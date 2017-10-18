DHA YURT BÜLTENİ-17

Kurkut\'un ölümüyle ilgili polis memuru hakkında müebbet istemi



DİYARBAKIR\'daki nevruz kutlamaları sırasında, elinde bıçakla kaçarken, \'dur\' ihtarına uymadığı iddiasıyla polis tarafından vurulan Kemal Kurkut\'un ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Kurkut\'un ölmüne sebep olan, tutuksuz yargılan polis memuru Y.Ş. için, \'Olası kastla adam öldürme\' suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi.

Diyarbakır’da 21 Mart nevruz günü kutlamalara katılmak için Malatya\'dan gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, elinde bıcakla kaçarken, polisin \'dur\' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vuruldu. Kemal Kurkut yaşamını yitirdi. Kurkut\'un ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Diyarbakır 7\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddanameyi hazırlayan savcı, tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş.\'nin, \'Olası kastla adam öldürmek\' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasını istedi. Soruşturma kapsamında diğer polis memuru O.M. hakkında ise, \'Olası kastla adam öldürmek\' suçlamasının Kurkut\'un vücudunda çıkan mermi çekirdeklerinin silahından çıkmaması gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi.



Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

=========================================

MHP\'li başkandan \'istifa\' çıkışı



ADANA Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, halkın oyu ile seçilen belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi veya istifaya zorlanmasının hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Muhtarlar Günü nedeniyle bir otelde düzenlenen toplantıda kürsüye çıkan Hüseyin Sözlü, Ak Partili belediye başkanlarının istifasını değerlendirdi. Sözlü, açıklamasında şunları söyledi: \"Bakın, Türkiye\'nin en büyük şehirlerinde belediye başkanları istifaya zorlanıyor. İstanbul gitti, Ankara, Bursa, Balıkesir konuşuluyor. Biz şu an toplantıyı yaparken, Niğde Belediye Başkanı da istifa etti. İstifaya zorlanan belediye başkanlarının FETÖ terör örgütü ile ya da herhangi bir uygunsuzlukla işi var ise hukuk var, adalet var. Halkın onayına sunularak seçilen belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi, istifaya zorlanması, hukuka aykırı ve kabul edilemez. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye\'nin üçte ikisi kayyumla idare ediliyor. Bunları Ak Parti\'nin belediye başkanlarını savunmak için değil, Türk milletinin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızın demokratik hukuk zemininde yetişmesi gerektiğine olan inancım dolayısıyla söylüyorum.\"

Haber: ADANA, (DHA)

=======================================

Belediye başkanına \'taciz\'den gözaltı (3)

KAFEDEKİ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Tutuklanan Saim Çevik ile kendisine tacizde bulunulduğunu iddia eden Tuğba D.’nin il merkezindeki bir kafede yemek yeme görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Çevik ve Tuğba D.’nin bir masada oturdukları ve bu sırada başka bir kadının masaya geldiği görülüyor. Öte yandan Saim Çevik’in ifadesinde suçlamaları reddettiği, düşmanları olduğu için kendisine komple kurulduğunu söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kafede oturmaları

-Başka bir kadının gelmesi

Süre: 00.51 Boyut: 2.53 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

========================================

Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın çarptığı 57 yaşındaki Zahide Ak, ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ereğli-Devrek Karayolu Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer K. yönetimindeki 81 DK 950 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Zahide Ak\'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ak\'a hafif ticari aracın çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Ak\'a hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Zafer K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Yaralının ambulansa alınması

-Kaza yerinden detaylar

Süre: (1.16) Boyut: (38 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)



