaati\'nde büyük sevinçle karşılandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun sabah saatlerindeki açıklamasını değerlendiren Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, kararın sevindirici olduğunu söyledi. Ergün, şunları söyledi: \"Çok olumlu, sevindirici bir açıklama olarak görüyoruz. Açıklama ile birlikte tapuların da gelmesini bekliyoruz. Tapuları aldığımız gün sevincimiz katlanacaktır. Bir yanlışlığın ortaya çıkması ve bizzat sayın bakanımızın ağzından duymuş olmamız, bizi sevindirdi. Tabi ki yasalar çıkıyor. Yasalar büyükşehirlerin olması için çıkıyor. Bu yasaların yanlış veya negatif yönü ortaya çıktığı zaman, bunu ortaya çıkarmak da önemlidir. Neticede gerçekten de bu yasanın çıkışıyla ilgili bir hata olmuştu. Mallarımız, mülklerimiz, kiliselerimiz, manastırlarımız ve mezarlıklarımız bunlar ilk olarak hazineye, daha sonra Diyanet\'e geçirilmişti. Bunun ortaya çıkmasıyla Diyanet\'ten alınmıştı. Tapuları da Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne geçirilmişti. Şimdi sayın Başbakan Yardımcımızın mallarımızın iade edilmesi konusunu söylemesi bizi fazlasıyla sevindirdi. Tabi ki tapuları aldığımızda da bu sorun ortadan kalkmış olacak ve gerçekten de bu konuda Cumhurbaşkanı ve hükümetin duyarlılık gösterdiğini biliyoruz. Bu konunun da Cumhurbaşkanı\'na varmadan çözülmesi, arzuladığımız bir durumdu. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı\'nın gündemi çok yoğun, yükü çok ağır, Allah ona kuvvet ve güç versin, Allah onun yardımcısı olsun ki Türkiyemizi güzel idare etsinler ve bu konuda emeği geçen herkese de şükranlarımızı sunuyoruz.\" Malların 30 ayrı parçadan oluştuğunu,12\'sinin daha önce iade edildiğini belirten Kuryakus Ergün, şöyle konuştu: \"Bu olay iki aşamadan oluşuyor. Bir tanesi 2008\'de çıkarılan tapu kadastro çalışmalarıyla birlikte çıkarılan bir sıkıntı vardı, Mor Gabriel arazileriyle ilgili. 2013 Eylül 30\'unda sayın Cumhurbaşakanımız demokratikleşme paketi içerisinde bu malların iade edileceğini açıklamıştı. Tabi ki o açıklamalarından sonra 30 parçadan 12\'si iade edilmişti, 18\'i de duruyor. İkinci aşaması ise 2014\'te büyükşehir belediyesi oluşumuyla ortaya çıkmasıyla sorundur. Mardin büyükşehir olunca, köy statüsü ortadan kalktığı için köylerimizde daha önce vakıflar adına tapu kaydı yapamadığımız için 2018\'e kadar, Ak Parti dönemine kadar bu haklarımız aktarıldı vakıflara. Daha önce yapılan kadastro tüzel kişiliği ortadan kalktığı için, bu mallar hazineye aktarıldı. Sayın bakanımız da dile getirdiği durum da budur. İnşallah çözülür ve bu sorun ortadan kaldırılmış olur. Memnuniyetle bu kararı karşılıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-Kuryakos Ergün\'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

-Mor Gabriel Manastırının ARŞİV görüntüsü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)

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Finike MHP\'den 60 istifa

Antalya\'nın Finike ilçesinde, aralarında belediye meclis üyeleri ve eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 60 kişi MHP\'den istifa etti.

Finike Belediyesi\'nin MHP\'li meclis üyeleri Ertürk Yazar, İsmail İsen ve Arif Çetin, MHP\'li eski ilçe başkanları Bayram Erkol, Arif Ertuğ ve Ömer Özdemir ile üyelerden oluşan 60 kişi MHP\'den istifa kararı aldı. Grup, İlçe Seçim Kurulu\'na istifa dilekçelerini vermeden önce, hükümet konağı önünde istifa gerekçelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Meclis üyesi Ertürk Yazar, MHP\'nin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinde ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde olduklarını söyledi. Meral Akşener liderliğindeki oluşumda yer alacaklarının bilgisini veren Yazar, \"Türk milliyetçiliği siyasi hareketinin temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin kapıkulu haline gelmiştir. Merak Akşener liderliğinde de milletin merkezinde yeni bir siyasi hareketin inşası için sancak kalkmıştır ve milletimiz de bu sancak altında toplanma konusunda yüksek bir teveccüh göstermektedir. Bize düşen milletin merkezinde oluşan bu siyasi harekete katkı vermektir. Hepimiz ülkücüyüz, milliyetçiyiz. Hiç kimse bizim ülkücülüğümüzü yargılayamaz, tartamaz. Bu anlayış içerisinde siyaset hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi. Atatürk, cumhuriyet ve ilkelerine bağlı bireyler olarak, bu ilkelerden taviz vermeden yollarına devam edeceklerini aktaran Ertürk Yazar, \"Tüm halkımıza da bu uğurda katkı vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla partimizden istifa ediyoruz. Çıktığımız bu kutsal yol vatanımıza hayırlı olur inşallah. Güneşli iyi günler bizleri beklemektedir\" diye konuştu. Basın açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayarak açıklama yapan MHP eski Finike İlçe Başkanı avukat Bayram Erkol da 40 yıldır görev yaptıkları, zirveye çıkarmak için çaba sarf ettikleri partilerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Haber: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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Kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı, polisin görünce kendini vurdu

İZMİT\'te, 22 yaşındaki A.Y. kurusıkı tabanca ile sahilde havaya ateş ederken, polis ekiplerini görünce boynuna dayadığı silahı ateşledi. Yaralanan A.Y. tedavi altına alındı.

Olay saat 16.30 sıralarında, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan sahil şeridinde meydana geldi. A.Y. deniz kenarına gelerek kurusıkı tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisleri ekiplerini gören A.Y. silahı boynuna dayayarak ateş etti. Bunun üzerine polis olay yerine sağlık ekibi istedi. Gencin kan kaybetmesini önlemek amacıyla boynuna tampon yapıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra olay yerine gelen acil sağlık ekibi A.Y\'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan A.Y. tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi gencin kullandığı silahı ve bölgede bulunan mermi kovanlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane bahçesinden görüntü

-Olay yerinden görüntü,

-Genel ve detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Trafik kazaları MOBESE kamerasında

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları hakkında kamu spotu hazırladı.

2017 yılında, kentin en işlek caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.İlk kaza merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan 5 Ocak Meydanı\'nda meydana geldi. Yol kenarına park etmek isteyen otomobil geri gelince, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. İkinci kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa, motorsiklet sürücüsü çarptı. Kazaların yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet müdürlüğünün hazırladığı mobesse kazaları

SÜRE:02\'14\" BOYUT:136 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK / Kamera:ADANA, (DHA)