DHA YURT BÜLTENİ-17

Trabzon\'da İlçe Jandarma Komutanı FETÖ\'den gözaltına alındı

Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin gözaltına alındı.

İzmir merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Teğmen Zabit Zengin\'i akşam saatlerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Zengin, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Zengin\'in Emniyet\'teki işlemlerinin ardından İzmir\'e sevk edileceği öğrenildi.

Haber: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)

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Polisin durduğu araçta bulunan PKK\'lı terörist intihar etti

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla intihar etti.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: \"23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



Haber: HAKKARİ, (DHA)

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CHP\'li Başkan, atletle kahvaltı yapıp sonra orman yangınını söndürdü

TUNCELİ\'nin CHP\'li Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat, atletli olarak belediye binası önünde kahvaltı yaptıktan sonra yine atletli olarak ilçe halkı ve belediye çalışanlarıyla birlikte ormanda çıkan yangını söndürmeye gitti. CHP\'li Başkan Polat, atletli fotoğra ve görüntülerini, sosyal medya hesabından duyurarak, \"Sabah halkımızla simit cay ve gundemi konuşuyorken atletli olduğumuzu farkettik. Atletin gündemi değiştirdiğini gördük. Atletli Hozat Halkından Ülkeme selam\" notunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ın da eleştiri konusu yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun atletli fotoğrafı tartışması devam ederken, Tunceli\'nin Hozat İlçesi\'nin CHP\'li Belediye Başkanı Celalledin Polat da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu tartışmaya katıldı. Belediye binası önünde bazı vatandaşlarla atletli olarak kahvaltı yapan Başkan Polat, daha sonra yine atletli olarak ilçe halkı ve belediye çalışanlarıyla birlikte kırsal alanda devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı. CHP\'li Başkan Polat, kahvaltı ve orman yangının söndürme çalışmaları sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüleri de facebook ve twitterdeki kişisel sayfalarından, takipçileriyle paylaştı. Atletli kahvaltı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Celaleddin Polat, \"Sabah halkımızla simit cay ve gundemi konuşuyorken atletli olduğumuzu farkettik. Atletin gündemi değiştirdiğini gördük. Atletli Hozat halkından ülkeme selam\" notunu düştü. Paylaşımında, orman yangınlarına da dikkat çeken Başkan Polat, yangın söndürme çalışmasından önce, kendisi gibi atletli 5 kişiye hitaben yaptığı konuşmanın yeraldığı videoda, \"Buraya günlerdir yanan ormanı söndürmeye geldik. Atletle söndüreceğiz. Bu atletler ormanlarımızın yandığı gündemini saptırmaz. Gündemi orman yangınları mı acaba atlet mi belirleyecek? Bunu da göreceğiz. Günlerdir burada mücadele ettiğiniz için teşekkür ederim. Ormanlar bizim ciğerimizdir. Ha insanlar katledildi ha ormanlar katledildi. Biz bir kaç gündür orman yangınını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. 4 kez de mayın patladı. Önce duyarlılık göstermeyip bizimle gelmeyen vatandaşlarımıza, bir de uzak durup facebookta ahkam kesenlere, artı ülkenin bu kadar gündemi varken, insanlar ölürken, ormanlar yanarken, ülkenin gündemini atletle meşgul edenlere de sözümüz. Bir bakalım nasıl söndüreceğiz onun da planını yapalım\" dediği duyuluyor.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Polat\'ın kendisi gibi atletli çalışanlara konuşurken

-Başkan Polat ve yanındakiler orman yangınını söndürme çalışması

-Başkan Polat\'ın ormana su sıkması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)

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Bakan Çelik: Önce insanlık sınavından geçsinler

AVRUPA Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Alman Dışişleri Bakanı\'nın Türkiye\'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirmesine, Avrupa\'da Suriyeli sığınmacılara yapılan tavırları örnek göstererek, \"Önce insanlık sınavından, ilkokul düzeyinde geçmeyi becersinler ondan sonra Türkiye ile bir yarışa girsinler\" dedi.

Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde Ticaret Odası\'nı ziyaret eden Ömer Çelik, burada gündemi değerlendirdi. Bakan Çelik, uzun zamandır PKK terör örgütünün ve son zamanlarda FETÖ terör örgütün mensuplarının Almanya\'ya yoğun bir şekilde sığındığını belirterek, \"Yıllardır verdiğimiz B dosyalarının bir türlü işlemlerinin sonuçlandırılmaması nedeniyle eleştirilerimizi sürdürüyoruz. Türkiye\'de çeşitli faaliyetlerde bulunan bazı yabancılar yanlış işlere imza attıkları zaman bunlarla ilgili soruşturmalar yapılabiliyor. Son zamanlarda Almanya\'da seçimler yaklaştıkça Alman Dışişleri Bakanı Türkiye\'de Alman vatandaşları tutuklanıyormuş gibi bir atmosfer yaratmaya çalıştığı bunu bir iç siyaset malzemesi olarak kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Bu söylediklerinin yanlış olduğunu en iyi bilecek kişi kendisidir\" dedi.

HADDİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Son zamanlarda Almanya\'nın farklı b kampanya başlattığını kaydeden Bakan Çelik, \"Biz Türkiye\'ye karşı değiliz, Erdoğan\'a karşıyız\' gibisinden. Hiçbir Türk vatandaşının kabul etmeyeceği, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı\'na karşı gösterilmesi gereken saygıyı ve özeni göstermeyen cümleler kurmaya başladılar. Biz aramızda hangi tartışmayı yaşarsak yaşayalım, Cumhurbaşkanlığı makamı tüm Türkiye\'yi temsil eden bir makamdır. Buna Alman Dışişleri Bakanı\'nın söz söyleme yetkisi ve haddi söz konusu değildir. Almanya Dışişleri Bakanı çıkıp da \'Türk milleti ile Cumhurbaşkanı arasında bir ayrım var\' gibi konuşması en hafif tabirle akıl tutulmasıdır\" diye konuştu.

İNSANLIĞA AİT DEĞERLERİ AYAKTA TUTUYORUZ

Uzun zamandır, faşistlerin, ırkçıların, İslam göçmenlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye\'ye saldırdığına dikkat çeken Bakan Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Biz bu faşistlerin ırkçıların bize saldırmasıyla iftihar ediyoruz. Bunlar bize saldırdığına göre insanlığa ait değerleri dipdiri şekilde ayakta tutabiliyoruz. Bunun için bize saldırıyorlar. Bize insan hakları konusunda ders vermeye kalkanlar Avrupa\'daki mültecilerin durumuna baksınlar. Herkesi utandıracak bir takım işlere imza atıyorlar. Çeşitli ülkelerde mültecilere su dağıtan kişiler yardım ettikleri için tutuklanıyorlar. Halen, \'Biz bu göçmenleri ülkemizde nasıl barındırmayız\' diye tel örgülerle Akdeniz\'in sularında ölüme mahkum etmeye çalışan politikalar var. Dolayısıyla Alman Dışişleri Bakanı insan haklarından bahsedecekse bu konuda hatırlatmalar yapacaksa önce etrafına bakarak onlara bu hatırlatmaları yapsın. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi nasıl İspanya\'dan kaçan Yahudilere topraklarımızı açtıysak dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum devletimize sığındığı zaman bugünde ölümden kaçan insanlara milletimize büyük bir alicenaplık göstererek kucağını açmaktadır. Bu büyüklüğü Türkiye tüm dünya adına göstermektedir. Bununla da gurur duymaktadır. Dolayısıyla Türkiye bütün insanlık adına bu değerlere sahip çıkarken Alman Dışişleri Bakanı\'nın çıkıp Türkiye\'ye insan hakları dersi vermesi için önce aynaya bakması gerekir. Türkiye\'nin Cumhurbaşkanı\'na \'Diktatör\' diyenler kara propaganda yürütenler aslında psikolojik bir yansıtma yapıyorlar. Önce insanlık sınavından ilkokul düzeyinde geçmeyi becersinler, ondan sonra Türkiye ile bir yarışa girsinler.\" Bakan Çelik daha sonra ilçede bulunan Adnan Menderes Parkı\'ndan çay içip vatandaşlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Ömer Çelik\'in gelişi

- Bakan Ömer Çelik\'in karşılanması

- Bakan Ömer Çelik\'in konuşması

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,(DHA)

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Hakkari’deki cinayet zanlısı Tekirdağ\'da yakalandı

HAKKARİ\'nin Pınarca Köyü\'nde ölü olarak bulunan 55 yaşındaki Ramazan Köksal\'ın katli zanlısı olduğu belirlenen Fatih Özcan, Tekirdağ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari\'nin Pınarca Köyü\'nde aracılık yapan Ramazan Köksal, 5 gün önce ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Köksal\'ın aracını terk edilmiş olarak bulmuş, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Fatih Özcan ise aranıyordu.

TEKNİK TAKİBE TAKILDI

Ölü bulunan Ramazan Köksal, önceki gün memleketi Ordu\'da toprağa verilirken, teknik takibe alınan ve yanında çalıştığı belirlenen Fatih Özcan\'ın Tekirdağ\'ın Kapaklı İlçesi\'ne geldiği tespit edildi. Özcan’ın Kapaklı’da imam nikahlı eşiyle yaşadığının belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi\'ne sevk edilen Özcan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Özcan\'ın adliye çıkışı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)

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Cinayet hastanenin güvenlik kameralarından çözüldü

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, borcunu ödemediği için arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra hastane bahçesine atıldığı öne sürülen 40 yaşındaki Hakan Ceyhan\'ın, ölmeden önce hastane bahçesine getirildiği o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şahin Tepesi Mevkii\'nde geçen 17 Ağustos perşembe günü gece saatlerinde meydana geldiği öne sürülen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı. B.S. (Bülent Sel), komisyonculuk yapan ve birlikte çalıştığı arkadaşı Hakan Ceyhan\'a 20 bin lira borç verdi. Borcun 8 bin lirasını ödeyen Ceyhan, geri kalanını ödeyemeyince B.S.\'yle araları açıldı. Olay günü telefonla Ceyhan\'ı arayan B.S., 12 bin lirasını istedi. Ceyhan\'da alacak meselesini Şahin Tepesi\'nde buluşarak çözmek istediğini belirtti. Bunun üzerine B.S., yanına arkadaşları C.K. (Cengiz Kaya) ile S.N.\'yi (Serkan Nesivar) alarak buluşma yerine gitti. Ceyhan ile B.S. burada buluştuktan kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S., otomobilin bagajından çıkardığı pompalı tüfekle Ceyhan\'a ateş etti. Olayı gören S.N. panikle olay yerinden kaçtı. B.S. ile C.K., ağır yaralı olan Ceyhan\'ı, otomobille, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirdi. Ceyhan\'ı acil serviste sedyeye koyan ve sağlık görevlilerine haber veren B.S. ile arkadaşı otomobile binerek olay yerinden soğukkanlılıkla ayrıldı. Burada tedaviye alınan Ceyhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceyhan, otopsisi sonrası kentte toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASIYLA CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Olaydan sonra geniş çaplı araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Ceyhan\'ın hastane bahçesine bırakıldığı o anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde acil servise otomobille gelen B.S. ve Cengiz K., Ceyhan\'ı otomobilden indirip bahçedeki sedyeye koyduktan sonra otomobile binerek uzaklaştıkları görülüyor. Görüntülerden eşkalleri belirlenen B.S. ve Cengiz K. düzenlenen operasyonla bir kahvehanede otururken gözaltına alındı. İki şüphelinin sorgusu doğrultusunda ise Serkan N., gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan B.S. tutuklanırken, Cengiz K. ve Serkan N. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası footğrafları

Haber- Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)



