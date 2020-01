DHA YURT BÜLTENİ-17

Diyarbakır\'da silahlı saldırıya uğrayan uzman onbaşı şehit oldu (4)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI\'NA UĞURLAMA TÖRENİ

Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde 1 teröristin silahlı saldırısında şehit olan Jandarma uzman onbaşı Mehmet Kızılca için uğurlama töreni düzenlendi. 7\'nci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, askeri erkan katıldı. Şehit Kızılca\'nın ambulanstan alınan cenazesinin katafalka bırakılmasıyla başlayan törende şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Jandarma uzman onbaşının Mehmet Kızılca\'nın 1 Ağustos 2017 tarihinde göreve başladığı ve ilk görev yerinin de Silvan İlçesi olduğu belirtildi. Şehit Jandarma uzman onbaşı Mehmet Kızılca\'nın cenazesi okunan duaların ardından memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

-Törene katılanlar

-Şehit Kızılca\'nın cenazesinin ambulanstan alınarak katafalka bırakılması

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duaların okunması

-Şehidin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

Artvin’i karıştıran tutanak çevrecileri sokağa döktü

ARTVİN’in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde madencilik faaliyetlerine başlayan şirketin iddiaya göre yetkilisi ile madenciliğe karşı çıkan vatandaşları ikna etmek için faaliyet yürütmeleri karşılığında oluşturulan 14 kişilik bir komiteye aylık 70 bin lira ödeneceğine dair sözleşme tutanağının kamuoyuna yansıması Artvinli çevrecileri sokağa döktü. Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısı ile toplanan kalabalık sözleşme tutanağına tepkilerini dile getirdi. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan “Bu belge Bu belge bir ilin satış belgesidir, ihanet belgesidir\" dedi.

Halitpaşa Meydanı’nda toplanan yaklaşık 200 kişi ‘Cerattepe’de madene hayır’ yazılı pankartı açtı, ‘Katil şirket Artvin’i terk et’ ve ‘Satılmış Artvinli istemiyoruz’ sloganları attı, kentte tartışmalara neden olan tutanağa tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, atalarının emaneti Artvin’i bütün güzellikleri ile gelecek kuşaklara devir edebilmek için çok çetin bir mücadeleyi yürüttüklerini belirterek zafere ulaşana kadar mücadeleyi asla bırakmayacaklarını söyledi.

\'MÜCADELEMİZİN EN ZOR DÖNEMİNDEYİZ\'

25 yıldır süren bu mücadelelerinin en zor dönemlerinden geçtiklerini ifade eden Karahan, \"Bir yandan çifte olağanüstü hal koşullarının ağırlığı ve zulmü, bir yandan kamu idarecilerinin bir iş adamının ölçüsüz ve kuralsız kar hırsına koşulsuz teslimiyeti, bir yandan da daha madencilerin hazırlık çalışmaları sırasında bile doğaya, sulara, ormanlara verdikleri zararı görmezden gelen, üzerini örten bir yönetim anlayışı, ama en önemlisi Artvin halkının bu kutsal mücadelesini bölmek için içimizden çıkarmayı başardıkları işbirlikçiler, hainler. Bu gün işte bu en acı ve üzüntü verici yanımızdan söz etmek üzere toplandık. Zayıflıklarımızı bilmemiz ve önlemini almamız, ihaneti görmemiz gerekiyor. Artvin halkının mücadelesini kırmak için işbirlikçi bir örgütlenme tezgâhlanmış, maden yandaşı bir Artvinli gurubu yaratılmaya çalışılmış, konu hakkında zerrece bilgisi olmayan bu kişiler yalanlarla ve baskılarla ve iş vaatleriyle halkı bölmeye çalışmışlardır. Bu kişilerin ülke ekonomisi, madenlerin ulusal ekonomiye kazandırılması, ülke çıkarları, Artvin’in çıkarları gibi kaygılarının olmadığını kendilerini tanıyanlar zaten biliyorlar. Yeşil Artvin Derneği yönetimini karalayabilmek için olmadık yalanlar uyduran, Almanlardan para aldığımızı söyleyen bu kişiler belge sorulduğunda iftiraları ile baş başa kalıyordu\" dedi.

\'BU BELGE BİR İLİN SATIŞ, İHANET BELGESİDİR\'

Şirket kaynaklarından elde ettikleri ihanet belgesini ortaya çıkardıklarını ifade eden Karahan, açıklamasında şöyle konuştu: “Sözleşmenin tarafları Eti Bakır ile Mehmet Ali Ergül başkanlığında oluşturulan komite başkanlığındaki 14 kişi. Sözleşme gerçekten çok ulvi ve vatansever düşüncelerle düzenlenmiş. Sözleşmenin konusu Eti Bakır ile Artvin halkı arasında köprü oluşturmak olarak yazılmış, yapılacak işler kısmında bu komiteye Cerattepe projesini halka anlatmak, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, resmi kurum ve kuruluşları gezerek bu projenin Artvin halkının sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkılarını anlatmak olarak belirlenmiş. Yine bu sözleşmeye göre Mehmet Ali Ergül başkanlığında oluşturulan komite çalışanları firmanın madencilik faaliyeti kapsamında yapacağı tüm çalışmalarda Eti Bakır görevlilerine yardımcı olacak ve Eti Bakır tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getirecektir. Bu kadar ulvi görevlerin elbette bir bedeli olmalı, bu da belirlenmiş sözleşmede; 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren aylık 70 bin lira komite üyeleri adına komite başkanı Mehmet Ali Ergül’e verilecektir. 5 yıllık bir süre için verilen bu miktar taraflarca uzatılabilecektir. Bu belge bir ilin satış belgesidir, ihanet belgesidir. Bizleri Almanlardan para almakla suçlayanların Artvin halkına ihanet için üç kuruşa kendilerini maden şirketine sattıklarının belgesidir. Sonuç olarak bir ihanet şebekesinin suçüstü yakalanmış halini Artvin halkının bilgisine ve ilgisine sunuyor, mücadelenin nasıl zorluklarla karşı karşıya olduğunu, omuz omuza olmamızın bu gün her zamankinden daha çok ihtiyaç haline geldiğini görmenizi istiyoruz. Yine maden şirketlerinin nasıl ahlaksızca her yola ve kirli oyuna hazırlandığını bilmenizi ve bu oyunlara gelmemek için birbirimize güç vermemiz gerektiğini anlamanızı bekliyoruz.\" Yapılan açıklamanın ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan kalabalıktan görüntüler

-Atılan slogan ve pankart görüntüleri

-Yapılan açıklama

-Detaylar

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR/ ARTVİN,(DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaretten gözaltına alındı/EK



EDİRNE\'de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Ş. adlı kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine S.Ş.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabını incelemeye aldı. Geçen Temmuz ayındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği belirlenen S.Ş., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan S.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.Ş., savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: EDİRNE, (DHA)

İşten çıkarılınca oturma eylemi başlatan gruba CHP\'den destek ziyareti

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Şerif Doğru, Dicle Üniversitesi\'nde çeşitli birimlerde çalışırken önceki gün işten çıkarılınca oturma eylemi başlatan işçileri ziyaret etti, yanlarında olduklarını söyledi.

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Şerif Doğru ve beraberindeki bazı partililer, Dicle Üniversitesi\'nde taşeron işçi olarak çalışırken, işlerine son verilen, bu nedenle oturma eylemi başlatan işçileri ziyaret etti. CHP\'li Doğru, işten çıkarılan yaklaşık 100 işçiye, her zaman yanında olduklarını söyledi, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkilelere çağrıda bulundu. İşçiler de CHP heyetine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

HDP\'li Konca\'nın vekilliği, terörist cenazesindeki konuşması nedeniyle düştü

TBMM Genel Kurulu\'nda, \'terör örgüt propagandası yapmak\' suçundan kesinleşen 2.5 yıl hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP Siirt Milletvekili Besime Konca\'nın, vekilliğinin düşmesine neden olan konuşmayı Diyarbakır merkez Sur İlçesi\'ndeki oparasyonlarda ölü ele geçirilen PKK\'lı terörist Cihat Türkan\'ın Batman\'daki cenazesinde yaptığı belirtildi.

HDP Siirt milletvekili Besime Konca\'nın milletvekilliğini düşeren yargılama zinciri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma ile başladı. Başsavcılığın, Diyarbakır merkez Sur İlçesi\'ndeki oparasyonlarda ölü ele geçirilen terör örgütü PKK\'nın sözde Sur sorumlusu \'Çiyager\' kod adlı Cihat Türkan\'ın, Batman\'da 16 Mart 2016 tarihindeki cenazesinde yaptığı konuşmayla ilgili Konca hakkında, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan hazırladığı iddianemeden sonra dava açıldı. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile birlikte katıldığı terörist cenazesinde bir konuşma yapan Konca, Batman 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmaya başlandı. Davanın 31 Mayıs 2017 tarihli duruşmasında mahkeme Konca\'ya, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Davanın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne taşınması üzerine sözkonusu mahkemenin 4\'üncü Ceza Dairesi, 13 Temmuz 2017\'de verdiği kararda, Besime Konca\'ya verilen 2.5 yıllık hapis cezasını onadı. Uzun süre tutuklu kalan HDP\'li Konca, daha sonra dosya üzerinde yapılan inceleme ile tahliye edildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

Sokak ortasında öldürülen 4 çocuk annesi toprağa verildi

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde çalıştığı fabrikadan dönerken evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda ölen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Arzu Dikal toprağa verildi.

Erbaa\'da 1 hafta önce çalışmaya başladığı tekstil fabrikasından servis minibüsüyle Yunus Emre Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan evine dönerken evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Arzu Dikal’ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Erbaa\'daki evinin önüne getirildi. Cenazeye talihsiz kadının eşi 57 yaşındaki Sami Dikal ile çocukları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arzu Dikal’ın evli olan kızı Yasemin Gölbaşı cenaze töreni sırasında \'annem\' diye feryat etti. Oğlu 14 yaşındaki Samet Dikal ise annesinin tabutunun başında babasına sarılarak gözyaşı döktü. Arzu Dikal öldürüldüğü sokakta kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan polis ekiplerinin Arzu Dikal\'ı sokak ortasında vurarak öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor. Ancak şu ana kadar her hangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin evin önüne getirilişi

-Kızının üzüntüsü

-Eşi ve oğlunun görnütüsü

-Cenaze namazının kılınması ve götürülüşü

-Ölen kadının fotosu

(239 mb)

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, pamuğun ilk ürün törenine katıldı/EK

BAŞBAKAN 25- 26 EKİM\'DE İZMİR\'DE

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Borsası\'ndaki pamuğun ilk ürün töreninden sonra Mövenpick Hotel\'e geçti. Burada Ekonomi Bakanlığı\'nın desteği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı bölge ortaklığı ile NTV ve Özgencil işbirliğinde 25 - 26 Ekim 2017 tarihlerinde Ege Bölgesi\'nde ilk kez yapılacak Ege Ekonomik Forum\'u basın toplantısına katıldı. 25-26 Ekim\'de Swissotel İzmir\'de gerçekleşecek \"Ege Ekonomik Forum\"un açılış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım gerçekleştirecek. Türkiye\'den ve yurtdışından önemli isimlerin de konuşmacı olarak katılacağı forumun, küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon sağlamasının amaçlandığı ifade edildi. \"Türkiye ve global büyüme sorunları\" ile başlayacak Ege Ekonomik Forum, Türk ve Yunan dostluğunun ortaya konulacağı \"İki Yaka Bir Deniz\", \"Ege Bölgesi ekonomisi ve sanayisi\", \"Sürdürülebilir inovatif tarım\", \"Bölgenin enerji üssü olması\", \"İpek Yolu\'ndan günümüze ticaret ve lojistik\", \"Ege\'nin muhteşem kentlerinden geleceğin kentlerine\" ve son olarak da \"Ege Bölgesi\'nin marka değerleri\"nin ortaya konulacağı oturumlar düzenlenecek.

TANITIM TOPLANTISINI DA BAKAN YAPTI

Forumun tanıtımı için yapılan basın toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım, Özgencil Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ile Ege Bölgesi\'nin oda, borsa, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile medya temsilcileri de hazır bulundu. Tanıtım toplantısında konuşan Ekonomik Bakanı Nihat Zeybekci, \"Egeli olmanın kıymetini bilmemiz gerekir. Ayrılıklarımız, bizim için birer zenginliktir. Farklı görüşlerde olmamız bizim için kardeşliğimizin gereğidir. Ege\'nin başkenti olarak İzmir, Batı Anadolu\'nun başkentidir, Bu on bin yıldan beri böyledir. 10 bin yıldan beri böyle olan İzmir\'e tekrar bu özelliğini kazandırmamız lazım. Onun için bu etkinliklerde hep İzmir aklımıza gelir. Ege\'yi hayal ederken İzmir\'i ve Akdeniz\'in birbirine bağlantısını hayal ediyorum. Her metre karesinde 10 bin yıllık tarihi hayal ediyorum. Adım atacak yer yok. Ege\'de adım atılan her yerde tarih var. Bu kadar dünyanın en iyi unu, şekeri, yağı varken en güzel tatlıları helvaları yapamıyoruz diyecek olursak, dostlarla kafa kafaya verip düşünmemiz lazım. Onun için EGEV gibi kurumlara lazım\" dedi. Forum sırasında Yunanistan\'a yönelik davetlerin de olacağını anlatan Zeybekci, \"Başbakanımız. Yunanistan Başbakanı\'nı davet etti, biz de mevkidaşlarımızı ettik. Bunu bir orada bir burada yapmayı teklif etmek lazım. Zenginlikleri paylaşmak lazım\" dedi. Zeybekci, Ege\'deki illerin de Ege şemsiyesi altında toplanması gerektiğini sonrasında da diz vura vura muhteşem bir zeybek oynamalarını, bunun sonrasında da gerisinin geleceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan görüntü.

- Bakan Nihat Zeybekçi\'nin açıklamalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM , kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR (DHA)

Okulda uyuşturucu iddiası mahalleyi karıştırdı

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki ilkokul ve ortaokulun bulunduğu eğitim kurumunda hizmetli B.E.\'nin, lojmanında uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddiası mahalleyi karıştırdı. Olayla ilgili jandarma B.E.\'yi gözaltına alırken, okul müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

Yeniköy Mahallesi\'nde ilkokul ile ortaokulun aynı binada bulunduğu okul binasında hizmetli olarak çalışan B.E.\'nin, okul bahçesinde kaldığı lojmanda uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddiası bazı öğretmen ve öğrenci velilerince ortaya atıldı. İddialar üzerine okula giden Pamukkale İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, hizmetli B.E.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, B.E.\'nin kaldığı lojmanda arama yaptı. Okul bahçesi içindeki lojmanın çevresinde bira şişesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan ve \'bong\' denilen, kullanıldıktan sonra atılmış plastik şişe bulundu. Lojmanın içinde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ise idari soruşturma başlatarak okula müfettiş gönderdi. Okul müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili hem jandarmanın hem de Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okuldan dış görüntüler

- Jandarma araçlarından görüntüler

- Lojmandan ve bulunan şişelerden görüntü

- Öğrencilerin annelerinden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

3 liralık park ücretini almak için koşarkan düşüp yaralandı

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, 3 TL\'lik park ücretini ödemeden ayrılan sürücünün kullandığı aracın peşinden koşan park görevlisi Neşe Dülger yere düşerek yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde de park görevlisi olarak çalışan Neşe Dülger, 3 TL\'lik ücreti ödemeden park yerinden ayrılan sürücünün kullandığı aracın peşinden koşarken dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpması sonucu yaralanan kadını görenler 112 Acil\'den yardım istedi. Yüzü kanlar içerisinde kalan Neşe Dülger olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı kadına müdahale edilmesi

-Ambulansa alınması

-Çevrede toplananlar

-Ambulansın gidişi

Haber:Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)