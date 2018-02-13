DHA YURT BÜLTENİ-16

Türkiye\'ye roket atan sivil kıyafetli teröristler görüntülendi

Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başladığı günden bu yana teröristler tarafından Kilis ve Hatay\'a 198 roket atılmasıyla 9 sivil öldü, 100\'ü aşkın kişi de yaralandı. Teröristlerin Türkiye\'ye attığı roketler, insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi. Afrin\'in batısında bulunan Cinderes bölgesinde kaydedilen İHA görüntülerinde, sivil kıyafet giyen teröristlerin, yerleşim alanları arasında, kamyonetin üzerine monte edilen roketleri ateşleyip Türkiye\'ye ateşledikleri görülüyor. Teröristlerin saklandığı karargâhın da havaya uçurulduğu yer alan görüntülerde, İHA\'lar tarafından anbean takip edilen terör örgütleri mensuplarının saklandığı yerler, tam isabetle imha ediliyor.

LASTİK YAKIP GÖRÜŞÜ ENGELLİYORLAR

Görüntülerde teröristlerin gizlenip, jetler ve İHA\'ların görüntü almasını engellemek için de lastik yakıp siyah duman çıkmasını sağladıkları ortaya çıktı. Teröristlerin yaktıkları lastikten çıkan siyah duman, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinden de görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İHA görüntüsü

- Terörist grubu

- Grubun roketi ateşlemesi

- Teröristlerin karargahının imha edilmesi

- Teröristlerin yaktığı lastiklerden çıkan duman

- Sınır hattı

- Sınırdaki siyah duman

Haber-Kamera: HATAY,(DHA)

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Diş hekimine önce tehdit, sonra darp iddiası

Manisa\'daki Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek, iddiaya göre, randevuya geç kalan hasta yakını tarafından önce tehdit, ardından darp edildi. \"Göreceksin sen\" diye tehdit edilen doktor, iddiaya göre, kendisinin boğazını sıkıp yumruklayan kişilerden şikayetçi oldu.

Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nde çalışan diş hekimi Çağrı Şimşek, geçen 6 Şubat\'ta iddiaya göre, bir hasta yakını tarafından önce tehdit edildi, ardından darp edildi. Yaşanan olayın ardından Sağlık-Sen Yunusemre Şubesi üyeleri, Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nin önünde toplanarak, olaya tepki gösterdi. Açıklamaya darp edilen Doktor Çağrı Şimşek de katıldı. Yunusemre Sağlık-Sen İlçe Başkanı İsmail Karip, olayın geçen 6 Şubat\'ta saat 13.30 sıralarında yaşandığını söyledi. Karip, diş hastası E.M. isimli kadının Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden saat 13.00\'e randevu aldığını, ancak kişinin randevuya gelmediği için Doktor Çağrı Şimşek\'in sıradaki başka bir hastayı tedavi etmeye başladığını söyledi. İsmail Karip, \"Saat 13.30 sıralarında hasta ve kocası T.H., hasta tedavi eden hekime gelerek yüksek sesle neden tedaviye alınmadıklarını sormuş. Hekim de randevu saatinde gelmediklerini ve beklemeleri gerektiğini söylemiş. Bu sırada hasta kadının eşi T.H., hekimin üzerine yürümesi ve hakaretler savurmasıyla birlikte Doktor Çağrı Şimşek tarafından güvenlik çağrılmış ve klinikten çıkartılmış. Hasta kadının eşi T.H., klinikten çıkartılırken, \'Dışarıda görüşeceğiz, sonra döneceğim ben, göreceksin\' diye bağırarak tehdit etmiştir\" diye konuştu. Kısa tartışmanın ardından bir süre sonra hastanın kocası T.H.\'nin yanına başka birini de alarak tekrar kliniğe girdiğini anlatan Şube Başkanı İsmail Karip, bu sırada hekimin darp edildiğini söyledi. Olayı anlatan İsmail Karip, \"Hekim engelli bir hastanın tedavisini sürdürürken, klinik içinde \'Manisa küçük, sen göreceksin\' şeklinde bağırarak yanında getirdiği şahıs da hekimi arkadan tutarak etkisiz hale getirmiş. T.H. de hekimi yumruklamış, boğazını sıkmış ve üzerindeki elbiseleri parçalamıştır. Sağlık-Sen olarak saldırıyı lanetliyoruz. Gece- gündüz demeden hayatı boyunca hastalarını sağlığına kavuşturmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yaptırımlar yetersizdir. Bu tür onur kırıcı, değersizleştirici davranışların hak ettiği cezaları içeren yasa ve mevzuat değişikliği yapılmasını istiyoruz\" dedi. Doktor Çağrı Şimşek ise rapor alıp kendisini darp edenler hakkında polise şikayetçi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önünde genel görüntü

- Açıklamaya katılan doktor Çağrı Şimşek\'in görüntüsü

- Yunusemre Sağlık Sen İlçe Başkanı İsmail Karip\'in konuşması

Haber- Kamera:Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)

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Mersin\'de Mehmetçik\'e destek eylemi

Mersin\'de bir araya gelen bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklere destek için eylem yaptı.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği merkez Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı\'nda Mehmetçik\'e destek eylemi düzenlendi. Eyleme, sendika üyeleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Katılımcılar askeri tişört, elbise giydi, Türk bayrakları taşıdı. \"Afrin yıkılsın, teröristler yakılsın\", \"Yaşasın millet, var olsun devlet\" ve \"Güçlü ordu, güçlü Türkiye\" sloganın atıldığı eylemde söz alan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Metin Ercan şöyle konuştu: \"Yaklaşık 30 yıldır, yavaş yavaş, merhale merhale yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Milletimiz ve binlerce yıldır sayısız şehidimizin kanıyla sulayarak vatan yaptığımız bu topraklar, hainlerin, bebek katili terör örgütlerinin, eli kanlı milletlerin yaktığı ateşle çepeçevre sarılmıştır. Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır. Türk\'e diz çöktüreceklerini sananlar bilsin ki her bir askerimizin sinesinde 80 milyon yürek atıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan kalabalık

-Taşınan Türk bayrakları ve flamalara

-Eyleme katılanlardan genel ve detay görüntü

-Dev Türk bayraklarının görüntüsü

-Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Metin Ercan konuşurken

-Atılan sloganlar

(SÜRE:02,45 DK) (BOYUT:167,92 MB)

Haber Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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Sebze yüklü TIR devrildi

İzmit\'te, sebze yüklü TIR sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR\'ın dorsesinde bulunan pazı, pırasa ve maydanozlar yola döküldü.

Kaza öğleden sonra, D-130 Karayolu\'nu D-100 Karayolu\'na bağlayan kavşakta meydana geldi. Seyfettin Demir idaresindeki 31 HA 699 plakalı TIR virajda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, TIR\'ın dorsesinde bulunan pazı, pırasa ve maydanozlar yola savruldu. Trafik ekipleri kazanın yaşandığı bölgede önlem alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. TIR\'ın yoldan kaldırılması için çekici istenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen TIR\'dan görüntü

-Yola dökülen sebzelerden görüntü

-Yoldan görüntüler

Haber:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Kaldırıma bırakılan gitar çantası bomba korkusu yaşattı



Eskişehir\'de bir banka şubesinin karşısında yaya kaldırımına bırakılan gitar çantası, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bomba uzmanı tarafından patlatılan çantadan Türk bayrağı, giysi ve ilaçlar çıktı.

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi\'ndeki bir banka şubesinin karşısında, tramvay yolu yakınındaki yaya kaldırımında sahipsiz bir gitar çantası gören vatandaşlar bomba ihtimaline karşı 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli gitar çantasının etrafına güvenlik şeridi çekip, araç ve tramvay yolunu trafiğe kapattı. Gelen bomba uzmanı, özel giysilerini giyip şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp uzaktan kumandayla patlattı. Çok sayıda kişi de olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Patlamanın ardından açılan gitar çantasının içerisinden Türk bayrağı, giysi ve ilaçlar çıktı. Bir polis memuru Türk bayrağını yerden aldı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından araç ve tramvay yolu ulaşıma açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli çantanının görüntüsü,

-Polis ekiplerinin güvenik şerdi çekmesi,

-Bomba uzmanının özel giysiler giyip çantanın yanına gelmesi,

-Patlama anının,

-Çantada yere saçılan giysilerin,

-Türk bayrağının polis memurunun elinde çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)



