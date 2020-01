DHA YURT BÜLTENİ-17

Adana\'da şehit acısı /EK

İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI

Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses\'in acı haberi de Adana\'daki ailesine ulaştıdı. Lojistik şirketinde işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Mehmet Gürses\'in merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi\'ndeki evinin önünde Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER

3 yıldır bu şirkette çalışan Mehmet Gürses ile birlikte şehit olduğu arkadaşı Mustafa Yılmaz\'ın cenazeleri yarın Adana\'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

Haber: ADANA,(DHA)

Diyarbakır\'da PKK\'dan bombalı tuzak: 2 sivil şehit (3)

SİVİL ŞEHİTLERE UĞURLAMA TÖRENİ

Diyarbakır- Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan araçları kullanan 2 sivil için uğurlama töreni düzenlendi. Törenden sonra şehitler Mustafa Yılmaz ve Mehmet Gürses\'in cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Adana\'ya gönderildi.

Diyarbakır 7\'inci Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile kamu kurum müdürleri ile askeri erkanlar katıldı. Şehitlerin naaşının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören, şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Duların okunmasının ardından şehit işçiler Mehmet Gürses ile Mutafa Yılmaz\'ın cenazeleri toprağa verilmek üzerer memelketleri Adana\'ya gönderildi. Şehitlerden Mustafa Yılmaz\'ın 50 yaşanda, evli ve 2 çocuk babası olduğu ve Lojistik firmasında 2015 yılında işe başladığı belirtilirken, şehit Mehmet Gürses\'in ise, 55 yaşında, evli ve 4 çocuk babası olduğu, onunda 2014 yılında Lojistik firmasında çalışmaya başladığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehitler için düzenlenen törenden görüntüler

-Şehitlerin öz geçmişlerinin okunması

-Şehitler için dua edilmesi

-Şehitlerin uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (4)

BOĞULAN ÇOCUĞUN HAVUZDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Antalya\'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı 1440 yataklı otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı\'nın havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir tatilcinin eşini ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görüntülere yansırken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği görülüyor. Suyun yüzezindeki hareketsiz Arı\'nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Bir erkek tatilci, hemen yanındaki çocuğun hareketsiz halini görüyor fakat kafasını çevirerek yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Çocuğun havuzda suyun altında görüntüsü

-Havuzda yüzen vatandaşların görüntüsü

-Tatilci ailenin çocuklarından görüntü

Haber-Kamera: DHA/ANTALYA,(DHA)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör örgütüne göz açtırmayacağız

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şehit haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, \"Terör örgütüne artık asla ve asla nefes aldırmayacak, göz açtırmayacak ve kararlı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bunların tepesine binmeye devam edeceğiz\" dedi.

Bursa\'nın merkez Yıldırım İlçesi’ndeki İsabey Hayvan Pazarı\'nı gezen ve alışveriş yapanlarla sohbet eden Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Diyarbakır’ın Çınar İlçesi yakınlarında bugün meydana gelen terör saldırısıyla ilgili soru üzerine Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları söyledi: \"Öncelikle 2 şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Maalesef bayram öncesinde şer odakları hiçbir sınır, değer tanımaksızın işlerine devam ediyorlar. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki biz de terörle mücadelemizde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi adımlar attık ve ciddi bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Artık hem telsiz görüşmeleri hem de sahada gördüklerimiz şudur ki; hiçbir şekilde devam ettirme, adam temin etme, terörist temin etme gibi bir durumları kalmamıştır. Tarihin en düşük seviyesine inmiştir katılımlar.\" Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, terörle mücadeleyi ciddi şekilde sürdürdüklerini ve sürdürmeye de devam edecekleri belirterek, şehit haberlerinin kendilerini üzdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, \"Ortada bir gerçek var. Bu gerçek mücadelemizin, azmimizin, kararlılığımızın asla ve asla bitmeyeceği, hatta daha da artarak devam edeceği yönünde. Ben tekrardan 2 şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde onların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun\" diye konuştu. Bölge insanının rahatının, standardının gelişmesi için bir taraftan terörle etkili bir mücadele sürdürürken, diğer taraftan da oraya ilişkin altyapı yatırımları ve diğer sektörel bazlı çalışmaları durmaksızın devam ettirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, \"Bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan bununla entegre bir şekilde insanımızın orada hem istihdamı hem daha güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için de yatırımlarımızı yapıyoruz. Dün de bildiğiniz gibi maalesef 3 işçimizi katlettiler. Yani bu artık gözü dönmüşlük, çaresizliğin bir ifadesidir. Terör örgütüne artık asla ve asla nefes aldırmayacak, göz açtırmayacak ve kararlı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz, bunların tepesine binmeye devam edeceğiz Allah\'ın izniyle\" dedi.

\'ARAKAN’DAKİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DERİNDEN YARALIYOR\'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Arakan\'da Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili olarak, siyasi perspektif olarak nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun yanında yer aldıklarını ifade etti. Çavuşoğlu şöyle devam etti: \" Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikametimiz böyledir. Arakan\'da da maalesef son günlerde görmüş olduğumuz, ortaya çıkan görüntüler bizleri derinden yaralıyor. İnsanlığın orada adete sınıfta kaldığını müşahede ediyoruz. Biz Arakan ile ilgili olarak da insani diplomasi yöntemleriyle Kızılay\'ımız, TİKA\'mız, AFAD\'ımız ile ne tür yardımlar yapabileceksek bunların önlemlerini alıyoruz. Şimdiye kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz ortaya çıkan bu insanlık dışı olaylarla ilgili olarak en üst perdeden tepki verdiğimiz halde maalesef bunu tribünden izlermişcesine izleyen bir uluslararası toplumun varlığını da ne yazık ki hayretler içinde izliyoruz.\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Dünya 5\'ten büyüktür\" ifadesinin çok yerinde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, \"Gördüğümüz manzara, karşılaştığımız görüntüler hakikaten yüreğimizi acıtıyor. Özellikle de Müslüman dünyasının şurada bayramına birkaç günlük zaman kalmışken bu görüntülerin ortaya çıkması bizim gerçekten vicdanımızı titretiyor. İnşallah çağrımız o dur ki yaşanan bu zulmün bir an evvel sonlandırılması ve uluslararası toplumun bu konuda artık bir şey yapması\" diye konuştu. Hayvan pazarını ziyaretinde satıcılarla sohbet ettiğini de anlatan Çavuşoğlu, \"Buradaki satıcılarımızın talep ve beklentilerini dinledik. Sıkıntılarıyla ilgili birtakım öneriler aldık. İnşallah bunların gereğini yapmak üzere dile getireceğiz\" dedi. Bayram tatilinin başladığını yarın da 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, \"30 Ağustos ülkemizin, milletimizin varlık ve mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı şehitlerimize ve Türkiye için canını feda eden tüm şehitlerimize tekrar Allah\'tan rahmet diliyorum\" dedi. Bayramda yaşanan trafik kazalarıyla ilgili olarak uyarıda da bulunan Çavuşoğlu, \"Her defasında tedbirler alınıyor, uyarılar yapılıyor, çeşitli ikazlarda bulunuluyor. Ama maalesef trafikte yaşadığımız can kayıplarımız var. Bu bizi üzüyor. Evet yollarımız düzeldi, trafik kazalarında önemli oranda düşüş oldu ama ne olursa olsun şunu unutmamak lazım, sürücülerimizin asla frene değil kurala güvenmesi gerekiyor. Biz diyoruz ki frene güvenmeyin, kurala güvenin. Onlardan dikkat ve özen rica ediyorum. Herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hayvan pazarında dolaşması

-Satıcılarla sohbet

-Başbakan Yardımcının açıklaması

BOYUT 389 MB SÜRE 06.34

Haber: Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA)

Asansör boşluğuna düşerek ölen üniversite öğrencisi toprağa verildi

KARABÜK\'te, okul harçlığını çıkarmak için hamallık yaparken inşaatın asansör boşluğuna düşerek ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Salim Karapınar, toprağa verildi.

Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Salim Karapınar, okul harçlığını çıkarmak için hamallık yapmaya başladı. Karapınar, 11 gün önce Karabük Mahallesi Paladede Caddesi\'ndeki 6 katlı inşaat halindeki bir apartmana mutfak mobilyası taşırken 3\'üncü kattaki etrafında önlem alınmayan asansör boşluğundan aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Karapınar, 10 gün süren yaşam savaşının ardından dün hayatını kaybetti. Karapınar\'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu\'nda otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Karabük\'e getirildi. Karapınar için Kapullu Mahallesi Deretarla Selimiye Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşı döken işçi emeklisi baba Niyazi Karapınar\'ı yakınları teselli etti. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karapınar\'ın cenazesi Küpler mezarlığında toprağa verildi.

ÖLDÜKTEN SONRA UYARI LEVHASI KONULDU

İnşaat firması Salim Karapınar\'ın hayatını kaybetmesinin ardından düştüğü asansör boşluğuna uyarıcı levha koydu. Önce can güvenliği yazan levhanın yanında, \'Balkon merdiven boşluğuna yaklaşma\' levhası yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazı

Süre: (1.32) Boyutu:(49 MB)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Vali Çakacak, araç sürücülerini uyardı

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, bayram nedeniyle sıklaştırılan trafik uygulamasına katılarak sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.

Bayram tatilinin 10 güne çıkartılmasıyla artan araç trafiği nedeniyle Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, trafik kontrollerini sıklaştırdı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişindeki ortaklaşa trafik uygulaması yapan polis ve jandarmaları ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı. Trafik kontrollerine Vali Çakacak ile birlikte Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu da katıldı. Emniyet ve jandarma güçlerinin ortaklaşa yaptığı trafik kontrollerinde Vali Çakacak, sürücüleri \'Frene değil, kurallara güvenin\' sloganı ile uyarırken, geçtiğimiz yıla oranla Ramazan bayramında ölümlü kazalarda yüzde 36 oranıda azalmanın olduğunu söyledi. Vali Çakacak şöyle konuştu: \"Bayram tatili süresince gerek emniyet gerekse jandarma güçleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Amacımız, trafik kazalarının azaltılması, insanların trafik kazaları ile hayatlarını kaybetmemesidir. 2017 Ramazan bayramında alınan yoğun güvenlik tedbirlerindeki istatistiklerine baktığımız zaman, alınan yoğun güvenlik tedbirleri sayesinde 4 günlük Ramazan bayramı süresi içerisinde ölümlü trafik kazaları yüzde 36 oranında azaldı. Bu oranı daha da arttırmak istiyoruz. Bu konuda sürücülerimizden destek istiyoruz. Sadece kurallara uymalarını istiyoruz. Sürücülerimize \'frene değil kurallara güvenin\' diyoruz.ö Trafik kontrollerinde durdurulan araç sürücüleri ile sohbet eden ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunan Vali Çakacak ayrıca sürücülere kolonya ve çikolata ikramında da bulundu.

Görüntü dökümü:

-Trafik denetiminden,

-Emniyet Müdürü\'nün polisler tarafından karşılanması,

-Durdurulan araçlar,

-Vali Özdemir Çakacak\'ın gelişi,

-Vali Çakacak\'ın basın mensuplarına açıklamada bulunması,

-Vali Çakacak\'ın sürücüleri uyarması,

-Sürücülere kolonya ve çikolota ikramında bulunulmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)