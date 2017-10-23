DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Çavuşoğlu: Avrupalı turist Türkiye\'ye geri gelmek istiyor



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,\"Gelecek sene Almanya\'dan, Avrupa\'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak, talepler patlamaya başladı. Türkiye\'ye geri gelmek istiyorlar\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OTI Holding\'in kuruluşunun 25\'inci yılı etkinlikleri kapsamında Belek\'teki bir otelde düzenlenen gala yemeğine katıldı. Galada yaklaşık 30 ülkeden 2 bine yakın acente sahibi, havayolu şirket temsilcileri ve operasyon müdürleri de yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılında yılda 13 milyon turist sayısından 2014 yılında 34 milyon turist sayısına ulaşıldığını belirtti. 2015 ve 2016\'da Türkiye\'ye gelen turist sayısında biraz düşüş olduğundan bahseden Bakan Çavuşoğlu, \"Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olabilir. Bazı sorunlar da yaşanabilir. Bizlerin görevi diyalog yoluyla o sorunları aşmak. Bu konuda samimi çabalar sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz, ama siyasetçiler özellikle bir sorun yaşandığı zaman kendi vatandaşlarını, yani sivil halkı cezalandırıcı adımlardan kaçınmalıdır. Ama bu sene turist sayısının artmaya başladığını gördük\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'YE GERİ GELMEK İSTİYORLAR\'

Antalya\'ya gelen, golf oynayanların sayısının artığına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: \"Golf sektörünü inceleme turuna çıktık. Bir Alman bana şunu söyledi, \'Bizim siyasetçiler Türkiye\'ye gitmememiz için telkinde bulunuyor ama, buranın tadını İngilizler çıkarıyor.\' Doğru, İngiltere\'den gelen turist sayısında artış var. Gelecek sene Almanya\'dan Avrupa\'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak, talepler patlamaya başladı. Son iki sene gittikleri yerden memnun kalmadılar ve oralarda soyuldukların söylüyorlar. Türkiye\'ye geri gelmek istiyorlar. Bizim farkımız, insanı çok seviyoruz ve insana hizmet etmeyi, insanları memnun etmekten mutlu oluyoruz. O nedenle turizm sektöründe, hizmet sektörümüz dünyada en önde. Türk Hava Yolları\'ndan daha iyi bir hava yolu şirketi var mı? Özel havayolu şirketlerimiz de aynı iyi. Çok kaliteli otellerimiz var.\"

YAYMAN: BERLİN NE KADAR GÜVENLİ İSE İSTANBUL O KADAR GÜVENLİDİR

Galada konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da turizmin gelişmesine yerli ve yabancı şirketlerin büyük katkısı olduğunu anlattı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Türkiye\'nin, dünyanın en çok turist ağırlayan altıncı ülkesi olduğunu belirtti. Türkiye\'ye gelen her turisti tanrı misafiri olarak gördüklerini dile getiren Yayman, \"Berlin ne kadar güvenli ise, İstanbul o kadar güvenlidir. Paris ne kadar güvenli ise, Antalya o kadar güvenlidir\" dedi. Galada Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rus Turizm Endüstrisi Başkanı Sergei Pavlovich Schipilko, Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı ve Dünya Turizm Örgütü Uluslararası Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı Özel elçisi Michael Frenzel, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı Gerald Lawless de yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu\'nun yemeğe gelişi

-Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

-gala yemegine katılanlar

-genel ve detay

Haber: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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Karamollaoğlu: Ak Parti, gariban belediye başkanlarının tepesine biniyor /EK

\'İKTİDAR PARTİSİNDE BİR TELAŞ, BİR HENGAME VAR\'

Saadet Patisi Yalova 6. Olağan İl Kongresi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye partililerin yanı sıra Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da katıldı. Kongrede konuşan Karamollaoğlu, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyledi. “Zor bir dönemden geçiyoruz, hepimiz farkındayızö diyen Karamollaoğlu, “En çok farkında olan da şu anda iktidar partisi, çünkü çok ciddi bir telaşın içerisindeler. Kongreler yapıyorlar, belediye başkanlarını görevden alıyorlar, yenilerini atamaya çalışıyorlar. Bir telaş var, bir hengâme var. Herkes endişe içinde. Geleceğimiz nasıl olacak, nasıl şekillenecek, kimse bilmiyor. Özellikle de iktidarda bulunan arkadaşlarımız. Gelecek seçimde acaba iktidarda kalacak mıyız diye bir endişeye kapıldılarö dedi.

\'POLİTİKALAR DEĞİŞMİYORSA, HİÇBİR MANA İFADE ETMEZ\'

İktidarın hatalarını kabullenmeye başladığını söyleyen Karamollaoğlu, “Bir noktada güzel bir şey yapıyorlar. Hatalarını itiraf etmeye başladılar. Eğitimde çok hata yaptık, dış politikada çok büyük yanlışlıklar yaptık, belediyelerde, İstanbul’da dâhil bütün şehirlerimizi mahvettik. Ne kadar güzel. Daha da gelecek herhalde, ancak mühim olan nokta şu; hatayı itiraf güzel bir şeydir de o hatayı telafi etmek başka bir davranış gerektirir. Hata ettim demek yetmiyor ki. Hata ettim demek hatanın farkına vardım manasına gelir. Ancak eğer bugüne kadar yapılan hataların düzeltilmesi gerekiyorsa, bugünlere kadar uygulanana politikaların tamamını değiştirilmesi manasına geliyor. Yoksa kadroları değiştirmeniz, yeni insanları iş başına getirmeniz eğer sizin politikalarınız değişmiyorsa hiçbir mana ifade etmez. Biz bugüne kadar şahsiyetleri gündemimize almadık. Politikaları gündemimize aldık. Yanlış yapılan işleri dile getirdik. Yanlış politikaları dile getirdik ve hiçbir zaman da sadece yanlışları dile getirmekle kalmadık, doğrusunun ne olduğunu söyledikö diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından kongrede seçim heyecanı yaşandı. Tek liste ile yeniden başkanlığa aday olan Celal Korkmaz, partililer tarafından yeniden il başkanı seçildi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

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-Genel başkanın salona girişi

-Genel başkanın konuşması

Süre: 2 dakika 8 saniye Boyut: 68 MB

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin gösterimi yapılan ilk yarışma filmi \'İnsan Seli\', yarıda kaldı. Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen bir sahnede, Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesi geçince, bazı izleyiciler tepki gösterdi. Birkaç dakika alt yazısız devam eden filmin gösterimi, teknik sorunların çözülemediği gerekçesiyle ileri bir tarihte gösterilmek üzere yarıda kesildi.

54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde ilk yarışma filmi Çinli Ai Weiwei\'nin yönetmenliğini yaptığı \'İnsan Seli\' adlı belgesel, film oldu. Önceki yılların aksine bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi\'nin yanında kurulan açık hava sinemasında seyircilerle buluşan film, 60\'ıncı dakikaya geldiğinde Türkiye\'nin Güneydoğu Bölgesi\'nde çekilen görüntüler ekrana yansıdı. Türkçe altyazıda \'gerilla\' kelimesinin geçmesi üzerine seyircilerden bazıları tepki gösterdi. Bazı sinemaseverler ise tepki olarak açık hava sinemasından ayrıldı. Bu sırada altyazı ekrandan çıktı, film birkaç dakika altyazısız devam etti. Bir süre sonra perdenin önüne festival yetkilileri gelerek seyircileri bilgilendirdi.

\'FİLM YENİDEN GÖSTERİLECEK\'

Bir yetkili, film ile ilgili teknik sorunun çözülemediğini belirterek, \"Filme bu koşullarda devam edemeyiz ve doğal olarak sonlandırmak durumundayız. Bu film, sağlıklı şekilde yeniden gösterilecektir. Filmin başka bir gün yapılacak gösterimine sizleri yeniden davet edeceğiz. Biletlerinizi yeni gösterimde kullanabileceksiniz\" dedi.

FİLM HAKKINDA

Ai Weiwei\'nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, 65 milyon insanın; savaş, açlık ve iklim değişikliği nedeniyle zorla yerlerinden edilmesini anlatıyor. Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye, Türkiye ve diğer ülkelerde 1 yıl boyunca çekilen yapım, ülkelerdeki yaşanan afetleri, görüntüler ve fotoğraflarla yansıtıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gösterim öncesi salondan görüntüler

-İzleyicilerden görüntüler

-Yetkililerin teknik sorunla ilgili açıklamaları

128 MB /// 02.06

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

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Otomobil yamaçtan yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı



AYDIN\'ın Sultanhisar İlçesi\'nde, kestane işçilerini taşıyan otomobilin yamaçtan yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Malgaç Mustafa Mahallesi\'ndeki Ovacık Yaylası\'nda maydana geldi. Kestane işçilerininin içerisinde bulunduğu Durmuş Karatekin yönetimindeki 44 AY 583 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 80 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, sürücü Karatekin ile yanındaki işçilerden Şengül Özbay ve Şennur Şan öldü, 10 yaşındaki Nergiz Göz ise yaralandı. Yaralı Nergiz Göz, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Göz\'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)