DHA YURT BÜLTENİ-17

Ak Partili Ünal:FETÖ\'nün talimatıyla Kılıçdaroğlu, yeni söylem biçimine geçti /EK



PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi\'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere geldiği Nevşehir\'de yeni atanan İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ünal, İl başkanlığında partililerle bir süre sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, istifa eden belediye başkanları ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de istifa edeceğini açıkladığını kaydetti. Ünal, “Bunun dışında Yerel Yönetimler Başkanlığımızın riyasetinde bu süreç devam ediyor. Bugün medyaya gerçeği yansıtmayan haber düştü. Bu konuda gelişme olduğunda zaten bizzat ilgili Belediye Başkanımız, parti sözcümüz, bilgilendirecektir. Zaten düzenli olarak kamoyunu bilgilendiriyoruz\" dedi. Yaşanan sürecin 2017 yılı sonuna kadar devam edebileceğini belirten Ünal, \"Çünkü daha önce de açıklamıştık, sayın Cumhurbaşkanımızın siyasete tekrar dönmesiyle beraber genel başkanlığıyla birlikte hem hükümet içerisinde 180 günlük, 6 aylık eylem planlarıyla, hem teşkilatlarımızda, hem belediyelerimizde yeniden bir değerlendirme, 2019’a dönük bir hazırlık çalışması başladı\" diye konuştu.

\'İSTİFALAR, 2019\'A HAZIRLIK İÇİN ALINAN KARARLAR\'

Ak Parti’de, bir belediye başkanının bir milletvekilinin ya da bir il başkanının istişare ile bu görevi sonlandırması ya da bir görev değişikliğinin Ak Parti siyasetinin bir parçası olduğunu kaydeden Ünal şöyle konuştu: Ak Parti siyaseti içerisinde bir belediye başkanının bir milletvekilinin ya da bir il başkanının, yani kendisini davanın neferi olarak gören her bir arkadaşımızın istişare ile bu görevi sonlandırması ya da bir görev değişikliği bizim siyasetimizin bir parçasıdır. Dolayısıyla hiç kimse bu belediye başkanlarımızla ilgili CHP’nin, Kılıçdaroğlu’nun, ve CHP sözcülerinin yaptığı gibi bunun altında birtakım çirkin iddialar aramaları ya da cezai hukuki bir durum aramaları son derece yanlıştır. Bu istifalar parti içi istişare ile ilgili, partinin 2019’a hazırlanırken aldığı kararlarla ilgilidir. Burada CHP öncelikli olarak, dönüp kendi içine baksın, kendi istifa eden milletvekiline baksın. Aynı zamanda kendi içinde 5 partiye bölünmüş her kafadan bir ses çıkan kendi iç yapısına baksın.\"

Görüntü Dökümü

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-Mahir Ünal\'ın açıklamaları

Haber: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)

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15 askerin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili dava başladı (4)



BOMBALI SALDIRGAN KENDİNİ ÖĞRENCİ \'MEHMET\' OLARAK TANITMIŞ

Kayseri\'de 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırı ile ilgili davada tutuklu sanıklar Ümit Kepir, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan\'ın savunmalarının alınması ile devam etti. DSİ çalışanı Ümit Kepir, bombalı saldırgan Kasım Yıldırımçakar\'ı uzun yıllar tanıdığı Kenan Çiçek tarafından \'Mehmet\' olarak kendisine tanıtıldığını ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek bir süre yanında kalması için yardımcı olmasını istediğini söyledi. Çiçek, savunmasında, \"Kenan Çiçek\'i 2004 yılından beri tanırım. Adana\'ya gelen Kenan, beni arayarak \'görüşelim\' dedi. Beraber kahvaltı yapmaya gittim. Bana bir Çukurova Üniversitesi\'nde eğitim görecek bir öğrencisi olduğunu evimde kalması konusunda yardımcı olup olmayacağımı sordu. Teklifi kabul ettim. Akşam Kenan, yanına öğrenci olduğunu söylediği kişiyle geldi. Eve gelen kişi kendini bana ismini \'Mehmet\' olarak tanıttı. Çukurova Üniversitesi\'nde Felsefe Grubu öğretmenliğini ek kontenjan ile kazandığı söyledi. Mehmet ismiyle tanıdığım kişi tahminimce 11-16 Aralık 2016 yılında yanımda kaldı. Bu zaman içinde evde Üniversite ile ilgili sohbet ediyorduk. Sahte kimlik, trafik tescil belgesi, ve ehliyet düzenleyerek Kayseri\'ye gelerek bu saldırı yapan kişinin sade bir vatandaşlar olarak beni kandırması çok doğal\" dedi. Ümit Kepir\'in saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada yasaklı yayın olduğu ifade edilen \'Demokratik özyönetimde komin meclislerinin çalışma kılavuzu\' isimli kitap ele geçirilmişti.

\"BOMBADAN BİLGİM YOK\"

Tutuklu sanıklardan hurdacılık yapan Hüseyin Polat ise Kilis kan davası nedeniyle Adana\'ya göç ettiğini belirterek, \"Ben iş yerime bomba bırakılıp bırakılmadığını bilmiyorum. Bombadan bilgim yok. Evimde ele geçen yasaklı silah mermileri, köyde hurda toplarken bulduğum mermilerdir. Evimde bulunan tüfek ise düşman sahibi olduğum için bulundurduğum silahtır\" dedi. Tutuklu diğer sanık olan Mehmet Ayaz ise savunmasında, \"Mardin\'de Orman İşletme Müdürlüğü\'nde çalışırım. Diyarbakır\'da da ikamet ederim. Ben 21 Aralık 2016\'da gözaltına alındım. Bana neden gözaltına alındığım ile ilgili bir şey sorulmadı. Gözaltına alındıktan sonra Kayseri\'ye getirildim. Nöbetçi mahkemede bana Kenan Çiçek ile Adana\'ya birlikte gidip gitmediğim soruldu. Gitmediğimi söyledim. Diğer sanık Barış Kaya\'yı tanırım. Sadece eşimle aramdaki sıkıntı nedeni ile birkez yaz ayında kendime ait otomobille Adana\'ya gittim\" diye konuştu.

KAYA: BOMBALI SALDIRGANI TANIMAM

Diyarbakır\'da sendika başkanlığı yaptığı söyleyen tutuklu sanık Barış Kaya, bombalı saldırganı Diyarbakır\'dan Adana\'ya getirdiği yönündeki iddiaları reddederek, \"20 Aralık\'ta gözaltına alındım. Neden gözaltına alındığıma dair tek bir bilgim dahi yoktu. Eşimle Kenan Çiçek\'in eşi arkadaştır. Bir kere Kenan\'ın ve benim ailemin de bulunduğu bir zaman pikniğe gittik. Sanıklardan Kenan Çiçek ve Ferhat Tekiner\'i tanırım. Ben bombalı saldırgan Kasım Yıldırımçakar\'ı tanımam. Benim iddianamede bombalı saldırganı Diyarbakır\'dan Adana\'ya gönderdiğim iddiaları asılsızdır. Ben, tanımadığım adamı neden Adana\'ya göndereyim\" dedi. Bombalı saldırıda kullanılan araca sahte plaka ve trafik tescil belgesi düzenlediği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Murat Talan ise \"Ben, sanıklardan Abdullah\'ı tanırım. Bana çekme belgeli olan 71 EU 695 plaka basmamı istedi. Bu görüşme tahminim 6 Aralık 2016 tarihinde oldu. Abdullah Akbıyık\'tan aldığım bilgileri plaka basan Serkan Ay\'a gönderdim. Yaşanan patlamanın, plakasını bastığım bu araba ile yapıldığını emniyette öğrendim\" diye savunma yaptı. Bombalı araçta bulunan sahte plakaları bastığı iddiasıyla tutuklu bulunan Serkan Ay ise \"Murat Talan\'dan sipariş geldi. Bu siparişlerden birisi de 71 plakalı araçtı. Kendine güvendiğim için plakayı bastım. Kayseri patlamasında bu plakanın kullandığının öğrendim. PKK ile hiçbir bağım yoktur\" diye konuştu. Duruşmaya yarın saat 09.00\'da başlamak üzere ara verildi.

Haber:KAYSERİ,(DHA)

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Nazilli\'de sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev işyerlerini su bastı.

Nazilli\'de öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle sokaklar göle dündü, araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Logarların taşması nedeniyle bazı ev ve işyerleriyle apartmanların bodrum katlarını su bastı. Nazilli Toptancı Hali girişinde su birikti. Vatandaşlar evlerine, esnaf ise işyerlerine dolan suları, kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Vatandaşlar yardım için ASKİ\'yi aradıklarını, fakat bir muhatap bulamadıklarını öne sürerek, tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yağmurdan görüntü

- Evleri su basmasından görüntü

- Alt geçitin su altına kalmasından görüntü

- Vatandaşlardın isyanından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki nar satıcısına çarptı

ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yol kenarında nar satan Süleyman Eren ve tezgahına çarptı. Kazada Süleyman Eren ile kamyon sürücüsü yaralanırken, tezgahtaki narlar ise çevreye saçıldı.

Kaza, Kemer-Antalya karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Murat Ayama’nın kullandığı 07 GJJ 85 plakalı kamyon Göynük Kavşağı\'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında Süleyman Eren ve nar sattığı tezgahına çarptı. Kazada şoför Murat Ayama hafif yaralanırken, savrulan Süleyman Eren ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Murat Ayama, Özel Antalya Yaşam Hastanesi\'ne, Süleyman Eren ise Özel Antalya Olimpos Hastanesi\'ne götürüldü. Eren\'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazanın görgü tanıklarından Turgut Çot, kamyonun çok hızlı şekilde trafik ışıklarından geçtiğini ve nar tezgahının yanında duran Eren\'e çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan narların etrafı kıpkırmızı yaptığını anlatan Çot, Eren\'in yerde yattığını ve hemen yardım ettiklerini anlattı. Olay sonrası Süleyman Eren’in yakınları gelerek çevreye saçılan narları toplayarak araca yükledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alandan detay

- Ambulans yazısı detay

- Ambulansın olay yerinden gidişi

- Kamyondan detay

- Kamyon camı yakın detay

- Turgut Çot’un olayı anlatması

- Savrulan narları toplanması detay

44 MB /// 01.22

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Antalya’da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

ANTALYA’da fuhuş operasyonunda 10 yabancı uyruklu kadın ile kadınları fuhşa zorlayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 42 yaşındaki K.T. ve 66 yaşındaki M.T.’nin evli çift oldukları ortaya çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri kent merkezinde belirlenen, aralarında bazı otellerin de bulunduğu adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 Ukrayna, 2 Gürcistan, 2 Kazakistan, 1 Kırgızistan ve 1 Moldova uyruklu 10 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan K.T., M.T., M.K. ve M.A. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. K.T. ve M.T.’nin evli çift oldukları belirlendi. İfadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlardan fuhuşla ilişkisi olmadığı belirlenen Gürcistan uyruklu 2 kadın serbest bırakılırken, 8 kadın sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi’ne gönderildi. 4 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların asayiş şubeden çıkarılmaları

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)