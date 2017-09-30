DHA YURT BÜLTENİ-17

AĞRI ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1)ŞEHİDİN 38 GÜNLÜK EŞİ: BANA BU MUTLULUĞU ÇOK GÖRDÜLER

AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 33 yaşındaki Mehmet Bolat\'ın cenazesi, memleketi Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde toprağa verildi. Şehit Bolat\'ın 38 günlük eşi Leyla Bolat, tabuta sarılarak, \"Bana bu mutluluğu çok gördüler\" diye gözyaşı döktü. Ağrı\'dan uçakla Adana\'ya getirilen şehit Mehmet Bolat\'ın cenazesi, karayoluyla Kozan İlçesi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kadın askerlerin desteğiyle ayakta duran şehidin 38 günlük eşi Leyla Bolat, tabuta sarılarak, \"Bana bu mutluluğu çok gördüler\" diye feryat etti. Babası Nazmi ve annesi Ayşe ile kardeşleri de gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Ramazan Bolat\'ın da uzman çavuş olduğu ve Osmaniye\'de görev yaptığı belirtildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Bolat\'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Görüntü Dökümü

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- Cenaze nakil aracıyla cenazenin getirilmesi

- Mahmut Demirtaş\'ın cenazeye gelişi

- Cenazeden detay ve genel görüntü

- Cenazedeki polislerin genel görüntüsü

- Şehit annesinin askerler tarafından sakinleştirilmesi

- Cenazenin genel görüntüsü

SÜRE:03\'12\" BOYUT:102MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/ KOZAN(Adana), (DHA)

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ERDOĞAN: KUZAY IRAK\'TA BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURULMUYOR, SÜREKLİ KANAYAN BİR YARA AÇILIYOR (EK)

2)AK PARTİLİ VEKİL RAHATSIZLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Erzurum İl Danışma Toplantısı\'ndan ayrıldığı sırada salonda bulunan Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Partililer tarafından kaldırılan Taşkesenlioğlu, alındığı koltukta bir süre dinlendi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Taşkesenlioğlu\'nun tansiyonunun düştüğü ifade edildi.Kısa bir süre sonra kendini toparlayan Zehra Taşkesenlioğlu, buradaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte MNG alışveriş merkezinin açılış törenine katıldı.

Görünt Dökümü

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-Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlunun açılış töreninde bulunması

-Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlunun bayılması

-Milletvekilinin yerden kaldırılarak oturtulması

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 01.10 BOYUT: 70 MB)

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3)CHP MİLLETVEKİLİ BİRCAN İLE EŞİ, TRAFİK KAZASINDA YARALANDI



CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ile eşi Bahriye Bircan, tatil için gittikleri Bulgaristan\'ın Svilengrad kentinde, trafik kazasında yaralandı. Ambulansla Edirne\'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne getirilen Bircan çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bulgaristan\'a eşi Bahriye Bircan ile tatile giden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, trafik kazası geçirdi. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Svilengrad kentinde Erdin Bircan, karşı yönden gelen araca çarpmamak için yönetimindeki otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, direğe çarptı. Kazada Erdin Bircan ile Bahriye Bircan yaralandı. Bircan\'ın durumu durumu bildirmesi üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sınır Ötesi Sağlık birimine ait bir ekip, ambulansla Bulgaristan\'a giderek, Erdin Bircan ile eşi Bahriye Bircan\'ı alarak Türkiye\'ye getirdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Bircan çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da hastaneye giderek Bircan çiftinin durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Gürkan, Bircan çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, \"Tedavileri sürüyor. Genel sağlık durumları iyi\" dedi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) -

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4)EŞİYLE KONUŞAN ADAMI ÖLDÜREN FIRINCI TUTUKLANDI

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki evinin önünde bedensel engelli eşi 28 yaşındaki C.K. (Cansu Karaüç) ile konuşan 39 yaşındaki Murat Ünaldı\'yı göğsünden bıçaklayarak öldüren 39 yaşındaki F.A.K. (Ferit Ali Karaüç), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olay, dün (cuma) saat 13.00 sıralarında, Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fırında çalışan F.A.K., evden çıkan eşi C.K.\'nin nereye gittiğini kontrol etmek için apartmanının 2\'inci katındaki dairesinin penceresinden aşağı baktı. Eşini evinin önündeki kaldırım üzerinde Murat Ünaldı ile konuşurken gören F.A.K., koşarak aşağı indi. Öfkelenen F.A.K., alt katındaki fırından aldığı ekmek bıçağını, eşiyle konuşmayı sürdüren Ünaldı\'nın göğsüne sapladı. F.A.K. olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Ünaldı, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ünaldı, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Katil zanlısı F.A.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. F.A.K., \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Tutuklanan F.A.K.\'nin adliyeye getirilmesinden görüntü

(Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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5)SEMT POLİKLİNİĞİN PANOSUNDA YANGIN ÇIKTI

ŞANLIURFA’da bir semt polikliniğinin bina girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Devlteşti Mahallesi\'ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Devteşti Semt Polikliniğinde meydana geldi. 3 katlı binanın giriş kapısındaki elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gürültü ile patlayan ve ardından alev alan pano, binada ve çevresinde oturanlara korkulu anlar yaşattı. Patlama ve yangının ardından kendilerini dışarı atmaya çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasara yol açan yangının sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri

- Kontrol altına alınan yangında oluşan maddi hasar

- Yanan elektrik panosundaki

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 39MB

